Украинцы начали массово откладывать деньги "на коронавирус". Ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и "страшилки" тех, кто уже лечился от ковида, и потратил на это немалые деньги, заставляет людей держать своего рода "неприкосновенный запас" на случай болезни.

При этом главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что платить за лечение от коронавируса в государственном стационаре не нужно - все финансирует НСЗУ. И даже призвал украинцев, с которых требуют деньги в больницах, жаловаться на горячую линию Нацслужбы здоровья 16-77.

В НСЗУ также утверждают - все расходы на лечение покрывает так называемый ковид-пакет. Государство выделяет в среднем 20 тысяч гривен на пациента.

"Интересно, что входит в этот пакет. Потому что мне бесплатно дают только копеечный антибиотик, все остальное - за свой счет. Уже потратил порядка 13 тысяч гривен", - сетует глава департамента жилищно- коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко, который сейчас лечится от ковида в киевской больнице №8.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, пациент, который попадает с коронавирусом в стационар в состоянии средней тяжести, тратит на лечение от 15 тысяч гривен.

"Верхнюю планку назвать сложно. В некоторых случаях, когда требуется подключение к аппарату по оксигинации легких (ЭКМО), где только расходники стоят до 3 тысяч евро в сутки, курс лечения тянет и на 90 тысяч евро. И большую часть суммы платит пациент", - говорит Кравченко.

Активист Антон Гура, который постоянно мониторит ситуацию с лечением коронавируса в Украине, говорит, что сейчас появились новые фишки, скажем, пациентам приходится покупать не только лекарства, но и кислород.

"Ну и благодарности врачам никто не отменял. В среднем это 500 гривен в сутки", - рассказал он.

"Страна" разбиралась сколько стоит лечение коронавируса в Украине, и за что приходится платить.

Дома - за деньги, в стационаре - бесплатно. Что обещает Минздрав

В одном из недавних интервью главный санитарный врач Виктор Ляшко попытался успокоить украинцев, заверяя, что платить за лечение коронавируса в стационаре не придется.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здоровья Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства. Эти средства перекрывают доплаты врачам – 300% к зарплате, а также покрывают медицинские и немедицинские средства, которые используются для лечения больного с коронавирусной болезнью", – отметил Ляшко.

И призвал украинцев, которым предлагают заплатить за лечение, звонить на горячую линию НСЗУ по номеру 16-77, там, дескать, разберутся.

В Нацслужбе нам подтвердили обещания главного санврача о бесплатном лечении коронавируса.

Алгоритм следующий - при подозрении на ковид тест и рентген или КТ по направлению семейного врача - бесплатно. Если состояние пациента не тяжелое и не требует госпитализации, прописывается домашнее лечение. В этом случае лекарства вы оплачиваете сами. Но зарплаты сравнительно небольшие, и сопоставимы с обычным "простудным бюджетом".

В среднем - до 1-1,5 тысячи гривен на жаропонижающие, средства для симптоматического лечения насморка и кашля, витамины, антибиотики и пр.

Если состояние ухудшается, и его уже можно квалифицировать как "средней тяжести" (одышка, затрудненное дыхание, кровохаркание, желудочно-кишечные симптомы, температур выше 38 градусов и др.), человек нуждается в госпитализации. И в стационаре лечение уже полностью бесплатное, - утверждают в НСЗУ.

В бесплатный ковид-пакет от Нацслужбы здоровья входит:

- ПЦР-тест на COVID-19

- лабораторные и инструментальные обследования (в частности, нужно регулярно делать анализ крови - Ред.)

- медпомощь согласно протоколу лечения коронавируса

- медикаменты

- кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к ИВЛ или ЭКМО

- консультации врачей других профилей.

По ковид-пакету НСЗУ платит по так называемому глобальному бюджету. То есть, оплачивается количество врачебных бригад без привязки к конкретному числу пациентов. В такой бригаде должно быть три врача и девять представителей среднего и младшего медицинского персонала.

