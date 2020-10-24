На строительном рынке - громкий скандал. На днях СБУ провела более 60 обысков в рамках расследования уголовных дел по коррупции в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ).

22 октября Кабмин отстранил от должностей все градостроительное руководство - Юрия Васильченко (теперь уже экс-глава Государственной инспекции градостроительства, Алексея Башкирова (Государственная сервисная служба градостроительства).

Также утратило силу распоряжение о временном исполнении обязательств главы ГАСИ Богданом Федоренко.

Как выяснилось позже, силовики также нагрянули в компании, которые связывают с Юрием и Алексеем Горовым. Их в последние годы называли "кураторами ГАСИ".

Был своего рода "теневой офис", через который застройщикам за немалые деньги предлагали "решение вопросов".

По данным источника "Страны", знакомого с ходом расследования, под колпак СБУ попали не только старые "схемщики", но и представители "новой градостроительной мафии", которые пытаются взять под контроль денежную тему.

Среди них, в частности, Владимир Родин (компания -застройщик BD Holding), который был помощником первого замглавы руководителя Офиса президента Сергея Трофимова (он курирует региональную политику).

В связи с этим появились разговоры возможной отставке Трофимова. Тем более с учетом его сложных отношений с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Впрочем, по данным источников "Страны" в ОП, вопрос с отставкой пока не решен на 100%.

"У него залёт с этим помощником Родиным. Родин там был реально в схемах. Но причастность к этому лично Трофимова не доказана. И, не исключено, что он удержится на своём посту", - рассказал наш источник.

Пока неясно, что стоит за зачистками в ГАСИ - реальные попытки сломать схемы и наконец-то навести порядок в ведомстве, которое считают одним из самых коррумпированных в стране, война "старых" и "новых" смотрящих, передел строительного рынка.

Но в любом случае, последствия для строительного рынка будут значительными.

"Общее настроение - залечь на дно. Новые проекты сейчас мало кто решиться начинать пока не прояснится обстановка - с кем решать вопросы", - сказал нам представитель одной из киевских строительных компаний.

"Страна" разбиралась, что стоит за делом ГАСИ и как оно ударит по строительному рынку.

"Реформа" ГАСИ и новый ценник на "решение вопросов"

О том, что на строительном рынке процветают коррупционные схемы давно известно даже тем, кто далек от этой отрасли. Платить нужно буквально за все, начиная от выделения земли и заканчивая разрешительными документами на строительство и вводом объекта в эксплуатацию.

В центре большинства схем - именно ГАСИ.

ГАСИ играет значительную роль на строительном рынке. Эта организация выдает лицензии стройкомпаниям, уведомления о начале строительных работ, декларацию о вводе объекта в эксплуатацию, проверяет объекты и накладывает штрафы за нарушения.

"Коррупция в ГАСИ уже перешла все возможные границы – теневые кураторы структуры чуть ли не в отрытую противопоставляют себя государству, а каждый строитель знает – получить разрешительную документацию или ввести дом в эксплуатацию можно только за взятку. И если ранее был стабильный тариф 4-5 долларов за квадратный метр, то в последние полгода цены начали резко расти, и некоторые застройщики уже жаловались, что с них требуют 15-20 долларов за квадрат", - говорит наш источник.

По его оценкам, оборот теневого рынка разрешительной документации - порядка 100 млрд гривен в год.

Его слова подтверждают и представители компаний-застройщиков.

"Решать вопросы стало сложнее и дороже. Такса выросла, как минимум, на треть, а некоторые платят и в разы больше. При этом, что хуже всего - нет никаких гарантий. То есть, ты платишь, но нет уверенности, что завтра все договоренности не аннулируют и твои разрешения не отменят", - рассказал нам застройщик.

Он говорит, что по этой причине многие мелкие застройщики начали уходить с киевского рынка в пригород, где ситуация пока не такая проблемная. Также проблемы с разрешительной документацией спровоцировали общее уменьшение количества новых объектов.

И это при том, что формально ГАСИ доживает последние дни. Как известно, президент Владимир Зеленский пообещал ликвидировать это ведомство, назвав его "коррупционным клещом".

В марте нынешнего года, как раз накануне введения карантина, началась реформа разрешительной системы в сфере градостроения.

13 марта Кабмин принял решение о ликвидации ГАСИ и передачи ее полномочий трем новым органам - Центральной сервисной службе (регистрация объектов), Госинспекции градостроительства (надзор и контроль), Госагенству техрегулирования (проверка объектов на соответствие государственным нормам). Также предусматривался запуск электронного реестра строительных объектов, который должен был сделать процедуру максимально прозрачной и убрать коррупционную составляющую. Этот реестр планировалось разработать и запустить до июня.

