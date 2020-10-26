В пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН) стараются убедить себя и других, что результаты местных выборов для власти приемлемы.

Формально это действительно так: у СН теперь будут фракции во многих местных советах (чего не было раньше). Однако не везде они могут даже претендовать на дележ власти (не то что участвовать в нем) из-за малого количества депутатов.

Показательны в этом плане столица и наиболее крупные города, где по партспискам “слуги” идут третьими или того хуже, а кандидаты, выдвинутые СН в мэры, не сумели выйти даже на второе место.

Эксперты констатируют: власть выходит из местной кампании ослабленной как минимум имиджево.

Отразится ли это на единстве пропрезидентского большинства СН в Верховной Раде, повлияет ли на судьбу правительства Дениса Шмыгаля и самого парламента девятого созыва, разбиралась "Страна".

Крупный пролет

В "Слуге народа" заявляют, что результаты местных выборов ее устраивают.

Так, председатель СН, первый заместитель главы ее парламентской фракции Александр Корниенко заявил в ночь выборов в эфире телеканала "Украина 24", что его политическая сила будет представлена в местных советах "наибольшим количеством депутатов". Однако представительство будет неравномерным. "Наиболее весомые результаты у нас (СН — Ред.) в центре страны. Это центральные области. Также у нас не меньше представительство и на юге, и есть представительство на востоке", - настаивает Корниенко.

Сегодня днем он представил диаграммы по итогам обработки 40% бюллетеней по выборам в облсоветы и райсоветы. И там партия лидирует, получив, если верить Корниенко, около 20% в среднем по стране.

Впрочем, насколько показательны и достоверны эти цифры судить сложно.

По тем примерам, которые уже известны, лишь в некоторых городах "слуги" лидируют, да и то не абсолютно (например, в горсовет Черкасс, согласно экзит-полам, СН заходит с результатом 20,68%).

Но еще красноречивее проценты СН в столице и крупнейших городах.

На выборах в Киевсовет партия власти, по данным предварительного подсчета голосов, получает лишь 7,4% и оказывается на 6 месте, пропустив вперед ЕС, УДАР, Еднисть Омельченко, ОПЗЖ и Батькивщину.

В Харькове, Одессе и Днепре "Слуги народа" на третьем месте, уступив партиям тамошних мэров и "Оппоплатформе". Провалились в указанных городах и кандидаты в мэры от СН, даже не выйдя во второй тур. В горсовет Львова политсила президента пока не проходит, остановившись у проходного барьера.

"Можно, конечно, говорить, что СН наконец присутствует в местных советах, но по сути эти выборы партия власти провалила", - комментирует политолог Анатолий Октисюк "Стране".

Кто виноват и что делать

Оправдать неутешительный результат Офис президента (ОП) пробует, например, волей избирателей.

"В отличие от некоторых наших соседей мы действительно имеем большую роскошь – свободные выборы. Да, я прекрасно понимаю, что наша избирательная система еще далеко не идеальна – нечистые деньги и нечестные медиаресурсы, к сожалению, все еще влияют на результаты. Но мы точно движемся в правильном направлении. Каждые следующие свободные выборы – это еще одно доказательство того, что Украина навсегда свободна", - написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке.

Еще в качестве оправданий фигурируют эпидемия коронавируса, снизившая явку, и новая избирательная система, распугавшая электорат.

Однако хватает и более критических мнений.

Так, член парламентской фракции СН Александр Дубинский называет несколько причин слабого выступления партии на выборах.

Во-первых, это разочарование избирателей СН на прошлых выборах по поводу невыполненных обещаний, "подмененных клановыми интересами — игорный бизнес, псевдо-рынок земли, металлом и "табачка". Во-вторых, вместо "жесткой силовой вертикали и "посадок" избиратель увидел "договорняки и решалово с местными элитами, апогеем которых стал договорняк с "неподсудным Порошенко". В-третьих, это, по мнению Дубинского, "внешнее управление" (то есть готовность команды Зеленского слушать Запад), неспособность отказаться от которого привела к "разрушению фундамента центральной власти, которая после местных выборов оказалась без поддержки".

