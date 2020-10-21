Украинский бизнес - в ожидании нового локдауна уже после выборов, с ноября.

С одной стороны, власти обещали, что тотального карантина, который весной фактически "убил" экономику, больше не будет.

С другой — по мере ухудшения эпидемиологической ситуации намеки на новые ограничения звучат все чаще. На днях президент предупредил, что критическим может оказаться суточный прирост новых случаев коронавируса на 9,5 тысяч, после чего власти могут объявить локдаун. Глава Минздрава Максим Степанов, выступая в Раде, сказал о возможности жесткого карантина в масштабах всей страны "как для красной зоны", если число новых случаев превысит 11 тысяч в сутки.

И, судя по темпам эпидемии, эта цифра для Украины не такая уж фантастическая.

Поэтому слухи о новом карантине не просто обсуждаются, но и заставляют предпринимателей действовать.

"Хотя власти исключают повторения локдауна образца весны 2020 года, бизнес уже сейчас готовится к новым карантинным ограничениям - пересматривает инвестиционные проекты, оптимизирует расходы, в общем, затягивает пояса", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Как показал опрос "Страны", важные сделки предприниматели стараются закрыть как можно быстрее, до 10-х чисел ноября. А менее важные откладывают на потом, мол, посмотрим, объявят ли новый карантин и будет ли жизнь после него.

Показательно, что даже новогодние праздники, которые традиционно считаются ударным сезоном для ритейла, в этом году рискуют пройти мимо кассы. Предприниматели вроде и готовят товар к рождеству и Новому году, но без особо энтузиазма.

"Шьют, но не нарядное, а более практичное, чтобы можно было носить и повседневно. Да и то - только крупные производства. А небольшие дизайнерские студии ждут как будет развиваться ситуация, и пока вообще не отшивают коллекции. Магазины тоже не спешат с закупками товара в Италии и Турции, если что-то и берут, то очень ограничено", - описывает настроения продавцов одежды руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Импортеры еды рассчитывают, что праздничные столы украинцы будут накрывать при любых обстоятельствах. Поэтому планируют большие закупки товара. Но, как рассказал нам столичный предприниматель, торгующий итальянскими продуктами питания, в этом году будет меньше деликатесов и больше - продукции эконом-класса.

"Страна" разбиралась, как бизнес начал готовится к новому локдауну.

Одни распродаются, другие - затаривают склады

Слухи о новом тотальном карантине сейчас вовсю муссируются в предпринимательской среде.

"Ситуация прямо скажем, не ахти, многое клиенты и партнёры говорят, что после выборов будет карантин, и все закроют снова. Конечно, это только слухи, и никто точно не знает. Но оптимизма они не добавляют", — говорит Лидия Маркова.

"Осенью вероятность нового локдауна действительно стала чаще обсуждаться, исходя из постоянно растущего количества заболевших и увеличивающейся нагрузки на систему здравоохранения. Однако пока что никаких явных предпосылок к этому нет, да и на встрече с ассоциацией в конце лета премьер-министр заверил бизнес, что правительство не рассматривает вариант повторного введения полного локдауна, а будет полагаться на адаптивный карантин и локализацию всплесков заболевания", — отмечает исполнительный директор Европейской бизнес-ассоциации Анна Деревянко.

То есть, пока никакой конкретики, все — на уровне слухов. Отчасти их подогревают и намеки власти: мол, если все будет плохо, то новый карантин не исключен. Зеленский заявил, что новый нокдаун могут ввести, если количество новых случаев заражения достигнет 9,5 тысяч в сутки. Глава Минздрава Максим Степанов говорит о критическом пороге в 11 тысяч случаев в сутки.

Наши власти могут пойти на новый тотальный карантин и по примеру Европы. Ирландия первой из стран ЕС с 21 октября снова объявила локдаун.

"Риски нового локдауна есть, особенно на фоне отсутствия понятных месседжей от властей, которые, наоборот, только нагнетают ситуацию", - говорит глава Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич

Поэтому наш бизнес учитывает возможность нового карантинного сценария. А многие компании — уже готовятся к нему.

"Бизнес, видя сегодняшние эпидемиологические реалии, старается диверсифицировать риски, связанный с возможностью введения тотального или частичного локдауна. Компании перестраивают бизнес-процессы, готовясь к новым ограничениям. В частности, пересматривают инвест-проекты, оптимизируют расходы", — говорит Забловский.

К примеру, как рассказала нам руководитель компании "Ресторанный консалтинг" Ольга Насонова, многие рестораны решили пока не отменять карантинные зарплаты (они на 20-25% ниже обычных). Также общепит держит наготове службы доставки, которые создал на волне тотального карантина нынешней весной.

"Я собирался вкладывать деньги в строительство гостиницы и большого развлекательного центра с кинотеатром. Оба проекта сейчас поставил на паузу и пока открывать финансирования по ним не буду. Никто не знает - будет ли новый локдаун или нет. Лучше подождать", - сказал "Стране" один из столичных предпринимателей.

"На днях общался с бизнесменом, который еще ва месяца назад планировал расширять химическое производство. Но сейчас резко передумал, сказал, до весны точно ничего не будет инвестировать", - отмечает Доротич.

Занервничали и продавцы потребительских товаров.

"Покупатели сейчас тратят деньги осторожно, поэтому продажи пошли вниз. Следовательно, ритейл откладывает планы по открытию новых магазинов, а нерентабельные старается побыстрее закрыть", — рассказала нам Лидия Маркова.

