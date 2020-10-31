Партия власти "Слуга народа" (СН), неубедительно выступившая на выборах в горсоветы крупных городов и столицы, немного отыгралась на выборах в облсоветы.

Об этом свидетельствуют предварительные результаты голосований в эти представительные органы власти, которыми располагает "Страна".

Еще один показательный результат - успех "Оппозиционной платформе - За жизнь" (ОПЗЖ), а также в разных областях региональных партийных проектов, "привязанных" к местным элитам". Также неплохие результаты показала и "Европейская солидарность", хотя ее представительство будет и меньше, чем у БПП в нынешних местных советах.

Такой расклад сил сулит партии президента Владимира Зеленского сложные торги за руководство облсоветов. Также довольно туманны дальнейшие перспективы партии.

Подробности - в материале "Страны".

Главные цифры по областям

Мы получили данные из штабов разных партий, а также из избирательных комиссий, с результатами голосований за депутатов облсоветов (на момент обработки от 80% и выше бюллетеней). Публикуем результаты трех первый партий в списке, так как подсчет бюллетеней продолжается и могут быть изменения по партиям, которые находятся около проходного барьера.

А по данным о первой тройке лидеры уже видны.

Винницкая область: "Украинская стратегия Гройсмана" - 53,9%, ЕС - 16,2%, СН - 9,2%;

Волынская область: "За будущее" - 31,18%, ЕС - 12,4%, "Батькивщина" - 11,59%;

Днепропетровская область: СН - 22,87%, ОПЗЖ - 20,26%, "Пропозиция" - 12,64%;

Житомирская область: СН - 18,1%, "Наш край" - 13,1%, ЕС -12,9%;

Закарпатская область: "Родное Закарпатье" - 18,2%, СН - 17,6%, "Батькивщина" - 12,8%;

Запорожская область: ОПЗЖ - 23,5%, СН - 19%, ЕС - 9,4%;

Ивано-Франковская область: "Свобода" - 23,4%, "За будущее" - 17,5%, ЕС - 15,5%;

Киевская область: ЕС - 19,2%, СН - 17%, "За будущее" - 11,34%;

Кировоградская область: "Батькивщина" - 20,9%, СН - 20,1%, ОПЗЖ - 15,9%;

Львовская область: ЕС - 30,6%, СН - 9,6%, "Самопомощь" - 8,6%;

Николаевская область: ОПЗЖ - 22,7%, СН - 20,8%, "Наш край" - 12,8%;

Одесская область: ОПЗЖ - 26,8%, СН - 17,4, "Доверяй делам" - 11,5%;

Полтавская область: "Доверие" - 17%, СН - 14%, "За будущее" - 13%;

Ровенская область: ЕС - 17%, СН - 15%, "За будущее" - 12%;

Сумская область: СН - 19%, ОПЗЖ - 17,4%, "Батькивщина" - 11,9%;

Тернопольская область: ЕС - 20%, "За будущее" - 15%, "Свобода" - 15%;

Харьковская область: "Блок Кернеса" - 31% (по данным штаба Кернеса 35%), ОПЗЖ - 24,4% (по данным штаба Кернеса 21%), "Блок Светличной" - 15,5% (по данным штаба Кернеса 12,3%), СН - 14,9% (по данным штаба Кернеса 12,7%);

Херсонская область: ОПЗЖ - 20,3%, "Нам тут жить" - 18,3%, СН - 15,1%;

Черкасская область: ЕС - 16%, СН - 16%, "Черкащане" - 13%;

Черниговская область: "Родной дом" - 28,6%, "Наш край" - 15,2%, СН - 12,8%;

Черновицкая область: СН - 14,5% "Единая альтернатива" - 13,14%, ЕС - 12,82%;

Киев - ЕС - 20%, УДАР - 19%, "Единство Александра Омельченко" - 8%;

Гройсман. Император Винницы

Для начала посмотрим на результаты местных партий, которым пророчили победу на местных выборах.

Они оказались далеко не столь впечатляющими.

Лишь в четырех регионах (Винницкая, Харьковская, Закарпатская и Черниговская) эти партии взяли первые места. Еще в двух регионах победили квазиместные партии - "За будущее" (на Волыни) и "Доверие" (в Полтавской области). Это общенациональные партии, но по сути их успех в конкретных регионах обеспечили местные элиты, которые вели своих людей в местные советы под их знаменами.

Естественно, по городам картина другая (там партии мэров берут больше), но в общем по регионам вес локальных политических сил оказался не таким большим, как ожидалось.

И только в одной области - Винницкой, местная политическая сила взяла абсолютное большинство в облсовете. Точнее это тоже как бы всеукраинская партия - "Украинская стратегия Гройсмана", но в реальности на этих выборах она была заточена на один конкретный регион - Винницкую область.

А с учетом того, что партия экс-премьера взяла также еще и большинство в Винницком горсовете, можно говорить о тотальном доминировании политсилы Гройсмана в регионе.

Но это, повторимся, единственный случай.

Также стоит обратить внимание на рейтинг двух партий с похожими подходами - "За будущее" и "Наш край". Обе партии делают ставку на местные элиты и, собственно, местные элиты их и вытягивают. Там где у партий есть сильные и влиятельные кандидаты на местах - там есть рейтинг. Где нет - показатели плохие, так как люди за сам по себе бренд не голосуют.

"Наш край" подобным образом выступал еще на прошлых местных выборах в 2015 году, показав хороший результат. Но в общенациональный партийный рейтинг он не конвертировался. И, по итогу, партия даже не участвовала в парламентских выборах в виду полной бесперспективности.

