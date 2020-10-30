Предельно накалилась ситуация вокруг решения Конституционного суда, фактически лишившего основных полномочий Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) и остановившего в стране электронное декларирование.

На украинскую власть идет давление со стороны Запада, а также прозападных активистов, чтобы не признавать это решение КСУ и восстановить действие прежних норм закона. И первые шаги уже сделаны.

По решению Кабмина НАПК вновь открыл доступ к реестру электронных деклараций, а президент внес в Раду законопроект о не признании решения КСУ по электронным декларациям, а также об отставке всех судей Конституционного суда. Впрочем, юристы уже назвали его противоречащим Конституции и фактической узурпацией власти. А некоторые даже предположили, что это может стать основанием для импичмента Зеленского.

У президента же говорят, что КСУ действует в интересах Петра Порошенко с целью ухудшить отношения Запада и Украины и спровоцировать в стране политический кризис.

О возможных сценариях развития событий - в материале "Страны".

НАПК остался без работы

Решение КС по ряду норм антикоррупционного законодательства второй день после официального объявления остается темой номер 1 в украинском истеблишменте.

Как писала "Страна", признаны неконституционными статья 366-1 Уголовного кодекса (о недостоверном декларировании), а также ряд статей закона “О предупреждении коррупции”, регулирующих деятельность НАПК в части проверок достоверности электронных деклараций. Фактически чиновники выведены из-под ответственности за ложную информацию в декларациях или несоответствие образа жизни с задекларированными доходами и имуществом. А на данных, попадавших в НАПК, строило свою работу, в частности, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), чей директор Артем Сытник уже спрогнозировал, что из-за решения КС 110 уголовных производств, основанные на фактах "умышленного внесения должностными лицами недостоверных сведений в электронные декларации", будут закрыты.

В свою очередь НАПК утверждает, что не может провести в рамках спецпроверки оценить декларации кандидатов в государственной службу и органы местного самоуправления.

Отметим, что электронное декларирование играло важную роль в системе антикоррупционных органов, которая была выстроена при поддержке (а во многом и под давлением Запада) за последние 5 лет.

Каждый чиновник, который сдал электронную декларацию становится потенциальным объектом расследования НАПК, а если будут в декларации обнаружены нарушения, то и НАБУ - через возбуждение уголовного дела.

Таким образом, через систему электронного декларирования появляется возможность контролировать и держать "на крючке" любого украинского чиновника и депутата.

"В стране, где благодаря покровительству из-за океана не сидит даже разоблаченный самими "соросятами" Свинарчук, вся система так называемых антикоррупционных органов служит исключительно одной цели: держать на крючке внешних управляющих весь политический и управленческий класс Украины", - заявил нардеп от ОПЗЖ Олег Волошин, один из авторов представления в КСУ по отмене электронного декларирования.

Собственно этим и объясняется крайне негативная реакция Запада и его мощное давление на украинскую власть с целью повернуть ситуацию вспять.

И власть начала поворачивать.

Вчера Зеленский созвал заседание СНБО на котором осудил решение КСУ и сказал, что внесет в Раду законопроекты о восстановлении всех отмененных судом норм антикоруппционного законодательства. А Кабмин своим решением обязал НАПК вновь открыть реестр электронных деклараций, что агентство и сделало.

Но это были еще цветочки.

Переворот Зеленского

Буквально сразу после решения КСУ так называемая "группа поддержки НАБУ" начала давать советы властям как действовать в такой ситуации.

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Шабунин призвал уволить судей КСУ и уверяет, что поддержка Запада и не только Зеленскому с этим будет обеспечена. "Гарантирую, что весь мир это поддержит. За исключением, разве что Кремля. Скажу вам больше, если Зеленский это сделает, я будут первым, кто подставит ему плечо. Во всяком случае в этом", - написал Шабунин на своей странице в Фейсбуке.

"Верховная Рада Украины на основания решения СНБО могла бы: признать решение КСУ ничтожным и подтвердить, что на территории Украины действует законодательство по состоянию на день до принятия решения КСУ; прекратить полномочия всего состава КСУ", - написал на своей странице в Фейсбуке бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка, который входит в прозападный лагерь.

И в ночь на пятницу Зеленский поступил именно так, как посоветовал Рябошапка.

Он подал законопроект, который состоит из двух пунктов.

