Во вторник Конституционный суд вынес решение о несоответствии Конституции положений закона "О предотвращении коррупции".

Первоначальная информация, которая пошла по СМИ, была сенсационной. Сообщалось, что КСУ отменил обязательное электронное декларирование, а также уголовную ответственность за незаконное обогащения и вообще лишил НАПК львиной доли полномочий.

Но на практике все оказалось не столь масштабно.

Во-первых, уголовную ответственность за незаконное обогащение никто не отменял.

Во-вторых, не отменяется предоставление электронных деклараций.

Признаны неконституционными были всего два пункта: уголовная ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками и нардепами электронных деклараций, а также часть контролирующих полномочий НАПК.

Впрочем, уже это сильно взволновало западные посольства и их представители приехали в Конституционный суд на встречу с главой КС.

В частности, приехали глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас совместно с временной поверенной по делам США в Украине Кристиной Квин. Параллельно, так называемые "антикоррупционные активисты" вновь стали грозить отменой безвиза.

Что же на самом деле означает решение Конституционного суда, анализирует "Страна".

Электронные декларации и ответственность за них

Подача электронных деклараций до сих пор была одним из ключевых элементов в системе контроля за чиновниками через антикоррупционные органы. Любой человек, который подавал электронную декларацию, мог стать объектом расследования в НАПК и НАБУ.

Антикоррупционные органы усердно штамповали уголовные дела за нарушения в декларировании.

Правда, на нарушениях в декларировании попадались и сами антикоррупционеры.

Например, тот же глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, будучи членом Конкурсной комиссии по отбору на должность председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), несвоевременно подал ежегодную декларацию лица, чем нарушил требования закона Украины "О предотвращении коррупции".

В августе этого года 47 народных депутатов преимущественно из "Оппозиционной платформы - За жизнь!" обратились в Конституционный суд с требованием признать ряд положений закона "О предотвращении коррупции" не соответствующими Конституции. В частности, депутаты высказали несогласие с тем, что с принятием этого закона в Уголовном кодексе была утверждена статья 366-1, которая предусматривает наступление уголовной ответственности за указание заведомо недостоверной информации в декларации и умышленную неподачу декларации.

При этом уголовная ответственность за декларирование заведомо недостоверных ведомостей относительно имущества или других материальных активов наступает при одном важном условии: они должны отличаться от достоверных на сумму превышающую 250 прожиточных минимумов (на данный момент это почти 530 тысяч гривен).

К примеру, чиновник не указал в декларации, что в его собственности находится новая квартира. Если по результатам оценки стоимость этой квартиры окажется выше 530 тысяч грн, служащему может грозить ответственность по ст.366-1 УК Украины.

Санкции за нарушение этой статьи варьируются от штрафов до запрета занимать должности или и вовсе лишения свободы на 2 года.

Как отметили авторы в своем представлении, поскольку в электронную декларацию следует вносить данные не только о себе, а и о членах семьи, которые проживают с декларантом, ответственность по этой статье непосредственно для декларанта может наступить в случае, если третьи лица предоставят неточную или недостоверную информацию.

"То есть, фактически положениями статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины предусматривается ответственность за действия третьих лиц. Субъект декларирования не может проверить достоверность ведомостей, переданных ему для указания в декларации, предусмотренной законом "О предотвращении коррупции". Такой законодательный подход не соответствует институту юридической ответственности, конституционным основам привлечения лица к юридической ответственности, которая имеет индивидуальный характер (часть вторая статьи 61 Конституции Украины)", - говорится в обращении депутатов.

С их доводами согласился и Конституционный суд, признав такую статью закона и связанную с ней статью Уголовного кодекса не соответствующими Конституции.

Лишение полномочий НАПК

Кроме того, Конституционный суд признал, что полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) нарушают ч.2 ст.6 Конституции Украины, соответственно которой органы законодательной, исполнительной и судебной власти осуществляют свои полномочия в установленных Конституцией границах.

"Фактически с момента принятия решения КС, у антикоррупционных органов больше нет такого орудия, как уголовная ответственность за сведения в электронных декларациях. Эти органы теперь не то, что не нужны, они недееспособны. У нас страна теперь оказывается перед такой большой правовой неопределенностью, когда антикоррупционные структуры еще существуют, а правового поля у них нет", - говорит "Стране" президент общественной организации "Всеукраинская Ассоциация судей в отставке" Денис Невядомский.

