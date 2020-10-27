В Украине стартует большой земельный передел. Зеленский пообещал местным общинам 2 млн гектар сельхозугодий, которые сейчас числятся в госсобственности.

Соответствующий указ он подписал накануне выборов.

Понятно, что этот жест во многом был пиаровским. Тем более, что в парламенте уже год пылится законопроект на эту тему.

Турбо-режим по нему давно дал сбой — документ после первого чтения засыпали 2,5 тысячей правок.

Тем не менее, если указ заработает, местным органам власти может достаться порядка 2 млн, а у государства останется всего 750 тысяч гектар. То есть, самыми крупными латифундистами накануне запуска рынка земли окажутся именно местные общины, сконцентрировав сельхозугодий на 4 млрд долларов.

Собственно, именно за владение этими огромными землями и шла борьба на этих местных выборах.

Причем, как стало известно "Стране", по земле местных общин уже готовят новую схему.

"С указом Зеленского получилось интересно. Буквально через пару дней после его подписания в профильном комитете Рады появился законопроект №3801, в котором прописано, что земельные вопросы на местах могут приниматься только квалифицированным большинством, то есть, не менее двух третьих голосов "за". С учетом императивного мандата, даже имея 5-7 своих депутатов в местных органах власти, "слуги" вполне смогут заблокировать земельные вопросы", — рассказал нам наш источник в Офисе президента.

"Страна" разбиралась, зачем Зеленский накануне выборов "подарил" ОТГ 2 млн гектар земли, и как ее теперь будут делить.

Земля от Зе: сколько, кому, на какие цели

В президентском указе говорится о передаче большей части государственной земли сельхозназначения на баланс ОТГ.

Речь идет о земле, которая находится за пределами населенных пунктов. Еще в 2002 году ее фактически забрали у местных властей и передали в распоряжение исполнительным органам власти - сначала областным и районным госадминистрациям, затем Госгеокадастру.

В рамках реформы децентрализации эти земли понемногу начали возвращать общинам. Процесс стартовал в 2018 году. Но его всячески затягивали.

Кроме того, в Раде так и не смог пройти ни один законопроект, в котором бы подробно прописывались условия возврата общинам земли - слишком большие деньги стояли на кону. Ведь пока за землей за пределами населенных пунктов "присматривали" чиновники, тысячи гектаров попросту уходили налево.

Зеленский заявил, что в этот раз все технические моменты передачи земли решат до конца года. По его словам, сейчас удастся передать ОТГ чуть больше двух миллионов гектаров земель, "ведь еще пять миллионов были украдены из государственной собственности в предыдущие годы, пока действовал мораторий на продажу земли".

По словам главы Госгеокадастра Романа Лещенко, Кабмин уже подготовил проект распоряжения по процедуре передачи сельхозземель местным общинам. Документ могут принять уже в ближайшее время.

"Все без исключения громады получат землю, которая была украдена у органов местного самоуправления с 2002 года, когда право распоряжаться землей передали райгосадминистрациям, а затем Держгеокадастру. Теперь вы становитесь полноценными хозяевами. И это - уже ваша земля", - пообещал Лещенко на круглом столе в Волынской области.

Тут стоит отдельно сказать о тех самых, якобы, украденных пяти миллионах гектар земли. По версии руководства Госгеокадастра, эти угодья смогли вывести из госсобственности, так как фактически не работала система учета, мониторинга и контроля земельного фонда.

Но Ростислав Кравец допускает, что о пяти миллионах гектар сказали "наперед", мол, если они пропадут в процессе передачи земли, уже никто не удивится, ведь фактически их уже нет.

"Если это не так, то должны быть исковые заявления в суд о возврате незаконно выведенной земли в государственную собственность. Тем более, что по таким делам нет сроков давности", — говорит юрист.