"Вывод: публикация результатов выборов должна стимулировать президент к резким кадровым изменениям... Или всем нам нужно потихоньку готовиться к отходу на заранее подготовленные позиции. Если они подготовлены", - написал Дубинский на своей странице в Фейсбуке.

В свою очередь его коллега по фракции Максим Бужанский считает, что сказался взятый командой Зеленского идеологический курс, похожий на тот, что был у предыдущего президента Петра Порошенко.

"Как-то не зашёл людям весь это армовир, дорогие коллеги, который мы донашиваем после Порошенко. Тот самый, от которого страну пять лет тошнило", - констатирует Бужанский в своем Телеграм-канале.

При этом он считает, что выводов из местных выборов власть не сделает, что чревато новыми электоральными потерями.

"Вы эти выводы либо сами сделаете очень быстро, либо их сделают за вас даже те избиратели, которые поддержали "Слугу Народа" сегодня", - пишет Бужанский.

Параллельно в своих чатах "слуги" ищут виноватых в избирательном провале.

В Киеве некоторые депутаты обвиняют главу столичной партячейки, зампредседателя фракции СН Николая Тищенко, который приходится кумом руководителю ОП Андрею Ермаку. Например, по информации "Страны", киевская мажоритарщица Марьяна Безуглая написала в одном из фракционных чатов, что президент должен искоренить "тищенковость" в партии.

"Недовольство выражают многие мажоритарщики — просто не все об этом пишут в партийных чатах. Они считают, что если бы их не оттерли от избирательных кампаний, результат был бы лучше", - говорит собеседник среди "слуг народа".

Есть мнение во фракции, что в отместку некоторые мажоритарщики попытаются создать проблемы с принятием госбюджета, первое чтение которого ожидается в ближайшее время, прогнозирует политолог Октисюк.

Голоса под проект и так не собираются (потому-то голосование было отложено на предыдущей пленарной неделе), а теперь ситуация может еще усугубиться. "Гасить" очередной бунт в этой части фракции будут привычным способом — деньгами на соцэконом (субвенции Кабмина на социально-экономическое развитие областей — Ред.)", - говорит эксперт.

Собеседник среди мажоритарщиков, однако, говорит о "конструктивных настроениях". "Мы настроены договориться с правительством и Офисом президента. Мы же не враги себе", - говорит источник.

"Бюджет будет своеобразной сигнальной ракетой о ситуации внутри "Слуги народа". Если голосования пройдут относительно легко — это зеленая ракета. Значит, команда президента готова жить и работать с такими результатами местных выборов. Если бюджет пройдет с трудом — это красная. И можно ждать эмоциональных решений президента вплоть до самых неожиданных", - говорит Октисюк.

Вероятность перезагрузки правительства и перевыборов

Тем временем силы, заинтересованные в "перезагрузке" власти, могут увидеть для себя шанс в послевыборных шатаниях в СН. Задачи тут будут разные.

Как считает народный депутат восьмого созыва Вадим Денисенко, "Оппоплатформа" и "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко будут добиваться перевыборов в Раду.

Политолог Октисюк, впрочем, считает, что такой сценарий выгоден и группе влияния Игоря Коломойского.

"Бизнесмену нельзя оставлять все как есть. Это Ахметову (бизнесмен Ринат Ахметов, который, как считается, имеет сильное влияние на правительство и премьера Шмыгаля — Ред.) выгодно сохранить статус-кво — у него все хорошо. А Коломойскому это невыгодно. Ему нужен драйв, перемены. И первым поменять он хочет правительство", - настаивает Октисюк.

В свою очередь политолог Андрей Золотарев считает, что как раз группа Коломойского не заинтересована в досрочных выборах в Раду так как основной его партийный проект "За будущее" не показал достаточно высокий результат в местную кампанию.