Первый - признать решение КСУ от 27 октября 2020 года по электронным декларациям "ничтожным (то есть таким, что не создает правовых последствий - Ред.) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Кроме того, инициируется возврат редакцией закона "О предотвращении коррупции" и Уголовного кодекса, действовавших до решения КС.

Второе - прекратить полномочия состава Конституционного суда, который действовал на момент принятия скандального решения.

"Повод для импичмента"

Зеленского фактически повторяет события февраля 2014 года. Напомним, Конституционный суд состоит из 18 судей, по шесть назначенных, соответственно, президентом Украины, Верховной Радой и съездом судей Украины. В данный момент в составе КС только 15 судей.

После победы Майдана парламент принял решение об увольнении судей, назначенных по своей квоте, с формулировкой за "нарушение присяги судьи" ради "узурпации власти" бежавшим президентом Виктором Януковичем, и призвал исполняющего обязанности президента Украины, тогдашнего спикера Александра Турчинова и съезд судей уволить свои квоты. Но реально потеряли свои кресла только четыре судьи из квоты Рады в тогдашнем составе КСУ.

Нынешний же законопроект Зеленского еще более жесткий, так как подразумевает увольнение всех членов Конституционного суда.

Это уже вызвало крайне негативные комментарии юристов, так как Конституция не предусматривает процедуру увольнения судей КСУ через решения Рады. Судьи могут быть уволены только самим Конституционным судом. Это прямая норма Конституции, которой противоречит законопроект президента.

"Предложенный законопроект неконституционен. Он противоречит существующим нормам законодательства в части сроков полномочий судей, которые нельзя взять и вот так ограничить, фактически лишив суд гарантий независимости, - сообщил "Стране" известный юрист Ростислав Кравец. - Решения суда должны быть исполнены, а не отменены новым законом, такой способ уклонения от исполнения решения суда противоречит Конституции и фактически ведет к государственному перевороту в стране, что чревато полной потерей независимости и хаосом".

Ростислав Кравец назвал так же далеко идущие последствия таких действий президента.

"Фактически внесение законопроекта в такой редакции может быть основанием для импичмента президента, что же касается депутатов голосующих за принятие Закона, грубейшим образом нарушающего Конституцию Украины, то их действия также можно рассматривать в рамках уголовного кодекса, а именно захвата государственной власти и вмешательство в работу Конституционного суда Украины", - заявил юрист.

"Ну хорошо, а если 45 народных депутатов сразу после решения парламента о лишении судей статуса обратятся в КСУ и тот за час примет решение о неконституционности акта? Если судьи сами признают ничтожным акт парламента? Что дальше?

Выносить их физически будете? Формировать параллельный состав? Везти в тюрьму? В лес? У меня к этому составу КСУ масса злых вопросов, но всему должен быть предел", - пишет в Facebook адвокат Елена Лукаш.

Юрист Александр Трохимец видит в предложении Зеленского попытку госпереворота.

"Проект Закона о восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству, который внес президент Украины Владимир Зеленский, предусматривает отмену решения Конституционного Суда Украины! Если вы не знали, как выглядит попытка государственного переворота - то вот она", - пишет Трохимец.

"Суд под контролем Коломойского и Порошенко"

В окружении президента Зеленского признают, что законопроект об увольнении судей противоречит Конституции, но говорят, что другого выхода нет, потому что ситуация чрезвычайная.

"У президента считают, что последние решения КСУ были инспирированы альянсом Коломойского и Порошенко - большинство судей КСУ было назначено во времена Порошенко и до сих пор, по версии "слуг народа", им контролируется, - сказал "Стране" источник в окружении президента. Интерес Порошенко в том, чтоб обвинить в происходящем Зеленского и навлечь на него гнев Запада. После чего попытаться его сместить через организацию массовых акций протеста".

В окружении президента полагают, что КСУ идет по беспределу, исходя из коррупционных интересов, а также политических интересов Порошенко, а потому ситуация чрезвычайная. И требует чрезвычайных мер. В том числе и через принятия законопроекта об отставке всех членов КСУ. Наши собеседники признают его неконституционность, но полагают, что другого способа обезопасить государство от "разрушительных", по их мнению, действий КСУ нет.

Также они говорят, что до западных посольств уже донесена позиция президента и его команды относительно решений КСУ и там, как утверждают депутаты, понимают, что Зеленский к ним непричастен и что это игра Коломойского и Порошенко.

