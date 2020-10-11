Сдача теста на коронавирус в Украине становится настоящим квестом.

И уровень сложности этого "квеста" растет по мере того, как ухудшается коронавирусная статистика. Киевляне массово постят в соцсетях фото из лабораторий - длинные очереди, причем, никакой дистанции и даже не все в масках.

"Тут даже если пришел без коронавируса, то есть шанс подцепить", - возмущаются люди.

Причем, очереди занимают едва ли не с 4-5 часов утра - если пришел позже, на тестирование уже не попадешь, - сетуют жители столицы.

С результатами тоже проблема - их приходится ждать до 7-10 дней - слишком долго для болезни, которая может развиваться молниеносно.

Но даже на таких условиях сдать тесты бесплатно в столице может далеко не каждый.

Есть еще вариант с частными лабораториями. Расценки - от 700 почти до 3 тысяч гривен.

При этом в самых дешевых лабораториях с ценником в 700-800 гривен тоже длинные очереди. Чтобы пройти тест быстро и без очереди и получить результат на следующий день, нужно заплатить не меньше 1,4-1,5 тысяч.

Но, как говорит глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко, проблемы намечаются уже и у частников. И если эпидемия будет нарастать (а нынешняя статистика не дает повода для оптимизма), даже платные тесты станут доступными далеко не всем.

"Страна" разбиралась, как в Украине можно сдать тест на коронавирус - бесплатно и за деньги - и почему, спустя полгода эпидемии власти так и не решили проблему с тестированием.

Длинные очереди и результат через неделю

"Это очередь в лабораторию, чтобы сдать ПЛР-тест на коронавирус. Все придерживаются социальной дистанции и масочного режима (нет). Люди говорят, что приходят занимать очередь с ночи. И так каждый день", - гласит подпись под фото в группе "Типичный Киев".

На снимке - длинная очередь под лабораторией в одном из спальных районов столицы. Люди толпятся под зданием, многие без масок.

Очередь за тестом на коронавирус. Фото: "Типичный Киев"

Под фото - почти 300 комментариев. Люди пытаются угадать - что за лаборатория и попутно жалуются - даже в платных лабораториях, где ценник более-менее адекватный (порядка 700 гривен), приходится выстаивать в очередях.

Сдать тест быстро, по записи и без очереди, можно разве что за 1,5 тысячи и дороже.

"Страшилок" по поводу тестов становится все больше, по мере ухудшения эпидемиологической ситуации. Мэр Киева Виталий Кличко недавно заявил, что в столице делают порядка 340 тестов на 100 тысяч населения (в сентябре было чуть больше 200 тестов), что является рекордом и вдвое превышает средние показатели по стране.

Но, как видно, этого все равно мало. Объемы тестирования растут медленнее, чем коронавирусная статистика.

"Я заболела после того, как планово лечилась в стационаре. Сначала была температура, потом начался сильный кашель. Сделала КТ, в комментариях - "изменения в легких, характерные для коронавируса". По направлению семейного врача сдала тест в государственной лаборатории. Ждала результат больше недели, но он ситуацию не пояснил. Материал оказался не информативным, рекомендовали пересдать. Еще один тест - и еще неделя ожидания. Результат - отрицательный. Хотя и я, и мой врач уверены, что был коронавирус. К счастью, пока я проходила квест с тестированием все сам прошло", — рассказала нам киевлянка Юлия.

А вот другая история - пациента, который сдавал тест уже после того, как попа с ухудшением состояния в стационар. Ее рассказал нам глава департамента инфраструктуры Общественного совета при КГГА, который сейчас лечится от коронавируса в одной из столичных больниц.

"После того как я попал в первую больницу на Красном Хуторе (Дарницкий район) в понедельник вечером с температурой 37,8, у меня во вторник утром взяли пробы на тесты. И только в пятницу в обед пришло подтверждение — положительный. Все это время я и другие пациенты с подозрением на коронавирус находились среди других больных. Лечение шло полностью за мой счет, я вынужден был каждый день с температурой выше 38, спускаться на лифте на 1 этаж, стоять в очереди, чтобы купить антибиотики. Доктора отказывались к нам заходить в палату, нам не измеряли температуру, давление, не было даже приборов и термометров. Лечащего врача я увидел на пару минут только в четверг.

