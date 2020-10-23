Украинцев готовят к очередному витку цен.

Хлебопеки заявили, что могут повысить ценники на свою продукцию на рекордные 35%. Сахарозаводчики в сентябре уже приклеили к цене сахара 3-4 гривны на килограмм, и утверждают - это только начало. Сахар нового урожая (он появится на рынке с ноября) будет еще дороже.

Пошли в рост также некоторые крупы, яйца, подсолнечное масло. Удивили первые поставки импортных овощей и фруктов - за мандарины и апельсины торговцы просят по 70-90 гривен, а за хурму - до 130 гривен за килограмм, что по карману далеко не всем украинцам. При этом отечественные овощи борщового набора, наоборот, дешевле, чем в прошлом году.

Впрочем, общий настрой рынка все таки - на повышение цен. По словам главы Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, до конца года продукты питания подорожают еще на 5-7%.

Переписывают ценники также фармацевты, продавцы одежды и обуви. "Некоторые лекарства вообще попали в дефицит, их скупаю по аптекам, а затем перепродают две дороже, Речь идет о всех препаратах из списка рекомендованных для лечения коронавируса, а также витамине С и цинке, которые люди сейчас кинулись скупать для профилактики", - рассказала нам киевский фармацевт Наталия Куринная.

Продавцы традиционно поясняют повышение своих аппетитов растущим долларом и общим "подорожанием всего". Впрочем, как считает Олег Пендзин, реальные ценники будут зависеть от платежеспособного спроса, а он пока только падает.

И еще непонятно, что будет дальше с коронавирусом, и грозит ли Украине локдаун. "Если все снова закроется, ритейлу будет сложно распродаться даже по нынешним ценам, куда уж их повышать", — отмечает эксперт.

С учетом таких перспектив услуги, к примеру, уже подешевели. Химчистки, прачечные, салоны красоты сбрасывают цены и устраивают распродажи, чтобы успеть заработать хоть что-то до ужесточения карантина.

"Страна" разбиралась, что происходит с ценами.

Рекордные ценники на хлеб и сахар

Если верить официальной статистике, ситуация с ценами на продукты питания в сентябре была не такой радужной, как месяцем ранее (в августе - минус 1,5% к июлю), хотя и не критической.

В целом за прошлый месяц, по данным Госстата, еда подешевела, по сравнению с августом, на 0,6%, но подорожала с начала года на 2,6%.

Но некоторые позиции выбились из этого тренда.

Скажем, хлеб за прошлый месяц подорожал на 0,2%, а с начала года - на 8,7%.

И, судя по всему, это только начало. Хлебопеки уже предупредили, что ценники нужно повышать на 35%, так как подорожали все составляющие себестоимости, начиная от муки и заканчивая энергоносителями.

Отчасти это действительно так. "Цены на зерно в мире начали рости с марта и увеличились в среднем на 15%. Из-за непонятной ситуации с эпидемией многие страны пытаются заложить повышенные запасы зерна. Так как Украина является крупным экспортером, цены на внутреннем рынке у нас привязаны к мировым. Но на них накладывается еще и курс. То есть, если доллар укрепился на 15% и мировые цены выросли на 15%, то уже есть аргумент для повышения цены на хлеб на 30%. Другое дело, что эта наценка будет растянута во времени. Пока хлеб вырос в цене до 9%, до конца года может подорожать еще на 3%, а в следующем году - на 15% и больше", — пояснил нам глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко.

По словам Олега Пендзина, ранее социальные сорта хлеба были для пекарей убыточными (рентабельность - минус 15%), и они компенсировали потери за счет другой продукции (булки, торты и пр.). Но так как государство ослабило контроль за ценами, хлебопеки начали увеличивать наценку. При этом, хотя пшеница действительно подорожала, мука на внутреннем рынке, относительно недорогая, так как распродаются запасы с прошлого урожая. "Так что во многом заявления о повышении цен - это своего рода "изучение общественного мнения". Хлебопеки забросили удочку и смотрят на реакцию общественности - проглотят ли люди новые ценники или начнут возмущаться. В реальности хлеб может подорожать, но не на 35%, а на 10-15%", — считает эксперт.

Но все равно рост цен на зерновые культуры потянет за собой ценники - и не только на хлеб, но и на крупы. Они к концу года подорожают на 5-7%, - говорит Пендзин. Особняком стоит гречка. Из-за дефицита эта крупа уже резко подрожала (до 35 гривен за килограмм), но так как покупатели начали переходить на другие крупы, в последнее время цены откатили - минус 0,5-1 гривна с килограмма. Хотя отборная гречка по-прежнему дорогая и стоит до 55-60 гривен за килограмм.

Интересная ситуация с сахаром. По данным Госстата, всего за месяц - с августа по сентябрь - он подорожал на 1,6%. Если еще в начале года сахар продавался по 12 гривен, то сейчас средний ценник - 15 гривен, а в некоторых магазинах - 16-16,5 гривен за килограмм.

При этом дорожает старый урожай - то, что уже давно произведено и заложено на хранение. Сахар нового урожая массово появится на рынке только с ноября, ведь еще продолжается уборка урожая сахарной свеклы.

