В Украине намечается тарифная революция. На недавнем Кабмине был одобрен законопроект, которые прописывает передачу полномочий по установлению ценника на тепло и воду от НКРЭ местным органам власти.

Напомним: и сейчас регулятор устанавливает тарифы далеко не всем коммунальщикам, а только части предприятий (как правило, в крупных городах). Но все же НКРЭ задает своего рода "тарифный тон", то есть, на него ровняются и местные власти, придумывая свои ценники.

То есть, без регулятора устанавливать тарифы с потолка местным чиновникам станет намного проще.

При этом эксперты, с которыми пообщалась "Страна", уверены, что и отопление, и вода будут только дорожать.

"В среднем платежка в этом отопительном сезоне вырастет на 7-8%", — говорит руководитель специальных проектов НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

"И это только начало. Нынешний отопительный сезон еще будет относительно спокойным. А вот в следующем нас ждет настоящий тарифный шок. Особенно резко взлетят цены на тепло: гигакалория может подорожать на 200-300%. К примеру, если сейчас она стоит 1400 гривен, то будет до 4 тысяч гривен", — отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

Причина такого резкого скачка тарифов проста - с мая 2021 года отменяется ПСО на газ для производителей тепла, да и все остальные составляющие себестоимости станут полностью рыночными.

В этом свете попытка центральных властей сбросить с себя тарифную тему и окончательно передать ее на места вполне объяснима. В повышении платежей будут виноваты уже не Кабмин или президент, а сугубо "плохие" местные чиновники.

При этом есть интересный нюанс: в августе-сентябре тарифы на отопление во многих городах, наоборот, немного снизились. Удешевление небольшое - до 5-7%, но сам факт не может не радовать.

Но вот только действовать эти тарифы будут не для всех, а только для тех, у кого есть прямые договора с коммунальщиками, а это, в основном, немногочисленные дома с ОСМД и управляющими. Остальным же придется платить по прошлогодним ценникам с перспективой их повышения.

То есть, со стороны вся эта история выглядит следующий образом: регулятор снижает тарифы (то, что они не будут действовать на практике - вопрос десятый), полномочия по дальнейшему регулированию сниженных тарифов уходят на места, и, если дальше тепло и вода вдруг резко начинают дорожать - это прямая ответственность местных чиновников.

"Страна" разбиралась, что будет с тарифами на тепло и воду, и сколько придется платить.

Почему НКРЭ оказалась "лишней"

На недавнем заседании правительство одобрило законопроект о пересмотре полномочий по установлению тарифов на тепло, холодную воду и водоотвод. Документ подготовил Минрегион. В нем предлагается передать право регулировать тарифы от НКРЭ на места.

В пояснительной записке приводятся следующие аргументы.

Местные власти и сейчас устанавливают тарифы для большинства коммунальных предприятий.

В 2017 году на местный уровень передали 201 из 254 предприятий теплоснабжения и 88 из 144 водоканалов.

При этом местным властям эти предприятия достались с большими долгами и убытками. Пока ими занимаюсь НКРЭ убытки тепловиков выросли в 3,2 раза, а водоканалов - вдвое. Одной из причин стал, якобы, несвоевременный пересмотр тарифов НКРЭ, а также их "экономическая необоснованность".

Попросту говоря, тарифы были занижены, а регулятор показал себя как неэффективный хозяйственник. Ведь коммунальные предприятия накопили огромные долги (больше 58 млрд гривен).

Для решения ситуации предлагается передать полномочия по дальнейшему регулированию тарифов на места. А с текущими долгами и убытками будут разбираться. В частности, будет проведена реструктуризация долгов предприятий и населения, инвентаризация и пр.

Полномочия по контролю тарифов и защите прав потребителя планируют передать новой структуре — Государственной жилищно-коммунальной инспекции. Но ее создание еще должна одобрить Рада.

А пока этого не произойдет, тарифами будут заниматься исключительно местные власти - и утверждать и контролировать.

Интересно, что представляя этот проект на Кабмине премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что он появился в свете выполнения договоренностей с МВФ.

