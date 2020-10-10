"Страна" уже писала о договоренностях Украины с Великобританией в сфере военного сотрудничества, которые были заключены во время визита в Лондон президента Владимира Зеленского.

Но есть и договоренности экономические.

Зеленский и британский премьер Борис Джонсон подписали соглашение о зоне свободной торговли между Украиной и Британией. Этот шаг был вызван тем, что англичане вышли из Евросоюза и на эту страну теперь не распространяется соглашение о зоне свободной торговли, которое есть у Украины с ЕС.

Подробностей по ЗСТ пока немного.

Известно, к примеру, что Украине обещаны дополнительные тарифные квоты, в частности, на поставку пшеницы, кукурузы, мяса птицы. То есть, останутся квоты по ЗСТ с Евросоюзом, но добавятся отдельно еще и британские. За счет этого квоты на беспошлинный экспорт могут увеличится на 13-20%. При этом сам список квотированных товаров останется таким же, как и в соглашении о зоне свободной торговли с ЕС (в основном, аграрная продукция).

Также наш рынок станет более открытым для британского импорта.

К примеру, директор по глобальному сотрудничеству Ассоциации шотландского виски Том Сэлис отметил, что приветствует торговые договоренности между Украиной и Великобританией. Так как Украина является растущим рынком для виски - в прошлом году было экспортировано миллион бутылок. Новые же договоренности позволяют рассчитывать на поставки виски в Украину без налогов. То есть, британцы смогли выторговать пригласительные условия для своего стратегического экспорта на нашем рынке.

Но если брать глобально - никакого особого прорыва в соглашении с Великобританией нет.

На этом фоне удивил Офис президента.

"Мы привезли из Великобритании 2,5 млрд фунтов стерлингов", — цитирует Зеленского официальный сайт президента.

Имеется в виду Меморандум о взаимопонимании, который подписан между департаментом по обеспечению экспортных кредитов (UK Export Finance) и нашим Кабмином. В нем действительно упоминается о 2,5 млрд фунтов. Но - в качестве кредитных гарантий для британских экспортеров.

Государственные кредитные гарантии для экспорта - это распространенная мировая практика. Они являются своего рода подстраховкой для экспортеров и помогают им заполучить выгодные контракты на внешних рынках.

Эта схема, которую так и не смогла запустить Украина для украинских экспортеров - ведь наше Кредитно-экспортное агентство практически не финансируется.

Но у Зеленского экспортные планы Великобритании истолковали иначе.

"В соответствии с Меморандумом, UK Export Finance возобновляет работу на украинском рынке по поддержке британского экспорта. UKEF сможет предоставить кредитные гарантии в размере до 2,5 млрд фунтов стерлингов для британско-украинских торговых контрактов. Эти средства могут быть использованы для реализации инвестиционных проектов в таких приоритетных областях, как безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение", — говорится в новости на сайте президента.

То есть, все преподносится как миллиардные британские инвестиции в украинскую экономику.

Впрочем, это не единственный спорный нюанс нового соглашения.

"Страна" разбиралась, что значат для Украины договоренности с Великобританией, который привез из Лондона Зеленский.

Как Зе из Лондона 2,5 миллиарда фунтов привез

"Мы привезли из Великобритании два с половиной миллиарда фунтов стерлингов. Это новая страница украинско-британского сотрудничества и беспрецедентное событие для Украины», – цитирует Владимира Зеленского официальный сайт президента.

Также указано, что поддержку UKEF смогут привлечь конкретные отрасли, определенные в Меморандуме о взаимопонимании с правительством Украины. Далее перечисляются эти отрасли — безопасность и оборона, сельское хозяйство, инфраструктура, энергетика и здравоохранение.

"Но мы не ограничиваемся только ими", – добавил президент.

То есть, из этих заявлений создается впечатление, что Зеленский договорился о миллиардных британских инвестициях, который вскоре хлынут в Украину.

