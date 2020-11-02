Украина продолжает бить антирекорды по коронавирусу. Власти заявляют, что ситуация под контролем, по крайне мере, пока. По данным Минздрава, в среднем по Украине заполнено порядка 70% коек, отведенных под лечение коронавируса. В КГГА, по состоянию на 2 ноября, отчитались о заполняемости около 73%.

Но и сами врачи, и пациенты, которым пришлось лечиться в ковидных отделениях, рассказывают совсем другие истории. По соцсетям уже гуляют "страшилки" о больных, которые лежат просто в коридорах, причем, были случаи, когда там же лежали и уже умершие пациенты.

Люди жалуются, что к ним сутками никто не подходит.

"Медики стараются минимизировать свое общение с ковидными больными. Например в больнице №1 на Красном хуторе, на сортировке, лечащий врач назначенный во вторник, появился у меня в палате только в четверг", — рассказал нам глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

У врачей свои аргументы — нет средств индивидуальной защиты, да и работать скоро будет некому: медики массово увольняются. "Власти в директивном порядке увеличивают число коек, чтобы улучшить статистику. Но кадровым резервом они не обеспечены», - говорит врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко.

Также, по словам Кобевко, большие проблемы с кислородом. Скажем, в Черновицкой областной больнице функционирует всего четыре точки подачи кислорода на 80 пациентов. Понятно, что этого не хватает. Многие больные госпитализируют уже со своими баллонами — ищут через знакомых по медучреждениям или же приносят промышленный кислород.

На этом фоне бытовые неурядицы - отсутствие горячей воды, "убитые" палаты и нищенское питание отходят на второй план. Но все же для пациентов — это еще один пазл в коронавирусной картинке, который производит гнетущее впечатление и явно не способствует выздоровлению.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит в ковид-отделениях Украины.

Лежат в коридорах, подсвечивают капельницы мобильными

С госпитализацией больных с коронавирусом сейчас - обольщая проблема. Врачи до последнего тянут с направлениями в стационар, чему способствуют и недавно обновленные Минздравом правила амбулаторного лечения ковида. Скажем, критическую норму сатурации снизили с 93% до 92%, и пока до этой отметки не дошло - лечитесь дома.

Также врачи пытаются как можно быстрее выписывать больных, которые уже пошли на поправку. "На недавнем совещании в городском департаменте КГГА было дано устное распоряжение - выписывать по максимуму пациентов с клиническими улучшениями", — рассказал нам глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Причина лежит на поверхности - коек в больницах на всех не хватает.

В Минздраве говорят, что заполняемость койко-мест под коронавирус - порядка 70%. В Киеве этот показатель в среднем около 73%. Но в некоторых больницах уже все койки заняты. Так, в столице на 100% заполнены больницы №1, 3, 5, 12, 17. В больнице №6 занято 99% коек, №8 -94%, №9 -93%, в Александровской - 84%. Как сообщила Закарпатская обладминистрация, в Ужгороде койки также заполнены на 100% (на днях показатель был 90%), поэтому больных госпитализируют в районные больницы Закарпатской области.

"В субботу во время транспортировки жителя Ужгорода в Виноградовскую районную больницу из-за не выделения дополнительных коек в Ужгороде (областные власти обвиняют городские в том, что коечный фонд не увеличили на 50% - Ред.) больной, к сожалению, умер", — явится в сообщении обладминистрации.

И с каждым днем ситуация только ухудшается.

Во многих больницах людей уже госпитализируют в коридоры, места в палатах для них не находится.

"Спасибо руководству города и всем предшественникам. Это инфекционное отделение Купянской больницы.Люди с воспалением лёгких лежат в коридорах.В туалет ходят в палаты к другим больным, из освещения— одна лампа на весь коридор, чтобы медсестра поставила капельницу, больной подсвечивает мобильным телефоном. Открывайте отделения на Ковшаровке,в Узловой,чего вы ждёте? Ждете когда привезут двухъярусные кровати?", - написала в Facebook Яна Колпакова, близкий человек которой был госпитализирован в эту больницу. Она также разместила фото, на котором видно больничный коридор по обе стороны заставленный кроватями с больными людьми.

"Коридорное лечение ковида - уже массовая практика. Причем, иногда людей размещают вне палат, так как нет свободных коек, а иногда - в ожидании результатов теста ПЦР. Пока их нет - нет и диагноза, а значит медучреждение не может лечить пациента за счет средств из ковидных пакетов НСЗУ. Дошло до того, что люди покупают положительные тесты, чтобы ускорить лечение", — рассказал нам Сергей Кравченко.

"Врачи не заходят сутками"

По словам черновицкого врача-инфекциониста Ольги Кобевко, местные власти в директивном порядке спускают в больницы требования расширении коечного фонда. Но это проблему не решает.

"Нет кадрового резерва, то есть, непонятно, кто будет лечить больных на этих койках. Бывают случаи, когда на 80 пациентов в отделении - всего один врач", — говорит Кобевко.

