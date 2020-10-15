Стал известен полный перечень вопросов, которые планирует задать украинцам президент в день местных выборов. Это будет что-то вроде экзит-пола: на выходе из избирательных участков избирателей будут опрашивать волонтеры.

Всего вопросов будет пять. Глава государства хотел держать их в тайне до выпуска соответствующих видео, но полный список уже просочился в сеть. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подтвердил “Стране” их подлинность.

Вопросы вполне понятные и не новые. Более того, различные социологические службы в разное время уже проводили опросы населения Украины на те же темы, которые теперь поднимает президент. То есть то, какие ответы будут превалировать в опросе имени Зеленского - с большой вероятностью можно прогнозировать уже сейчас.

Большинство комментаторов сейчас сходится в том, что данный опрос - чистой воды пиар-проект Зеленского.

Однако ряд экспертов смотрит на ситуацию и под другим углом - как подготовку к принятию конкретных решений, обоснованием которых и станет этот опрос. Пусть он и не имеет никакого юридического статуса (это не референдум), а подсчет его результатов общество не будет контролировать.

"Страна" разбиралась к каким практическим последствиям может привести этот опрос.

Вопрос №1: Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах?

Вопрос неслучайно стал первым в списке Зе. Коррупция для украинцев по всем опросам одна из главных проблем наряду с безработицей, тарифами и, безусловно, войной.

Согласно соцопросу КМИС от февраля 2020 года, 83% украинцев думают, что борьба с коррупцией во власти провалилась. Причем количество недовольных борьбой с коррупцией в высших эшелонах власти с годами только растет, что подтверждают исследования того же КМИС от предыдущих годов.

Несложно предположить, что ответит население на предложение сажать коррупционеров в тюрьму пожизненно.

Политтехнолог Сергей Гайдай уверен, что ответ большинства респондентов на первый вопрос президента будет положительным. Кроме того, многим украинцам даже пожизненного заключения покажется мало.

“Например почему пожизненное? Люди с удовольствием бы подтвердили необходимость расстреливать, вешать или рубить голову преступникам публично. Бороться с топ-корупционерами, так бороться!”, - иронизирует эксперт.

По его словам, этот опрос - предвыборная манипуляция со стороны президента.

“Некоторые наивные люди уже называют это референдумом. Они думают, что если избиратели проголосуют за пожизненное заключение топ-коррупционеров, то автоматически у нас начнут проворовавшихся чиновников сажать пожизненно. Наивный электорат поучаствовав в таком опросе, ответив на банальные и очевидные вопросы: надо ли повышать зарплаты и пенсии и стоит ли понизить коммунальные тарифы, уверен, что будет услышан, что он дал наказ кандидату исполнить свою волю. Такие избиратели голосуют за инициатора такого опроса”, - считает Сергей Гайдай.

Практическое последствие. Теоретически можно предположить, что на основании этого опроса в Раду будет внесен законопроект о пожизненном заключении для коррупционеров. Хотя, в общем-то, ничего не мешало это сделать и раньше, и без опроса.

Один из известных юристов, с которым поговорила "Страна", видит только одно практическое последствие внедрения нормы о пожизненном сроке для коррупционеров - рост коррупции в судах и в правоохранительных органах.

"Сажать коррупционеров больше не станут. Если их не садят сейчас на 5 лет, то почему их должны садить, если введут пожизненное? А вот откупиться будет дороже. Ведь один тариф, когда откупаешься от 5-летнего срока. И совсем другой, когда от пожизненного. Тут озолотятся и суды, и вся система антикоррупционных структур, которые и сейчас дела активно продают. Но с принятием законопроекта может быть одна серьезная проблема - его не поддержит Европа. Потому что по международным нормам наказание за коррупцию не может быть строже, чем за убийство. А у нас пожизненное светит далеко не всем убийцам, а только серийным, или когда с особой жестокостью. Другие убийцы получают не пожизненные сроки. А потому Венецианская комиссия, скорее всего, этот законопроект зарубит", - сказал "Стране" юрист.

Вопрос №2: Поддерживаете ли вы создание на Донбассе свободной экономической зоны?

Этот вопрос касается второй наиболее волнующей украинцев темы - прекращения войны и реинтеграции Донбасса. Хотя прямо в формулировке вопроса об этом речи и не идет. И, непосредственно, создание свободной экономической зоны на Донбассе войну не закончит и территории не реинтегрирует.

Но, как считают в Офисе президента, может "запустить процесс".

Мол, ввернуть неподконтрольные территории Донбасса можно, создав на подконтрольной части региона образцовые экономические условия, к которым неподконтрольная часть рано или поздно захочет присоединиться сама.