"Откуда цифра 2 млн га? В указе ее нет. А в публичных заявлениях есть. Это оценка объема земли, которую передадут в коммунальную собственность. Но почему 2 млн, а не скажем 7 млн или 10 млн га. Публично говорили, что государство обладает между 7 и 10 млн га. Я такие цифры озвучивал, когда был министром. Такие данные мне давали аналитические службы. Оказалось, что той земли давно нет. Что ее давно безвозмездно (читай за взятки) раздали частным лицами (читай разворовали). И осталось менее 3 млн га. Всего в Украине 33 млн га сельхозземли. То есть, на сегодня у государства менее 10%", - написал в Facebook экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Но на местах даже двум миллионам земли от Зеленского рады.

"Мы уже давно просили передать нам землю. Сейчас даже немного поздно, ведь часть угодий давно поделена и выведена из госсобственности. Неясно, найдутся ли в итоге даже 2 млн гектар, о которых сказал президент. Но в любом случае местные общины распорядятся землей более рационально, чем госчиновники. Скажем, у нас много крупных латифундистов, которые активно льют химию на поля. В итоге едва ли не каждый колодец — отравлен. Понятно, что если бы этой землей распоряжалась община, такой бы не было", — уверен мэр Белополья (Сумская область) Юрий Зарко.

По его словам, они уже готовятся провести аудит причитающейся им земли и думают, как ею распорядится.

"Нужно, чтобы ОТГ не только получили землю, но и могли бы менять ее целевое назначение. Мы, к примеру, не собираемся жить только сельским хозяйством. Думаем отдать участок под строительство ветровой электростанции. На полгектара там можно заработать как на несколько десятках сельхозземли", — рассказал нам Зарко.

В других ОТГ "Стране" рассказали, что земли от Зеленского, конечно, уже не те, что были еще 3-5 лет назад - самые качественные угодья давно "освоили". Но и из них можно извлечь пользу, если, конечно, разрешат менять целевое назначение.

Скажем, можно пустить наделы под индустриальные парки, застройку, раздать местным жителям под приусадебное хозяйство. В некоторых местных общинах собираются "придержать" землю от Зеленского пока откроется рынок сельхозземли и та подорожает.

"Долгое время государство не было эффективным управленцем и собственником земли. Об уровне коррупции при распоряжении государственными землями вообще молчу. То есть. передача земли на места - хорошее решение. Ну а как ими распорядятся в ОТГ — будет зависеть, в первую очередь, от уровня менеджмента самой общины, качества правоустанавливающих документов, прозрачности процесса управления землями, а также наличием контроля со стороны общественности", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Местные схемы

То есть, сейчас на местах больше всего интересуются вопросом: как землей от Зе можно будет распоряжаться и удастся ли менять целевое назначение.

В самом указе об этом ничего не сказано.

Но в Раде есть законопроект №2194, в котором прописана передача сельхозземли местным общинам и право последних по своему усмотрению менять целевое назначение. Этот проект подали больше года назад группа авторов (в том числе, слуги Марьян Заблоцкий, Николай Сольский, Елена Шуляк и др.).

В ноябре прошлого года его приняли в первом чтении, после чего продвижение проекта застопорилось.

"Его засыпали больше чем 2,5 тысячей правок, не было голосов. На на ближайшее время его готовят к принятию в целом. Указ Зеленского, это, конечно, хорошо, но, чтобы решить вопрос комплексно, нужен закон. Тем более, что в нем речь идет не только о сельхоз угодьях, но и о земле другого назначения (вс земля, кроме участков, стратегических для государства - оборонного значения, под госпредприятиями и пр. - Ред.), - говорит член совета Земельного союза Украины Александр Биленко.

"Пока все нюансы по передаче земли не закрепят в законе, указ президента - это декларация, тем более, что не прописаны сроки, в которые Кабмин должен "ускорить" передачу угодий", - говорит Кравец.

При этом, по его словам, не факт, что процесс передачи земли пройдет без проблем.

"Во-первых, речь идет об огромных массивах земли, которые по сути, будут забирать у одного собственника (государство) и передавать другому (ОТГ). По законодательству при смене собственника все заключенные ранее договоры аренды на землю теряют силу и их нужно заново заключать. Не появятся ли на местах схемы по фиктивным аукционам, передаче земли "своим" арендаторам, продлению аренды за взятки — вопрос открытый.

