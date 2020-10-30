В украинских аптеках повторяется история "коронавирусного" ажиотажа, когда из продажи продли маски и антисептики, а цены на них резко взлетели.

Правда, в этот раз не хватает лекарств. Некоторые препараты, в частности, ряд антибиотиков, цинк, витамин С уже в дефиците. По словам столичного фармацевта Наталии Куринной, сейчас сложно найти, скажем, такие антибиотики как авелокс, моксифлоксацин, а также препараты, содержащие цинк.

Их используют для лечения и профилактики коронавируса. Причем, многие украинцы раскупают лекарства, не дожидаясь болезни, "на всякий случай". На фоне повышенного спроса возник ажиотаж.

"Многие антибиотики резко прибавили в продажах, особенно макролиды, цефалоспорины. В фармкомпаниях говорят, что не рассчитывали на такой рост спроса, и поэтому "не угадали" с заявками на производство. Их нужно формировать заранее, поэтому с поставками дополнительных партий могут быть задержки. Горизонт планирования на сезонные препараты - минимум 3 месяца", - пояснил нам глава "Агентства медицинского маркетинга" Юрий Чертков.

Ценники на дефицитный товар в аптеках пока особо не выросли. Но некоторые фармацевты уже начинают "экспериментировать" - стоимость одного и того же препарата в разных аптеках может отличаться на 30-50%.

Как говорит Наталия Куринная, появились и посредники, которые скупают лекарства пачками и затем перепродают их вдвое дороже.

"Страна" разбиралась, почему лекарства попали в дефицит и как теперь будут лечиться украинцы.

Продажи выросли на 200-1400%, запасы заканчиваются

"У нас какая схема сейчас - при первых признаках простуды, еще даже когда непонятно, коронавирус это или нет, семейные врачи назначают парацетамол, витамин D и цинк. И просят на всякий случай купить антибиотик. Многие такое лечение не нужно, но люди все равно бегут в аптеки, а некоторые закупают лекарства даже без рекомендации врача - на всякий случай. Из-за ажиотажа уже есть проблемы с антибиотиками, витаминами, цинком", — говорит председатель общественной организации "ВО "Николаевская фармацевтическая ассоциация "ФармРада" Елена Прудникова.

По данным исследования PharmXplorer/"Фармстандарт" компании Proxima Research, уже в середине октября в отечественных аптеках резко уменьшились запасы некоторых лекарств.

По некоторым позициям их тогда оставалось на две недели, то есть, до начала ноября.

Исследователи связали этот факт с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

Продажи антибиотиков, которые применяются для лечения коронавируса, гепаринов (средств для предотвращения появления тромбов), а также различных витаминов и микроэлементов (в частности, цинка, витамина С) резко выросли.

Спрос подстегнуло также начало "простудного" сезона и увеличение количества больных с пневмонией.

К примеру, если еще на 17 сентября продажи антибиотиков составили около 250 тысяч упаковок, а 13 октября — уже порядка 430 тысяч, то есть, рост почти в два раза. Для сравнения: прошло зимой, когда простуд, бронхитов и пневмоний тоже было немало, продавалось, максимум, 350 тысяч упаковок в день. Именно такое количество антибиотиков реализовывали в самом "ударном" месяце - феврале 2020 года.

Ажиотажный спрос уже резко уменьшил запасы антибиотиков на аптечных складах. Их на 13 октября оставалось порядка 6 млн упаковок. Этого хватит приблизительно на 20 дней.

Если брать по отдельным наименованиям, то, к примеру, азитромицина (его потребление выросло больше чем на 350%) осталось порядка 700 тысяч упаковок - на две недели продаж. Цефтриаксона (его продажи взлетели больше чем вдвое) осталось 1,2 млн упаковок - на 15-17 дней. Запасы левофлоксацина — чуть больше 400 тысяч упаковок, этого хватит на 15-17 дней. По данному препарату всплеск продаж - на 450%.

Моксифлоксацина в аптеках - меньше 50 тысяч упаковок (до 20 дней продаж). Его потребление выросло больше всего - на 1400%.

Эноксапарина (против тромбов) осталось 40 тысяч упаковок, приблизительно на пару недель.

На конец октября ситуация не улучшилась. Свежих исследований по товарным запасам нет, но, как говорят сами аптекари, многих препаратов осталось на неделю-две, а в некоторых торговых точках уже ничего не осталось.

То есть, уже в ноябре, если существенно не пополнить запасы, продавать будет попросту нечего.

Данные исследователей подтверждаются информацией о наличии лекарств в аптеках на специализированных площадках.

По данным liki24, препараты азитромицина отдельных производителей уже исчезли из розницы. Нет в наличии, в частности, "АзитромицинSandoz", азитромицина индийского и белорусского производства. Аналог Борщаговского химфармзавода по 61,4 гривны за упаковку есть в 26 аптеках, компании "Здоровье" (65 гривен за упаковку) - в 17 аптеках и т.д.

Похожая ситуация с цефтриаксоном. Индийского уже нет, также из аптек пропал цефтриаксон украинского производителя "Здоровье" в растворе для инъекций. Препарат других производителей пока есть, но по некоторым - всего в 1-3 аптеках, также мало доступных дозировок и форм (таблетки или раствор для инъекций).

