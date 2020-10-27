Сразу после выборов в Украине резко подорожал газ для населения. На ноябрь "Нафтогаз" установил ценник на уровне 6,33 гривен за куб, что на 35% выше предыдущего тарифа. Напомним: в октябре цена не повышалась, что многие эксперты связали с предвыборной кампанией. То есть, теперь украинцам фактически выдали "двойное подорожание" - и за октябрь, и за ноябрь.

Цены у большинства других поставщиков - еще выше. К примеру, у "Льввэнергосбыта" - 6,62, у "Теплобуда" - 6,52, гривны, "Газпостачсервиса" - 7,03, "Аскания Энерджи" - 7,25, "Ивано-Франковск газсбыта", "Хмельницкгазсбыта", "Черниговгазсбыта", "Николаевгазсбыта" — 8,8-8,9 гривен за куб. "Киевоблгаз" выставил ценник в 8,82 гривен. И это еще без стоимости транспортировки.

"Цена на газ для населения в Киевской области в ноябре: газ - 8,82 гривны, доставка - 0,97 гривен. Конечная цена - 9,79 гривен за куб. Выборы закончились", — написал в Facebook заместитель главы профильного парламентского комитета Алексей Кучеренко.

То есть, фактически Украина входит в новый отопительный сезон с ценой на газ для населения, близкой к той, что была в прошлом году (8,55 гривен за куб), а то и выше. Если так пойдет дальше, то в разгар зимы ценник выйдет на уровень в 10-12 гривен за куб, что существенно больше, чем ранее прогнозировали эксперты.

Новые цены актуальны для потребителей, в домах которых установлены газовые котлы (в основном, частный сектор), а также для "кухонного" газа.

Для теплокоммунэнерго в этом отопительном сезоне еще действует цена ПСО на газ. Но она тоже растет, хотя и не так быстро, как тариф для населения. На октябрь (ноябрьской цены пока нет) повышение - на 24,4%, до 5374 гривны за тысячу кубов без НДС и стоимости транспортировки. А так как цена ПСО привязана к котировкам на европейских хабах, которые с сентября стабильно повышаются, она также будет расти.

Это значит, что уже в январе украинцы рискуют получить новые космические платежки.

Это при том, что "Нафтогаз" постоянно хвастается рекордными запасами газа в подземных хранилищах, закупленными еще по 3 гривны за куб. И даже намеревается экспортировать этот дешевый газ обратно в Европу.

"Страна" разбиралась, почему взлетели газовые ценники и что будет с тарифами на отопление и горячую воду.

6 тысяч гривен за дом и до сотни - за плиту

В "Нафтогазе" подорожание газа для населения пояснили сезонным ростом цен на европейских площадках. Так как ценники на газ у нас привязаны к импортному паритету (котировки на голландской бирже TTF плюс доставка и маржа "Нафтогаза" с учетом текущего курса доллара), они меняются вслед за текущими европейскими котировками.

Последние действительно пошли в рост. Если в августе газ в Европе продавали дешевле 100 долларов за тысячу кубов, то сейчас - порядка 140 долларов. Так как больших запасов газа в Европе в этом году (в отличие от прошлого, когда была неопределенность с транзитом российского газа и трейдеры закупались по максимуму) нет, есть вероятность, что ценник и дальше будет расти. Кроме того, Украина ориентируется на спотовый рынок, на котором продают "остатки" по максимальным ценам.

На бирже TTF, на которую ориентируется Украина, цены за последний месяц выросли примерно на 20%. Что связано как с началом отопительного сезона, так и с другими факторами, в частности, снижением предложения из-за забастовки норвежских газовщиков, сокращения поставок американского сжиженного газа и др. Также мировые цены на газ растут из-за активизации экономики Китая. На Украинской энергетической бирже цена газа с поставкой на ноябрь в гривнах и с учетом НДС на 26 октября составила 6, 6 тысяч гривен, тогда как поставки на октябрь продавались по 5,9 тысяч гривен, то есть, подорожание есть, но оно меньше 35 %.

И, скорее всего, нынешнее подорожание - не последнее.

"Нас может ожидать цена газа к 1 января и 9500 гривен за тысячу кубов", - говорит глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"Уже вскоре выйдем на 7,5 гривен за куб без НДС и тарифа на доставку. В разгар сезона цена может повысится до 8-9 гривен за куб", - прогнозирует аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук. То есть, с учетом налогов и транспортировки, итоговая цена для людей может подняться до 10-12 гривен за куб, что существенно выше, чем в прошлом году.

К примеру, если отопление среднестатистического дома в 100 квадратов (расход - примерно 500 кубов в месяц) минувшей зимой стоило порядка 3 тысяч гривен в месяц, то этой придется платить до 5-6 тысяч гривен.

