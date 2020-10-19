Спустя почти полтора года с момента принятия закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который при принятии окрестили законом о тотальной украинизации, подошло время для вступления в силу наиболее жестких его норм.

В частности - тотальной украинизация всей сферы обслуживания.

Как продвигается реализация языкового закона - в материале "Страны".

Что уже успели украинизировать

Закон о тотальной украинизации был принят в последние недели каденции бывшего президента Петра Порошенко, и подписан им же за считанные дни до инаугурации Владимира Зеленского.

Но несмотря на то, что закон по сути остался в наследство от предыдущей власти, новая власть за почти полтора года с момента его принятия не сделала ни единого шага, чтобы поменять хоть какие-то из его норм.

Следит за выполнением закона языковой омбудсмен. Институт языкового омбудсмена был создан уже Зеленском, в нынешнем году на эту должность был назначен бывший депутат от "Народного фронта" Тарас Креминь.

С 16 января 2020 года полностью украинизировалась реклама. Единственное послабление касается СМИ, которые издаются на языках, являющихся официальными языками Европейского союза. Там допускается использование в рекламе соответствующего языка ЕС.

Интересно, что именно до этой даты - до 16 января 2020 года - Кабинетом министров должен был быть подготовлен законопроект о национальных меньшинствах, который предполагает регулирование прав нацменьшинств на использование родного языка. Ни в течение этого срока, ни до сих пор такого законопроекта в Раде не появилось.

С 27 мая 2020 года вступили в силу сразу три статьи закона, которые касаются института языкового омбудсмена.

Эта дата отсчитывалась от момента назначения Кабмином первого уполномоченного по защите государственного языка, которой стала Татьяна Монахова. Соответствующие статьи закона предполагают широкие права омбудсмена по контролю за соблюдением правил использования украинского языка.

Так, уполномоченный имеет право на получение копий документов и любой другой информации, которая касается предмета контроля, от органов госвласти, местного самоуправления, общественных объединений, политических партий и прочих юрлиц, на свободное посещение органов власти и прочее.

С 16 июля 2020 года, согласно положениям закона, полностью украинизировалась наука. С этого момента научные издания публикуются на украинском языке, английском языке и официальных языках Европейского союза. В случае публикации на английском или языках ЕС, опубликованные материалы должны содержать аннотацию на украинском. Диссертации, монографии, авторефераты с этого момента должны быть сделаны на украинском или английском языках.

Публичная защита диссертаций допускается на украинском и английском языках. Эти же языки применяются в публичных научных мероприятиях, кроме тех, что касаются языковедения на других языках. Также с этого момента вся техническая и проектная документация во всех бизнесовых процессах, где одна из сторон - предприятия и учреждения государственной и коммунальной формы собственности, - также должны быть на украинском языке.

Также начиная с этой даты вся медицинская документация - диагнозы, рецепты, справки, назначения, медкарта пациентов и прочее - выполняются исключительно на украинском языке.

Также украинизировалась транспортная сфера - все названия аэропортов, портов, станций, остановок с 16 июля 2020 года могут писаться только по правилам украинского языка или дублироваться латиницей в соответствии со звучанием на украинском языке.

Одна из самых спорных новаций закона - по языку образования для русскоязычных школ - вступила в силу с 1 сентября нынешнего года. Все русскоязычные школы в Украине одномоментно перешли на украинский язык.

Эта норма не касалась только тех учеников, которые пошли в школу до 1 сентября 2018 года. В младшей школе они еще могут продолжать свое обучение на русском языке. Для учеников средней и старшей школы допустима квота на 20% на преподавание на русском языке. При пятидневке с 6 уроками ежедневно, 20% обучения на русском языке будет означать только 6 уроков в неделю.

Отложить вступление в силу этой нормы на три года предлагал народный депутат Максим Бужанский. Он подал в Раду законопроект, в котором предлагалось украинизировать русскоязычные школы одновременно со школами, где ведется обучение на других языках национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, - то есть с 1 сентября 2023 года. Этот проект Верховная Рада откровенно футболила практически год. В итоге он вообще был снят с рассмотрения.

"Сегодня вашего русскоязычного ребенка ставят вторым сортом в вопросе учебы по сравнению с детьми украинцев, говорящих на языках стран ЕС. Завтра - сделают вторым сортом во всех остальных вопросах", - так прокомментировал "Стране" нежелание Рады ликвидировать несправедливость в этом вопросе автор проекта Максим Бужанский.

На данный момент вопрос несоответствия Основному закону этой языковой нормы рассматривается в Конституционном суде. Последние заседания суда в открытом режиме прошли еще в июле нынешнего года. С тех пор суд приступил к рассмотрению закона в закрытом режиме, но решение так и не принял.

Сферу обслуживания украинизируют с 16 января

На подходе - вступление в силу новых норм языкового закона.

Наиболее жесткая из них, которая непосредственно коснется жизни миллионов людей, должна заработать с 16 января 2021 года.

С этого дня на украинский язык должна полностью перейти сфера обслуживания. Отметим, что изначально считалось, что эта норма заработает 16 ноября 2020 года. Но в связи с тем, что первые нормы закона начали действовать 16 июля 2019 года, срок вступления в силу других положений этого закона отсчитывается именно от этой даты.



