Новые слухи о состоянии здоровья городского головы Харькова Геннадия Кернеса, вновь баллотирующегося на пост мэра на этих выборах, подогрели интерес к предвыборной кампании в этом городе.

В СМИ появилась информация, что у Кернеса, который лечится в берлинской клинике "Шарите" от последствий коронавируса, случился инсульт, повлекший потерю речи. В Харьковском горсовете назвали это ложью политических оппонентов Кернеса.

При этом информации о состоянии мэра по-прежнему мало, новости — и только хорошие — дает близкое окружение Кернеса. Но прогнозам о его скором возвращении верят не все.

Остаются вопросы, сможет ли мэр в случае переизбрания принять присягу и приступить к обязанностям и кто будет руководить городом, если Кернес окажется вне игры.

Подробности - в материале "Страны".

Ускользающий инсульт

На прошлой неделе снова заговорили об ухудшении состояния городского головы Харькова Кернеса. Якобы после перенесенного коронавируса Кернеса хватил удар, следствием которого стала потеря речи, возможно частичная.

К слову, об инсульте у Кернеса на фоне Covid-19 говорили и в момент его госпитализации, однако окружение мэра все отрицало.

Пресс-секретарь Кернеса Татьяна Грузинская в комментарии "Стране" заявила, что состояние здоровья городского головы — это "личная информация, распространять которую может только его семья и врачи — с согласия опять-таки семьи".

"Я комментировать здесь ничего не могу", - сказала Грузинская "Стране".

Ранее директор департамента по делам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко заявил, что "никакого инсульта, никакой потери речи у Геннадия Кернеса нет, все это происходит лишь в воспаленном воображении его политических оппонентов".

В тоже время, в каком состоянии сейчас на самом деле Кернес — хорошо оберегаемая его окружением тайна. Недостаток официальной информации восполняется слухами. Причем нередко взаимоисключающими

Если верить одним из них, то состояние у Геннадия Адольфовича действительно тяжелое. А если верить другим, то он он идет на поправку и уже чуть ли не через неделю должен появиться в Харькове.

"Правдой владеют пять-семь человек. Все остальные просто транслируют нужные прогнозы. Верить им или нет — личное дело каждого. Хотя если бы у Кернеса все было нормально, его бы уже показали", - говорит источник "Страны", близкий к губернатору Харьковской области Алексею Кучеру, который сам баллотируется в мэры от "Слуги народа".

Болезнь и расклад на выборах

До сих пор Кернес уверенно лидировал на выборах мэра. Опросы давали ему победу уже в первом туре.

Как скажется неопределенная ситуация с его здоровьем на рейтингах - пока эксперты сказать затрудняются. Многое зависит от того, появятся ли публичные видеообращения Кернеса к харьковчанам до выборов, которые подтвердят дееспособность мэра. Если появятся, то это, безусловно, сильно укрепит его шансы.

"Но если обращений Кернеса не будет, а оппоненты начнут публично требовать предоставить информацию о реальном состоянии здоровья мэра и его дееспособности, то ситуация на выборах может измениться кардинально. Если в городе начнется широкое обсуждение темы "дееспособен ли мэр или нет" и "предъявите нам мэра", а окружение Кернеса не предоставит его видеообращения, то итоговые показатели на выборах, вполне вероятно, будут серьезно отличаться от тех, которые сейчас дают убедительную победу мэру", - говорит "Стране" источник в харьковских политических кругах.

Но еще большая интрига на выборах в горсовет Харькова.

Во-первых, там и сейчас у блока Кернеса нет однозначного преимущества (при том, что само по себе окружение мэра, которое составляло список на выборы в горсовет, не однородное). Сейчас растут показатели у "Оппозиционной платформы За жизнь". Проходят и другие партии.

Как считает харьковский политолог Антон Авксентьев, конкуренты Кернеса попытаются не дать его партии победить с результатом, позволяющим создать монобольшинство в горсовете.

"Это главная цель, чтобы в новом созыве влиять на решения. Чтобы не повторился нынешний расклад сил, когда монобольшинство — у фракции "Видродження", подконтрольной мэру, а остальные фракции — статисты", - говорит эксперт.

Во-вторых, в случае если Кернес будет избран мэром, но по состоянию здоровья не сможет выполнять обязанности, то именно горсовет на время до новых выборов городского головы будет реальной властью в Харькове.

На этом моменте остановимся подробнее.

Секретарь - всему голова

По закону победитель выборов городского головы должен принять присягу на заседании новоизбранного горсовета после того, как городская территориальная комиссия объявит о его избрании и регистрации.

Причем присягу он должен принимать лично.

И если Кернес к тому времени не сможет присутствовать на сессии, то возникает правовая коллизия.

"Если комиссия посчитает уважительными причины, по которым победитель выборов пока не может принять полномочия городского головы, она отведет ему какое-то время, но это не может продолжаться бесконечно. Возможно — неделю, десять дней", - говорит бывший заместитель главы Центральной избирательной комиссии Андрей Магера "Стране".

Если ж присяга не принята даже по истечению всех возможных сроков, то встает вопрос о проведении новых выборов мэра. По украинскому законодательству внеочередные выборы городского головы назначает Верховная Рада по обращению исполняющего обязанности мэра.

А исполнять их, если Кернес не сможет принять присягу, будет секретарь горсовета. Причем уже нового горсовета. При этом, как показывает практика других городов, обращение с просьбой назначить новые выборы, секретарь может не отсылать очень долго и продолжать "рулить" как и.о. мэра.

Таким образом, если Кернес не сможет приступить к исполнению обязанностей мэра, то фигура секретаря будет определяющей для харьковской политики на ближайшее время. А значит исход борьбы за горсовет и решит вопрос о власти в городе.