В больнице на Красном хуторе четыре этажа забиты больными, якобы, с пневмонией. При этом тесты приходится ждать долго. Хотя впоследствии оказывается, что многие пациенты с пневмонией — ковидные. И все это время, пока не придут тесты, люди перемещаются где хотят и куда хотят, а мед персонал от таких пациентов старается держаться подальше. В моей палате , предназначенной для двоих, лежало четыре человека, один из них тяжелый , поступил с температурой 39,9 и при этом с отрицательным тестом из частной клиники. В больнице его заново протестировали, и подтвердили коронавирус. Человек уже вторую неделю на кислороде, сатурация ниже 70. И кто за это ответит?", — говорит Попенко.

По словам Сергея Кравченко, тесты в государственные лаборатории сейчас поступают из двух источников.

Первый - по направлениям семейных врачей. Такие направления выдают пациентам, у которых подозревается коронавирус. Так как пациенты не тяжелые (по крайней мере, пока) их тесты ставят в очередь, и ждать приходится больше - до недели или 10 дней. Причем, если окажется, что материал собран неправильно (а такое тоже часто бывает), всю процедуру приходится проходить заново.

Второй - из стационаров. Там тесты берут уже у госпитализированных пациентов с пневмониями. Такие тесты делают быстрее, но все равно, как показывает опыт Олега Чопенко, жать пришлось пять дней.

"До момента получения положительного результата люди, у которых подогревается коронавирус, находятся в палатах с другими пациентами с пневмониями. В коронавирусной статистике они не учитываются, хотя клинически такой диагноз им ставят. И таких пациентов сейчас в десятки раз больше, чем тех, у кого ковид официальн подтвержден", - говорит Кравченко.

По его словам, приоритет в лабораториях - для тестов из стационаров. "Есть негласное указание семейным врачам не усердствовать с выдачей направлений на тесты всем подряд", - сказал нам Кравченко. Что подтверждают и сами семейные врачи. Один из докторов рассказал нам, что семейникам, которые выписывают слишком много тестов, грозят даже лишением премий.

Впрочем, руководитель главного управления Госпотребслужбы в Киеве Олег Рубан рассказал "Стране", что информация о недоступности тестов в гослабораториях и длительных сроках ожидания результатов преувеличена.

"По направлению врача можно бесплатно сдать тест в порядка 20 столичных лабораториях. Такие направления вдаются уже больным (для контроля лечения - Ред.) или людям с подозрением на коронавирус. Срок ожидания - 3-4 дня, а для стационарных больных - результат в течение суток", — говорит он.

Как сдать тест бесплатно

В тоже время сами медики и пациенты с ковидом сказали нам, что информация Госпотребслужбы "слишком оптимистическая".

Сдать тест бесплатно можно или по направлению семейного врача, если он заподозрит у вас коронавирус, или, если вы уже болеете, но нужен контроль (как правило, через 2-3 недели болезни), или из стационара - после госпитализации с непонятным диагнозом.

При этом, как рассказывают киевляне, выбить тест у семейного врача не так просто. До последнего ставят другие диагнозы, скажем, ОРВИ, бронхит и прочее. Особенно, если течение болезни легкое.

"Не так давно Минздрав внес изменения в свой приказ №722, которыми ограничил перечень лиц, имеющих право на бесплатный тест. К ним сейчас уже не относятся, в частности, контактные лица", — говорит Кравченко.

"Поймите, не всем эти тесты нужны, - заявляет Олег Рубан. - Подтверждается не больше 60% подозрений, стальные тесты попросту вылетают в трубу. Там своя технология -забор нужен не раньше чем на 6-7 день болезни, иначе тест может быть ложноотрицательным. Да и клиническая картина важна. Тест — это только 20% в процессе постановки диагноза. Что касается контактных лиц, то им показана самоизоляция на 14 дней. По желанию они могут сдать тест на 7-10 день, но за свои деньги", — рассказал нам Олег Рубан.

Выходит, получить бесплатный тест, особенно если вы не в стационаре, а просто болеете непонятно чем или контактировали с больными коронавирусом, не так просто. Придется бегать по врачам, возможно, сделать реагент или КТ.

Все это время человек может быть инфицированным и заражать других.

Тогда как главное правило в борьбе с эпидемией - как можно быстрее изолировать пациента с подозрением на ковид и контактных лиц. Для этого нужно массовое тестирование, работа эпидемиологов в очагах, эпидемиологические расследования.

"Но, как показывает практика, у нас ставку на это не делают. Тестируют мало, строго по острой необходимости", — констатировал экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас.

