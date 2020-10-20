Близость дня голосования 25 октября на местных выборах сказалась на содержании ежегодного послания Верховной Раде президента Владимира Зеленского о внутреннем и внешнем положении Украины.

Вышло долгое и подробное перечисление достижений Зе и его команды (или то, что они таковыми считают), но не анализ деятельности властей за год и ее видение будущего страны.

Экспертам послание напомнило предвыборный отчет лидера партии, а не программную речь главы государства, которое не может выбраться из затяжного кризиса.

Очевидно, что Зеленский захотел улучшить рейтинг своей политической силы "Слуга народа" (СН) в последние дни избирательной кампании.

Сработает ли его план, разбиралась "Страна".

Коронавирус задает тон

Послание Зеленского продолжительностью 51 минуту базировалось на нескольких тезисах, из которых для затравки президент выбрал успешность борьбы с коронавирусом.

"С началом его распространения (COVID-19 — Ред.) мы приняли жесткие и эффективные меры", - заявил Зе. Якобы благодаря этому, властям удалось сохранить жизнь "тысячам украинцев" и "выиграть очень ценное время".

“Мы выдержали первый этап и прошли его с минимальными потерями”, - сказал президент. Правда, экономика пережила сильное падение, но, мол, Украина выглядит неплохо на фоне многих других европейских стран.

Можно сказать, что этот пассаж задал тон всей речи. Переходя от темы к теме, Зеленский сыплет успехами, как он их понимает. Касательно конфликта на Донбассе, Зе вспомнил о возобновившихся переговорах в Нормандском формате (Франция, Германия, Украина и Россия), обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Москвой, сепаратистами, а еще перемирии (относительном!) на линии соприкосновения, телеканале “Дом”, вещающим на Крым и Донбасс.

Президент перечислил типы вооружений, недавно принятых украинской армией или разрабатываемых, напомнил о военной помощи Запада, упомянул о начале строительства двух военно-морских баз на Черном море.

Разбирая деятельность парламента, Зе записал в достижения, помимо прочего, новый противоречивый Избирательный кодекс с пропорциональной партийной системой и изменение правил по привлечению депутатов к уголовной ответственности ("снятие депутатской неприкосновенности").

По подсчетам Офиса президента, якобы уже 26 миллионов украинцев могут пользоваться мобильным приложением "Дия" и цифровым удостоверением водителя. Зеленский говорит о ликвидации монополии ГП "Укрспирт" и якобы выведении спиртовой отрасли из тени, закрытии "тысяч" подпольных казино и принятии закон о легализации игорного бизнеса. И в том же духе — до самого конца.

Можно поспорить, насколько удачным было изложение.

Эксперты удивлены структурой речи Зеленского.

"Послание построено хаотично. Зеленский то и дело возвращался к темам внешней политики и медицины. То ли это так вышло случайно, то ли сделано умышленно, чтобы нельзя было объективно англизировать", - комментирует эксперт Руслан Бортник "Стране".

Он предполагает, что изначально было несколько блоков или даже текстов, которые потом соединили в один.

Политолог Анатолий Октисюк также говорит о "неструктурированности" послания, что действительно могло быть вызвано участием разным спичрайтеров.

Крым, Порошенко и референдум

Желание показаться успешным неслучайно в конце предвыборной кампании.

"Президент Зеленский не говорил о проблемах, а лишь пиарил свою партию и власть накануне местных выборов", - дает оценку посланию политолог Анатолий Октисюк на своей странице в Фейсбуке.

"Из-за зацикленности на успехах послание выглядело, как отчетно-предвыборное выступление лидера партии, а не главы государства", - комментирует "Стране" политолог Руслан Бортник.

Он считает, что если бы Зеленский хотел бы предоставить стране серьезный анализ произошедшего за полтора года его президентского срока, в послании говорилось бы об условиях роста ВВП, ситуациях с рождаемостью и смертностью, международной миграцией, доходами населения.

По мнению эксперта, президент поверхностно обсудил внешнеполитическое положение и внешэкономические связи.

"Непонятно, что происходит в переговорах по Донбассу, какова ситуация с долгами Украины западным кредиторам, что с нашими внешними рынками — где потеряли, где нашли", - перечисляет политолог Бортник.

"Почему не поднят вопрос про карантин? Как дальше будет работать экономика? Какой дальше план реформ и выход из кризиса? Будет ли новое правительство? Как власть будет бороться с олигархами? Ответов нет", - уточняет на своей странице в Фейсбуке эксперт Октисюк.

С другой стороны, акценты во внешней политике Зеленский все же расставил.

"Он будет продвигать Крымскую тему, поэтому напомнил о создании формата "Крымская платформа". Это будет его новая внешнеполитическая "фишка" по мере замораживания конфликта на Донбассе и остановки переговоров о его будущем, с помощью которой он будет искать поддержку Запада. Но не всего: отдельно названы Великобритания, Канада, Турция и "представители Европейского союза". Франция и Германия не упомянуты. США, как, надо полагать, надеются у Зеленского, потом присоединятся. Это переключение военно-патриотической повестки на Крым", - говорит политолог Вадим Карасев в комментарии "Стране".

Во внутренней политике, судя по всему, команда президента продолжит полемику с критиками — прежде всего, партией Петра Порошенко, которую, если исходить из послания, считается основным оппонентом. Не зря, говоря о расходах на армию, Зеленский упомянул "эпоху билбордов об армии" - это был очевидный намек на агитационные кампании Порошенко и его партии "Европейская солидарность".

"Да, у нас не было таких билбордов, но мы укрепляем армию на деле”, - намекнул Зе.

"У Зеленского нет конкурентов в новых элитах. Его критики — это старые элиты, на которых он пошел в наступление", - отмечает Карасев.

В противостоянии со "старыми" политиками президент делает ставку на народовластие, понимая под ним формы прямой демократии типа референдума, опросов.

"Люди должны влиять на актуальные вопросы и для своего региона, и для всей страны. Делать это раз в неделю, раз в месяц или раз в год. Сколько потребуется", - отметил он в послании.

"Это попытка опереться на народ в борьбе со этими самыми старыми элитами. Зеленский как бы обращается к ним: вы оторваны от людей, а я хочу спрашивать их мнение. Если вы против народовластия, значит вы против народа", - комментирует политолог Карасев.

Помощь партии

А народ — это еще и избиратели. Поэтому важна форма подачи послания — как отчет перед народом и точнее — своими избирателями, говорит политолог Владимир Фесенко.

"Думаю, что главный мотив выбора именно такого формата выступления – показать своим избирателям неизменность своей позиции и выполнение того, что обещал сделать. Мне кажется, что Зеленский очень болезненно воспринимает критику в свой адрес, особенно за невыполнение тех или иных программных обещаний. Поэтому он стремился показать, что он выполняет то, что обещал и что много сделал за почти полтора года своего правления. Одновременно это и непрямой посыл еще раз поддержать его и его партию на предстоящих местных выборах", - анализирует Фесенко на своей странице в Фейсбуке.

Сработает ли это — вопрос дискуссионный. Член фракции СН Александр Дубинский считает, например, что послание добавит президентской партии 5% на будущих выборах.

"Как и анонсированный до этого опрос в день голосования, послание на последней неделе предвыборной кампании — классическая политтехнология, призванная мобилизовать свой электорат. При этом вряд ли таким способом можно привлечь новых избирателей для партии власти. Им Зеленский ничего не предложил", - резюмирует политолог Бортник.