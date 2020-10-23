Предвыборная кампания в Киеве идет в последние дни очень напряженно.

В штабе Виталия Кличко делают ставку на победу уже в первом туре и бросают на это все силы.

Помешать этому может активная кампания конкурентов, а также низкая явка на выборы из-за страха коронавируса. Когда многие не сильно идеологически заряженные киевляне (а среди них особенно много потенциальных сторонников Кличко) просто не придут голосовать.

Какой расклад сил на местных выборах в Киеве, выясняла "Страна".

Надежда Кличко на один тур

Как утверждают источники "Страны", в избирательном штабе городского головы Кличко хотят обойтись одним туром выборов, чтобы не дать шанса оппонентам поставить под сомнение его победу или даже отобрать ее во втором туре.

"Вероятность второго тура какая-то есть, но небольшая. Мы надеемся выиграть уже в первом туре. Но не хочу загадывать. Хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах. Но нам надо побеждать в первом туре. И чтобы это была чистая победа — тогда не будет соблазна оспорить результат. Кроме того, выигрыш обезопасит нас от отмены второго тура: не зря же они ("Слуга народа" - Ред.) внесли такой проект постановления” - говорит источник, близкий к центру принятия решений в кампании Кличко.

По словам собеседника в штабе, результат надеются вытянуть за счет высокой явки.

"Судьбу второго тура решит количество избирателей 25 октября. Чем ниже будет явка, тем выше его вероятность", - говорит источник.

Однако, не радует статистика заболеваемости коронавирусом. Официальные данные на 22 октября по стране — 7 053 заболевших, и это опять рекорд. В самом Киеве тоже выявили за сутки наибольшее количество больных — 631 человек. Подтвержденных случаев COVID-19 в столице за время эпидемии — уже 32 500.

"Коронавирус может напугать народ. Чисто психологически повлияет число заболевших в пятницу и субботу. Если побьем очередной рекорд, и СМИ будут трубить — жди падения явки", - комментирует источник в штабе Кличко.

Мэр старается опередить события. Так, киевские власти закупили для всех избирательных участков дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты. Кличко отчитался, что на это было выделено 1 млн 300 тыс грн. А еще некие общественники заявили, что будут раздавать маски всем пришедшим голосовать. Владимир Кличко даже якобы должен был по просьбе брата перечислить на волонтерскую акцию 100 тыс грн. В штабе мэра-боксера дали понять, что идея появилась не без их подсказки. "Не знаем, правда, насколько это повлияет, но надеемся", - комментирует собеседник в штабе.

Сработает ли? Политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник утверждает, что рвение в борьбе с коронавирусом общество ценит все меньше.

"По нашим наблюдениям, общество устало от темы. Люди считают неэффективной работу органов и центральной, и местной власти, отмечено разочарование в действиях. Темы COVID-19 стала токсичной, набирать очки на борьбе коронавирусом, как раньше, уже не получится", - заявил он "Стране".

Интрига второго места

В отличие от Кличко, для остальных кандидатов на городского голову выход во второй тур — главная задача и сам по себе успех.

"Во-первых, выйти во второй тур — это хороший шанс формировать затем большинство в Киевсовете. Во-вторых, на исход второго тура может сильно повлиять антирейтинг мэра. Если вспомнить предыдущие мэрские выборы, тогдашний соперник Кличко Борислав Береза набрал чуть более 30% голосов, а ведь в первом туре у него было лишь почти 9%. Сыграть на антирейтинге Кличко — вот, что они все (соперники — Ред.) хотят", - говорит эксперт Бортник.

Эксперты называют трех возможных кандидатов на второе место на выборах - кандидата от "Слуги народа" Ирину Верещук, шоумена Притулу (от партии "Голос") и кандидата от "Оппозиционной платформы за жизнь", экс-главу КГГА Александра Попова.

Ирина Верещук прочно привязана к действиям президента и своей партии со всеми плюсами (известность и определенная группа костяк избирателей) и минусами (нарастающее разочарование избирателей). При этом нельзя сказать, что ее как-то сильно поддерживает властная вертикаль (начиная от президента и правительства) в ее кампании.

К Притуле отношение в городе очень неоднозначное. Тем более, против него ведут пиар-войну сразу с нескольких фронтов. В том числе активно атакует Порошенко (у которого "Голос" и Притула отбирают проценты на выборах в Киевсовет).

"В последнее время Притулу прицельно атакуют через соцсети и медиа. Его называют следующим Вакарчуком (певец, экс-нардеп, дважды покинувший Раду раньше срока — Ред.), некиевлянином в Киеве, обсуждают связи с Хомутынником (свояк Притулы экс-парламентарий Виталий Хомутынник — Ред.), ДТП его тещи. Кому-то он неудобный соперник. А для него, несомненно, важно выйти во второй тур: он амбициозный человек", - говорит эксперт Бортник.

По данным из разных штабов, в последние недели кампании начал набирать проценты экс-глава КГГА Александр Попов, которого выдвинула "Оппозиционная платформа за жизнь". И у него вполне реальные шансы выйти во второй тур выборов вместе с Кличко.

Его кампания отличается от других кандидатов тем, что в ней упор делается на перечислении успехов Попова, когда он руководил Киевом - тогда в столице массово строились крупные объекты инфраструктуры - новые станции метро, мосты и прочее, возвращались в коммунальную собственность предприятия и земля. Также Попов объясняет, как он может это все повторить в нынешней ситуации.

В общем - такой классический пример "крепкого хозяйственника", который противопоставляется и Кличко, и "слугам народа" и вообще политикам-шоуменам.

Битва за Киевсовет

Отдельная интрига - выборы в Киевсовет. Понятно, что партия "Удар" возьмет много голосов, но самостоятельно большинство сформировать не сможет. Поэтому на этих выборах будет решаться - кто составит коалицию.

Как уже писала "Страна", в базовом сценарии, который прорабатывался изначально между Офисом президента и Кличко, коалиция должна была быть между "слугами народа" и "Ударом".

Однако, свои услуги по формированию большинства намерен предложить мэру и Петр Порошенко. Поэтому он и стремится максимизировать результат своей партии в Киевсовете.

Также не исключено, что неплохой результат покажет "Оппозиционная платформа за жизнь".