Не успел утихнуть скандал вокруг возможного применения в Украине российской вакцины от коронавируса, как закручивается новая прививочная интрига.

На днях президенту Владимиру Зеленскому представили новую разработку - отечественную вакцину от ковида.

Как следует из официального сообщение на сайте президента, исследования оригинального украинского "кандидата на вакцину" идут уже полгода.

"Кандидатом на вакцину" принято называть разработку, по которой нет убедительной доказательной базы и которая не прошла всего цикла исследований.

Но при этом на совещании у Зеленского шла речь о том, что препарат как таковой есть.

И теперь предстоят лишь технические моменты - продолжение клинических испытаний, оформление документов, запуск в серийное производство.

Эта новость стала настоящей сенсацией для экспертного сообщества.

"Не верю. Чтобы разработаю вакцину, нужно, как минимум, выделить живой патогенный вирус. А как это сделать, если в Украине нет лабораторий уровня BSL-3 и BSL-3, позволяющих работать "вживую" с опасными вирусами. Плюс на разработку вакцины нужны немалые деньги - до 1,5 млрд долларов. Поэтому, подозреваю, затевается афера с вакциной", — говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Скепсис наших медиков вполне объясним. За последние годы Украина фактически выпала из списка производителей вакцин (не говоря уже об их разработке).

Поэтому по новой вакцине от коронавируса действительно много вопросов - кто ее разработал, на какие деньги, и вообще можно ли говорить о ее существовании или же это очередной предвыборной пиар властей.

"Страна" разбиралась в ситуации с украинской вакциной.

Вакцина для Зеленского

20 октября у Зеленского собрали совещание по поводу вакцины от коронавируса. Как указано в новости на официальном сайте президента, "присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата на вакцину против коронавирусной болезни COVID-19".

Далее перечисляется список достаточно авторитетных имен — заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени Богомольца Ольга Голубовская, заведующий отделом Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного НАН Украины Николай Спивак, председатель комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета Владимир Широбоков, международный эксперт в сфере здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов.

Последнего в Офисе президента представили как одного из разработчиков вакцины.

"Один из разработчиков – международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов – отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют", — пишет сайт ОП.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать производство этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – заявил Зеленский.

Примечательно, что сама лаборатория, на базе которой разрабатывается новая вакцина, не называется. Но вскользь говорится о присутствующих на встрече неких "представителях компании по инновационным технологиям Марине Пак и представитель предприятия по научным разработкам Александре Шевчуке".

Как удались выяснить "Стране", речь идет о компании "Диапроф-мед". То есть, именно она в сотрудничестве с Михаилом Фаворовым, якобы, и является разработчиком новой вакцины. К этому тандему мы вернемся позже.

Также, по данным нашего источника, курирует проект лично глава Минздрава Максим Степанов.

Что касается остальных известных ученых из списка, то они были приглашены как экспертное сообщество.

При этом, к примеру, представителей харьковского Института микробиологии и вирусологии имени Мечникова (ранее именно этот институт разрабатывал вакцины) к Зе не позвали.

"Президенту виднее кого приглашать, хотя ни одна кафедра медуниверситета никогда вакцину не разрабатывала, а мы разрабатывали. И даже недавно подавали свой проект, но его срезали, придравшись к оформлению. Смешно сказать: пропустили слово "згоден" на листе, регламентирующем распределение обязанностей при разработке", — говорит директор Института микробиологии и вирусологии Валерий Минухин.

Заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Национального медицинского университета Владимир Широбоков, который был на совещании у Зеленского, рассказал нам, что его позвали в качестве эксперта. И его презентация разработчиков убедила. Также, по мнению Широбокова, под впечатлением оказался и президент.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы возобновить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать производство этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", – цитируют Зеленского в ОП.

То есть, судя по всему, Зеленского смогли не только убедить в том, что разработка украинской вакцины - это возможно, но и предварительно заручится дальнейшей поддержкой властей. В том числе, финансовой.

А даже по самым скромным прикидкам, речь идет о немалых деньгах. Только на закупку вакцины от коронавируса в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 2,5 млрд гривен. Но может быть и дополнительное финансирование.

Как будет работать украинская вакцина

Интересно, что о подробностях самой разработки пока известно мало.

На официальном сайте президента говорится о некоем "уникальном подходе". Также сказано, что "исследования включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека".

"То есть, если говорить проще, исследовалась способность некоего белка блокировать репликацию (размножение) вируса", — пояснил Кравченко.

Но, по его словам, работой над вакциной эти эксперименты можно отнести лишь условно.

"Способность блокировать размножение вируса - это, скорее, характеристика противовирусного препарата, чем вакцины", — говорит он.

Профессор Широбоков рассказал нам, что "разработка уникальная и оригинальная", и его убедила. Но подробности он не раскрыл, ссылаясь на защиту интеллектуальной собственности.

"О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации", — заявили в Офисе президента.

В компании "Диапроф-мед" "Стране" подтвердили: они действительно работают над новой вакциной от коронавируса.

Стоит отметить, что эта компания является разработчиком ковид-тестов ИФА и нового коронавирусного теста на антиген. И вот, якобы, последний и стал основой для разработки вакцины.

"Проведены доклинические исследования, сейчас на очереди клинические", — сообщили нам в пресс-службе компании. Но особых подробностей разработчики пока не афишируют.

