Принятие проекта государственного бюджета на 2012 год отложено до ноября. Причин сразу несколько: местные выборы 25 октября, на которые отвлеклись многие парламентарии, коронавирус, косящий депутатские ряды, недовольство самим документом в депкорпусе.

Но гораздо более существенная — нежелание голосовать группы бизнесмена Игоря Коломойского, которая демонстрирует желание занять более серьезное положение во власти, став полноценным партнером Офиса президента и продвинув своих людей в правительство. Задача максимум - заменить Дениса Шмыгаля, которого считают близким к конкуренту Коломойского Ринату Ахметову.

В ситуации разбиралась "Страна".

"Слуги" сорвали кворум

Как писала "Страна", 16 октября не состоялось заседание парламентского комитета по вопросам бюджета. Депутаты должны были утвердить текст проекта с депутатскими правками к первому чтению. Всего было подано 2451 правка — примерно столько каждый год.

Однако кворум не собрался: на заседание явились только 11 членов комитетов из необходимых 18-ти. А всего в комитете состоит 34 народных избранника.

Таким образом запланированное на 20 октября первое чтение проекта бюджета не состоится. А больше пленарных заседаний в этом месяце нет — значит, сессия возьмется за документ только в ноябре.

Забавно, что в пропрезидентcкой фракции попытались обвинить в срыве комитетского заседания фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) и "Голоса". "ОПЗЖ и "Голос" сорвали заседание бюджетного комитета. Просто не пришли", - написал член фракции СН Юрий Камельчук на своей странице в Фейсбуке.

Однако ему в комментариях сразу написал член комитета от "Голоса" Владимир Цабаль, что он-де в комитете в тот день был с утра, а вот из 19 представителей СН в комитете пришли на заседание только 5.

"Где же остальные 14-ть? Вы же коалиция, ваше задание — бюджет принимать", - иронизировал Цабаль в комментариях.

Зампредседатель фракции СН Евгения Кравчук потом признала в эфире телеканала ZIK, что Камельчук, "возможно, некорректно высказался", хотя мог бы сказать, что некие коллеги по комитету "находятся на больничном".

Скудные ресурсы Зеленского

Первый замглавы комитета Рады по вопросам бюджета, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк также считает эпидемию коронавируса в парламенте одной из помех бюджетному процессу. Ранее спикер Дмитрий Разумков заявил, что "до 60 депутатов всего перебороли или болеют сейчас".

Собеседник издания в руководстве одной из фракций сказал, что насчитал "человек 10 заболевших" среди депутатов. Они бы точно отсутствовали на первом чтении.

"Дело ж не только в коллегах, подхвативших коронавирус. Те, кто с ними контактировал, вынуждены самоизолироваться, даже если у них нет симптомов. То есть отсутствующих по причине болезни значительно больше", - говорит собеседник во фракции СН.

Также помеха для голосования, по мнению Железняка — местные выборы, на которые отвлеклась часть народных избранников. Для них бюджет пока отошел на второй план.

Коллега из фракции СН согласен: "Некоторые мажоритарщики засели в округах так крепко, будто без них выборы там не состоятся".

Вероятнее всего, не будут голосовать за проект партии, оппозиционно настроенные по отношению к президентскому Офису — ОПЗЖ, "Голос" и "Европейская солидарность».

ОП и правительству опять приходится рассчитывать только на голоса СН и лояльных к власти депутатских групп и внефракционных депутатов.

Но среди "слуг народа" царят самые разные настроения.

Например, группа влиятельного на таможне Ильи Павлюка, которую многие считают самой большой во фракции СН — голосовать за бюджет, судя по всему, будет.

"У группы нет какого-то одного большого куска. По одной статье проходит 5 млн гривен, по другой — 100 млн. И их правки принимаются. Это значит, что проголосуют", - говорит собеседник среди депутатов, знакомый с ходом работы над проектом бюджета.

По его словам, правки этой группы поданы, в том числе, членом фракции СН Юрием Кузбитом избранном по мажоритарному округу в Кировоградской области.

В то же время, в Раде говорят, что во фракции СН отказывается поддержать бюджет группа Коломойского. Депутат Железняк из "Голоса" считает, что это давление ради перестановок во власти с учетом интересов этой группы влияния, о чем все громче говорят в политических кругах. "Легкое приглашение к танцу под названием "новая Коалиция" началось?", - написал депутат в своем Телеграм-канале.

Депутат, причисляемый к группе Коломойского, однако, возражает.

"Такие разговоры ходят давно, но это не более чем разговоры. Гораздо серьезнее проблема для принятия бюджета, что коронавирус и выборы "выбили" многих депутатов", - утверждает он.

Но правительству, по его мнению, тоже нужно прислушиваться к пожеланиям депутатов и в особенности мажоритарщиков.

"Если правительство хочет, чтобы бюджет приняли без проблем", - говорит источник во фракции СН.

Привычный ресурс для ОП — это депутатские группы и "внефракционники".

В депгруппе "За будущее" (ЗБ) пока нет четкого ответа насчет голосования. Мнение Коломойского (а на него и на министра внутренних дел Арсена Авакова ориентирована группа) наверняка будет учитываться.

В то же время члены ЗБ подали много "хотелок" и от группы, и лично (каждый член группы - мажоритарщик).

"Как всегда, все зависит от того, что из наших пожеланий попадет в финальную редакцию бюджета в части субвенций", - туманно ответил собеседник в группе.

Источник, близкий к руководству партии ЗБ на вопрос, будет ли ее депгруппа голосовать, ответил: "Голосов за бюджет в парламенте нет".

На голосование лояльной к власти группы "Доверие" (в которой много депутатов, которые ориентированы на агроолигарха Веревского), как утверждает собеседник в комитете по вопросам аграрной и земельной политики, повлияет сохранение на прежнем уровне господдержки сельхозпроизводителей на уровне 4 млрд. грн.

Игра Коломойского

Проблема для ОП в том, что голосами сателлита "Доверия" и внефракционных депутатов, как настаивают собеседники в руководстве разных фракций, не перекрыть дефицита во фракции СН.

"Со всеми возможными голосами наберется до 230-ти. А это недостаточно, чтобы идти на голосование. В Раде не зря говорят, что без 245-ти лучше не ставить серьезный законопроект на голосование. Но это пока недостижимо для ОП. Поэтому ждем ноября. К этому времени они там в Офисе президента о чем-то договорятся с Коломойским", - резюмирует собеседник в руководстве одной из фракций.

Напомним, как уже писала "Страна", в парламенте ходят упорные слухи, что Коломойский активно склоняет Зеленского к объединению "Слуги народа" и группы "За будущее" с последующем назначением Игоря Палицы (лидера партии "За будущее") или иного близкого к олигарху человека, премьер-министром. И блокирование голосование за бюджет (а также по другим принципиальным вопросам), если следовать этой версии, как раз и есть повод принудить президента к альянсу.