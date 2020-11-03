Во вторник, 3 ноября, Конституционный суд продолжит рассмотрение одного из самых скандальных вопросов за последние годы - относительно конституционности ряда положений закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", более известного, как закона о тотальной украинизации.

Анонс заседания в закрытом режиме появился на сайте Конституционного суда в самый разгар конституционного кризиса - после того, как КС недавно признал незаконными положения закона о декларациях чиновников, в Офисе президента затеяли спецоперацию по увольнению судей Конституционного суда. Собственно появление этого вопроса на повестке дня привело к нешуточным баталиям между сторонниками двух противоположных версий относительного будущего решения КС по этому закону.

Одни считали, что Конституционный суд признает закон не соответствующим Конституции, чем спровоцирует новые волнения в обществе. Другие - напротив, полагали, что судьи Конституционного суда сочтут закон целиком соответствующим Конституции, чтобы склонить на свою сторону праворадикальное крыло украинского политикума и уберечься от кадровых перестановок в КС.

Наконец третьи говорили, что вопрос отложат в долгий ящик до более спокойных времен. Тем более, что вчера КСУ уже отложил рассмотрение еще одного "взрывоопасного" вопроса - по земле.

По итогу правы оказались сторонники третьей точки зрения - пресс-служба КСУ сообщила во вторник, что суд рассмотрел вопрос о языке, но решения не принял.

Также пошли слухи, что Офис президента, у которого не получается собрать голоса под отставку КСУ, пытается заставить их по хорошему или по плохому написать заявления на увольнения. Рассматривается и вариант отзывы указов о назначении судей, а также принятие закона об увеличении квоты для принятия решений до 17 человек, что полностью заблокирует работу суда (сейчас в нем 15 человек и три вакансии незаполненные).

Вероятно, с торгами по всем этим вопросам и связана остановка "турборежима" Конституционного суда.

Подробности - в материале "Страны".

Конституционный турборежим

В июле нынешнего года Конституционный суд приступил к рассмотрению скандального закона о функционировании украинского языка как государственного. Этот закон, который предусматривает тотальную украинизацию всех сфер общественной жизни, кроме сферы личного общения и религиозных обрядов, был принят 25 апреля 2019 года, спустя 4 дня после второго тура президентских выборов, на котором победил Владимир Зеленский, а подписывал его еще Петр Порошенко, который с треском проиграл президентские выборы.

Депутаты, которые были не согласны с принятием этого закона, оспорили его в Конституционном суде. Претензии истцов (в предыдущем созыве большинство из них входило в "Оппозиционный блок", а сейчас часть из них прошла в Раду по спискам "Оппоплатформы – За жизнь") касались как сути закона (нарушения прав национальных меньшинств), так и процедуры его принятия (за закон "голосовали" депутаты, которых физически не было в зале заседания).

Когда Конституционный суд начал рассматривать этот закон, еще не вступило в силу одно из важнейших его положений - переход на украинский язык для русскоязычных школ. И у многих русскоязычных граждан еще теплилась надежда, что благодаря решению Конституционного суда их дети все еще смогут получать образование на родном для них языке.

Но к началу учебного года судьи так и не вынесли решение по этому закону. А теперь рассмотрение этого вопроса внезапно возникло на повестке дня.

И многие наблюдатели полагают, что не случайно.

На прошлой неделе судьи КС приняли крайне резонансное решение - признали не соответствующими Конституции целый ряд положений закона о предотвращении коррупции.

"Страна" подробно анализировала, что это решение на практике означает крах системы тотального контроля политиков и чиновников, которую выстраивал Запад после Майдана с помощью электронного декларирования доходов и расходов. Каждый, кто сдавал декларацию, в глазах антикоррупционной вертикали мог оказаться потенциальным преступником. Ведь в е-декларациях всегда можно было найти нарушения и возбудить дело, подвесив чиновников на крючок.