К этому времени все предприятия всех форм собственности, которые обслуживают потребителей, должны перейти на украинский язык.

Подробнее о том, как этому относятся одесситы и харьковчане можно услышать в опросе, который провела спецкор "Страны" Антонина Белоглазова.

Также на украинский язык необходимо будет перевести интернет-магазины, интернет-каталоги и сайты, касающиеся обслуживания потребителей. Информация (при желании собственников этих ресурсов) сможет дублироваться другими языками. Но по умолчанию должна будет загружаться страница именно на украинском языке.

Штрафы заработают через полтора года

Дальше больше. С 27 мая 2020 года заработала статья закона, которая описывает порядок наложения и взыскания штрафов с субъектов хозяйствования за нарушение закона.

Закон прописывает такой механизм наложения штрафов: сперва уполномоченный или его представитель составляет акт о результатах контроля, объявляет субъекту предупреждение и требование устранить нарушения в течение 30 дней.

В случае повторного нарушения уже составляется протокол.

Дела по нарушению закона рассматривает уполномоченный на основании соответствующих актов о результатах осуществления контроля. И в случае, если омбудсмен установил факт нарушения закона, он выписывает постановление о штрафе. Как гласит закон, за повторное в течение года нарушение требований закона, уполномоченный может оштрафовать субъекты хозяйствования в размере от 300 до 400 необлагаемых налогом минимумов (5100-6800 грн).

Субъект может подать жалобу на постановление о вынесении штрафа, если его жалоба останется без удовлетворения, он обязан оплатить штраф в течение 15 дней. Также можно оспорить постановление в суде.

Но при этом сами штрафы за нарушения закона начнут выписывать позже - с 16 июля 2022 года. До этого момента, по сути, никаких санкций тем, кто обслуживал покупателей на не государственном языке, быть не может.

Вообще закон прописывает довольно обширную сетку штрафов за невыполнение требований языкового законодательства.

Например, чиновникам, которые не используют украинский язык, грозит штраф от 200 до 400 необлагаемых налогом минимумов (3400-6800 гривен). То есть, если чиновник перейдет на любой язык, кроме украинского, во время заседания в органах госвласти или местного самоуправления, максимальный штраф составит до 6800 гривен.

В гуманитарной сфере (образование, наука, культура, спорт и т.д.) - нарушение языковой политики может обернуться штрафом от 200 до 300 необлагаемых налогом минимумов (3400-5100 грн).

Если газета будет напечатана без тиража на государственном языке - штраф 6800-8500 грн.

В сфере обслуживания за нарушение языкового законодательства сначала объявляется предупреждение и дается 30 дней для устранения нарушения. При еще одном нарушении в течение года - штраф 5100-6800 грн. Повторное админнарушение в течение года - штраф 8500-11 900 грн.

"Учитывая то, что закон предполагает создание целого отряда проверяющих, как только заработают эти штрафы, они начнут раздаваться налево и направо. Это не будет виртуальная тема, а вполне реальная. Не каждый согласится на работу палача, но уже понятно, какие люди пойдут на такие должности, это будут люди с крайне правыми убеждениями, и они с удовольствием будут выполнять поставленный перед ними план по тотальной украинизации и давлению всех несогласных с этим проверками и ударами по карману, - сказал "Стране" политолог Руслан Бортник. - Обратите внимание, что именно Зеленский стал тем президентом, при котором закрылась последняя русскоязычная школа в Украине, и станет тем президентом, при котором впервые оштрафуют за русский язык простого человека. Языковая тема - один из самый серьезный пробелов Зеленского, который уже лишил его значительной части электората".

Украинизация театра, кино и книгоиздания

Но не только сфера обслуживания перейдет на украинский язык в следующем году.

В 2021 году украинизируется театр и кино.

С 16 июля 2021 года все культурно-массовые мероприятия должны будут проводиться исключительно на государственном языке. Театральные представления на других языках должны сопровождаться субтитрами на украинском языке (как именно технически это сделать - в законе не поясняется).

Также с этой даты язык публичных мероприятий (симпозиумов, круглых столов и т.д.) может быть только украинским либо английским.



Фильмы в Украине с этого момента можно будет снимать только на украинском. Допускается включение отдельных реплик на других языках при наличии субтитров, не более 10% от общего объема. Показ иностранных фильмов в кинотеатрах разрешается при условии субтитрования на украинском языке. Суммарное количество сеансов демонстрации таких фильмов не может превышать 10% от общего количества сеансов демонстрирования фильмов в кинотеатре в месяц.

Кроме того, с 16 июля 2021 года украинский язык станет главным языком книгопечатания и издательской деятельности. С этого момента тиражи книг на других языках не могут быть больше тиража на украинском языке. В точках распространения книжной продукции не менее 50% должны составлять издания на украинском языке.

С этой же даты появится тест на знание украинского языка для всех желающих получить украинское гражданство.