Из пояснения главы Минфина Сергея Марченко (он подписывал Меморандум от украинской стороны) становится понятно, что речь все же не об инвестициях, а о кредитах.

"UKEF поддерживает экспорт всех видов товаров и услуг из Великобритании и может помочь предприятиям любых размеров успешно выполнить экспортный контракт. Кредиты будут выдаваться на 10 лет под очень привлекательную ставку – 2,5% в евро и 3,5% – в фунтах стерлингов. Льготный период кредита, когда можно не выплачивать проценты, – три года, уровень локализации британской доли производства – 20%, а это самое низкое аналогичное требование среди других экспортно-кредитных агентств Запада. Это означает, что кредит может выдаваться при условии вовлеченности британских производителей только на пятую часть", – сказал Марченко.

Столь бравурные заявления уже критикуют в Украине.

"К сожалению, такие манипулятивных утверждения стали уже традицией для власти. Чем только не называют кредит под проценты - и "помощь" и "финансовая поддержка", и "наши партнеры нам помогли", а теперь просто "привез деньги". А за каждую такую "помощь" мы должны платить проценты и возвращать средств больше, чем одолжили, но практически все кредиты связаны обязательствами покупать товары у кредитора, отказываясь от своего экспорта, права принимать решения в своей стране самостоятельно. Все это порождает безработицу и уничтожает производство", - добавил представитель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олийнык.

"Торговля - это ширма"

Экономист Алексей Кущ говорит, что договор о зоне свободной торговли с Великобританией наши власти вообще излишне пиарят.

"Сам факт такого договора легко объясним. Как известно, Великобритания - в процессе выхода из ЕС. И теперь, чтобы работать со своими торговыми партнерами по тем же правилам, что и раньше, ей нужно заново подписать соглашения. Так что такие договоры о ЗСТ британцы сейчас будут подписывать пачками", — говорит Кущ.

То есть, по его словам, нынешнее соглашение с Британией не является для Украины "прорывом".

Как отмечает Алексей Кущ, Великобритания в бытность своего членства в ЕС не входила в список ведущих торговых партнеров Украины. Как известно, с Евросоюзом у нашей страны действует договор о зоне свободной торговли, хотя и далеко не самый выгодный для нашей страны (квоты на беспошлинную поставку в Европу многих украинских товаров мизерные, а для европейского импорта доступ на наш рынок максимально упрощен).

Но даже при этом торговый оборот Украины с Великобританией был далек от рекордов. По данным Госстата, по итогам первого полугодия этого года экспорт составил 268 млн евро (что на 18,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года), импорт — 352 млн (минус 6,6%).

В прошлом году экспорт составил порядка 628 млн, импорт — 1,5 млрд.

Для сравнения: экспортные поставки в Испанию в прошлом году были на уровне 1,5 млрд, в Италию - 2,4 млрд, в Германию - 2,3 млрд, то есть, в разы больше, чем в Великобританию.

Мы поставляем в Британию, в основном, аграрную продукцию (зерно), черные металлы, растительные масла.

Британский импорт — это нефтепродукты, транспортные средства, фармацевтическая и химическая продукция. Но объемы небольшие.

"Если взять ту же технику, то мы предпочитаем закупать ее все же в Германии или Голландии", - говорит Кущ.

То есть, торговые отношения между нашими странами — ровные и, бесспорно, перспективные. Но стратегическими для обеих государство их вряд ли можно назвать.

Поэтому эксперты усмотрели в подписании украинско-британского соглашения о ЗСТ не столько экономический, сколько политический смысл.

"Соглашение о зоне свободной торговли уже действует между Украиной и ЕС, то есть, на первый взгляд, желание сохранить нынешние торговые правила с Великобританией после ее выхода из Евросоюза вполне объяснимо. Вот только есть несколько нюансов. Первый - Лондон все еще находится в процессе выхода из ЕС и оговаривает с Брюсселем новые условия торговли и сотрудничества. По сути это означает, что данное соглашение преждевременно, а личное присутствие Бориса Джонсона может быть своеобразной провокацией в адрес ЕС, что вполне в духе лидера Великобритании. С другой стороны, для Зеленского это возможность попиарится перед выборами", — говорит аналитик ТелеТрейд Сергей Родлер.