Признав неконституционными положения соответствующего закона, судьи Конституционного суда сломали этот рычаг внешнего управления. На что немедленно последовала реакция всего антикоррупционного лобби, опекаемого западными посольствами и различными грантовыми организациями. Ситуация дошла до того, что в прямом эфире телеканала во время политического ток-шоу живущие на гранты активисты начали указывать президенту Владимиру Зеленскому, какие шаги следует предпринять, чтобы провести рокировку в Конституционном суде. И это - не смотря на то, что сама Конституция предписывает, что решения Конституционного суда обязательны для всех, и запрещает давление на судей этого органа Фемиды.

Отметим, что согласно Конституции, увольнение судей Конституционного суда возможно только если за это проголосуют 2/3 их коллег.

Но несмотря на это положение Основного закона, президент Владимир Зеленский подал в Раду законопроект об увольнении всех судей КСУ решением парламента, что не входит в его конституционные полномочия.

Зеленский даже лично приезжал на заседание фракции монобольшинства "Слуги народа", чтобы уговорить депутатов принять этот законопроект. Но на утро вторника за него по-прежнему не хватало голосов.

В такой напряженной политической обстановке на повестке дня Конституционного суда появилось сразу несколько резонансных законов. В частности, вчера начали рассматривать закон о продаже земли. В монобольшинстве сочли этот турборежим слишком пугающим для страны.

Настолько, что на встречу с главой Конституционного суда приехал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и еще несколько его однопартийцев. После этой встречи в Конституционном суде заявили, что всего лишь проводили плановое заседание по закону о земле. И решение в этот день выносить не планировали.

А вот языковой закон так и остался в повестке дня на вторник.

Какое будет решение по языку?

На прошлой неделе глава НАПК Новиков заявил, что КСУ намерен признать этот закон несоответствующим Конституции.

Автор обращения в Конституционный суд по этому вопросу, бывший депутат Александр Долженков в разговоре со "Страной" напоминает, что для признания закона не соответствующим Конституции по сути есть все основания.

Во-первых, закон нарушает целый ряд статей Конституции, в частности, 24 статью, которая запрещает давать привилегии кому-либо по языковым признакам.

Во-вторых, при принятии закона была нарушена процедура. Так, голоса за закон отдали депутаты, которых физически не было в зале. Депутат от "Батькивщины" Борис Тарасюк находился в служебной командировке, но его карточка "проголосовала" за закон. Представительница Радикальной партии Валерия Заружко и покойный нардеп Валерий Давиденко пребывали на больничном, но их карточки также "голосовали".

"Конституционный суд имеет опыт отмены законов на основании нарушения процедуры их принятия. Это уже не говоря о самой сути закона, которая неоднократно критиковалась Венецианской комиссией", - говорит "Стране" Долженков.

В тоже время, в последние дни стала высказываться и альтернативная версия - что закон КСУ намерен признать конституционным.

В частности, такую версию высказал экс-нардеп Сергей Лещенко, который сейчас плотно сотрудничает с Офисом президента и превратился сейчас чуть ли не в главного лоббиста увольнения судей КСУ. Он заявил, что это хитрый план главы Конституционного суда Тупицкого – признать конституционным закон о языках, чем дать основание Порошенко и Ко не голосовать за законопроект Зеленского. Ну и вообще таким образом "усыпить" бдительность "патриотической" общественности.

О том же говорили и источники "Страны" в Конституционном суде. Они сообщали, что решение уже подготовлено и в нем суд сочтет закон соответствующим Конституции. Подготовкой решения занимался докладчик по этому вопросу Сергей Головатый. Более того, по информации "Страны" проект уже раздали самим судьям.

Но из-за накаленной обстановки вокруг КС судьи решили отложить вынесение вердикта по этому вопросу.

Глава общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке", ранее работавший советником главы Конституционного суда Святослава Шевчука, Денис Невядомский в разговоре со "Страной" отмечает, что по инсайдерской информации, судьи КС действительно пытаются воплотить план, который озвучил Лещенко.