Но в меморандуме ничего не сказано о передаче полномочий по тарифам от НКРЭ на места. Более того, именно договоренностями с МВФ в свое время поясняли обратный процесс, когда НКРЭ назначили регулятором по коммуналке. Ведь до 2014 года Нацкомиссия занималась только тарифами по электроэнергии", — говорит глава Жилищного Союза Украины Александр Скубченко.

Но в договоренностях с МВФ есть пункт о том, что все тарифы на коммуналку должны быть "экономически обоснованными".

То есть, Кабмин рассчитывает, что именно местные власти приведут ценники на тепло и воду в соответствие с экономическими реалиями.

Это можно расценивать как намек: тарифы будут расти. Ведь совсем недавно в частной беседе представитель одного из региональных тепловых коммунальных предприятий рассказал нам, что тарифы на тепло сейчас занижены. И, хотя газ и подешевел, выросли другие составляющие, в частности, зарплатный фонд и расходы на ремонты сетей. Поэтому, по его словам, тарифы на новый отопительный сезон нужно повышать, иначе тепловыми начнут банкротиться.

Но повышение тарифов - вопрос крайне взрывоопасный. Тем более, с учетом тог, что Зеленский шел на выборы с обещанием снизить платежки. Да и прошлогодние скидки на тепло (которые были вполне объективными, учитывая обвал цен на газ) представлялись как заслуга властей.

"Теперь же центральная власть хочет сбросить с себя заведомо не рейтинговую тему и переложить всю ответственность за тарифы на местное самоуправление. дескать, это не Кабмин и не НКРЭ задирают ценники, а местные чиновники - с них и спрашивайте. Хотя местные власти могут устанавливать тарифы только по тому порядку, который одобрил Кабмин, и сами формулу они не перепишут. В последней заложены все затраты на производство услуги, включая ремонты, зарплаты, автопарки коммунальщиков. При этом никто обоснованность этих затрат не проверяет. То есть, в расчеты можно заложить что угодно и придумать тариф "с потолка", — говорит Скубченко.

Местный тариф

Вопрос - как именно будут меняться тарифы на тепло и воду без НКРЭ.

Скубченко считает, что особой разницы не будет. "Посмотрите на Киев. Тут два тепловоза разного подчинения. Тарифы "Киевтеплоэнерго" устанавливает местная власть, а "Еврореконструкции" — НКРЭ. При этом ценники примерно одинаковые, и те, и другие - грабительские. Поэтому кардинально ничего не поменяется - тарифы как были завышенными, так и останутся", - пояснил эксперт.

Юрий Корольчук считает, что коммунальщикам будет проще договариваться на местах, чем с регулятором и рисовать такие тарифы, которые им выгодны. Поэтому рост тарифов будет идти быстрее, чем при НКРЭ.

Также, по его мнению, передача тарифного вопроса на места - это своего рода подготовка к приватизации коммунальных предприятий. Местные власти будут приводить тариф к "экономически обоснованному уровню", и параллельно искать потенциальных инвесторов (которым сейчас убитое коммунальное хозяйство не слишком интересно).

Схожего мнения придерживается и Рябцев.

"Тарифы везде будут разными - в зависимости от настроя местных властей, местных депутатов, реакции людей и т.д. Но что можно отметить, учитывая опыт прошлых лет. Тарифы, которые утверждают местные власти, далеко не всегда адекватные экономическим реалиям. Часто они повышаются как говорится, "от фонаря», и коммунальщики даже не утруждают себя поиском правдоподобных аргументов. Скажем, были случаи, когда тариф вырастал на 70%, якобы из-за подорожания энергоносителей, хотя на самом деле энергоносители за тот период вообще не менялись в цене. Самое странное, что местных чиновников такие пояснения полностью устраивали. То есть, теперь коммунальщиков будут ограничивать разве что собственные аппетиты", — отмечает Геннадий Рябцев.

Глава "Житомирводоканала" и вице-президент Ассоциации водоканалов Андрей Никитин, наоборот, считает, что местные власти в угоду политике будут сдерживать тарифы, "иначе их съедят конкуренты". Плюс - у НКРЭ есть высококлассные специалисты, которые хорошо разбираются в тарифообразовании, чего, как правило, нет на местах. "Поэтому мы за то, чтобы оставить тарифы за НКРЭ", - говорит Никитин.