И пока трудно сказать станет ли "За будущее" в этом плане более успешным проектом.

Итоги выборов. Чья будет власть

Итоги выборов для ведущих общенациональных партий (речь в первую очередь идет о "большой тройке" - Слуга народа, ОПЗЖ и Евросолидарность) нужно оценивать по двум позициям. Практической (кто реально получит контроль над местными органами власти) и политической (что итоги этих выборов означают для перспектив развития партий, в том числе и с точки зрения парламентских выборов).

Начнем с практической.

Здесь ситуация для "слуг народа" не такая уж и плохая. Раньше они вообще не были представлены в местных советах, а теперь будут. Как видим, в ряде регионов "слуги" показали весьма приличный результат и вполне могут претендовать на вхождение в большинство. Тем более, что местные элиты традиционно считают для себя выгодным иметь в качестве партнеров партию власти.

"Нынешний результат политсилы президента, несмотря на падение рейтинга - это успех. Теперь у нее будет какое-не какое представительство на местах. Вертикаль власти достроена", - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник.

Что касается "Евросолидарности", то для них позиции формально ухудшились, так как в прежних местных советах БПП имела большее представительство. С другой стороны, после поражения Порошенко на выборах многие "бппшники" быстро перекрасились и над своими фракциями в местных советах экс-президент фактически потерял контроль. Типичный пример - кандидат от "Слуги народа" в мэры Днепра Рыженко, который был депутатом облсовета от БПП. Так что после этих местных выборов ЕС хоть и потеряет в процентах, но зато фракции будут "своими".

Успехом являются выборы в чисто практическом плане и для "Оппозиционной платформы За жизнь". Ранее в местных советах был представлен "Оппозиционный блок". Но оттуда в ОПЗЖ перешла лишь часть партийцев (ориентированная на Юрия Бойко). Другая часть (так называемые "ахметовцы") заняли враждебную к ним позицию и во-многих местных советах фракции "Оппоблока" были не подконтрольны ОПЗЖ.

Теперь же партия завела своих людей во многие советы. Особенно это важно на Донбассе, где Оппоблок на местах был почти полностью представлен людьми Ахметова. Теперь там ОПЗЖ имеет крупные фракции и в ряде городов на выборах мэра победили ее кандидаты.

Итоги выборы. О чем говорят рейтинги?

Если брать политический аспект, то главный показательный итог выборов - обрушение рейтинга "Слуги народа".

Лидер партии Александр Корниенко и показывает слайды со своими подсчетами о том, как "слуги" лидирует в выборах по облсоветам, получив там 20% мест - больше, чем ЕС и ОПЗЖ. Но в реальности даже 20% - это более чем в 2 раза меньше, чем было у "слуг" в 2019 году.

Фактически рейтинги партии президента почти сравнялись с рейтингами двух других крупнейших партий - Евросолидарности и Оппоплатформы. При том, что общенациональный рейтинг последней по выборам в облсоветы вычислить трудно, так как не выбирались облсоветы в базовых регионах для партии - в Донецкой и Луганской областях. То есть он еще выше, чем сейчас фиксируется по суммарным показателям.

В общенациональном масштабе можно говорить о формировании тройки лидеров с примерно одинаковым процентом поддержки.

В этой тройке ОПЗЖ ориентируется на юго-восток и антинационалистический электорат в целом по стране, ЕС - на западные регионы, частично на Центр и на промайдановский электорат. А "Слуга народа" заняла центристскую нишу.

С другой стороны, нужно понимать, что нынешний рейтинг "слуги" получили как партия власти, которая пользуется поддержкой госаппарата и крупнейших олигархических СМИ.

"Мы провели первый анализ по регионам. Общая картина по всей стране - "слуги" получают намного лучший результат в глубинке, чем в крупных городах. Мы это объясняем тем, что глубинка все еще получает информацию преимущественно из телевизора. Причем не просто из телевизора, а от крупнейших телеканалов, принадлежащих олигархам, которые лояльны Зеленскому. В отличие от новостных каналов, которые ему по большей части оппозиционны", - сказал "Стране" источник в одном из предвыборных штабов.

Если эта поддержка исчезнет, то непонятно каким будет по итогу рейтинг партии президента. Не исключено, что он сдуется совсем до небольших величин.

"Примерный универсальный рейтинг СН по результат этих выборов будет, по моему мнению - 15-20%. Это результат на уровне ОПЗЖ и ЕС. И это показывает, что бренд "Слуги народа" уже не перспективен: на следующих выборах с ним уже не выиграть. Это может привести к еще одному внутреннему кризису во фракции СН. У партии слишком много депутатов - на следующих выборах хороших мест в списке на всех не хватит. Понимание этого уже есть среди членов фракции", - констатирует эксперт Руслан Бортник.

Поэтому на самом деле главная задача президента и его политсилы сейчас - не вернуть прежний лидерский рейтинг (это уже невозможно), а застолбить за собой "центристскую" нишу в 15-20%, не дав партии провалиться еще ниже и уйти в небытие. С таким результатом, естественно, новое монобольшинство в Раде уже не создашь, но завести фракцию в парламент и претендовать на свою долю при разделе властного пирога вполне возможно.

Но пока открытый вопрос - сможет ли "Слуга народа" решить даже эту задачу? Политическая ситуация становится все более напряженной, президент делает все более спорные шаги (вроде внесения законопроекта про увольнение судей КСУ решением Рады, что противоречит Конституции), а конкуренты наверняка будут пытаться максимально расшатать и расколоть фракцию.