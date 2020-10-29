По информации источников "Страны", в ближайшее время президент Украины собирается уволить пятерых руководителей обладминистраций.

"На выход - Александр Стадник - глава Николаевской ОГА, Юрий Гусев - глава Херсонской ОГА, Алексей Кучер - глава Харьковской ОГА, Александр Бондаренко - глава Днепропетровской ОГА и Максим Куцый - глава Одесской ОГА. По этим людям уже принято решение", - сообщил источник из Офиса президента.



"Страна" разбиралась, чем известны эти чиновники и за что им могут указать на выход.

Александр Стадник, глава Николаевской ОГА

Результат "Слуги народа" на выборах в Николаевский областной совет: по данным предварительного подсчета голосов "Слуга народа" набирает в регионе 20,86% голосов, проигрывая "Оппозиционной платформе За жизнь".



Александр Стадник стал губернатором чуть больше года назад – в сентябре 2019 года. До этого он работал в Государственной налоговой инспекции в Днепровском районе города Киева.

Назначение Александра Стадника вызвало возмущение среди николаевских нардепов от "Слуги народа". В частности, Игорь Копытин заявил, что в, первую очередь, его не устраивает то, что Александр Стадник не николаевец. Он уроженец Кировоградской области и работал преимущественно в Киеве. Также Копытин высказался по поводу его декларации: "Финансовое положение, отдых на Мальдивах, дома и все остальное".

Выборы в области курировал лично глава фракции Давид Арахамия. Однако они оказались неудачными для слуг. На выборах в облсовет они взяли второе место после ОПЗЖ, а на выборах в Николаевский горсовет - вообще третье (после ОПЗЖ и "Пропозиции", от которой шел действующий мэр). Более того, кандидат на мэра города от "слуг" - знаменитая "корабельная сосна" Домбровская, даже не вышла во второй тур, уступив как мэру Синкевичу, так и представителю ОПЗЖ Чайке.



В общем, результаты, мягко говоря, не впечатляющие.



Впрочем, депутат-мажоритарщик от "Слуги народа" Игорь Негулевский не согласен с тем, что партия проиграла в регионе выборы.

"Николаевская область в тройке лидеров по выигранным ОТГ "Слугой народа" по всей Украине. Облсоветы и райсоветы еще считают, но в общем показатели на фоне всей страны неплохие", - говорит "Стране" Негулевский.

По его мнению, выборы вряд ли могут стать причиной для увольнения губернатора.





Юрий Гусев, губернатор Херсонской ОГА



Результат "Слуги народа" на выборах в Херсонский областной совет: по предварительным данным, "Слуга народа" набирает лишь 15,1% голосов и занимает третье место в рейтинге партий, уступая ОПЗЖ и партии "Нам здесь жить".



Юрий Гусев стал губернатором в июле прошлого года. И почти сразу "прославился" предложением замерять "индекс счастья" у жителей Херсонщины, и даже создал в ОГА Служба счастья.



Сам Юрий Гусев в комментарии "Стране" утверждает, что с ним никто из Офиса президента по поводу предстоящего увольнения не связывался. О готовящемся преемнике ему также ничего неизвестно. Губернатор считает, что увольнять его не за что.

"Я выполняю поручения президента. Он мне поручил развивать Херсонскую область, и я активно этим занимаюсь. В том числе, каждый день контролирую строительство мостоперехода в областном центре, которое является известным в нашем регионе долгостроем. Президент поручил достроить его до 1 мая. Я готов работать на благо государству на любой должности, которую определит президент. Он также и принимает решение о моей отставке с должности главы ОГА", - сказал "Стране" Гусев.

На вопрос о том, может ли повлиять на отставку губернатора неудовлетворительный для президента результат партии «Слуга народа» на выборах в облсовет, Гусев ответил так: "Выборами я не занимался, как и предвыборной кампанией "Слуги народа". Свою оценку итогу местных выборов по Херсонской области буду давать после оглашения официальных результатов ЦИК", - сообщил "Стране" Юрий Гусев.



По информации источников "Страны", Гусев получил должность по протекции Давида Арахамии, главы фракции "Слуга народа". А до этого долгое время работал в команде Петра Порошенко.

"Победителем по Югу стала ОПЗЖ. Поэтому со стороны президента сейчас одинаковые претензии ко всем губернатором южных областей, допустившим победу ОПЗЖ. То же самое – в Одессе, Херсоне, Николаеве и на Донбассе", - считает политолог Руслан Бортник.





Алексей Кучер, губернатор Харьковской ОГА



По данным предварительного подсчета голосов результат "Слуги народа" на местных выборах в Харьковский областной совет: 4-е место с результатом 13%. Партия уступила партии Кернеса, ОПЖЗ и блоку Светличной. Это худший результат "слуг" из представленных областей.



Кучер работает губернатором меньше года: он был назначен на должность в ноябре 2019-го. На должности главы Харьковской ОГА Алексей Кучер сменил Юлию Светличную. Кучер – бывший адвокат и нардеп от "Слуги народа".

До своего избрания в Раду длительное время работал юристом. В частности, принимал участие в некоторых резонансных делах – защищал скандального харьковского судью Сергея Лазюка, который погорел на взятке, и Владимира Литвина по делу "рюкзаков Авакова" (говорится о закупке по завышенной цене Министерством внутренних дел 5 тысяч рюкзаков для Нацгвардии).

По данным "Страны" изначально Кучер действительно шел на губернатора как человек Авакова, но затем быстро переориентировался непосредственно на команду президента и волю главы МВД исполнять перестал. Аваков на него затаил обиду и плел интриги по его увольнению.

Теперь же эта задача близка к практической реализации - после провального результата "слуг" в области появляется удобный повод с ним распрощаться. Тем более, что и он сам не очень удачно выступил на выборах мэра, заняв лишь третье место.