По левофлоксацину явно не хватает раствора для инъекций (к примеру, препарат ЗАО "Инфузия" есть только в 4 аптеках, а "Дарницы" - в 7 аптеках.

С "Эноксапарином" ситуация еще хуже — он остался в единичных аптеках.

"Приходится побегать по аптекам, чтобы скупиться по перечню, выписанному врачем. В одном конце города есть один препарат, в другом - другой. А некоторых лекарств вообще уже не найти", — рассказал нам киевлянин Андрей, мама которого попала в больницу с пневмонией.

Витамины и цинк раскупают от коронавируса

В разряд дефицитных попали также препараты цинка и витамины D и С. Их раскупают не только те, кто уже заболел коронавирусом, но и украинцы без ковидного диагноза.

По данным Proxima Research, на 15 октября, препаратов витамина D осталось порядка 60 тысяч упаковок, которых хватит примерно на 20 дней. Запасы витамина С за месяц уменьшились с 2,5 млн до 2 млн упаковок (их хватит до трех недель). Препаратов цинка а аптечных складах вчетверо меньше, чем месяц назад - порядка 2 тысяч упаковок, чего хватает лишь на неделю активных продаж. То есть, ситуация такая же, как и с антибиотиками.

Как пояснили нам фармацевты, спрос на витамины и цинк подстегивают данные, которые сейчас активно распространяются в СМИ - якобы, эти лекарства могут уберечь от заражения коронавирусом так как укрепляют иммунитет (хотя их эффективность против ковида научно не доказана). Динамика запросов в Google по словам "Витамин D", "Витамин C" и "Цинк", по сравнению с началом этого года в октябре выросла на 100%, - констатируют исследователи. Эксперты профильной площадки "Аптека" называют ажиотаж вокруг витаминов и добавок "очень успешной информационной кампанией".

По данным liki24, банальна аскорбиновая кислота в "конфетках" по 5 гривен за упаковку пока есть. Но более серьезную дозировку витамина С найти уже сложнее. Купить можно разве что дорогие комплексы по 300-400 гривен за упаковку. То же самое с витамином D.

Препараты цинка многих производителей уже недоступны для заказа ("Санте", Walmart, Фармаком и др.). Другие остались в единичных аптеках. В интернет-магазине dobavki.ua, где продают дорогие минеральные комплексы с цинком (по 300-700 гривен за упаковку) нам рассказали, что в наличии остался только один препарат (314 гривен за 100 капсул). По остальным нужно ждать 5 рабочих дней, и то, не факт, что что-то найдется. "Можно поискать, но с предложением перебои, а то, что появляется, сразу раскупают", — говорят в интернет-магазине.

Готовятся переписывать ценники

Юрий Чертков говорит, что ажиотаж пока особо не отразился на ценниках.

"Фарма не очень оперативна в плане пересмотра цен на нашем рынке, а аптеки конкурируют между собой, на каждом перекрёстке по 10 аптек, кроме того интернет-сервисы дают срез по ценам у разных продавцов, что сдерживает фармацевтов", - пояснил он.

Впрочем, как показывает мониторинг tabletki.ua, разница в ценниках в киевских аптеках достаточно большая, что свидетельствует, что некоторые фармацевты уже экспериментируют с прайсами. Скажем, антибиотик цефтриаксон производства "Дарницы" в одних аптеках Киева стоит по 14,2-14,3 гривны за флакон, а в других — больше 21 гривны. То есть, разница — почти 7 гривен на флаконе.

Таблетки цинка одного и того же производителя и в одинаковой дозировке предлагаются по цене от 48,8 до 74 гривен за упаковку. Другое дело, что такая разница в ценах пока не сильно заметна, так как препараты относительно недорогие.

Сами фармацевты говорят, что они не задирают ценники. Мол, наценки не изменились, в среднем - до 10-15% от прайса поставщика.

По словам Елены Прудниковой, так как действует постановление Кабмина, ограничивающее наценки аптек на ряд препаратов, фармацевты накручивают сверху от 10% до 25% в зависимости от стоимости лекарства.

"На антибиотиках средняя маржа - 15%. Но итоговая цена зависит от цены производителя и поставки, а их в Украине не особо контролируют", - пояснила Прудникова.

Также, как рассказала нам Наталия Куринная, участились случаи, когда в аптеках дефицитные препараты скупают пачками, а затем перепродают их (через врачей, интернет - Ред.) вдвое дороже.

Оперативно пополнить запасы многие аптеки не могут, так как у оптовиков также сократились товарные остатки.

"Фармкмпании не ожидали такого высокого спроса, поэтому не угадали с планированием, подавая заявки на производство. Там горизонт планирования - до 3 месяцев, поэтому с новыми поставками могут быть задержки", — говорит Юрий Чертков.

Не исключено, что, если спрос и дальше будет расти (а нынешняя эпидемиологическая ситуация позволяет давать такие прогнозы), а запасы не удастся оперативно пополнять, аптекари начнут выставлять рекордные ценники, как это в свое время было с теми же масками и антисептиками.