Почему в государственных лабораториях большие очереди

О том, что государственные лаборатории не справляются с потоком тестов и из-за этого результатов приходится ждать долго, известно давно.

"Страна" уже публиковала запись закрытого совещания главного санврача Виктора Ляшко с представителями регионов, из которой понятно, что региональные лаборатории завалены образцами, делать их некому, хотя люди работают в три смены.

"Получить бесплатный анализ нереально", - подтвердил тогда Ляшко, отметив, что лаборатории делают в первую очередь платные тесты, скажем, на госпитализацию.

С тех пор ситуация не улучшилась.

"Персонала не хватает. О проблеме с эпидемиологами и вирусологами известно давно - их несколько лет перестали готовить в вузах, поэтому специалисты в дефиците. А в последнее время люди уходят из гослабораторий в частные. Частники сейчас массово налаживают тестирование на коронавирус, и переманивают специалистов их государственных лабораторий на более высокие зарплаты", — пояснил нам Протас.

То есть, тесты физически некому делать.

Но есть еще она проблема - дефицит тест-систем и оборудования.

"Производство отечественных тест-систем в нужных объемах за полгода так и не наладили. Закупаем импортные, в основном, Китай. Также идет много контрабандных российских тест-систем, которые у нас переупаковывают и выдают за украинские. Но сейчас ситуация на мирим рынке ухудшилась, вырос спрос на тест-системы, и, соответственно, уменьшилось предложение. Поэтому в Украине уже чувствуется дефицит, и, скорее всего, он будет нарастать", — рассказал нам Сергей Кравченко.

Рубан подтвердил - дефицит тест-систем есть, хотя о пока не катастрофический.

"Партии тест-систем поступают. В государственных лабораториях есть запас на 1-2 недели", — говорит Рубан. То есть, лаборатории работают, как говорится, с колес.

"Кроме того, за полгода эпидемии так и не смоги обеспечить нормальную материально- техническую базу для лабораторий. Волонтеры, благотворительные фонды закупили какое-то оборудование, но вразнобой. Часто стоит оборудование одной производителя, расходники - другого, они не подходят. То есть, полный бардак", - отмечает Протас.

На недавнем Кабмине принято решение о выделении 160 млн гривен на улучшение материально-технической базы гослабораторий. Но почему это сделано только сейчас - непонятно.

Рубан утверждает, что ситуация контролируемая.

"Да, тестирований недостаточно, нужно увеличивать объемы примерно впятеро. И это будем делать. Вопрос денег вообще не стоит - их достаточно", — заверил нас Олег Рубан.

Хотя, если нет недостатка в деньгах, то вообще непонятно, почему не наладить действительно массовое тестирование, доступное для всех. Ведь именно за счет этого многие страны смогли сдержать темпы распространения эпидемии.

До трех тысяч гривен за тест

Тест на коронавирус можно сдать за деньги - в частных лабораториях. Цены - от порядка 700 до почти 3 тысяч гривен.

Список частных лабораторий, предоставляющих услуги тестирования, растет едва ли не каждый день. Предложений по Киеву- десятки.

При этом ценник по 700 гривен за тест есть только в некоторых лабораториях. Скажем, за такие деньги тест можно сдать в ДНК-лаборатории. При этом есть условия: лаборатория не принимает пациентов с признаками болезни, не выезжает за забор материала на дом (но может выдать родственникам набор для самостоятельного забора материала), не записывает на тесты, то есть, только живая очередь (как говорят те, кто сдавал там тест, приходится ждать в очереди по несколько часов). Результат - один рабочий день.

В "Николабе" ПЦР-тест на коронавирус стоит 740 гривен, ИФА- порядка 300 гривен. делают 1-2 рабочих дня. При этом, как заявляют в лаборатории, конкуренты развернули против них настоящую войну.

"Появились случаи мошенничества, когда посторонние лица пытаются дискредитировать нашу лабораторию! Они продают негативные результаты анализа ПЦР на коронавирус якобы от нашей лаборатории на OLX. Подчеркиваем: лаборатория Николаб не имеет к этому отношения. По поводу этого обнаруженного мошеннического объявления мы уже обратились в полицию, ведутся следственные действия. Также хотим обратиться к нашим конкурентам: пожалуйста, давайте честно вести бизнес и конкурировать, не нарушая действующее законодательство. События последних дней – это не про лабораторию, медицину и даже порядочность (система лаборатории подверглась мощной хакерской атаке - Ред.)", - заявили в "Николабе".

В среднем по рынку ценник выше - от 1400-1500 гривен.

