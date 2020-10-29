Предполагаемый второй тур выборов мэров Днепра и Кривого Рога обещает быть очень горячим.

Еще не объявлены официальные результаты голосований 25 октября, но все идет к тому, что никто из кандидатов в этих городах не получил большинство голосов избирателей. А значит, победителя определит второй тур.

В обоих городах продолжат борьбу тамошние мэры. В Днепре городской голова Борис Филатов встретится либо с местным политиком и бизнесменом Загидом Красновым, либо с экс-вице-премьером Александром Вилкулом. Оба соперника Филатова, по данным из избирательных штабов, идут впритирку. Дело, похоже, решат сотни голосов в ту или иную пользу.

А в Кривом Роге это будут мэр Юрий Вилкул (отец Александра) и руководитель одного из предприятий Ахметова Дмитрий Шевчик, который идет от "Слуги народа".

Каким будет исход этих гонок и какую роль в них могут сыграть сам президент Владимир Зеленский, который родом из Кривого Рога, и богатейшие бизнесмены Ринат Ахметов и Игорь Коломойский, в чьи интересы входят указанные города, разбиралась "Страна".

Два вторых тура

Городские территориальные комиссии в Днепре и Кривом Роге еще не огласили официальные итоги выборов на пост мэра. Экзит-полы дают противоречивую информацию, но уже очевидно, что второй тур будет в обоих городах.

В Днепре лидирует с большим отрывом нынешний городской голова Филатов.

Во втором туре его будет, вероятнее всего, ждать или лидер партии "Общественная сила" Краснов, или Александр Вилкул, баллотирующийся от именного блока "Украинская перспектива". По данным из источников "Страны" в территориальной избирательной комиссии, Филатов набирает 45,29% голосов, Краснов - 12,96%, Вилкул - 12,95%. У кандидата от "Оппоплатформы", депутата Днепровского горсовета Сергея Никитина - 9,22%, выдвинутого пропрезидентской партией "Слуга народа" (СН), главврача областной больницы им. Мечникова Сергея Рыженко - 8,72%.

К слову, по предварительным данным, в Днепровский горсовет проходят партия "Пропозиция" (28,78%), одним из лидеров которой является Филатов, ОПЗЖ (16,94%), СН (11,66%), "Общественная сила" (9,57%), "Евросолидарность" (7,89%), Блок Вилкула (6,21%).

По партийным спискам в Днепропетровский областной совет попадают СН (22,87%), ОПЗЖ (20,26%) "Пропозиция" (12,64%), Блок Вилкула (11,88%), Евросолидарность" (9,03%), "Общественная сила" (5,96%), "Батькивщина" (5,17%).

На выборах городского головы Кривого Рога, по данным источника в теризбиркоме, первым идет действующий мэр Юрий Вилкул, набравший 45,90% голосов. Результат кандидата от СН Дмитрия Шевчика - 25,66% голосов. Это генеральный директор одного из местных ГОКов, входящего в бизнес-империю Ахметова.

Выдвинутый ОПЗЖ экс-нардеп Константин Павлов набрал 8,94% голосов, депутат горсовета Юрий Милобог, баллотирующийся от партии "Сила людей" - 6,14%.

В горсовете Кривого Рога, по предварительным результатам, оказываются Блок Вилкула (30,54%), "Слуга народа" (26,15%) ОПЗЖ - 14,19% , "Сила людей" (7,72%), "Евросолидарность" (6,48%).

Филатов против Краснова или Вилкула

На данный момент главная интрига на выборах мэра Днепра - кто составит конкуренцию Филатову во втором туре.

Пока с минимальным отрывом на втором месте удерживается Краснов. Но ему в спину дышит Вилкул (разница - одна сотая процента и после подведения окончательных итогов выборов они могут поменяться местами).

У партии Краснова есть небольшая, но заметная фракция в Днепровском горсовете, в которой состоит сам лидер. На сессиях он часто дискутирует с мэром. А в последние недели перед выборами между ними началась масштабная война.

Загид Краснов, фото: facebook.com/harchenko.photo

Александр Вилкул также играет большую роль в политической жизни города. Еще недавно он ассоциировался с партией Ахметова "Оппозиционный блок", от которой он, например, баллотировался неудачно на выборах президента в 2019-м и шел в парлаемент в том же году (но не прошел 5% барьер), но сегодня развивает собственный политпроект.

Почему разошлись пути-дороги группы Ахметова и Вилкула - ниже.

Впрочем, преимущество Филатова над обоими преследователями, как видим, слишком велико и трудно сказать, что может помешать его победе.

"Филатову нужно сделать нечто совсем уж из ряда вон выходящее - например, провалить начало отопительного сезона - чтобы ситуация повернулась против него", - говорит политолог Андрея Золотарева,.

Также важно, кого во втором туре поддержат группы влияния, чьи кандидаты остались за "бортом", а также команда президента.