Отметим, что это, одновременно, означает, что Киев поставил "крест" на собственно реинтеграции Донбасса по Минским соглашениям (через особый статус региона, закрепленный в Конституции).

При этом сама идея СЭЗ для Донбасса не нова. Ее озвучивал глава делегации Украины в трехсторонней контактной группе, первый президент Леонид Кравчук, а также премьер-министр Шмыгаль.

Мнение украинцев по этому вопросу Зеленского тоже уже известно социологам.

В сентябре 2020 года создание на Донбассе свободной экономической зоны частично или полностью поддерживали 22,4% украинцев. Большинство из тех, кто определился, против: 35,8% украинцев в целом не одобряет эту инициативу.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Info Sapiens по заказу Школы политической аналитики.

По данным опроса, 41,8% респондентов не дали четкого ответа по вопросу о Создании свободной экономической зоны на Донбассе. Вероятно, потому что просто не знают, что это такое.

Да и в целом этот вопрос вряд ли из разряда тех, которые украинцы обсуждают между собой дома на кухне и в такси - как анонсировал президент Зеленский.

Скорее всего, эту тему включили в опросник Зе в качестве заменителя темы мира и чтобы увеличить результат на выборах на Донбассе "Слуги народа".

Практические последствия. "Слуги народа" могут внести и принять законопроект о создании Свободной экономической зоны на Донбассе. Но сам по себе он вряд ли приведет к возрождению и процветанию региона. Для этого нужны крупные инвестиции в развитие, а также рынки сбыта для производимых товаров. Но если всего этого не было до сих пор, то вряд ли появится после принятия закона о СЭЗ. Тем более, если не будет ликвидировано главное препятствие для роста инвестиций в Донецкую и Луганскую область - война. А с учетом тупика по Минским соглашениям, этого к сожалению, пока ожидать трудно.

Вопрос №3: Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

Сокращение числа депутатов обсуждают все годы независимости Украины. Еще на Всеукраинском референдуме 2000 года, который проводил Леонид Кучма, вопрос сокращения Верховной Рады с 450 до 300 народных депутатов поддержало 91,1% граждан.

В чем практическая польза от сокращения числа депутатов не совсем понятно даже для специалистов, но идея в народе популярная.

А потому ее и вспомнил перед выборами Зеленский.

"Это очень популярная тема, максимальный популизм и заигрывание с обществом. Депутаты олицетворяют собой абсолютное зло, поэтому в общественном сознании укрепилось мнение: чем их будет меньше - тем лучше. Люди бы поддержали опрос и о сокращении до 300 депутатов, и о сокращении до 100. И даже если бы им задали вопрос, согласны ли вы каждую пятницу вешать на площади по 1 депутату, тоже поддержали бы. Парламент для простых людей - это коллективное государственное зло из-за многочисленных конфликтов, скандалов, коррупции, непопулярных решений, которые принимают депутаты. Поэтому идея их сокращения всегда будет иметь отклик у народа", - говорит в комментарии для "Страны" политолог Руслан Бортник.

Практические последствия. Нынешний состав Верховной Рады уже одобрил в феврале в первом чтении президентский законопроект №1017 "О внесении изменений в статью 76 и 77 Конституции Украины", которым предлагается сократить количество народных депутатов до 300, а избирать их по пропорциональной системе. Правда, для этого насобиралось еле-еле чуть более 230 голосов.

При том, что для принятия во втором чтении нужно 300 голосов и в Раде они не просматриваются.

Главное практическое последствие этих изменений не столько в сокращении числа депутатов (от этого принципиально немного поменяется), сколько в закреплении пропорциональной системы. Дело в том, что сейчас избирательная система регулируется законом, а не Конституцией. И по закону следующие выборы Рады должны пройти по пропорциональной системе. Но этим законом недовольны мажоритарщики и в любой момент его могут отменить или поменять, вернув мажоритарную систему.

Закрепление "пропорционалки" в Конституции обнуляет эту возможность. А потому мажоритарщики за изменения голосовать и не хотят.

Увеличит ли опрос шансы на прохождение этого законопроекта? Вряд ли. Но, не исключено, что какие-то попытки реанимировать его власти предпримут.

Вопрос №4: Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных?

Тема легализации медицинского каннабиса явно призвана усилить явку молодежного электората на выборах.

Практическое значение. Тема легализации легких наркотиков активно продвигается во всем мире либеральными активистами. В США ее поддерживает многие функционеры Демпартии (в ряде штатов, где правят демократы марихуана уже легализована), а в Украине так называемые "соросята".