Тариф на каждую бригаду - порядка 500 тысяч гривен в месяц. Предполагается, что за эти деньги медики поставят на ноги 20 пациентов с коронавирусом плюс получат всю надбавку в 300% за риски заразиться самим. Если нагрузка выше - до 60 человек на бригаду, то финансирование увеличивается до миллиона в месяц.

Дополнительные средства выделяются на пациентов, которые проходят лечение в отделениях интенсивной терапии.

В среднем же бюджет на лечение одного пациента с коронавирусом - порядка 20 тысяч гривен. Больницы за время эпидемии уже получили больше 300 млн гривен по ковидным пакетам. Скажем, Александровская больница - больше 48 млн, инфекционная больница №4 — почти 45 млн, больница №8 — около 19 млн и т.д.

То есть, на первый взгляд, суммы не такие уж и маленькие. В теории, денег должно хватать на основное лечение, а пациенту, если и придется доплачивать, то немного.

Платный кислород и благодарности врачам

Но на практике все не совсем так.

Олег Попенко, который сейчас как раз лечится от коронавируса в столичной больнице №8 (которая, напомним, получила от НСЗУ по ковид-пакетам почти 19 млн гривен), говорит - уже потратил со всего кармана 13 тысяч гривен, а лечение пока - в самом разгаре.

Так что каким будет итоговый бюджет, можно только гадать.

"Меня госпитализировали 28 сентября, сначала в первую больницу на Красном хуторе. Там бесплатно сделали тест на кронавирус. Но так как результат пришел почти через неделю, поначалу все лечение оплачивал со своего кармана - это примерно 400 гривен в день на антибиотики и симптоматические препараты", — рассказал нам Попенко.

Сергей Кравченко говорит: так как результата теста на ковид приходится ждать по 5-8 дней, а без него диагноз "коронавирус" не ставится, пациенты лечат пневмонию, причем - исключительно за свой счет.

"Поэтому сейчас даже появилась новая услуга: покупают положительные тесты на коронавирус в расчете на то, что потом будут лечить бесплатно по ковид-пакету НСЗУ", - отмечает Кравченко.

Стоимость положительного теста — 500-700 гривен.

Но и после подтверждения диагноза не все так гладко.

"Меня уже с положительным тестом перевели в больницу №8. Первые три дня бесплатно давали антибиотик "Цефтриаксон" и препарат против тромбоза "Фленокс". Потом сказали, что "Фленокс" закончился, и нужно либо покупать за свои деньги, либо заменят на бесплатный "Гепарин". Но последний вроде уступает по качеству и эффекту, поэтому все побежали покупать за свои, а это 120 гривен за один укол. Остальные препараты - омепрзол (для желудка), гепатопротектор, рыбий жир, "Мовиназа" (для дыхательных путей) - изначально шли за свой счет. Некоторые достаточно дорогие. Скажем, гепатопротектор стоит тысячу гривен за пять уколов. Также за свои деньги - вода (в пить нужно много) и фактически - еда, так как то, что дают бесплатно, явно не вписывается в диету, которая должна быть при тяжелой болезни легких. К примеру, мясо или рыбу дают только раз в неделю. За свои деньги, а это 1100 гривен, также сделал КТ. Бесплатно предлагали только рентген", — рассказал нам Попенко.

"Пролежала две недели в стационаре с COVID. Никаких "бесплатных" лекарств никто из лежащих со мной больных не получал. Всё покупали за свои деньги. Только шприцы и системы - от больницы. И то это тогда, когда из терапии перевели в инфекционное отделение", - пишет в Facebook Ирина Цысарь .

Попенко также говорит, что если пациенты жалуются, врачи грозят выписать их домой. Якобы, "нужно освобождать палаты". Люди этого боятся, поэтому терпят до последнего.

По словам Антона Гуры, бесплатно, то есть, по ковид-пакету, в большинстве стационаров вам предложат разве что антибиотики и физрастворы. Остальные же препараты придется покупать за свои деньги.