Но буквально сразу же после презентации реформы, в Украине ввели карантин. И реформу фактически поставили на стоп.

После ослабления карантина к вопросу реформы ГАСИ решили вернуться. Так, в разработке сейчас несколько законопроектов о новой структуре разрешительной системы. В том числе, есть идеи по передаче функций надзора частным структурам.

Вопросами реформы ГАСИ плотно занялся председатель исполнительного комитета Национального Совета реформ Михаил Саакашвили.

"Нынешняя реформа ГАСИ, где вместо одной структуры вводят несколько – профанация изменений, которые на самом деле, как мы слышим от бизнеса, вновь ведут к коррупции. Половинчатая нынешняя реформа – путь в никуда. Давайте принимать существенные решения, с максимальным делегированием ответственности уполномоченным лицам", – заявил он на недавнем круглом столе.

В самой ГАСИ времени даром решили не терять, и схем и коррупции стало еще больше, чем раньше.

"Эпоха "реформирования" - ликвидации ГАСИ и создания новых структур – дала старт переделу сфер влияния и появление новых смотрящих, поэтому "расценки" на решение вопросов взлетели, а ввод в эксплуатацию уже готовых жилых комплексов застопорился", - говорит наш источник.

Как работал теневой офис ГАСИ

Пока шла раскачка по реформе ГАСИ, начался передел сфер влияния между "старыми" и "новыми" смотрящими за строительной отраслью.

Тут стоит более подробно пояснить, как была устроена работа ГАСИ.

Как рассказал нам источник, осведомленный о ситуации на строительном рынке, основными кураторами ГАСИ на протяжении почти 6 лет оставались братья Горовые. Те самые, к которым на днях нагрянула с обысками СБУ.

"Горовые - малоизвестные в бизнес-среде люди, но эта фамилия постоянно звучала среди девелоперов. Появились они еще на этапе передачи дел от бывшего главы ГАСИ Киева Сергея Кучера (сейчас собственник девелоперской компании Edelburg Development - Ред.), которого называют автором схемы "5 долларов с квадратного метра" (речь идет о сумме, которую застройщики платили за решения вопросов - Ред.) и назначения на должность Максима Мартынюка, который считается человеком экс-премьера Владимира Гройсмана.

При Мартынюке братья Горовые укрепились, и все документы начали ходить через их теневой офис. После ухода Мартынюка в Кабмин схема продолжила работать под его кураторством все через тех же Горовых, хотя был назначен новый начальник ГАСИ - Кудрявцев. Попытки последнего навести хоть какой-то порядок в инспекции то ли были очередной пиар-акцией, чтобы замять ряд скандалов, то ли не принесли желаемого результата, но Горовые и их схемы удержались", - рассказывает наш источник.

Работала следующая схема: документы на получение разрешения на строительство или сертификат на ввод в эксплуатацию объекта отдавали "на анализ" людям Горовых, а потом называлась цифра за "решение вопроса".

Деньги передавали проверенные "бегунки", после чего документы быстро проходили все согласования. При этом законность объекта отходила на второй план. Точнее, этот нюанс вообще никто не учитывал, реве что за проблемные объекты еще больше вырастала сумма решения вопроса.

Если застройщик оказывался платить, документы по его объектам блокировались, даже если они были оформлены по всем требованиям законодательства.

"Тот же ввод в эксплуатацию жилого комплекса, даже построенного с соблюдением всех норм, мог затянуться на годы – застройщики получали отказ за отказом и даже пытались вводить дома в эксплуатацию через суд", - рассказывает наш источник.

В итоге застройщики, даже те, что исправно платили, оказались на крючке смотрящих. Ведь количество объектов, которые построены или строятся с нарушениями, зашкаливает. А это значит, что в принципе реально поднять вопрос об отмене разрешительной документации по ним.

Обыски СБУ прошли не только в самой ГАСИ, но и в помещениях ее правопреемницы Государственной инспекции градостроения.

По данным "Страны", в деле фигурирует бывший сотрудник ГАСИ Александр Сергиенко, который фактически являлся реальным руководителем нового органа, развивая схему "5 долларов за метр", а также застройщик Владимир Родин (BD Holding), которого называют правой рукой первого замглавы руководителя Офиса президента Сергея Трофимова, и экс-руководитель ГАСИ а сейчас застройщик (фирма Edelburg Development) Сергей Кучер.

В тоже время источник, близкий к одному из фигурантов обысков, отвергает обвинения и говорит, что коррупция в строительной сфере в последнее время связана со "Слугами народа".