Тем более, что со всеми остальными влиятельными харьковскими людьми он уже также успел побить горшки.

В марте у Кучера был конфликт с мэром Харькова Геннадием Кернесом и бизнесменом Александром Ярославским. Мэр обозвал губернатора "молью", а себя и Ярославского назвал "танком". В ответ Кучер заявил, что бизнесмен якобы прямо советовал губернатору, как тратить бюджетные деньги.



Дмитрий Любота, депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа", считает, что у Алексея не было времени на то, чтобы зарекомендовать себя. А причин для его отставки он не понимает.



"Я знаю о готовящемся увольнении Кучера только из СМИ. Он в очень непростое время стал губернатором. Ушло несколько лет на то, чтобы люди узнал Юлию Светличную (экс-губернатор Харьковской ОГА). У Алексея не было времени на эту раскачку", - говорит Любота "Стране".



В Харькове уже обсуждают сменщиков Кучера. Это две женщины - заместитель мэра Харькова Айна Тимчук (креатура Кернеса) и Татьяна Егорова-Луценко - первый заместитель Кучера. Ее считают человеком куратора "слуг народа" в области Вадима Слюсарева.





Александр Бондаренко, губернатор Днепропетровской ОГА



Результат "Слуги народа" на местных выборах в Днепропетровский областной совет: по предварительным данным "Слуга народа" лидирует на выборах с результатом 23%.



Александр Бондаренко стал губернатором в сентябре 2019 года. Он бизнесмен родом из Харькова, о котором перед назначением было крайне мало информации в публичной плоскости.



Но в разрезе местных выборов, это, пожалуй, единственная кандидатура, которая вызывает недоумение в списке на увольнение. Так как "Слуга народа" взяла здесь хороший результат по сравнению с другими областями.



"По Днепропетровской области "слуги" показали первый результат в стране", - комментирует депутат-мажоритарщик из Днепра Макс Бужанский.

Возможную отставку Бондаренко он комментирует осторожно – мол, информация еще не подтверждена. А претензий к работе губернатора нардеп не имеет.

"Для увольнения нужна мотивация. Могу сказать, что у меня нет сложностей во взаимодействии с Бондаренко. Есть губернаторы, с которыми у депутатов-мажоритарщиков конфликты и скандалы, как, например, с губернатором Луганской ОВГА – у меня такого нет", - говорит Бужанский.



Другой нардеп Сергей Демченко также отзывается о Боднаренко положительно и против его увольнения.



“Губернатор смог найти консенсус между разными силами, которые существуют в области. Благодаря этому вопрос с первой волной коронавируса в области был решен, и решен хорошо. Бондаренко выбил финансирование на школы, садики, дороги. Он координирует работу всех ветвей власти в области”, - хвалит губернатора Демченко.



Впрочем, здесь причина отставки может крыться в другом. Наши источники утверждают, что глава Днепропетровской области – человек из орбиты олигарха Игоря Коломойского. И им могут пожертвовать ради договоренностей с местными элитами.



"Отставка Бондаренко может быть частью договоренностей с местными Днепропетровскими элитами, сговора на местном уровне. Может быть договоренность с тем же Борисом Филатовым, мэром Днепра, или другими группами влияния. Точнее можно будет сказать исходя из финальных результатов и какая сформируется коалиция, кого назначат секретарем горсовета. Уже от этого можно будет понять судьбу губернатора", - считает Руслан Бортник.





Максим Куцый, губернатор Одесской ОГА



Результат "Слуги народа" на выборах в Одесский областной совет: набирает больше 17,48% голосов, уступая ОПЗЖ.

В 2019 году, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, Куцый попал в список претендентов на пост главы Одесской областной государственной администрации. А 11 октября того же года он был назначен губернатором.

Изначально Куцый считался человеком, близким к главе МВД Арсену Авакову и олигарху Игорю Коломойскому, но затем, также как и Кучер начал постепенный дрейф под крыло окружения Зеленского.

Куцего постоянно сопровождали скандалы.

Например, на его каденцию пришлась эпопея со снятием с мели танкера Delfi. Причем дедлайн, озвученный губернатором, так и не соблюли.

СМИ обвиняли Куцого в коррупционной деятельности, связанной с перегрузом и штрафами за это. Время от времени конфликтовал он и с мэром Трухановым.

Поэтому его уже давно называли кандидатом на увольнение. И, вполне возможно, не очень удачные итоги выборов к этому решению подтолкнут.

Когда будут увольнения?



По мнению политологов, судьба губернаторов является отражением происходящего в Офисе президента. И любые кадровые перестановки будут зависеть от результатов борьбы между главой ОП Андреем Ермаком и его заместителем Сергеем Трофимовым.



"На отставки губернаторов повлияют не только результаты местных выборов, но и ситуация в Офисе президента – конфликт между заместителями и руководителем Офиса президента. Массовые отставки губернаторов, скорее всего, произойдут после перестановок в ОП – когда новая команда будет зачищать кадры старой команды. Если Ермак победит Трофимова, нас ждем зачистка кадров Трофимова, которые среди губернаторов минимум половина", - прогнозирует Бортник.



Политическая логика требует "разгона" в Офисе президента уже сейчас, на фоне неудачного результата "Слуги народа" на местных выборов. Однако "логика бизнеса" требует не признавать поражения.



"Кадровые разборки могут перенести на конец ноября-декабрь, к концу второго тура. Потому что в данный момент любые отставки губернаторов будут трактоваться исходя из результатов местных выборов – и фактически станут признанием поражения на местных выборах, чего Зеленскому не очень хотелось бы", - анализирует политолог Руслан Бортник.