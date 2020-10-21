Сегодня партия "Слуга народа" заявила, что опрос 25 октября будет оплачен из ее средств.

"Решение об этом было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября, - говорится в заявлении партии президента. - "Слуга народа" не будет проводить исследование собственными силами, а заключит договор с компанией, которая проводит социологические опросы. Граждане, которые будут проводить исследование, будут находиться за пределами избирательных участков. Фактически это общепринятый в мире формат экзит-пола".

В тоже время, по информации "Страны", еще в начале недели президент должен был объявить о том, что опрос он профинансирует сам из личных средств.

Но потом концепция резко поменялась.

Почему, во сколько обойдется опрос и кто его на самом деле оплатит, выяснила "Страна".

За что и сколько нужно будет заплатить

Определим главные статьи расходов, необходимые для полноценной организации опроса.

1. Люди, которые будут проводить опрос. В официальных комментариях и Офиса президент, и "слуг народа" их называют волонтерами - то есть теми, кто работает добровольно и бесплатно. Но, по данным источников "Страны" в команде президента, никто бесплатно работать не будет.

И это самая большая статья расходов.

По данным "Страны" опрос будет проводиться на 30 тысячах участков. На каждом будет по два человека. То есть всего - 60 тысяч.

По словам социологов, за день работы на экзит-поле интервьюер обычно получает около 1000 грн. То есть только на оплату труда людей уйдет 60 миллионов гривен. И это не считая расходов на экипировку и логистику.

Правда, "слуги народа" могут попытаться настаивать на том, что их труд бесплатный и заплатить им "черным налом". Но этот обман легко раскроется - так как вряд ли 60 тысяч человек по всей стране будут строго хранить тайну оплаты.

2. Печать опросников - анкет с пятью вопросами от президента (ранее «Страна» подробно анализировала этот список). По данным нардепа от "Слуги народа" Василия Мокана будет напечатано 5 млн опросных листов.

Разные типографии дают цену в пределах от 10 до 25 копеек за лист формата А4.

Если будет напечатано 5 млн опросников по 10 копеек за экземпляр (берем самый дешевый вариант), это обойдется Зеленскому в 500 тысяч гривен.

3. Специальные урны для сбора заполненных анкет. Одна урна должна находиться на каждом избирательном участке - значит, их должно быть 30 тысяч.

Разброс цен на урны из прозрачного пластика большой. Минимальная цена, которую нам удалось найти - 300 гривен за штуку. Умножаем на 30 тысяч, получаем 9 миллионов гривен.

Правда, еще вопрос в том, что за столь короткие сроки никто не берется изготовить 30 тысяч урн. Хотя, возможно, заказ на их изготовление разместили еще раньше.

4. Подсчёт результатов - зарплата тем людям, кто считает и обрабатывает итоги голосования.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты даже не уверены, что голоса будут считать, так как вообще нет механизма независимой проверки и контроля за ходом голосования и определения его итогов.

Отвечая на вопрос о том, во сколько обойдется подсчет голосов, политолог Виталий Кулик в шутку предположил: "А вы уверены, что подсчет нужен?".

"Теоретически подсчет результатов с вбиванием данных в Exсel можно считать по тарифу 1 копейка за анкету", - добавил эксперт.

По одной копейке за обработку 5 млн анкет - 50 тысяч гривен.

Итого общая сумма составит минимум 69 миллионов 550 тысяч гривен.

Мог ли Зеленский себе позволить оплатить такой опрос?

Согласно декларации, доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2019 году составили 28 602 468 грн.

Помимо этого, семья Зеленских продала в этом году загородный дом под Киевом за за 13,5 млн гривен млн гривен.

На банковских счетах у Зеленского размещено 460 936 долларов, более 5 млн грн и 240 евро. Также в качестве авансовых взносов Зеленский задекларировал 1 млн 212 тысяч грн.

Наличными Зеленский хранит 150 000 грн, 112 000 долларов и 6300 евро.

То есть даже всего дохода и сбережений Зеленского явно недостаточно, чтобы профинансировать такой масштабный опрос.

Правда, как писалось выше, можно было бы скрыть оплату труда людей и засветить только расходы на печать листов и изготовление урн, но этот финт быстро станет известным и может привести к большому скандалу.

Видимо именно поэтому от идеи объявить о финансировании опроса из своих средств Зеленский отказался. И расходы взяла себя партия.

А кто на самом деле оплатит опрос?

Как сообщили "Стране" источники во фракции "Слуга народа" в реальности опрос будет финансироваться из средств партийных спонсоров и лояльного президенту крупного бизнеса.

Причем, по словам политолога Виктора Небоженко, опрос Зеленского в реальности может стоить еще больше - десятки миллионов долларов. Но официальную сумму расходов назовут ниже.

"Опрос будет финансироваться с двух сторон - черная и белая касса. Официально нам озвучат цифру нищенскую. А по-черному потратят десятки миллионов долларов, 40% из которых украдут в процессе. Олигархи скинутся. Этот опрос - чисто лоббистская история. Неправильно, если президент сам по поводу марихуаны проводит опрос. Можно и у Медельинского картеля на такое денег взять", - считает Небоженко.