Ценники пошли вверх на фоне негативных прогнозов по новому сезону сахароварения. В этом году в Украине произвели 1,4 млн т сахара, в следующем будет всего 1,1-1,2 млн.

Причина - снижение урожая сахарной свеклы из-за сокращения площадей.

"В последние годы сахар практически не дорожал, поэтому выращивать свеклу и варить сахар стало не так интересно как раньше. Отсюда - сокращение площадей и урожая", - пояснил Дорошенко.

Но есть еще переходные запасы сахара прошлых сезонов. К примеру, сейчас на рынке продается сахар сваренный еще в 2018 году. "При этом качество - не лучшее, многие партии уже даже сложно расфасовать без предварительной обработки, так как продукт слежался. Торговые сети столкнулись со сложностями в закупке нормального по качеству сахара еще месяц назад, поэтому и растут цены", — говорит Дорошенко.

По ценникам на сахар нового урожая производители прогнозируют плюс 10-15%. Но пять таки, по мнению Пендзина, пока они только прощупывают почву.

"Не стоит забывать, что Украина подписалась на квоту по беспошлинному импорту сахара -сыра в 360 тысяч тонн (до этого мы ее не выбирали), а мировые цены на сахар сейчас пошли вниз из-за рекордного урожая тростника в Индии. Поэтому при желании планы наших сахарозаводчиков очень легко можно переиграть", — говорит эксперт.

То есть, если власти зададутся целью сдержать цены, это и по хлебу, и по сахару - вполне реально.

Из продуктов питания, которые начали дорожать, можно отметить также яйца В сентябре - плюс 7,3% к августу. Тут рост цен поясняется сезонными факторами (с осени куры хуже несутся), подорожанием комбикормов и энергоносителей, - говорит Дорошенко. Но ценники на яйца у нас традиционно плавающие - могут как резко вырасти, так и обвалиться. Все зависит от спроса. Хотя до нового года яйца могут еще подорожать в пределах 5%.

На 1,4% выросли цены на подсолнечное масло, что связано с курсом доллара. Так как подсолнечное масло является экспортным товаром, цены на него даже на внутреннем рынке привязаны к мировым.

Картошка подешевела, а мандарины стали "золотыми"

Неоднозначная ситуация с овощами и фруктами. По данным Госстата, овощи за месяц подешевели на 7%, а с начала года вообще на 16,3%. Такой минус по ценам обеспечила, прежде всего, борщовая группа (картофель, свекла, лук, морковь, капуста).

С одной стороны, рекордное удешевление наблюдается потому, что в прошлом сезоне цены были на пике, то есть, слишком высокая база сравнения.

С другой - урожай относительно неплохой. Поэтому продавцы не могут повысить цены даже если очень этого хотят. "Памятуя ажиотаж прошлых лет по поводу картофеля и лука (из-за плохого урожая цены на них взлетели до рекордных отметок— Ред.), многие фермеры пытаются припрятать картошку и лук хорошего качества до весны. И повысить цены. Скажем, в конце сентября картофель в западных областях вдруг резко подорожал до 8 гривен за килограмм. Но ажиотаж быстро сошел на нет, так как активизировались импортеры белорусского картофеля, и цена вернулась к отметке в 6 гривен. Точно так же с луком - людям пытаются продать лук второго сорта по 2,5-3 гривны. Сразу скажу, что дефицита картофеля и лука в этом сезоне не предвидится", — говорит аналитик проекта "АПК-информ: овощи и фрукты" Александр Хорев.

Но зимой ситуация может измениться, так как в Украине по-прежнему не хватает профессиональных овощехранилищ, и урожай может попросту сгнить. Кроме того, наши фермеры начинают реагировать на курс доллара, когда приходится закупать семена и удобрения на следующий год. И пытаются повысить ценники на свою продукцию.

Фрукты за сентябрь упали в цене на 8,9%, но с начала года подорожали на 25,6%. Основной прирост в статистике дают яблоки.

Цены на них в этом сезоне высокие. В столичных супермаркетах за килограмм яблок просят до 25-30 гривен и выше. "Сети уже начали работать с яблоками второго сорта, готовы их закупать в больших объемах. Ситуацию подогревают жалобы садоводов на то, что якобы из-за весенних заморозков погибла немалая часть урожая и всего собрали на треть яблок меньше, чем в прошлом году. Таких потерь на самом деле нет. То, что есть, и что действительно влияет на цены - активный экспорт. И непонятно, что будет с ценой дальше, так как у нас дефицит профессиональных хранилищ составляет до 20%. То есть весной будем импортировать польское яблоко", — рассказывает Хорев.

Но это - по отечественным овощам и фруктам. Импортные (а их уже начали активно завозить в Украину) привязаны к курсу доллара. Как уже писала "Страна", еще в прошлом месяце импортеры начали активно переписывать ценники, причем, сразу заложили курс в 29 гривен, а некоторые, чтобы не продешевить - сразу 30 гривен за доллар.

