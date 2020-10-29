Прошедшие в воскресенье выборы местных органов власти могут значительно изменить политическую конфигурацию в столице.

Пока еще сохраняется интрига относительно результатов выборов мэра Киева. Официальные результаты голосования еще не озвучены. Но экзит-полы показали, что в столице должен состояться второй тур выборов, куда прошли действующий мэр Виталий Кличко и бывший глава КГГА, который возглавил список "Оппозиционной партии - За жизнь" Александр Попов.

В то же время, в штабе Кличко убеждены, что действующий мэр выиграл уже в первом раунде. По данным параллельного подсчета голосов "Удара", Кличко набрал 50,6% голосов, а это значит, что второго тура не будет.

Неофициально источники "Страны" говорят, что власти поставили задачу "вытянуть" Кличко на победу уже в первом туре, чем и объясняется, в том числе, крайне медленный подсчет голосов по городу. "На самом высоком уровне принято решение не пускать Попова во второй тур, так как это воспринимает как позор для всех постмайданных сил. Кроме того, не исключено, что Попов за счет повышения явки своих сторонников сможет показать во втором туре серьезный результат. Что станет демонстрацией изменений политических настроений в столице. А этого допустить не хотят", - говорит источник.

Пока же можно более-менее точно проанализировать ситуацию по выборам в Киевсовет.

Первенство здесь делят партия мэра Киева Виталия Кличко "Удар" и партия Петра Порошенко "Европейская солидарность", где список возглавляла супруга бывшего президента Марина Порошенко. В Киевсовете снова окажется фракции партии бывшего мэра Киева Александра Омельченко "Еднисть".

А вот сенсацией этих выборов стало то, что впервые после Майдана свою фракцию в Киевсовет заводит "Оппозиционная платформа - За жизнь", которую на выборы вел экс-глава КГГА Александр Попов.

Также в Киевсовете окажутся "Батькивщина" и партия "Голос", которая не смотря на низкий рейтинг по всей стране, в Киеве все же смогла преодолеть проходной барьер.

Именно победители выборов в ближайшие пять лет будут распределять столичный бюджет, а речь идет о 2 миллиардах долларов.

Кто же все-таки будет рулить столицей, анализирует "Страна".

Лоскутное одеяло Киевсовета

В новой Киевраде фракции ЕС и "Удара" получат по 30 депутатов. 14 депутатов в Киевсовет заводит партия бывшего мэра Александра Омельченко "Еднисть". Во фракцию ОПЗЖ войдет 12 депутатов. Столько же - в "Слуге народа" и в "Батькивщине". И самой маленькой фракцией - 10 человек - будет "Голос", которую вел на выборы шоумен Сергей Притула.

Всего в Киевсовет входят 120 депутатов. Для принятия решений этому органу нужно набрать 61 голос.

Поэтому будущий мэр (а с наибольшей долей вероятности им окажется Виталий Кличко) оказывается перед серьезным выбором - с кем создавать коалицию. Согласно законодательству, юридическое оформление коалиции в местных советах не требуется, то есть речь идет исключительно об условном объединении.

Однако на практике в любом случае нужно создавать большинство, между представителями которого и перераспределить должности в горсовете и не только.

"Уже понятно, что Киевсовет будет более лоскутным. Уже не будет такого явного большинства, как у БПП в 2015 году с их 52 мандатами, что вместе с их сателлитом "Еднистю" позволяло проводить нужные решения. Теперь понадобится больше усилий и притирки для поиска возможных конфигураций. Вариантов несколько. Перед Виталием Кличко стоит сложнее задача, чем в 2014 и 2015 годах", - говорит "Стране" первый мэр Киева Леонид Косаковский.

Порошенко зовет дружить

Первыми послали привет Кличко, еще не дожидаясь официальных результатов выборов, в "Европейской солидарности". Одна из основных спикеров ЕС, Ирина Геращенко прямо сказала о том, что в "Евросолидарности" готовы протянуть руку "Удару" чтобы объединиться в единую демократическую силу.

"Голосование показывает, за что проголосовал Киев - за то, что в Киевсовете должна быть коалиция сил, которые будут представлять Майдан. Очевидно, что это "Европейская Солидарность" и "Удар". Киев показал "зеленым" не просто желтую, а красную карточку. А потому никаких "атипичных" союзов в Киеве быть не может", - заявила Геращенко.

По иронии судьбы, потенциальное объединение этих политсил дает возможность для результативного голосования. Фракции "Удара" и "Европейской солидарности" вместе имеют 60 голосов. Плюс право голоса в Киевсовете есть и у мэра Киева. Таким образом, общее количество составляет 61 голос, а это, напомним, минимальное количество для принятия решений.