Во-вторых, без должного контроля, право ОТГ менять целевое назначение земли может привести к тому, что страна попросту утратит огромные массивы сельхоз угодий. Их быстро приспособят, скажем, под застройку или раздадут за бесценок "студентам", как это в свое время было в Киеве, когда люди со связями в мэрии смогли оформить на подставных лиц, а затем получить в собственность по 2 гектара бесплатной земли", — говорит Кравец.

То есть, передача земли на места еще не означает, что ее не могут пустить по схемам. Хотя при наличии должного общественного контроля сделать это местным чиновникам будет сложнее, чем сейчас, когда землей распоряжается государство.

"С другой стороны, сложно будет отследить в рамках страны, как распорядятся землей тысячи ОТГ. А государство дает понять, что оно из этого процесса самоустранится. То есть, концов уже не найти", - добавил экономист Алексей Кущ.

Земельные решалы

Впрочем, все эти "заготовки" новых земельных схем меркнут на фоне схемы, которую, по данным наших источников, готовит ближайшее окружение Зеленского.

"Буквально через пару дней после президентского указа, на профильный комитет оперативно вынесли проект №3801 о распоряжении землей коммунальной собственности. Его зарегистрировала в Раде авторская группа нардепов, в том числе, глава профильного комитета по вопросам местного самоуправления Андрей Клочко. Клочко - креатура замглавы ОП Трофимова, поэтому очень сомнительно, что этот проект - частная инициатива группы нардепов и появился без согласования с Офисом президента. Проект интересный — в нем предлагается закрепить для земельных вопросов голосование квалификационным большинством. То есть, "за" должны будут проголосовать порядка 75% местных депутатов. Но, как показывает практика, добиться такого показателя в наших политических реалиях не так просто. Интересно также, что, выставляя такую планку, СН уже знала, что проиграет местные выборы. И сделала ставку на то небольшое число депутатов, которое им удастся завести, и императивный мандат. То есть, даже 5-7 "слуг" смогут блокировать земельные вопросы. А свои небольшие фракции "слуги" будут иметь во многих советах. То есть с ними по земле придется договариваться.

Земельные вопросы - одни из самых массовых, местные депутаты рассматривают их практически на каждой заседании. Земля касается каждого - это и наследств, и продажа, и бизнес. Тем более, что из-за смены названия районов нужно будет переоформлять массу документов на землю. Поэтому если на время заблокировать земельную тему, люди на местах начнут возмущаться. И какой будет выход у профильного комитета - сказать, что он был не прав или предложить вариант, чтобы все были довольны? Понятно, выберут втрое. Уже сейчас обсуждается идея неких частных контор, которым на местах будут передавать оформление всей земельной документации. Понятно, за деньги. Это будет похлеще площадок Яценко, которые сделали выгодной для себя схемой всю оценку и зарабатывали по несколько миллионов в день", — рассказал нам источник, близкий к ОП.

Этим проектом уже возмутилась и Ассоциация городов Украины.

"Внедрение норм этого проекта остановит весь процесс принятия решений местными советами по вопросам распоряжения землями. Более того, многие ОТГ не смогут воспользоваться указов президента и получить землю в коммунальную собственность. Ведь на практике нереально получить 2/3 голосов", — заявили в Ассоциации.

Также они призвали нардепа Андрей Клочко отозвать скандальный проект.

Но прислушаются ли к этому в профильном комитете и у Зе - вопрос пока открытый.

"На недавнем совещании у Зеленского мэры пытались привлечь внимание президента к этому проекту, и что он, мягко говоря, идет в разрез с его указом. Но Корниенко (Александр Корниенко - глава СН - Ред.) сказал, что это частная инициатива нардепов, мол, ничего е еще не принято, и тему замяли", — рассказал нам источник, присутствовавший на совещании у президента.