Подорожает также кухонный газ, правда там разница в деньгах не так сильно бьет по кошельку, как в случае с отоплением. 10 кубов в месяц (среднее потребление кухонного газа на семью) по ноябрьскому ценнику - это 70- 90 гривен за куб (в зависимости от поставщика), а еще за октябрь люди заплатят до 60 гривен.

Плюс 30% к платежке

По тарифам на тепло для жителей многоэтажек - пока непонятно. Для теплокоммунэнерго на этот сезон еще действует цена ПСО. Сейчас она — около 5,4 гривны за куб (для сравнения: в августе была 2,9 гривен за куб). А с налогами и транспортом - уже выше 6,5 гривен. И этот ценник тоже будет пересматриваться ежемесячно и повышаться вслед за европейскими котировками, правда, не так быстро, как рыночные цены для населения. По прогнозам экспертов, к январю цена ПСО выйдет на уровень, с которым начинала минувший отопительный сезон - 8,55 гривен за куб, но может быть и выше.

А так как за год выросли другие составляющие тарифа (зарплаты, расходы на ремонты сетей и др.), будут расти и цены на отопление и горячую воду. В теплокоммунэнерго, с которыми пообщалась "Страна", говорят, что будут поднимать вопрос об увеличении тарифов, как минимум. То есть, отопление и горячая вода для стандартной двушки в 50 квадратов этой зимой могут потянуть до 3 тысяч гривен в месяц и больше.

Стоит отметить, что по тарифному вопросу в Украине - полная неразбериха. Есть действующее постановление Кабмина, в котором прописано, что тариф на новый отопительный сезон должен считаться по средней цена на газ за прошлый сезон, а это чуть больше 4 тысяч гривен за тысячу кубов. Но, похоже, его никто не собирается выполнять, — говорит глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Не так давно НКРЭ утвердила тарифы на отопление и горячую воду для ряда теплокоммунэнерго, в которых заложены "реальные цены на газ".

Но работать они будут не везде, а только в домах, у которых есть новые договоры с поставщиками (такие договоры есть в многоэтажках с ОСМД или управителями). Кроме того, функцию по определению тарифов хотят полностью передать на места. А теплокоммунэнерго лоббируют их пересмотр и планируют рассылать новые платежки уже с января.

"Большинство ТКЭ подавали на утверждение тарифы на тепло при цене газа до 7000 гривен за тысячу кубов. Потому нам стоит ожидать уже к январю новых тарифов на тепло на 20-30% выше чем сейчас", - считает Попенко.

"Газовый рэкет"

Многим украинцам новые тарифы могут оказаться не по карману. По словам Юрия Корольчука, стоит ожидать нарастания долгов (за тепло и горячую воду они уже и так превысили 50 млрд гривен). В частном секторе активизируется процесс отказа людей от газового отопления. "Будут переходить на дрова и альтернативные источники отопления, а где это невозможно - держать температуру на минимуме, попросту мерзнуть, чтобы сэкономить", - говорит Корольчук.

При этом, по его словам, "Нафтогаз" вполне мог бы сдержать ценники. "Непонятно, зачем привязываться к текущей европейской цене на газ, если у нас 14 млрд кубов газа внутренней добычи",- говорит он.

По словам Скубченко, Украина накопила рекордные запасы газа в хранилищах (порядка 28 млрд кубов), причем львиная доля была закуплена еще по летним ценам -до 3 тысяч гривен. "Поэтому такой рекордный рост цены можно воспринимать как самый настоящий газовый рэкет",- говорит он.

С экспертом согласен Юрий Корольчук. "Самая большая наша проблема - это "Нафтогаз". При этом государство самоустранилось от решения газового вопроса. Хотя тот же АМКУ мог бы элементарно просчитать экономически обоснованный ценник с учетом газа внутренней добычи, стоимости закупки импортного газа и др. И в случае необоснованного завышения ценника - оштрафовать "Нафтогаз". Возможно, тогда бы и расценки стали менее рекордными",- считает он.

Интересно, что сам "Нафтогаз" рассматривает идею продажи "лишнего" газа на европейском рынке, то есть, из импортера станет экспортером.

"В этом году уровень наполнения украинских газохранилищ достигнет самого высокого уровня за последние десять лет. Соответственно, со стороны оператора ПХГ мы сделали все необходимое, чтобы ближайший отопительный сезон прошел без кризисов. Не исключаем, что в случае благоприятной ситуации на европейском рынке Украина начнет свой экспорт газа в страны ЕС. В отечественных ПХГ на сегодня достаточно запасов, чтобы не только обеспечить теплом украинцев, но и получить дополнительный доход от реализации газа за рубежом", - цитирует слова врио главы "Укртрансгаза" Сергея Переломы пресс-служба компании.

"Не исключено, что это будет продажа через европейских трейдеров. А так как излишки немалые, "Нафтогазу" придется демпинговать и продавать газ в Европу по 70-90 долларов. При этом украинцы будут платить по 300 долларов за тысячу кубов и выше", - подытожил он.