"Какой-то бред. Формально можно провести ин-витро (то есть, в пробирке -Ред.) эксперимент с антигеном, посмотреть, будет ли реакция живой клетки на белковую фракцию и предположить, станут ли вырабатываться антитела. Но для создания полноценней вакцины нужно работать с патогенным вирусом, выделенным в лабораторных условиях и способным к размножению",- говорит Кравченко.

Тут стоит напомнить сам механизм действия вакцины — в организме привитого ею человека должны вырабатываться антитела к вирусу.

Но сложности с вакциной от коронавируса в том, что иммунитет к нему нестойкий. Кроме того, вирус постоянно мутирует. Причем, мутация происходит у белкового рецептора вируса. То есть, вакцина должна влиять не на белок, а на РНК. Другими словами, нужно "взломать" геном вируса.

Иначе эффект от прививки исчезнет уже при следующей мутации.

Директор харьковского Института микробиологии и вирусологии имени Мечникова Валерий Минухин говорит, что разработать вакцину от коронавсруса в Украине реально. Хотя и непросто, учитывая, что в последнее годы эта отрасль практически не финансировалась.

"Основные критерии для вакцины - высокая эффективность и низкая побочка. Но в случае с коронавирусом сложность в том, что он очень изменчив, и мы не знаем, как он себя поведет в будущем", — говорит Минухин.

Тем не менее, его институт подавал предложение о разработке своей вакцины. Но документы завернули.

А без государственного финансирования никаких разработок быть не может.

"Только для того, чтобы подготовить лабораторию нужны средства из расчета 20 тысяч евро на квадратный метр, а помещение у нас около 60 квадратов. Плюс оборудование, исследования. То есть, это большие инвестиции. Но пока их нет. Поэтому мы просто покрасили и утеплили окна и подготовились к отопительному сезону", — иронизирует Минухин.

Стоит отметить, что есть и другие разработчики коронавирусной вакцины.

Скажем, не так давно директор института биологии клеток Национальной академии наук Андрей Сибирный выиграл под такой проект грант Национального фонда исследований на 10 млн гривен. Его проект предусматривает создание вакцины на основе синтеза специфического белка у дрожжей и его испытания на животных.

Сибирный заявил, что исследования, скорее всего, будут вестись в сотрудничестве с европейскими коллегами, поскольку в Украину законодательно запрещено возить трансгенных животных из-за границы. А тестировать вакцину можно только на них. То есть, если что-то и получится, то явно нескоро.

Как видно, идеи у наших ученых есть. Но пока они взвешивают все за и против, вдруг практически из ниоткуда появилась новая вакцина, причем, уже фактически признанная Минздравом и властями.

Прививочная схема

И тут стоит вернуться к разработчикам новой вакцины.

Представленный в Офисе президента в качестве международного эксперта в сфере здравоохранения и эпидемиологии доктор медицинских наук Михаил Фаворов на данный момент живет и работает в США. На своей странице в Facebook он представляется как президент DiaPrep System Inc и отмечает работу в CDC (Центр по контролю и профилактике заболевания США).

Также он активно комментирует тему коронавируса российским СМИ.

Но к Украине он имеет самое непосредственное отношение. Во-первых, Михаил Фаворов - отец экс-топ-менеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова. Как рассказал нам источник, близкий к ОП, Андрей Фаворов дружен с Юлией Ковалив, заместителем главы Офиса президента, которая сейчас курирует в том числе, и медицину.

Во-вторых, Михаил Фаворов активно работает с компанией "Диапроф-мед". Упоминания об этом есть на сайте компании. В частности, указано, что Фаворов от имени "Диапроф-мед" выступил на недавней научной конференции "Эффективность, качество и доступность современной лабораторной медицины в Украине".

Компания "Диапроф-мед" известна как производитель ИФА-тестов на коронавирус и нового теста на антиген.

По данным Opendatabot, собственниками существенного участия "Диапроф-мед" являются Николай Спивак, Василий Троянский и Олег Рудник. Николай Спивак является также заведующим отделом Института микробиологии и вирусологии имени Заболотного НАН Украины, и он фигурирует в списке участников совещания у Зеленского.

"Диапроф-мед" уже сейчас плотно работает на государственных тендерах. К примеру, в августе получила заказ на поставки тест-систем больше чем на 1,4 млн гривен от Одесской городской инфекционной больницы.

Директор компании - Александр Шевчук - в прошлом году заполнял декларацию в качестве кандидата на должность главы Госпотребслужбы, в которой указал наличие акций "Диапроф-меда" у него и у дочери Вероники.

Все это уже запустило в экспертной среде массу кривотолков.

К примеру, ходят слухи, что под разработку вакцины (которая не факт, что вообще появится) будут выделены очень большие деньги из бюджета. По еще одной версии ни о какой вакцине речи идет вообще, а это был лишь пиар президента перед выборами, которому нужно как-то показать эффективность работы властей по противодействию эпидемии. Мол, у нас тоже свои разработки есть.

Наконец, по еще одной, конспирологической, версии, готовится "легализация" российской вакцины в Украине.

"Вполне может появиться российская вакцина под украинским брендом и с украинской наценкой. В этом случае политкорректность будет соблюдена, а причастные к этому проекту люди неплохо заработают", — говорит Кравченко.

Впрочем, в компании "Диапроф-мед" все эти версии отметают.

Там заверили "Страну", что проект по разработке вакцины - это полностью частные инвестиции и на государственные деньги они не претендуют. А готовы передать эти наработки для общественного блага.