То есть это некий шаг, который должен понравиться мировой либеральной элите. И, если большинство украинцев на опросе выскажется за легализацию, то соответствующий законопроект может быть поставлен и на голосование в Раде.

Правда, социологи фиксируют, что идея легализации мариуханы в обществе не имеет поддержки.

По данным исследований группы "Рейтинг", которое было обнародовано в апреле этого года, против легализации использования в медицинских целях марихуаны выступили 49% украинцев. Поддерживают такую идею 39% опрошенных.

Впрочем, так как процесс проведения опроса, а также подсчета голосов, никак и никем официально не контролируется, то вписать могут любой результат.

Вопрос №5: Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, прописанных в Будапеште, для обеспечения и восстановления территориальной целостности?

Этот вопрос очень показательный: речь идет о праве Украины на использование Будапештского меморандума для восстановлении территориальной целостности Украины.

Напомним, что в 1994 году Украина отказалась от ядерного вооружения в обмен на декларации про гарантии безопасности – со стороны США, Великобритании и России. Эти ядерные державы гарантировали суверенитет и территориальную целостность Украины.

Сама формулировка вопроса предполагает, что у украинцев хотят на самом деле спросить - поддерживаете ли вы официальное обращение Украины к США и Великобритании с просьбой о предоставлении помощи (включая помощь их вооруженных сил) для восстановления территориальной целостности Украины. То есть - для отвоевания Крыма и Донбасса.

Интересно, что буквально несколько месяцев назад о Будапештском меморандуме вспомнили украинские чиновники на официальном уровне.

Вице-премьер-министр и представитель Украины на переговорах в Минске Алексей Резников выпустил колонку о важности и актуальности Будапештского договора. Резников описал, как этот документ дает возможность установить доверие между Украиной, Россией и Западом. Колонка вышла на сайте американского центра Atlantic Council (активно работает на украинском направлении). Вице-премьер описал, что стоит вспомнить о Будапештском меморандуме и привлечь к решению конфликта США и Великобританию.

Однако, напрямую подобные вопросы (стоит ли требовать помощи от США и Великобритании в конфликте с Россией) социологи не задавали респондентам. Не решились прямо задать вопрос и в Офисе президента.

Именно такая туманная формулировка, по мнению экспертов, призвана простимулировать людей проголосовать “за”, хотя избиратели могут до конца и не понимать, что имеется в виду.

“Будапештский меморандум в общественном сознании - это нечто, что нам “недодали”. Мы отдали ядерное оружие, а нам в ответ не помогли. Этот документ говорит о том, что нам “должны” - политическую, военную поддержку. Конечно, украинцы будут голосовать “за” любой способ потребовать выполнить то, что нам когда-то обещали. Это для экспертов понятно, что Будапештский меморандум настолько примитивно выписан, что применить его на практике почти невозможно. А для общества это просто еще один манипулятивный вопрос - за все хорошее, против всего плохого”, - считает Руслан Бортник.

Практическое значение. Опираясь на данные опроса власти могут попытаться изменить статью 17 Конституции Украины и отменить содержащийся там запрет на размещение иностранных военных баз. Понятно, что если бы этот вопрос выносился бы на референдум, то он, скорее бы всего, не прошел. А так, через проведение опроса, можно создать иллюзию "всенародной поддержки". Хотя понятно, что у людей никто не спрашивает - хотят ли они размещения иностранных военных баз, а сам вопрос закодирован в замысловатой формулировке про Будапештский меморандум.

А как считать будут?

Таким образом, как видим, вопросы носят не только чисто предвыборный, но и практический характер. На их основе затем могут быть приняты конкретные политические решения. Причем некоторые - с далеко идущими последствиями (как например по Будапештскому меморандуму).

Но при этом не понятно, кто будет контролировать подсчет результата опроса. Это не государственный проект. А значит и надзора со стороны госорганов за ним не предусмотрено.

“Я вообще не понимаю методологию проведения этого опроса: кто будет готовить выборку, организовывать процесс, считать результат. Пока я слышал, что это будут делать избирательные штабы “Слуги народа” на местах. То есть результаты будут совершенно нерелевантны”, - говорит политолог Виталий Кулик.

Если б опрос был просто пиар-проектом Зеленского, то на все эти нюансы можно было бы закрыть глаза. В конце концов никого не волнует как в рамках пиар-акции ее устроители будут подсчитывать голоса. Но так как на основе этого опроса могут затем попытаться протянуть некие решения, это уже приобретает явно другое значение. Куда более серьезное, чем банальная предвыборная манипуляция.