Стоит отметить, что к проекту есть замечания у АМКУ и самой Нацкомиссии.

"Как собственник коммунального предприятия, то есть, местная власть, может сам себе устанавливать тариф. И к кому может обратиться потребитель за защитой своих интересов, ведь КП - это местные монополисты. Плюс на местах часто нет понимания, что тарифы должны отвечать не только затратам коммунальщиков, но еще и платежеспособности потребителей. К примеру, Польша вернула тарифный вопрос национальному регулятору, так как оказалось, что местные коммунальщики набрали кредитов и попытались заложить их в тарифы.

К тому же НКРЭ не только регулирует тарифы, но и осуществляет контроль за услугами.

"Скажем, установка счетчиков, начисления платежей, сами платежки - это наши вопросы. С отстранение регулятора качество этих услуг может снизиться", — пояснила "Стране" член НКРЭ Ольга Бабий.

Скидки не для всех

Впрочем, по словам Бабий, новый законопроект еще ждет обсуждение в комитете. Да и не факт, что он найдет одобрение в парламенте. То есть, до начала нового отопительного сезона его могут и не принять.

Украинцев же интересует, в первую очередь, ближайшая перспектива - какими будут платежки уже с ноября.

Но и тут ясности пока нет.

С одной стороны, есть движение в сторону снижения тарифов на тепло.

"В августе- сентябре мы утвердили новые тарифы своим лицензиатам. В среднем они снижены на 5-7% из-за снижения цен на газ", — говорит Ольга Бабий.

Также пересматривают тарифы на местах.

В итоге есть небольшой минус по ценникам на тепло.

Скажем, "Харьковские тепловые сети" рассчитали тариф для населения на уровне 653,7 гривен за гигакаллорию (без НДС), что на 4,2%, ниже, чем прежний ценник.

В обосновании новых тарифов указано: по сравнению с прошлым годом газ подешевел с почти 5 тысяч гривен до порядка 3 тысяч (по состоянию на август). Но при этом, как видно, удешевление явно меньше, чем динамика снижения цен на газ. Все просто - повысились другие составляющие: зарплаты на 18,2%, электроэнергия — в 4,4 раза, вода - в 1,4 раза и пр.

В конце сентября Киевсовет согласовал новые тарифы для столицы.

Они тоже снижены, но незначительно. Для населения — в среднем на 0,6% (до 1,45 тысячи гривен за гигакалорию). Также есть тарифы для некоторых отдельных многоэтажек Киева. К примеру, для дома по улице Боткина, 4 тариф будет ниже на 1,35% (990,7 гривен за гигакалорию), для дома по улице Кудрявской, 16 - тольк на 0,1% (1,3 тысячи за гигакалорию). Впрочем, хоть скидки и копеечные, все равно приятно.

Но тут есть ловушка для потребителей. Дело в том, что новые тарифы заработают далеко не везде, а только там, где есть прямые договора с поставщиками услуги.

Напомним: именно по этой причине Кабмин в прошлом году не смог снизить тарифы в целом по стране и давал только ежемесячные скидки. В законе по ЖКХ прописано, что на новые договора должны перейти все потребители до мая 2020 года. Этот срок уже прошел, но из-за карантина ситуацию фактически пустили на самотек. К слову, из-за отсутствия новых договоров фактически сгорели тарифы, к-рые НКРЭ уже утверждала в марте 2020 года. "Это цена на тепло как товар, а чтобы она стала тарифов на услугу, нужны новые договоры", — поясняли нам тогда коммунальщики.

То есть сейчас те дома, в которых есть ОСМД или управляющие, и которые заключили новые договоры, получат новые тарифы, а те, что не заключили - будут платить по старым, — пояснил Геннадия Рябцев. Старые тарифы — это ценник без учета "скидок Гончарука", тот, в которых заложена еще стоимость газа в 8,5 гривен за куб.