"Идет игра Тупицкого с Порошенко. Для того, чтобы Порошенко не дал голоса за увольнение Тупицкого, в КС собирались признать закон конституционным. Кто из них там думает о последствиях для страны? У них просто идут торги. Тимошенко они пообещали отменить закон о продаже земли, почему она и защищает Тупицкого. Аналогичная ситуация с Порошенко. Он для защиты своего рейтинга договорился с Тупицким, что КС защитит закон про мову. И дальше Порошенко будет рассказывать, что вот, видите, Конституционный суд же работает, выносит правильные решения. И таким образом, не будет голосовать за снос Конституционного суда и параллельно защитит тех судей, которые на него ориентированы", - говорит Невядомский.

Политолог Михаил Погребинский считает такую логику "умиротворения националистов" порочной. Так как судьям все равно не простят историю с декларациями и будут "сносить", а в глазах антинационалистической части общества они будут максимально дискредитированы.

"Конституционный суд - это же шкурная компания. Там уже давно нет правовых решений. Если они сейчас признают закон о языке конституционным, это будет элемент дискредитации самого суда. И уже не выйдет успокоить агрессию со стороны американского посольства и напуганного президента. Все равно их ждет бесславный конец", - говорит "Стране" политолог Михаил Погребинский.

"Закон о языке может стать разменной монетой, политическим инструментом борьбы за выживание как для президента, так и для Конституционного суда. Они сейчас преследуют одну и ту же цель - заручиться поддержкой в глазах смешанных либерал-националистов. Ни того, ни другого это на все 100% не спасет, но снизит чуть-чуть уличное давление. Если Конституционный суд все же сочтет закон о языке соответствующим Конституции, это не только законсервирует гуманитарную политику Петра Порошенко. Но и даст шанс на новый толчок развития тем силам или политикам, которые будут выступать против этого закона", - считает Бортник.

Впрочем, как видим, Конституционный суд с решением по языку, также как и по земле, решил с несколько повременить.

И это само по себе довольно примечательно.

План Б Зеленского

Как уже писала "Страна", в Раде сейчас нет голосов за принятие законопроекта президента об увольнении судей в виду того, что он прямо нарушает Конституцию Украины.

Но при этом "слуги народа" уже собрали более 150 подписей за их увольнение и говорят, что их добровольная отставка была бы идеальным вариантом (о том же, собственно, говорил и Зеленский).

Правда, судьи еще в пятницу сказали, что уходить не собираются. "Но работа по ним идет активная. В том числе и с участием правоохранительных органов. Так что могут и передумать", - сказал "Стране" один из нардепов от "Слуги народа".

Кроме того, среди "слуг народа" ходит слух, что Зеленский может поступить с судьями по президентской квоте также как в свое время Ющенко поступил с судьей Конституционного суда Сюзанной Станик.

Станик была докладчиком по делу о роспуске парламента, указ о чем издал Ющенко. Ющенко ее уволил отдельным указом. Она оспорила указ в Шевченковском суде, он ее восстановил. Но тогда Ющенко отменил указ президента Кучмы о ее назначении на должность под предлогом нарушения процедуры вступления в должность. Дело в том, что судья КС должна приносить присягу в присутствии президента, а когда она приносила присягу, Кучмы не было в зале.

То есть Зеленскому предлагают просто отменить указы о назначении судей КСУ по президентской квоте (это 6 человек). Чем парализовать работу этого органа.

Понятно, что данное действие также предельно сомнительное с точки зрения закона (тем более, что все равно нужно придумать какое-то обоснование). Но все же не столь откровенное нарушение Конституции, как законопроект Зеленского. Нарушение, но чуть более изящное.

Вероятно с торгами вокруг всех этих моментов и связан сбой "турборежима" Конституционного суда. Впрочем, если сторонам не удастся договориться и президент не сможет тем или иным образом добиться ухода судей, они к решению всех этих вопросов конечно же вернутся.