Дефицитом персонала медики объясняют и "страшилки" о том, что больные в ковидных отделениях лежат "по-соседству" с умершими. "Персонал настолько измотан, что действительно, бывают случаи, когда труп накрывают, вывозят в коридор, и "забывают" о нем на пол дня", — признался нам один из врачей инфекционного отделения районной больницы в Полтавской области.

Пациенты жалуются - медики часто "забывают" не только мертвых, но и о живых. Дескать, врачи сутками не заходят в палаты, и даже "прячутся" от назойливых больных.

"Доктора старались минимизировать свое общение с ковидными больными. Например в больнице №1, на сортировке, лечащий врач назначенный во вторник, появился у меня в палате только в четверг", — рассказал Попенко. Также он говорит, что пациенты, которые были в состоянии ходить, сами искали врачей по этажам, чтобы получить консультацию или помощь.

"Лежит больной с пустой капельницей, а медсестры не найти, другому плохо стало — та же история. Было страшно, что соседи по палате попросту умрут у тебя на глазах", - рассказал стране киевлянин Андрей, которые недавно выписался из киевской больницы после лечения коронавируса.

Доктора же сетуют на слишком высокую нагрузку и банальное отсутствие средств защиты. То есть, каждый визит в палату для них - дополнительный риск.

В Киеве ситуация с масками и защитными костюмами еще более-менее благополучная. "В киевских ковидных больницах все врачи и медперсонал всегда были в специальных защитных костюмах. Но очень часто слышал нарекания на качество этих костюмов, что в них трудно работать, уже через полчаса ты весь мокрый"», — говорит Попенко.

Но в региона средства защиты — в дефиците, и медикам приходятся покупать их за свой счет, что по карману далеко не всем.

"То же самое с ПЦР -многие медики сдают тесты в коммерческих лабораториях за свои деньги", — отметил Сергей Кравченко.

При этом по доплатам медперсоналу - много вопросов. Хотя власти отчитываются, что деньги перечисляют, многие медики жалуются, что получают копейки, и то не всегда.

"На месячную смену на 16 человек (две медсестры и две младшие медсестры), которые работают с ковидом и подозрениями на коронавирус, в бухгалтерии сказали, что платить могут только три ковидные ставки. А как быть с остальными 13 - непонятно", — отмечает медик из Смелы Леся Ганич.

Все это приводит к тому, что многие врачи и медсестры попросту увольняются, что лишь усугубляет кадровый дефицит в отрасли, — говорит Кравченко.

"Люди синеют, а подключить их некуда - нет кислорода"

Еще одна проблема, с которой сейчас массово сталкиваются в ковидных отделениях - нехватка кислорода. В свое время Минздрав заявил, что этот вопрос решит, а в октябре Кабмин выделил для обеспечения больниц кислородом больше 570 млн гривен. По данным министерства подачей кислорода обеспечено порядка 17 тысяч коек.

Но врачи жалуются - этого не хватает.

"Кислорода нет. У нас - опорная больница для приема больных с Черновицкой области, и есть всего четыре кислородных точки и масса сломанных концентраторов, которые перегреваются и не работают. Люди синеют, задыхаются, а помочь ты им не можешь, весь косорот роздан и подключать новых госпитализированных попросту некуда. Дошло до того, что люди приходят со своими баллонами - достают через знакомых или вещее приносят промышленный. Нет кислородной разводки, которую вполне реально было сделать за семь месяцев эпидемии, не хватает концентраторов, которые тоже можно был бы закупить (30-50 тысяч гривен за штуку - Ред.)", — говорит Ольга Кобевко.

"Грязь, бардак и разруха"

Бытовой вопрос - отдельная тема. Большинство отечественных больниц, как и раньше, остаются "убитыми" - готовясь к эпидемии, власти "забыли" об элементарных ремонтах.

"У нас нет горячей воды, не поставили бойлер, нет душевых, только туалет и умывальник. То есть, элементарные гигиенические процедуры для пациентов недоступные", — рассказала Ольга Кобевко.

По словам Олега Попенко, оставляет желать лучшего и питание. "В больнице №8, где я лечился, ужасная еда, мясо или рыба - раз в день, микроскопическая порция, то же самое с овощами, фруктов вообще не было. Пока тебе плохо, есть особо не хочется, но те, что шли на поправку, постоянно голодали, только за счет домашних передач спасались", — рассказал он.

Понятно, что когда стоит вопрос жизни и смерти все эти нюансы отходят на второй план. Но все же они усиливают общую гнетущую атмосферу ковидных отделений.

"Старые панцерные кровати, о горячей воде можно только мечтать, еду, которую приносят из дому хранить негде, холодильника нет, а больничная еда- это баланда. О дезинфекции в палатах можно только мечтать, ее делали только тогда когда поднимали скандал", - жалуются переболевшие кронавирусом пациенты Купянской больницы .

"Такое впечатление, что в каком-то концлагере побывал - грязь, бардак и разруха. Напрашивается вопрос - почему деньги из коронавирусного фонда направили на дороги, а не пустили на ремонты больниц. Ведь это такие же заказы для подрядчиков, и рабочие места, как и в случае с дорожным строительством", — удивляется киевлянин Андрей, которые недавно выписался из киевской больницы после лечения коронавируса.