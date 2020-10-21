В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отмене повторных голосований на этих местных выборах из-за эпидемии коронавируса. Предлагается применять это решение к выборам как депутатов сельских, поселковых, городских советов (населенных пунктах до 10 тысяч жителей), так и сельских, поселковых и городских голов.

Если постановление примут, под угрозой отмены окажется, в том числе, второй тур выборов мэров городов с численностью избирателей — 75 тысяч и выше.

Зарегистрировал проект народный депутат от пропрезидентской партии "Слуга народа" (СН), но во фракции открещиваются от инициативы, дружно кивая на автора. Однако выгода от принятия для СН все же есть.

Подробности — в материале "Страны".

Коронавирус оправдывает все

Инициатором проекта №4234 "О внесении изменений в постановление Верховной Рады Украины "О назначении очередных местных выборов в 2020 году" выступила народный депутат от СН Татьяна Грищенко, избранная по мажоритарному округу в Житомирской области. Текста на сайте Верховной Рады пока нет, но "Страна" с ним ознакомилась.

Автор предлагает дополнить постановление о выборах еще одним пунктом: "Повторное голосование по выборам депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной общины с количеством избирателей в 10 000), сельского, поселкового, городского головы не назначается и не проводится в период действия карантина, установленного в целях предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID -19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2”.

В пояснительной записке сказано, что автор руководствуется благими намерениями. В условиях эпидемии (и вообще сезонных гриппа и острых респираторных инфекций) нужны "дополнительные меры, направленные на снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения", а также предотвращение "чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины”.

Угроза избирательным правам

Практически сразу саму Грищенко и "Слугу партию" обвинили в желании сорвать именно второй тур выборов мэров больших городов — прежде всего, областных центов и столицы.

Согласно Избирательному кодексу, выборы руководителей городов с количеством избирателей не менее 75 тысяч жителей проводятся по принципу абсолютного большинства. Побеждает тот кандидат, кто наберет больше половины голосов избирателей, участвовавших в голосовании.

Если победитель не определился в первом туре, назначается второй тур.

По мнению Комитета избирателей Украины (КИУ), возможный перенос второго тура выборов "фактически оставит города без легитимной власти и произведет до пребывания местной власти в подвешенном состоянии".

"КИУ считает, что инициатива относительно отсрочки второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан. В соответствии с Конституцией Украины, отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения", - говорится в заявлении КИУ, обнародованном на странице комитета в Фейсбуке.

Сама автор-депутат приводит в качестве аргументов рост количества заболевших коронавирусом и неутешительные прогнозы медиков.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики!” - написала Грищенко на своей странице в Фейсбуке.

Тень Павлюка

Самое интересное, что во фракции поспешили откреститься от ее инициативы.

Коллега Грищенко по фракции, замглавы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Александр Качура сообщил "Стране", что идея переноса второго тура не обсуждалась во фракции. Проект постановления проходит как раз по "властному" комитету, но якобы собирать его не планируется в течение ближайших нескольких недель. А без решения комитета проект не может попасть в сессионный зал.

Депутат также напомнил, что постановление о назначении местных выборов — это акт одноразового действия. "Мы уже не внесём в него изменения до 25 октября, а 25-го — после того, как выборы состоятся — постановление утратит силу", - настаивает Качура.

Еще один член комитета Виталий Безгин (СН) разделяет эту позицию. "Избирательный процесс на финишной прямой, поэтому какие-либо изменения в него невозможны", - написал народный избранник на своей странице в Фейсбуке, охарактеризовав инициативу коллеги как "юридический фарс".

Ближе к вечеру появилось и официальное заявление партии "Слуга народа", которое опровергает намерения отменить второй тур выборов.

"Партия "Слуга народа" не будет инициировать отмену второго тура местных выборов через распространение коронавируса.

Упомянутая инициатива является личным мнением отдельного депутата и не совпадает с позицией партии "Слуга народа". К тому же избирательный процесс находится на финишной прямой, поэтому подобные изменения в нем невозможны", - говорится в заявлении партии.

Правда, член комитета из другой фракции утверждает, что все же обсуждается заседание комитета 26 октября, но "оно под вопросом".

"Вообще такие проекты о выборах обычно вносит Корниенко (член комитета, первый заместитель главы фракции СН Александр Корниенко — Ред.), когда ему спускают из Офиса президента. И сразу он начинает внутрикомитетское обсуждение. Но в этот раз — никакой реакции", - утверждает собеседник попросивший об анонимности.

На вопрос, могла ли Грищенко просто назваться автором инициативы, которая на самом деле инициирована некоей группой влияния, собеседник во фракции СН затруднился сказать, принадлежит ли его коллега к какой-то.

"Она прошла в парламент случайно, как фотограф из Запорожья (мажоритарщик Сергей Штепа — Ред.) Это просто технический кандидат. Но “мажорами” во время парламентских выборов занимался Павлюк (влиятельный бизнесмен и друг президента Илья Павлюк — Ред.)" - утверждает источник во фракции.

Возможная подоплека

Но если представить, что проект Грищенко вдруг все-таки одобрят, какие будут последствия?

Бывший руководитель КИУ, народный депутат восьмого созыва Игорь Попов полагает, что резкое ухудшение ситуации с коронавирусом и введение тотального локдауна действительно может поставить вопрос о целесообразности второго тура.

"Если отменят второй тур уже после 25 октября — вообще возникнет интересная коллизия. Выборы мэров как бы зависнут. Например, в городе Х действующий мэр займет третье место. Но никто из его оппонентов не наберет 50%+1 голосов. Таким образом городом до конца эпидемии будет руководить мэр с жалким электоральным результатом", - комментирует Попов "Стране".

Кроме того, может быть и другое развитие событий. Так как в отличие от выборов мэра, выборы в горсовет точно состояться (по ним второго тура нет), то возникнет ситуация, когда новый горсовет уже вступил в полномочия, а прежний мэр их утратил. И руководить городом будет секретарь горсовета. Причем в ряде крупных городов им вполне может стать представитель "слуг народа".

Правда, Игорь Попов считает, что подобные поползновения вызовут многочисленные обращения в суд, что только усугубит общий хаос, что возникнет в случае решения Рады о переносе второго тура.

"До 25 октября депутаты вряд ли успеют это сделать. А вносить задним числом изменения в уже отработавшее постановление — слабый ход. Юридически это разбивается в любом административном суде", - резюмирует эксперт.