Начнем со второй. Напомним: кандидат от провластной партии "Слуга народа" Сергей Рыженко, по некоторым данным, занял лишь четвертое место в первом туре. Собеседник в руководстве СН говорит, что в победе действующего мэра в команде Зеленского "не заинтересованы".

"Отношения с ними (группой Филатова - Корбана) по-прежнему плохие", - говорит источник.

Это, кстати, имел в виду лидер партии СН, первый замглавы ее парламентской фракции Александр Корниенко, когда недавно говорил о "жестком противостоянии" в Днепре. Он спрогнозировал, что партия президента будет оппонировать партии "Пропозиция", одним из лидеров которой является Филатов, в советах Днепропетровской области и "вообще по стране".

При этом собеседник не сказал, будет ли Офис президента активно играть против Филатова во втором туре и поставит ли на его соперника Краснова.

"В любом случае решение будет принимать президент", - отметил источник.

Политолог Золотарев считает, что Филатова постараются сбить конкурирующие группы влияния в городе, например, бизнесмена Игоря Коломойского, вероятно, поддержав Краснова (если он выйдет во второй тур). "Страна" уже писала, что между Коломойского и Филатовым с Корбаном сейчас открытая вражда.

Впрочем, с учетом огромного разрыва, вряд ли усилия Коломойского или команды Зеленского смогут переломить ситуацию и не допустить победы Филатова. Скорее это работа на будущее - на ослабление электоральных позиций действующего мэра и его партии с учетом не нулевых перспектив досрочных парламентских выборов.

Правда, есть и альтернативная точка зрения.

"Вражда Филатова и Зе-команды по большей части обусловлена враждой Коломойского и Филатова. Если у Зеленского решат работать с Филатовым напрямую и прекратят кошмарить уголовными делами, то вряд ли будут какие-то препятствия найти общий язык", - говорит "Стране" источник в днепровских политических кругах.

Вилкулы против Шевчика, Ахметова и Зеленского

В родном городе президента Зеленского Кривом Роге также развернулась серьезная борьба. Как писала "Страна", ее особенность в том, что схлестнулись еще недавно состоявшие в финансово-промышленной группой (ФПГ) бизнесмена Рината Ахметова - Вилкул и Шевчик.

Разрыв Вилкулов с Ахметовым произошел из-за похода обоих на выборы. В ФПГ были против их участия, поставив на Шевчика, который формально баллотируется от СН. Первый тур показал, что между Вилкулами и группой Ахметова уже не конкуренция, а открытая конфронтация.

В посте в Фейсбуке на тему подсчета голосов Александр Вилкул обвинил команду соперника в нечестных методах предвыборной борьбы и подтасовке результатов, из-за чего Юрий Вилкул лишился победы в первом туре. Шевчика он назвал "слугой олигарха", на выборы которого его "хозяева" потратили якобы 7 млн дол. "Олигарх" вообще упоминается в посте не единожды. И хоть фамилия его не называется, но всем понятно, что речь идет об Ахметове.

Теперь Вилкул ожидает еще более грязной борьбы. "Нас ожидают тяжелые три недели истерии, чернухи, вранья и скупки голосов. Я от всей души благодарю всех честных членов комиссий и наблюдателей. Вы не спите уже третьи сутки, вы боритесь за правду. Вы не даете превратить Кривой Рог в кормовую базу олигархов. Даже не за Вилкула, за Кривбасс, за свои семьи, за своих детей", - написал он.

Собеседник, близкий к руководству ФПГ Ахметова, говорит, что Александр Вилкул таким заявлением "перегнул палку". "Ахметов не сильно интересуется политикой, но, думаю, ему сообщили об этих обвинениях. И для него это (поражение Вилкула во втором туре - Ред.) теперь принципиальный вопрос", - настаивает источник.

Политолог Андрей Золотарев считает, что группа поддержки Шевчика постарается привести как можно больше избирателей из числа работников предприятий Ахметова в Кривом Роге. А Юрий Вилкул будет опираться на свой мобилизационный ресурс, созданный за 10 лет работы мэром.

"Однако принадлежность Шевчика к бизнес-империи Ахметова может сыграть против кандидата. Его не видят самостоятельным игроком", - полагает Золотарев.

В свою очередь, собеседник в ФПГ Ахметова ожидает, что Юрия Вилкула поддержит "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая конкурирует с политпроектами Ахметова.

Вместе с тем, Вилкулам придется вести войну на два фронта. Как уверяет собеседник в руководстве СН, команда президента намерена сделать все для победы Шевчика во втором туре.

"Для нас это, конечно, не такое принципиальное дело, как в Днепре. Вилкул не писал гадости о нас в Фейсбуке. Однако наш кандидат получит полную поддержку вплоть до приезда в родной город президента незадолго до выборов", - уверяет источник.

Правда, не совсем понятно каким образом кандидат от Зеленского сможет преодолеть такой огромный разрыв с Юрием Вилкулом. Разве что за счет максимизации явки через мобилизацию рабочих заводов Ахметова.