"Планы по развитию большинство компании поставили на паузу. Хотя некоторые расширяются. Скажем, Prostor открыл новые магазины на месте торговых точек "Космо", которая ушла из Украины. Открываются "АТБ" и "Фора" в формате дискаунтеров. Развитие этой ниши означает, что покупатель обеднел, и ездить в большие супермаркеты ему уже незачем да и особо не с чем", — отмечает глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Осторожность предпринимателей касается и товарных запасов. Брать большие партии впрок сейчас решаются немногие.

"Даже если нового тотального карантина и не будет, спрос на нуле, продажи падают. И непонятно, на что рассчитывать дальше. Поэтому многие компании пересматривают ассортимент, отказываются от слишком дорогих позиций, оставляют лишь самые ходовые", — говорит Дорошенко.

При этом некоторые оптовики, наоборот, затаривают склады по максимуму, опасаясь, что новый локдаун приведет к закрытию границ и сложностям с доставкой. Также часть импортеров старается скупиться по максимуму пока еще больше не взлетел курс доллара. Большие запасы формируют преимущественно по товарам, спрос на которые есть всегда - продукты питания, бытовая химия, фармацевтическая продукция и др.

Представители бизнеса рассказывают, что начали более осторожно планировать сделки.

Постоянно учитывается возможность форс-мажора. Если сделка важная - ее стараются закрыть как можно быстрее. Если такая, что можно отложить - откладывают. "Многие сделки и проект сейчас просто поставили на стоп. Следовательно, отказались от планов по найму персонала, расширению производства", - говорит Доротич.

Как рассказала нам руководитель агентства недвижимости Best&Seller Ирина Луханина, клиенты, присматривающие коммерческую недвижимость, задают вопросы - что будет, к примеру, если заболеют они, нотариус или продавец/арендодатель, считается ли это форс-мажором и как быть со сделкой.

При этом, по словам Луханиной, многие компании пытаются переехать в небольшие офисы.

"100 квадратов - уже много. Ищут по 30-50 квадратных метров, чтобы посадить 3-5 человек, а остальных отправить на удаленку", - отметила она.

Карантинный Новый год

По словам Дорошенко, "кризисный" подход сейчас наблюдается и при формировании товарных партий к новогодним праздникам.

"Нынешний Новый год, судя по всему, будет не очень веселым и совсем не денежным. К нему даже особо не готовятся. Нет такого ажиотажа как раньше, когда за три месяца начинали везти праздничный ассортимент", — отметил Алексей Дорошенко.

По словам Лидии Марковой, большие производственные швейные цеха, которые не могут вот так взять и в один момент остановиться, готовят новые коллекции.

"Но шьют не нарядное, к Новом году, а более практичное, чтобы можно было носить и повседневно. А более мелкие дизайнерские студии ждут, как будет развиваться ситуация дальше, и пока вообще не шьют. Магазины, торгующие импортом, к примеру, одеждой и текстилем из Италии и Турции, с закупками тоже не спешат. Многие вообще продают еще то, что завезли до карантина, добавили, максимум, пару новых моделей", - рассказала Маркова.

Многие торговые точки уже сейчас дают неплохие скидки (до 30%), и всячески пытаются стимулировать спрос, чтобы заработать "пока снова все не закрылось".

Продавцы еды настроены более оптимистично. Понятно, что даже в случае нового локдауна закрытие им не грозит. Но к тем же новогодним праздникам торговцы готовятся не слишком активно и даже специфически. Если раньше к праздникам везли самое лучшее и дорогое, а расчете на то, что покупатели не станут экономить, то сейчас, наоборот, чистят ассортимент.

"В прошлом году мы к Новому году брали больше дорогого спиртного. К примеру, "Просекко" по 500-600 гривен, хотя в обычное время больше продавалось то, что до 300 гривен. Также заказывали больше дорогих сыров, колбас, сладостей. В этом году, наоборот, решили увеличить долю продукции подешевле. Хотя у меня магазины итальянский продуктов, в ассортименте появляются и польские. Понятно, что люди не будут отказываться от праздников, постараются накрыть стол и купить подарки детям. Но с учетом реальной ситуации они будут экономить и покупать что-то более доступное по цене", — рассказал нам киевский предприниматель, владелец сети магазинов по продаже продуктов их Италии.

"Новый локдаун добьет экономику"

Главный вопрос, который сейчас интересует бизнес - как жить дальше. Многие уже думают, что делать в следующем году и к чему готовиться.

"В бизнес-среде царит неопределенность. Нет понимания, как вести бизнес в условиях "новой нормальности", которая серьезно влияет на социально-экономическую ситуацию как в нашей стране, так и во всем мире", - говорит Забловский.

Анна Деревянко, наоборот, утверждает, что бизнес надеется на лучшее.

"Конечно, многим приходится перенастраивать бизнес-процессы, каналы сбыта, иногда даже фокус деятельности, но многие уже пережили этот шоковый период весной, и теперь готовы к работе в новых условиях. Это подтверждает и тот факт, что количество предпринимателей – членов ассоциации, которые планируют на следующий год масштабные инвестиционные проекты в Украине, практически соответствует аналогичному показателю прошлого года и составляет 31%. То есть, бизнес в Украине готов расти и развиваться даже в условиях неопределенности и непредсказуемости дальнейшего развития событий", - отмечает она.

"Может такие оптимисты где-то и есть, но мне они не встречались. Если говорить о мелком и среднем бизнесе, то тут все плохо. Я бы даже сказал, что пациент, скорее, мертв, чем жив. Продаж нет, налоги платить не из чего. А если будет новый локдаун, то он попросту добьет экономику, подготовиться к нему и пережить с минимальными потерями попросту невозможно", - подытожил Дорошенко.