"Мы новые тарифы утвердили, а теперь уже вопрос к Минюсту — будут ли они работать на практике", - отметила Ольга Бабий.

Не исключено, что эти тарифы также "сгорят", как и мартовские. И платить придется сначала по прошлогодним ценам, а по том по тем, которые установят местные власти после принятия нового проекта о передаче тарифных полномочий на места.

"Скорее всего, уже в этом отопительном сезоне платежа потяжелеет на 7-8%, так как будет расти фонд оплаты труда, подрожат энергоресурсы да и инфляцию никто не отменял", - говорит Рябцев.

"Пишите заявления в полицию"

Интересно, что переписывая ценники на тепло, регулятор, местные власти, да и сами коммунальщики как-то забыли о постановлении Кабмина №467 от 10 июня этого года. В нем прописано, что тарифы на отопление должны формироваться на основании таких составляющих: запланированных объемов потребляемого природного газа и его средней цены за прошлый отопительный сезон.

Эту цену Минрегион определил за прошлый отопительный сезон на уровне 4048,5 гривен за тысячу кубов. "То есть, получается, что до начала нового отопительного сезона все тарифы на отопление в Украине должны быть пересчитаны по этой цене на газ. А так как газ в структуре себестоимости тепла занимает до 80%, тарифы должны снизиться до 30%. Все прежние тарифы - незаконные и если будут насчитывать по ним - можно смело обращаться в Нацполицию. Это нецелевое использование средств и за него предусмотрена уголовная ответственность", — отмечает Скубченко.

Но тарифы, если и снизились, то далеко не у всех, и вовсе не на треть.

"У каждого предприятия в стране, которое производит тепло, возникло обязательство сформировать тарифы с целью включения в них цены газа в 4048,5 гривен за тысячу кубов. А у каждого органа государственного регулирования — обязательство установить тарифы с этой ценой на газ в их структуре.

Потому что использование средств в структуре тарифа на закупку газа выше, нежели установлено Порядком, является нецелевым и незаконным. Таким, что влечёт уголовную ответственность. Что с тарифами в стране, они приведены в соответствие с требованиями Порядка? К уголовной ответственности будут привлечены те, кто Порядок нарушит?

Кроме того, статья 20 Закона Украины "О теплоснабжении" обязывает органы государственного регулирования принять решение об уменьшении установленного тарифа на сумму нецелевого использования средств в случае использования субъектом хозяйствования средств в размере, который не предусмотрен структурой тарифа. У многих предприятий ещё прошлой зимой в структуре тарифа была заложена цена на газ 8550 гривен, хотя фактическая была ниже в два раза — 4048,5 гривен. Кто-то понёс уголовную ответственность за нецелевое использование этой существенной разницы в цене на газ в структуре тарифов? Так готова ли страна к отопительному сезону или тарифная политика уже провалена ещё до его начала? Минрегион, НКРЭ КП и Госпотребслужба осуществляют государственный контроль и государственную защиту потребителей услуг ЖКХ или они обслуживают интересы монополистов? Нас всех зимой так же как и в прошедшем сезоне будут грабить или ещё больше?", — задается вопросом Скубченко.

"Тройная платежа и социальной жилье для должников"

Впрочем, по словам Корольчука, нынешний сезон, даже при условии небольшого роста тарифов на отопление, может оказаться последним более-менее спокойным отопительным периодом для украинцев.

"В этом сезоне еще действует цена ПСО на газ, Но с мая 2021 года тарифы на коммуналку станут полностью рыночными. И они взлетят. Тепло может подорожать в 2-3 раза. Сказать, что это будет шок для населения - ничего не сказать. Уже следующей зимой многие попросту не смогут платить за отопление. Со всеми вытекающими последствиями - отменой субсидий для должников, конфискацией жилья по решению суда, возможно, выселением в некое социальное жилье небольшой площади, как это делают во многих европейский странах", — подытожил Корольчук.

Не удивительно, что на фоне таких перспектив у Зеленского, который обещал украинцам доступную коммуналку, хотят максимально дистанцироваться от тарифной темы и полностью переложить ее на местные власти.