"Экономическое соглашение, вероятно, является некой ширмой, так как одновременно с ЗСТ приняты серьезные политические решения. В частности, речь идет о Меморандуме, который предусматривает сотрудничество в оборонной отрасли. Стратегически Украина важна для Великобритании как страна с морским портом, поэтому сотрудничество очевидно. Так, еще в среду накануне подписания ЗСТ эсминец Королевских ВМС Великобритании Dragon зашел в Одесский морской порт для проведения совместных морских учений", - отмечает аналитик "Центра биржевых технологий” Максим Орыщак.

По словам Алексей Куща, дружбу Великобритании и Украины следует рассматривать не только в ключе двухсторонних отношений.

"После Brexit наверняка появится новый мощный геополитический сегмент мировой экономики, я называю его "новая Атлантида". Речь идет о сближении Великобритании с экономической зоной "США-Канада-Мексика". Это будет мощное объединение с общим ВВП более 20 триллионов долларов и население свыше 500 млн человек. При этом противостояние США с Евросоюзом, острые углы между которыми во многом сглаживала Британия, может усилиться. Поэтому новому конгломерату нужны союзники в Европе. Восточноевропейские страны, скажем, та же Польша, на первый взгляд близка к Вашингтону, но в то же время зависима от денег ЕС. У Украины такой дилеммы нет. Поэтому для "новой Атлантиды" мы интересная страна", - говорит Кущ.

"Иллюзий быть не должно"

Формально Украина получит некоторые дополнительные квоты на экспорт товаров в Британию, но и Британия упростит доступ на украинский рынок. Собственно, под последнюю задачу и было заключено соглашение о кредитных гарантиях для британских экспортеров - чтоб им легче было завоевывать наш рынок. Так что, скорее всего, именно британские производители получат наибольшую выгоду от соглашения.

"Украина сохранит режим свободной торговли с Великобританией, а также сможет увеличить экспорт своего сырья и продукции за счет квот. В абсолютных цифрах это дополнительные 136,2 тысяч тонн в год тарифной квоты по пшенице, 100,02 тысяч тонн — по кукурузе, 12,04 тысячи тонн — по мясу птицы. Новые соглашения нужны именно в рамках текущей ситуации с Brexit", - говорит Максим Орыщак.

"В целом Украина может рассчитывать на увеличение агропромышленного экспорта в Великобританию, которая является одним из крупных импортеров данной категории товаров. Главными пунктами экспорта Украины являются зерновые культуры, жиры и масла, отходы пищепрома, семена и плоды масличных растений. Разумеется, Великобритания подписала соглашение не из альтруистических соображений: страна является сама экспортером пищевой продукции: молоко, сыры, макаронные изделия, мясо, табак, виски, пиво и многое другое. И все это теперь будет попадать на украинский рынок по упрощенным условиям. Как правило, от ЗСТ выигрывают более крупные и развитые экономики - это необходимо иметь ввиду, особенно если у украинского правительства есть желание и дальше развивать внутреннее производство", - добавил Сергей Родлер.

Глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский говорит, что подписание соглашения —важное дипломатическое событие.

"Как и в случае с свободной торговлей с ЕС, чтобы воспользоваться даже этими преференциями нужно будет проделать серьезную домашнюю работу. Британский, как и европейский рынок, очень конкурентен, поэтому у нас не должно быть иллюзий, что подписанное соглашение автоматически открывает доступ для 98% украинских товаров на этот рынок. Как пример, нулевые тарифные квоты будут устанавливаться британской стороной дополнительно к установленным с учетом Соглашения Украины о ЗВТ с ЕС", —отметил он.