По информации "Страны", в окончательном решении Конституционного суда хотят прописать, что необходимо привести законодательство Украины в соответствие с Основным законом. Таким образом, Рада должна будет принять обновленный закон, в котором не будет нарушения Конституции.

"Нормы будут действовать, хоть они и неконституционны. Но Верховной Раде будет дана возможность внести соответствующие изменения. Я не считаю, что это какой-то шаг назад, как сейчас будут говорить борцы с коррупцией и многие эксперты, спонсируемые посольствами. Я, наоборот, считаю, что это шаг к созданию демократического общества", - считает старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

По его словам, и раньше электронное декларирование не приводило к эффективной борьбе с коррупцией. Но при этом давало возможность "антикоррупционным" органам кошмарить нужных чиновников.

"Когда еще вводилось электронное декларирование, сами параметры, по которым должны были декларировать имущество, не были однозначными. До сих пор НАПК дает разъяснения и поясняет некоторые нормы по декларированию. Те же требования о срочном внесении в электронную декларацию изменений имущественного состояния не были борьбой с коррупцией или ее предохранителем. Но давали право антикоррупционным органам делать план, создавая видимость борьбы с коррупцией", - говорит Кравец.

"Реванш в хате"

Решение Конституционного суда не на шутку взбудоражило так называемых антикоррупционных активистов, живущих на гранты западных посольств. Собственно, как и их спонсоров.

Например, глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас и временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин собственной персоной пожаловали в Конституционный суд. Маасикас выложил в своем Твиттере фото их встречи с главой Конституционного суда Александром Тупицким. И написал, что совместно с Кристиной Квин на встрече с Тупицким они обсудили "важность прозрачности в работе и сохранения достижений после Революции достоинства в 2014 году".

"Плодотворная встреча представительства ЕС в Украине и посольства США в Украине с главой Конституционного суда Украины. Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности и сохранения достижений, достигнутых после Революции достоинства в 2014 году", - написал Маасикас.

А представители антикоррупционного лобби на своих страницах в социальных сетях принялись обвинять в этом решении "Слуг народа".

"Реванш уже в хате, пока мы досчитываем голоса на местных (выборах. - Прим. Ред). Конституционный суд отменил уголовную ответственность за ложь в декларациях. Это убийство всей системы декларирования, ведь теперь можно писать, что ты - бездомный, иметь офшоры - и за все это - максимум штраф. Похоже, слугам и другим депутатам не хочется объяснять, откуда в декларации после года работы в парламенте появляются заоблачные цифры, элитные авто и квартиры", - написала депутат от "Голоса", пришедшая туда из "Центра противодействия коррупции" Александра Устинова.

В комментариях под этим постом она пошла еще дальше, намекнув, что президент Владимир Зеленский должен был оказать давление на Конституционный суд, не позволяя выносить такие решения.

Интересно, что Офис президента на решение суда, которое пока даже не опубликовано, отреагировали публичным заверением, что Зеленский вернет неотвратимость ответственности за нарушение правил.

В сообщении пресс-службы ОП говорится, что ничто не сможет остановить движение Украины "к максимальной прозрачности".

"Несмотря на противодействие, соответствующие инструменты в законодательстве Украины будут сохранены или, в крайнем случае, восстановлены. Никакого отступления в антикоррупционной работе не допускаем даже гипотетически. Президент обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил. Украинские чиновники и депутаты продолжат декларировать свое имущество и доходы, а антикоррупционные органы будут иметь необходимые полномочия для их проверки и привлечения нарушителей к ответственности", - пообещали на Банковой.

Как говорит "Стране", политолог Руслан Бортник, без отмашки президентского офиса такое решение вряд ли могло быть принято. Но, по его мнению, оно станет предпосылкой для новых торгов с Западом.

"Очень сомнительно, что Конституционный суд принимал бы такое решение без согласования с Офисом президента. В этом решении прямо заинтересована Банковая, ведь появляется возможность не только для переписывания всего антикоррупционного законодательства, но и для перезагрузки всех этих структур, чтобы убрать тот дисбаланс, который создали Порошенко и все эти западные партнеры. Будут торги, будет новый диалог между Офисом президента и западными партнерами в отношении будущего всей этой вертикали, и будет консенсус по ее кадровому наполнению", - считает политолог.