"Вся кадровая и реформаторская политика последнего года по ГАСИ - инициатива "Слуг народа". Выходит, это под эгидой Офиса теневой офис действовал? В этой комбинации важно не то, кто собирает деньги от застройщиков - Фунт от Родина - Александр Сергиенко (бывший начальник управления разрешительных процедур ГАСИ. - Ред.) или вечный герой-любовник Кудрявцев, Фунт от Чернышова (бывший начальник ГАСИ). Важно - кому доносят. А конечным бенефициаром и получателем по этой вертикале является Офис президента. Если бы они хотели действительно разобраться в коррупции при выдаче разрешений, то проанализировали бы все разрешения, которые выдавались с огромными нарушениями компаниям, имеющим отношение к спонсорам в "Слуге народа". Весь этот движ - чистый передел потоков, потому что по итогу - ни один чиновник пока ещё не получил "пидозру", а фигуранты обысков являются кандидатами на новых руководителей ГАСИ", - рассказывает "Стране" источник.

На уточняющий вопрос кто имеется в виду он назвал Короля и Горбача.

Борьба с коррупцией или передел рынка

На рынке обсуждается несколько версий - с чем связано громкое дело по ГАСИ и чем оно закончится.

Первая - речь идет о реальной попытке сломать коррупционные схемы в ГАСИ и навести порядок в сфере градостроения.

"Чтобы избежать утечки информации о готовящихся обысках, получали разрешения в судах других областей, - рассказывает источник. - Но полностью сохранить в секрете операцию не удалось. Судьи, понимая важность вопроса и возможное внимание к ним со стороны оперативников, поступили оригинально – просто разместили решение о проведении обыска в открытом реестре судебных решений прямо с фамилиями фигурантов. Потом сослались на техническую ошибку, но таких прецедентов ранее просто не бывало. Решения суда на проведение обысков размещают уже после проведения мероприятий и то далеко не всегда, но в любом случае там никогда не указывают анкетных данных. Вместо них там всегда фигурирует Особа 1, Особа 2 и т.д.

Тем не менее обыски провели и в офисах, в том числе в IQ Business Centre, БЦ "Парус", в автомобилях фигурантов и по их месту жительства. Изъята документация, носители информации – всё, что поможет доказать незаконную выдачу документов. Только за последние полгода было начато более 170 уголовных производств по фактам коррупционных действий сотрудников ГАСИ при выдаче разрешительных документов.

Среди них объекты на которых строительство уже завершено, как на Леси Украинки, 12 на Софиевской Борщаговке, где-то идет полным ходом как по адресу ул. Кудряшова 8-10 в Киеве, где-то со скандалом пытаются начать строить как в Киеве на ул. Генерала Жмаченко, 20", - рассказал нам источник.

Вторая версия - передел рынка: из бизнеса попытаются вытеснить старожилов, а на их место придут новые люди.

"Это не будет зачистка в классическом варианте, то есть, с громкими банкротствами компаний. Просто у лидеров рынка вдруг появятся новые "партнеры" по самым лакомым объектам или им придется отписать кому-то часть бизнеса", - говорит один их киевских застройщиков.

Тут стоит вспомнить о "крючке", на котором висит большинство застройщиков. Практически у каждого есть проблемные объекты и в любой момент можно поднять вопрос об их законности и аннулировать разрешительные документы.

"Если по итогам раскрутки дела СБУ окажется, что в последние годы действовала коррупционная схема, это может стать поводом для пересмотра целых пачек разрешительных документов", - говорит наш источник.

"Будут ждать с кем теперь решать вопросы"

Главный вопрос - как все происходящее отразится на рынке. Ведь если разборки вокруг ГАСИ интересуют, скорее, самих застройщиков, то их последствия могут ударить по всему рынку новостроек и покупателям квартир.

Пока четкого ответа - что будет с рынком - нет. Все будет зависеть от дальнейшего хода дела по ГАСИ.

Но в ближайшее время эксперты допускают неразбериху, ведь старое ГАСИ "обезглавят", а новая система еще не работает.

"За новые проекты никто даже браться не будет пока не будет понятно с кем теперь решать вопросы", - говорит наш источник.

Если начнется масштабный передел рынка, возможны скандалы с отменой разрешительных документов.

"Уже распроданные новостройки трогать, скорее всего, не будут - толпы разъяренных инвесторов никому не нужны. Но вот участки, которые уже оформлены в аренду, но пока не застроены - лакомый кусок. По ним будут заново решать. Тем более, что в Киеве свободной земли осталось не так много", - отмечает один из застройщиков.

"Застройщики в больше степени с опаской наблюдают за тем, что происходит, стараясь по возможности, как-то переждать, перетерпеть или "подстроиться" под реформы", - говорит эксперт рынка недвижимости Александр Изаров.