Но собеседник в "Ударе" говорит "Стране", что это самый нежеланный вариант для них. "Идти в коалицию с партией, которая находится в оппозиции к президенту, может только самоубийца. К тому же аппетиты у Порошенко крайне большие", - отмечает источник.

Кроме того, условное большинство в 61 голос настолько шаткое, что отсутствие хотя бы одного депутата из этих фракций во время голосования в Киевсовете делает невозможным принятие любого решения.

"У "Удара" и ЕС был сильно пересекающийся электорат. Сейчас же Кличко будет развивать центристскую повестку и уходить от скандальных решений, которые в последние годы принимались в угоду и под давлением праворадикальных сил - все эти проспекты Бандеры, Шухевича и прочее. Дело в том, что сам Кличко после мэрских выборов может снова подумать о президентских выборах. И если он не будет делать резких движений в ту или иную сторону, то может вернуться в общенациональную политику в 2024 году. И в этом плане Порошенко для него не партнер, а конкурент", - считает политолог Вадим Карасев.

Кличко и мелкие

Альтернативой коалиции с Порошенко для Кличко является союз с несколькими мелкими фракциями, включая, естественно, "Слугу народа".

"Фактор Банковой не надо сбрасывать со счетов — у них есть козырь в рукаве в виде плана Б. Да и секретаря следует правильно выбрать. Это важно. Тут ошибка может дорого обойтись", - говорит Леонид Косаковский.

Под планом Б первый мэр Киева подразумевает законопроект о столице, который второй год пылится в Верховной Раде. "Страна" уже описывала подробно этот проект. Согласно этому проекту могут снова разделить должности мэра Киева и главы КГГА. В таком случае, не взирая на то, кто выиграет выборы в Киеве и в Киевсовете, правила бы городом креатура президента.

Но если условное большинство будет создано вместе с фракцией президентской политсилы, Банковой не будет смысла форсировать принятие этого закона, ведь тогда "Слуги" и так получат доступ к властным рычагам в столице.

Кроме того, на альянс "слуг" и Кличко активно работает Денис Комарницкий - человек, которого в СМИ называют "смотрящим" за теневыми процессами в Киеве и связующим звеном между мэром и Офисом президента.

"Поскольку большинства у "Удара" нет, для Кличко наиболее вероятно ситуативное объединение со "Слугами народа" и с другими мелкими партиями. В любом случае, думаю, что союз с "Европейской солидарностью" - это последний шаг, на который пойдет Кличко. В таком случае Кличко должен будет отдать партии ЕС пост секретаря Киевсовета, а это чревато тем, что секретарь будет саботировать работу всего Киевсовета в случае принятия каких-то решений, которые не понравятся его фракции. Более того, это означает поругаться с президентом, поругаться с Кабмином, а самому Кличко это не надо. Если пост секретаря отдают "Слугам", это обеспечит не только плодотворное сотрудничество с Банковой, а и спокойное прохождение бюджетного процесса", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

По информации "Страны", от "Слуг народа" наиболее вероятный кандидат на пост секретаря Киевсовета Лилия Пашинная. Она адвокат, ранее работала в "Самопомощи", теперь же является советником главы Офиса президента Андрея Ермака.

Впрочем, источники в КГГА говорят, что с учетом того, что фракция "слуг" будет очень небольшой вряд ли ей дадут столь серьезный пост как секретаря.

"Его Кличко попытается застолбить за собой. Поэтому для него и выгоднее объединиться с мелкими партиями, чем с одной крупной фракцией Порошенко. Мелким можно дать не столь много. А Порошенко точно захочет пост секретаря", - говорит источник.

В тоже время, создать коалицию из мелких фракций будет тоже не просто. Потому что крупнейшая из них - "Еднисть" экс-мэра Александра Омельченко по сути является проектом-сателлитом Петра Порошенко. "Проектом Омельченко занимался соратник Порошенко Игорь Кононенко. Там большая часть его людей плюс коммерческие. Обратите внимание, что Омельчникено как кандидат в мэры набрал чуть более 2%, а его блок более 8%. Это парадокс, который указывает на то, что кто-то очень хорошо вложился в стимулирование горожан голосовать именно за партию", - говорит источник в киевских политических кругах Киева.

Без партии Омельченко Кличко теоретически может создать коалицию за счет голосов "Батькивщины", "Слуг народа" и "Голоса". И, при необходимости добирать в других фракциях. Но это будет, прямо скажем, не очень устойчивое большинство. А значит в Киевсовете нас ждет немало скандалов и интриг. Тем более, что Порошенко наверняка будет пытаться торпедировать эту конструкцию, чтоб показать, что без него в Киеве вопросы не решаются.