"Можно рискнуть и получить еще меньше людей в парламенте, чем сейчас. Другое дело — попытаться переформатировать правительство с этой Радой", - говорит эксперт.

Экс-нардеп Денисенко согласен: предварительный результат "За будущее" (не очень впечатляющий) показывает, что перевыборы бенефициарам партии не нужны.

Ну а президент может прийти к такому сценарию?

"С точки зрения логики они (перевыборы - Ред.) не нужны Зеленскому — он их проиграет и превратится в Ющенко периода 2009-2010 гг, когда был чужой прокурор, чужой глава СБУ и т. д. С точки зрения инстинкта самосохранения Зеленский может пойти на перевыборы только, если будет иметь какую-то серьезную победу, которая даст электоральный скачок (мир на Донбассе, например). Но пока в этом слабо верится", - написал Денисенко на своей странице в Фейсбуке.

Собеседник во фракции "Слуги народа" сомневается, что результат СН на выборах запустит сценарии перестановок и/или перевыборов.

"Нет никакой связи между местной кампанией с одной стороны и Шмыгалем и Радой — с другой. Пока идет работа над проектом бюджета никто не будет делать производить замены в правительстве, не говоря уже о полной "перезагрузке". И уже тем более причем тут парламент. Пусть несут ответственность те, кто в уши президенту "пел", что все хорошо, все под контролем. Сомневаюсь, правда, что будут кадровые решения", - говорит депутат-мажоритарщик от СН.

В тоже время, в парламенте продолжают ходить разговоры о том, что Коломойский пытается склонить Зеленского к созданию коалиции "За будущее" и "Слуги народа" с последующим переформатированием правительства. В нем олигарх якобы хочет получить 25% квоты. И даже якобы сделать Игоря Палицу (лидера партии "За будущее") премьер-министром.

"Страна" уже писала об этих слухах еще до выборов. И тогда считалось, что одним из аргументов Коломойского была угроза блокировать через свою группу голосования в парламенте и вести дело к его роспуску, сделав ставку на партию "За будущее". Но после не очень убедительного выступления этого проекта на местных выборах (он взял голоса там где от него шли мэры, а там где не было такой опоры показатели слабые) этот довод отпал. После досрочных выборов в Раду Коломойский может не завести туда "За будущее" и вовсе потерять влияние на Раду.

Источник "Страны", близкий к окружению президента, говорит, что никто пока не настроен на досрочные выборы.

"Итоги выборов стали холодным душем не только для "слуг народа", но и для Коломойского с его партией "За будущее", и для других групп внутри партии. Все увидели, что их ждет на досрочных выборах. Увидели и испугались. Поэтому пока вопрос не актуальный. Но будут кадровые выводы - увольнение губернаторов, обсуждается увольнение Трофимова (первый зам.главы Офиса президента, который отвечает за регионы - Ред.). Хотя вопрос с Трофимовым всплыл еще до выборов из-за скандала с ГАСИ (подробнее об этом читайте здесь - Ред.). Также будут отставки в правоохранительных органах. В целом курс страны глобально меняться не будет, так как он определяется влиянием стран Запада. Но он будет корректироваться явочным порядком - так как из-за ситуации с НАБУ и НБУ отношения с МВФ ухудшатся, кредиты под вопросом. А если денег Фонд не дает, то и к его советам в пол уха будут прислушиваться. Как без него выкрутимся", - прогнозирует источник.

При этом он признает, что существует угроза попытки раскачки ситуации со стороны тех сил, которые заинтересованы в досрочных выборах.

"Зеленский будет вынужден пойти на досрочные выборы Рады, только если начнется политический кризис в стране и в парламенте. И, не исключено, что в этом направлении и начнут работать. Пытаться раскачать фракцию и выдернуть оттуда депутатов, плюс уличные акции по любому поводу. Естественно, у президента попытаются не допустить этого", - говорит источник.