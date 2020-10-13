Президент Владимир Зеленский проанонсировал проведение всенародного опроса параллельно с голосованием на местных выборах 25 октября.

По словам главы государства, избирателям предложат ответить на неких пять “важных" вопросов, которые раскроют до дня выборов.

Это якобы один из этапов выполнения предвыборного обещания Зеленского о народовластии, механизм которого, как утверждает президент, Верховная Рада готовится закрепить на законодательном уровне. Реакция на президентскую инициативу была моментальной и неоднозначной.

Многие (и не только оппоненты Зеленского) видят в ней политтехнологию, призванную улучшить результат на выборах его партии "Слуга народа".

Подробности — в материале "Страны".

Пять вопросов Зеленского

Видеообращение Зеленского на тему опроса в день выборов, обнародованное во вторник, 13 октября, произвело сенсацию.

"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - заявил Зеленский.

При этом он не уточнил, что это будут за вопросы, отметив, что о них расскажут позже.

Всенародный опрос подается как своего рода репетиция перед обновлением механизма референдумов Верховной Радой. Как писала "Страна", в июне парламент принял в первом чтении внесенный Офисом президента (ОП) законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

Но второе чтение пока откладывается — при том что президент подал документ как неотложный.

В начале сентября прошли слухи, что вместо референдума власти собираются провести во время время выборов специальный опрос населения. Причем правом назначать такой опрос наделяется ЦИК. В Раду был даже подан соответствующий проект закона, но его так до сих пор и не проголосовали.

Поэтому тот опрос, который сейчас предлагает президент, вообще не имеет никакой юридической силы. Это опрос, только в больших масштабах.

Собственно, об этом уже предупредили в Офисе президента. Там сказали, что социсследование, очевидно, не будет иметь юридических последствий, но позволит выяснить общественное мнение. "Без его корректировки разными ангажированными "экспертами" и политиками более чем с 20-летним стажем манипуляции народными ожиданиями". "То есть государство задает прямые вопросы обществу и получает прямые ответы без посредников. Именно так работает истинная демократия", - заявили в ОП.

Избирательный участок раздора

Правда, пока много вопросов к самой идеи. Непонятно, например, где конкретно будет проводиться опрос. В видеообращении Зеленский сказал об избирательном участке, однако это грубое нарушение законодательства.

Вместе с тем, народный депутат восьмого созыва Сергей Лещенко, который вхож на Банковую, уточнил в своем Телеграм-канале, что опрашивать будут за пределами участков волонтеры, которые предложат избирателям заполнить своеобразный “бюллетень”, для которых поставят некое подобие урн для голосования. Участие в опросе будет добровольным. По словам Лещенко, координирует проведение опроса замглавы ОП Кирилл Тимошенко.

В комментарии "Стране" Подоляк подтвердил, что опросы пройдут на выходе из избирательных участков.

Даже если труд добровольцев не будет оплачиваться (на что намекают в ОП), нужно же еще напечатать бюллетени, изготовить те самые урны, обеспечить безопасность проведения опроса. Кто это все оплатит? "Если за бюджетные (деньги — Ред.), то где это в бюджете предусмотрено? Если внебюджетные средства, то возникает другой вопрос: почему президент объявляет о частных инициативах и дает им фактически государственный статус?" - поинтересовался в комментариях к одному из постов в Фейсбуке бывший руководитель Комитета избирателей Украины, народный депутат восьмого созыва Александр Черненко.

Еще один важный нюанс: обычно возле участков проголосовавшим избирателям предлагают анонимно ответить на вопросы о своем выборе для экзит-полов. Судя по всему, ту же технологию хочет приметь и ОП 25 октября. Но в случае опроса Зеленского непонятно, кого видят респондентом — тех, кто только идет голосовать на участок или тех, кто вышел из помещения.

"Если первых, то очень важно именно содержание вопросов. Они не должны содержать агитацию, или скрытого стимулирования голосовать за партию, политическим/идейным лидером которой является президент. Если ж опрос проводится на выходе из участков, то содержание вопросов не будет влиять на голосование, а только [они] будут использованы с политической целью", - написала председатель правления Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

Марихуана или Донбасс

Момент предполагаемых вопросов — очень интересный. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк утверждает, что в перечне вопросов, которые будут вынесены 25 октября не будет языковых вопросов, а также вопросов на тему Донбасса и поставки воды в Крым.

По другим данным, могут спросить о легализации мариуханы. Подоляк, к слову, такой вариант не исключил.

Политолог Руслан Бортник, ссылаясь на источники во власти, утверждает, что рассматриваются также вопросы о снижении минимального возраста для голосования и получения водительских прав (сейчас это в обоих случаях 18 лет) и усиления интернетизации страны. Такая тематика говорит о политтехнологичности всей задумки с опросом.

"Такие вопросы отвечают интересам электоральных групп — молодежь и средний класс, на которые ориентируется в партии президента "Слуга народа". С их помощью хотят повысить явку целевого электората", - объясняет политолог Руслан Бортник изданию.

"План в том, чтобы опрос подтолкнул людей голосовать на местных выборах за представителей президентской силы. Это мобилизующая технология, которая должна поспособствовать росту президентскому рейтинга. Зеленского убеждают, что она сработает", - полагает политолог Кость Бондаренко "Стране".

Сами вопросы лично президент будет объявлять по одному в день записывая для этого специальные ролики. А значит, ОП может их изменить. Бортник полагает, что в окружении президента сейчас изучают общественную реакцию на, похоже, сознательно "слитые" темы.

"Не исключено, что их заменят на более серьезные", - допустил эксперт.

Политически это даже выгодно Зеленскому, считает политолог Вадим Карасев.

"Президент "опутан" красными линиями, начертанными оппонирующими элитами, и вынужден работать в парадигме предыдущего режима Петра Порошенко. Но ответы на вопросы о Донбассе, языках, правах собственности на землю даже возле избирательных участков, полученные от миллионов людей, дадут ему силы начать демонтаж наследия Порошенко", - говорит эксперт.

"Это подобие плебисцита может понадобиться, чтобы переложить на граждан какие-то вопросы, к ответам на которые, как общественному мнению, потом можно апеллировать. Если к Зеленскому постучатся добробатовцы, которым что-то не понравится, например, по Донбассу, он скажет, вот у меня 75% за такой вариант. Народ этого хочет", - полагает Кость Бондаренко.

Правда, как писалось выше, в ОП говорят, что тему Донбасса рассматривать не будут.

Да и результаты опроса не обязательны к воплощению.

Впрочем, высокая поддержка какого-то вопроса может вдохновить ОП закрепить ее на юридически полноценном референдуме.

В таком случае опрос — это своеобразная разведка боем. А дальше все зависит от результатов. Правда, как сказано выше, процедура принятия закона о референдуме еще не закончена.

"Тезисы президента... наталкивают на мысль, что с местных выборов мы сразу перекинемся на активность с национальным референдумом, на который будет вынесен один вопрос, который получит наибольшую поддержку голосов 25 октября", - спрогнозировала Ольга Айвазовская на своей странице в Фейсбуке.

Если версия с референдумом верна, то, естественно, ради медицинской марихуаны никто не будет затевать сыр-бор. Поэтому подождем официального объявления списка вопросов.