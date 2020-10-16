В Одессе за 13 дней до местных выборов распустили городскую территориальную избирательную комиссию (ТИК) и сформировали новую.

Также был снят с регистрации один из кандидатов в мэры Дмитрий Голубов. Все это делает выборы в Одессе одними из самых скандальных в Украине.

Что стоит за этими движениями, ради чего и в чьих интересах они совершаются разбиралась "Страна".

Минус Голубов и "Наш край"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) во вторник, 13 октября, досрочно прекратила полномочия Одесского горизбиркома по причине неправомочных решений.

Среди них Центризбирком выделил регистрацию кандидата на пост городского головы Одессы Дмитрия Голубова, избирательных списков его именного блока и партии "Наш край" в Одесский горсовет.

Ранее эти решения уже были отменены через суд.

"Одесская городская ТИК вынесла решение вопреки судебным решениям, вступившим в силу. Таким образом указанная комиссия превысила свои полномочия повторно, вопреки уже установленным судом обстоятельства и фактам, дав оценку документам, поданным для регистрации кандидатов в депутаты Одесского городского совета и кандидата на пост Одесского городского головы, выдвинутых указанной городской организацией политической партии", - говорится в заявлении ЦИК.

Суд отменил регистрацию Голубова из-за проблем с внесением кандидатского залога, а причиной для отказа "Блоку Голубова" и "Нашему краю" стало опоздание с внесением документов их кандидатов в депутаты. Сам Голубов в своем Телеграм-канале дал понять, что считает неправильно оформленную залоговую квитанцию только зацепкой для Офиса президента и СБУ, которые добились через суд его снятия, чтобы убрать конкурента кандидату от партии власти "Слуга народа" (СН) Олегу Филимонову.

Одновременно Центризбирком предложил партиям, сформировавшим предыдущий состав горизбиркома, перевнести кандидатуры в ЦИК до вечера 14 октября. На следующий день "перезагрузка" комиссии состоялась, в новый состав вошли 18 человек, внесенных местными организациями парламентских и не только партий.

Возглавила ТИК представитель партии "Солидарность женщин Украины" Нина Чернышенко. Ее заместитель - Анатолий Медведенко, предложенный СН. Секретарем комиссии стала Валентина Карташова (партия "За права человека").

Кто контролирует новый ТИК

Примечательно, что в этом составе, как и в предыдущем, нет официальных представителей партии "Доверяй делам" (ДД) мэра Одессы Геннадия Труханова, который хочет переизбраться на свой пост.

В тоже время, по данным источников "Страны" в одесском теризбиркоме, Труханов завел туда четверых человек от других партий. В том числе главу комиссии (от партии "Солидарность женщин Украины") и секретаря комиссии (партия "За права человека").

"Также Труханов купил еще квоту "Голоса" из двух человек. Итого у него четыре человека. Еще двое, включая заместителя главы, у "Слуги народа". Трое членов комиссии ориентируются на депутата облсовета от ОПЗЖ Баранского, еще двое - на нардепа от ОПЗЖ Плачкову. А еще пять членов от самых разных партий контролируется тем самым Голубовым, которого сейчас сняли с выборов. Правда, судьба Голубова сейчас решается не теризбиркомом, а судами, где он оспаривает решение о снятии. Но если его суды восстановят, то избирком, безусловно, сделает все, чтоб он участвовал в выборах. Хотя шансы на выигрыш в суде, как у нас говорят, не очень высокие, потому что сильно давит Банковая", - говорит источник "Страны" в ТИК.

Сам Голубов в комментарии "Стране" также обвинил в снятии своей кандидатуры Офис президента.

"Угрожая увольнением и уголовными делами одесским судьям, Офис президента и СБУ добились своего. С этой скамейки запасных я пророчу веселому президенту досрочное прекращение полномочий с посадкой на скамью подсудимых. Это его администрация звонила и угрожала судьям, это его силовики угрожали членам избирательной комиссии", - сказал Голубов.

Мечта Труханова и план Банковой

В тоже время в политических кругах Одессы считают, что за снятием Голубова может стоять как Офис президента, так и действующий мэр Труханов. Правда, каждый решает свои задачи. Причем нередко противоположные.

По данным опроса КМИС рейтинг Голубова - около 5% (от определившихся). Но сейчас каждый процент на счету.

Тем более, что голоса эти Голубов отбирает, в том числе, у Труханова и его партии. Особенно в Суворовском районе Одессы (бывший округ Голубова занимает часть этого района).

А у Труханова задача победить уже в первом туре. Поэтому снятие с выборов Голубова - в интересах мэра.

Но видят в этом для себя выгоду и "Слуги народа", которые решают свою задачу: вывести во второй тур выборов своего кандидата Филимонова. А Голубов откусывал голоса и у него.

"Изначально, еще перед началом предвыборной кампании, у "Слуг народа" и Труханова была стратегическая договоренность, что обе силы заходят в горсовет и там создают коалицию. И "слугам" отходит пост секретаря горсовета. Но обе стороны друг другу не доверяют. "Слуги" боятся, что Труханов их кинет с должностью секретаря, если соберет много голосов. А потому они хотят, чтоб был второй тур и туда вышел Филимонов, что давало бы ему "понятийное" право претендовать потом на секретаря горсовета. Труханов же опасается, что если секретарем горсовета станет человек от "слуг", то против него тут же активизируют все уголовные дела, вынудят уйти с поста мэра, а и.о. городского головы станет секретарь горсовета. Поэтому он хочет сейчас набрать максимальное число голосов. Победить в первом же туре и завести большую фракцию в горсовет, чтоб самому определять с кем ему создавать коалицию", - говорит источник в политических кругах Одессы.

Впрочем, нельзя на 100% сказать, что задача победить в первом туре для Труханова уже решена.

По данным из разных избирательных штабов, шансы на участие во втором туре имеет кандидат от ОПЗЖ Николай Скорик. Немало набирает и Сергей Кивалов. Большие силы брошены и на кампанию Олега Филимонова.

Также ОПЗЖ, партия Кивала, "Слуги народа" и другие политсилы отбирают голоса у "Доверяй делам" на выборах в горсовет.

"По всем предварительным прогнозам, такого количества депутатов горсовета, как сейчас имеет "Доверяй делам", она вряд ли получит в новом созыве", - говорит глава Одесской областной организации Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко "Стране".

А значит для Труханова, если он победит на выборах мэра, придется в любом случае создавать коалицию на менее выгодных условиях, чем сейчас.