Поэтому импортные тепличные томаты, огурцы, зелень, а также цитрусовые и экзотические фрукты появились в наших магазинах по рекордным ценам. Скажем, 500 граммовая упаковка спаржи стоит 200-250 гривен, томаты - черри - до 100 гривен. Мандарины и апельсины продаются по 70-90 гривен, хурма - по 130 гривен за килограмм, манго - по 100-150 гривен за штуку и т.д. То есть, на 15-20% дороже, чем в прошлом году.

Ценники повышаются не только из-за доллара, но и из-за снижения объема поставок - многие импортеры, прогнозируя снижения спроса, не уменьшили законтрактованные партии. Но не исключены распродажи. Если товар не будут покупать, продавцы начнут снижать цены, говорит Дорошенко.

Это же касается многих других продуктовых позиций. "Платежеспособный спрос у нас пока только сокращается, небольшой рост минимален ситуацию особо не изменил. Поэтому продавцы, хоть и заявляют о "подорожании всего" все же будут вынуждены учитывать спрос. А вот в следующем году, когда минималка вырастет до 6-6,5 тысяч гривен ситуация изменится, так как эти "лишние" деньги пойдут, в первую очередь, в супермаркеты", — говорит Пендзин.

Лекарства попали в дефицит и резко подорожали

Что касается непродовольственных товаров, то ценники на них привязаны к доллару, энергоносителям, зарплатному фонду.

По доллару все понятно. Новый курс заложили в ценники еще в прошлом месяце, и в ближайшее время корректировка уже не ожидается. То есть, теперь просто выравниваются розничные цены по новому курсу доллара.

По словам руководителя Агентства медицинского маркетинга Юрия Черткова, если сравнивать с прошлым годом, цены на лекарства повысились в среднем на 7%. В аптеках сейчас можно увидеть сразу несколько цен на одно и то же лекарство - старую и новую.

"Летние запасы еще распродаются по старым ценам, но такого вара все меньше. А новые поставки - уже по другой стоимости", - говорит Куринная.

Но по тем же лекарствам на курс доллара налазилась еще и ситуация с коронавирусом. По словам Наталии Куринной, многие препараты попали в дефицит, начиная от витамина С и цинка и заканчивая антибиотиками ( сложно найти, скажем, авелокс, моксифлоксацин и др.).

"Их попросту выметают из аптек, а потом перепродают вдвое дороже", — говорит фармацевт.

Одежда, по данным Госстата, в сентябре подорожала на 7,4%, а обувь - на 8,9%. Главная причина - новые коллекции по новому курсу доллара. Причем, накручивают ценники не только импортеры, но и украинские производители. "В среднем, подорожание на 200 гривен на каждой единице товара, или на 8%. Но на старые коллекции еще есть скидки", - говорит руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова. Многие магазины уже распродают и новые коллекции - скидки доходят до 30%. Торговцы говорят, что спрос упал, люди не спешат тратить деньги. Также на рынке опасаются нового локдауна, поэтому пытаются распродать товар, пока снова не закрылись магазины.

Стрижка со скидкой, учеба с наценкой

По этим же причинам - низкий спрос и риски нового тотального карантина - пошли вниз цены на многие услуги. По словам эксперта в обрасти фитнес- и бьюти- индустрии Вадима Вавилова, снижают ценники салоны красоты и спортклубы. В среднем их услуги подешевели до 10-15%. Даже если ценники официально не меняются, клиентам предлагают различные акции и бонусы.

"Мастера на работу выходят, нужно им платить зарплату. Никто не отменял налоги и коммуналку. А людей стало намного меньше, чем раньше, все что можно отложить, откладывают. Скажем, многие стали реже стричься, перешли на домашнее окрашивание волос. Чтобы заработать хоть что-то, приходится снижать цены", — рассказала нам владелица одного из столичных салонов красоты.

Химчистки и прачечные сейчас засыпают клиентов различными акционными предложениями.

К примеру, "Ун Моменто" дает минус 20% на чистку одежды, обуви, аксессуаров. Химчистка "Цех" — минус 50% на чистку детских вещей и минус 20% на первый заказ. Клининговая компания "Гала клин" - 10% на химчистку мебели и т.д. Но непонятно, как долго мастера смогут продержаться в таком режиме, так как дорожают химия и энергоресурсы. Они не исключают, что будут вынуждены повысить цены на 10-15%, а если клиентов не будет - станут попросту закрываться.

Некоторые услуги, к примеру, образовательные, уже подорожали. По данным Госстата, в сентябре прайсы на высшее образование в Украины выросли на 15,1% (из-за пересмотра цен на контрактное обучение), на среднее - на 9,1%. Как пояснила нам директор Киевского лицея бизнеса Людмила Паращенко, у них подорожало обучение для новых лицеистов - на 10-15% (до 6,7 тысяч в месяц). Примерно в таком же диапазоне выросли расценки репетиторов. При этом и многие школы и репетиторы преподают дистанционно. Как поясняют сами педагоги, повышение ценника связано в том числе, с вложениями в онлайн -технологии. Нужно платить за интернет, да и учить на дистанционное сложнее, чем в классе.