На вопрос хватит ли голосов под законопроект о перезагрузке Конституционного суда наши источники ответили коротко: "работа идет".

А есть ли голоса

С голосами в Раде могут быть серьезные проблемы.

Потому что даже в "Слуге народа" поданный президентом законопроект вызвал замешательство.

По информации источников “Страны” в чате фракции Слуга народа хотят создать рабочую группу, которая будет разбираться в документе.

“Это группа юристов, которая будет будет заниматься этим вопросом. У нас есть юристы, которые изъявили такое желание, так как это может зайти в опасную зону, когда каждое следующее решение будет ещё хуже”, - сказал "Стране" источник во фракции.

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский также призывает подумать над соответствием законопроекта Конституции.

"Надеюсь, что фракция сможет состыковать позицию президента в вопросе необходимости возвращения антикоррупционных норм законодательства с возможностями, предоставленными парламенту Конституцией Украины", - написал Бужанский в своем телеграм-канале.

Он также считает, что голоса под обновление антикоррупционного законодательства найдутся, если одновременно с принятием не уволят директора НАБУ Сытника. "Схема не рабочая без увольнения Сытника. Тут вижу - там не вижу, не прокатит", - написал народный депутат.

Однако Сытник находится под защитой Запада и антикоррупционного лобби, которое вряд ли согласится на такой обмен.

Еще до подачи законопроекта о роспуске КСУ идею восстановления антикоррупционного законодательства поддержали фракции "Евросолидарности", "Голоса" и "Батькивщины". Однако не факт, что они будут голосовать за законопроект о перезагрозки КСУ. Особенно, если верны слухи о причастности к решениям Конституционного суда Петра Порошенко.

"Оппоплатформа" и депутатская группа "За будущее", чьи представители внесли представление в КС насчет полномочий НАПК, голосование поддерживать не будет.

Что будет если голосование провалится

Провал голосования будет иметь тяжелые последствия для отношений с США и ЕС.

"Тогда уж точно кризис в отношениях с Западом", - считает экс-нардеп Игорь Попов.

Пока, правда, в заявлениях западных посольств говорилось о "встревоженности" по поводу усилий "отменить антикоррупционные реформы".

"Мы поддерживаем украинский народ. Украина не должна возвращаться в прошлое", - говорится в заявлении послов G7. О угрозе безвизовому режиму, которой пугает антикоррупционное лобби, заявлений со стороны ЕС или послов-стран, входящих в него, не было.

Американское посольство заявило о поддержке "борьбы Зеленского" за защиту антикоррупционного законодательства.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда "не разрушает наше взаимодействие с западными партнерами", но - серьезный удар.

Источник в депутатском корпусе прогнозирует "Стране" предполагает серьезный правовой кризис, если законопроект будет принят.

"Зеленский подал этот законопроект только с одной целью - показать Западу, что он не причастен к решению Конституционного суда. Потому что Запад оказывает жесточайшее давление. Ведь решение КСУ ломает всю его инфраструктуру по контролю за украинской элитой. И, кстати, лично Зеленский действительно не причастен к этому решению КСУ. Но в нем заинтересована вся украинская элита и все фракции, которые сидят в Раде. Включая, конечно же, Порошенко. Все ходят спрыгнуть с крючка, на который их посадил Запад. И Запад это понимает, а потому и побудил президента внести этот явно неконституционный законопроект. Но его принятие создаст прецедент узурпации власти и может разрушить правовое поле. Сегодня депутаты проголосуют вне рамок своих полномочий за увольнения судей КСУ, а завтра им занесут денег и они простым большинством голосов отстранят от власти самого Зеленского. Тоже вне рамок своих полномочий. С таким играться нельзя. Если законопроект провалят, то я не прогнозирую катастрофы в отношениях с Западом. Будет постепенное охлаждение, которое и так идет. Безвиз вряд ли у нас заберут. А вот кредиты МВФ нам, скорее всего, не дадут. Поэтому нужно учиться жить без них. Попытается ли Запад организовать свержение Зеленского в отместку за разворот антикоррупционных реформ? Вряд ли. Западные посольства убедили, что президент не причем. Что это козни олигархата. А попытка нового переворота может полностью дестабилизировать и без того плохо управляемую ситуацию в стране. Что Западу не надо", - говорит нардеп.