Механизм экзаменации и критерии требований должна придумать Национальная комиссия по стандартам украинского языка. Без знания украинского языка принимать в украинское гражданство тех иностранцев, которые будут служить в Вооруженных силах и будут награждены государственными наградами, или в них будет заинтересована Украина.

В общем, варягов и дальше смогут привлекать для управления страной. Требование выучить украинский язык для них тоже будет, но на это у них будет целый год с момента получения гражданства.

Аттестация госслужбы

А еще именно с 16 июля 2021 года начнется повальная аттестация на знание украинского языка для всех кандидатов на любые должности госслужбы. Правда, экзамены не будут проводиться для тех кандидатов, которые подтвердят свое знание украинского языка школьным аттестатом о среднем образовании с оценками "5" (по старой системе) или "10","11" или "12" (по новой) или дипломом бакалавра или магистра с отметкой "отлично" по украинскому языку.

Интересно, что по закону для 16 категорий должностных лиц, таких как депутаты местных советов, служащие НБУ, лица рядового, сержантского и старшинского состава Нацполиции, других правоохранительных органов, разведывательных органов, адвокаты, нотариусы, педагогические, научно-педагогические и научные работники, медицинские работники - в качестве подтверждения достаточно будет только документа о среднем образовании.

А вот новые соискатели на должности в госслужбе все-таки должны будут сдать экзамен на украинский язык. Если кандидат не сдает экзамен, следующая попытка - только через 4 месяца.

Интересно, что по закону не требуется владеть украинским языком от депутатов Верховной Рады. Эта норма исчезла из документа буквально перед ее принятием, якобы, в связи с тем, что такого требования нет в Конституции. Но при этом выступать в Раде можно только на украинском языке. Но если депутат выступать в Раде не собирается, то и заставить его знать мову никто не может.

Украинизация медиа

В 2022 году также продолжится вступление в силу многих норм закона о тотальной украинизации.

С 16 января 2022 года украинский язык станет обязательным для общенациональных печатных СМИ. Издавать газету или журнал на русском языке можно будет только в одном случае - если столько же тиража издается на украинском языке.

При этом печатные СМИ, которые издаются на крымско-татарском языке, языках других коренных народов (перечень таких отсутствует), англоязычных и изданий на других языках Европейского союза, не обязаны соблюдать это требование.

А еще через полгода - с 16 июля 2022 года - должны будут полностью украинизироваться интернет-СМИ, зарегистрированные в Украине. По умолчанию на всех сайтах СМИ должны будут загружаться страницы на украинском языке, а функцию чтения материалов на русском языке СМИ могут сделать дополнительной, по желанию.



К страницам СМИ в социальных медиа, например, Facebook или Инстаграм, тоже должны быть на украинском языке. Как и мобильные приложения всех медиа.

Эта норма не касается крымско-татарских СМИ, англоязычных и СМИ, которые выходят на официальных языках Евросоюза.

В законе осталась лазейка для информагентств, которые оставляют за собой право "распространять свою продукцию на государственном, а также других языках, придерживаясь общепринятых этических и моральных норм словоупотребления".

А также с этого момента должны быть полностью украинизированы компьютерные программы с пользовательским интерфейсом, установленные на товарах, которые реализуются в Украине. Иностранные версии интерфейса также допускаются, но с объемом информации, не больше, чем на украинском языке.

Если общенациональные печатные СМИ должны украинизироваться с 2022 года, то для региональных печатных СМИ сделали поблажку - их перевод на украинский должен состояться с 16 июля 2024 года.

Как и в случае с общенациональными печатными СМИ, исключения делаются только для СМИ, которые выходят на крымско-татарском языке, языках других коренных народов (перечень таких отсутствует), англоязычных и изданий на других языках Европейского союза.

Также с 16 июля 2024 года увеличится квота на украинский язык для телерадиорганизаций. Вместо нынешних 75% квоты на украинский язык для общенациональных СМИ должны составлять 90%, а для местных СМИ - вместо 60% квота увеличивается до 80%.

Положение об ответственности за унижение или пренебрежение к украинскому языку тоже вступает в силу с этой даты.

При этом, на данный момент в самом законе нет отдельной отсылки к статье 109 Уголовного кодекса, который регламентирует такие нарушения и карает их до 10 лет лишения свободы.

Но за почти полтора года с момента принятия в закон четыре раза вносились различные изменения, так что нельзя исключать, что к июлю 2024 года его подправят как раз в части применения этих положений. Тем более, к тому времени уже два года будет действовать система штрафов для нарушителей языкового законодательства.

И завершит свое вступление в силу в полном объеме закон с 1 января 2030 года. С этого момента все внешнее независимое оценивание по итогам получения полного среднего образования и вступительных экзаменов будет проходить на украинском языке, кроме независимого оценивания по иностранным языкам.

Все эти нормы вступят в силу только в случае, если сам закон о тотальной украинизации 9или отдельные его нормы) не отменят. Как показал опыт работы монобольшинства "слуг народа" в Раде, они это делать не настроены. А даже когда и отдельные "слуги" и проявляют инициативу, сама фракция идет на попятную после возмущений националистов и "партии войны".

А значит решение вопроса об отмене тотальной украинизации возможно, судя по всему, лишь в случае смены власти в стране.