Скажем, в "Диле" тест стоит 1,8 тысяч гривен (включает вызов медсестры на дом) и делается в течение суток. Срочный тест (результат - за 12 часов) - 2,5 тысячи гривен.

С лабораториями "Дила" работает медицинская сеть "Добробут". Там тесты за последнее время даже подешевели и стоят от 1,4 тысячи гривен (результат - в течение суток).

Но есть важный нюанс. Если у вас наблюдается симптомы или вы контактировали с больным коронавирусом, придется оплатить еще и консультацию врача (а это - от 600 гривен). То есть, чтобы получить тест за 1,4 тысячи, нужно обозначить, что он «для выезда за границу» или "по желанию", но никак не "по болезни".

Те, кто болеет с коронавирусом и наблюдается в "Добробуте", могут сдать тест (для контроля лечения), но не платить за него, а отправить в государственную лабораторию. Правда, результата придется ждать в прядке обще очереди.

В клинике "Медиком" тест ПЦР стоит 1920 гривен (результат - через 48-60 часов). Но если забор производится на дому, ценник уже 2720 гривен. Срочный тест (результат — через 16 часов) стоит 2920 гривен.

Медцентр "Медиан" (отделения есть в Киеве, Борисполь, селе Счастливом) делает ПЦР за 1,6 тысячи, а с консультацией врача - за 2 тысячи гривен. выезд бригады для забора анализа на доску стоит 2,2 тысячи гривен.

В "Омега-Киев" несрочный ПЦР (д 48 часов) стоит 1,2 тысячи, срочный (12 часов) — 2,4 тысячи гривен.

Центр по тестированию на коронавирус недавно открыла сеть лабораторий "Синево". ИФА- тесты там делают уже давно, но теперь появился и ПЦР. Стоимость — 990 гривен плюс 30 гривен за забор при заказе онлайн (если исто прийти в лабораторию - на 10% дороже). Результат - через 2 дня.

Для сдачи теста в любой лаборатории нужна подготовка: не употреблять алкоголь в течение суток, не пользоваться лекарственными спреями 12 часов, не чистить зубы, не есть и не пить два часа до исследования, не курить 4 часа. Иначе результат могут оказаться некорректными, — предупреждают медики.

Стоит учитывать: даже если вы сдаете тест в частной лаборатории, придется предъявить документы, оставить сведения о себе и назвать контактных лиц и место работы. Если результаты будут положительными, их передадут в санстанцию, сообщат на работу, нужна будет самоизоляция для контактных лиц.

Почему тесты не дешевеют и могут даже подорожать

В частных лабораториях с ценником от тысячи гривен практически нет очередей, а если заплатить дороже, то можно сдать анализ дома. При этом, как говорят в клиниках, несмотря на достаточно высокую цену, недостатка в клиентах нет.

Что во многом связано с ажиотажем в государственных лабораториях - люди предпочитают заплатить лишь ы не стоять в очередях.

При этом, по словам Протаса, себестоимость теста не превышает 500 гривен, то есть, заработки на ПЦР-диагностике бьют все рекорды.

"Ценник в 1,5-2 тысячи, возможно, был оправдан в начале эпидемии, когда тест-система стоила тысячу гривен. Но сейчас ее цена - всего 100 гривен. А лаборатории почему-то "забыли" пересмотреть свои прайсы", - говорит Протас.

Стоит отметить, что ценниками на тесты уже заинтересовалась АМКУ, потребовав от лабораторий предоставить калькуляцию. Но подешевею ли тесты - большой вопрос.

"Из-за дефицита тест-систем на мировом рынке возможен их дефицит и рост цен. Частные клиники в более выигрышном положении, чем государственные, у них запас тест-систем больше. Но он все равно не безграничный, неизвестно насколько его хватит, особенно, если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться", - пояснил Протас. То есть, тесты могут еще больше подорожать.

На недавнем Кабмине принят решение выделить 100 млн гривен, чтобы привлечь частные лаборатории к государственному тестированию.

Но, как пояснил глава Минздрава Максим Степанов, это не значит, что украинцы смогут делать бесплатные тесты у частников. Частным лабораториям просто будут передавать тесты, забор которых проведут в государственных лабораториях и больницах. То есть, можно рассчитывать только на то, что сократиться время ожидания результата в гослабораториях.

По словам Рубана, три лаборатории уже согласились работать по госзаказу. Их названия он не назвал, отметив только, что "это не "Дила" и не "Синево".