"Даже если лекарства в больнице есть, нередко говорят, что ничего нету, и пишут списки, что нужно купить. Даже кислород в некоторых стационарах уже просят покупать самим. Дают координаты фирм, которые торгуют кислородными концентраторами. Средняя стоимость последних - порядка 500 долларов. Никто не отменял благодарности врачам. Средняя такса - 500 гривен в день. Если не заплатите, не факт, что к вам будут подходить. А так как родственников в ковидные стационары не допускают, человек, по-сути, остается без ухода. В итоге на весь курс лечения может утр 30-35 тысяч гривен. А если денег нет, пациента выписывают на "домашнее лечение" под контроль семейного врача", — говорит Гура.

По словам Кравченко, ценник разный и зависит от тяжести болезни. В среднем нужно потратить от 15 тысяч гривен, но счет может идти и на сотни тысяч.

Скажем, если требуется подключение к ЭКМО. Расходники для него стоят до 3 тысяч евро в сутки, а на аппарате нужно находиться до месяца. Впрочем, такие случаи, к счастью, не массовые.

Поэтому средний коронавирусный чек в государственных больницах — 15-35 тысяч гривен. Эти деньги пациенты тратят на так называемую дополнительную терапию (скажем, витамины, добавки), чтобы заменить одни лекарства на такие же, но лучшего качества.

Базовые препараты, к примеру, антибиотики, почти всегда предоставляются бесплатно. Но их для эффективного лечения мало.

Также многие больницы предлагают бесплатно только рентген, а за более информативное КТ приходится платить.

Анализы, как правило, не оплачиваются. Но никто не отменял "благодарности" врачам.

То есть, как показывает практика, как минимум, по двум статьям ковидного пакета от НСЗУ - "медикаменты" и "кислородная поддержка, интенсивная терапия и подключение к ИВЛ или ЭКМО" идет провал.

От 9 тысяч в сутки, но мест уже нет

Лечиться от коронавируса можно не только в государственных, но и в частных клиниках. Правда, пока коечный фонд небольшой - до 60 мест.

Ковидные стационары есть в Киеве (клиники "Обериг" и "Добробут") и Одессе ("Инто-Сана" и "Одрекс").

Впрочем, как показал опрос "Страны", на момент подготовки этого материала ни в одном из стационаров не было свободных мест. Нашего "условного пациента" предложили записать в лист ожидания, но сколько придется ждать - неясно.

"В течение ближайших двух дней госпитализация вряд ли возможна", — сообщили нам в "Обериге".

Как уже писала "Страна", именно в это клинике лечился от коронавируса экс-президент Петр Порошенко. Одноместная палата здесь стоит 11,6 тысяч гривен в сутки, койка в двухместной - 9 тысяч. Но перед госпитализацией нужно еще внести депозит в 50 тысяч. С него будут тратить деньги на лечение, и, если их не хватит, придется доплатить.

В клинике обещают протоколы лечения США и Европы, консультации профессоров-инфекционистов Сергея Крамарева и Ольги Голубовской.

В "Добробуте", где при госпитализации нужно заплатить 80 тысяч гривен депозита (его хватит на 4 дня лечения) и потом - по 12 тысяч гривен в сутки за палату и за лекарства по необходимости (в среднем до 8 тысяч гривен в день), свободных мест пока тоже нет.

Нам предложили лист ожидания либо, если состояние не тяжелое, консультацию пульмонолога и затем - патронаж врача (каждый выезд на дом - 1,6 тысяч гривен, визиты врача - по необходимости плюс дистанционный мониторинг).

В одесском "Одрексе" в стационар нужен депозит 30 тысяч гривен и затем - порядка 9 тысяч гривен в сутки. Но тоже - только через лист ожидания, так как на ближайшие дни свободных мест нет.

В "Инто-Сане" депозит не нужен, а лечение в стационаре будет стоить около 10 тысяч гривен в сутки.