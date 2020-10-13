Новая аудиозапись, компрометирующая депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко, которая появилась на прошлой неделе, стала поводом для очередных столкновений внутри провластной фракции.

А также для разборок по поводу выборов в Киеве одним из кураторов которых является Тищенко.

Что стоит за этими событиями, разбиралась "Страна".

"Пленки" и фейки

Напомним, вторую часть "пленок Тищенко" снова обнародовал исключенный из фракции СН народный депутат Гео Лерос (внефракционный).

На ней звучат голоса, предположительно, Тищенко и бывшего главы фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Дениса Комарницкого, которого в СМИ называют одним из "смотрящих" по Киеву.

Обсуждается момент противостояния за негласное управление Киевом между группой влияния мэра Виталия Кличко с примкнувшим к ним Комарницким и людьми, ориентированных на бизнесмена Игоря Коломойского — министра культуры и информационной политики, а тогда народного депутата от СН Александра Ткаченко, еще одного члена пропрезидентской фракции Александра Дубинского и других. Комарницкий озабочен местью конкурентам и конкретно Леросу и отбеливанием имиджа, Тищенко дает советы ему и третьему участнику разговора — журналисту.

Как писала "Страна", Ткаченко в прошлом году хотели сделать главой Киевской горадминистрации. И этот проект активно лоббировали тогдашний руководитель Офиса президента Андрей Богдан и Коломойский. Но Кличко при поддержке Комарницкого сумел через Николая Тищенко договориться с тогдашним помощником президента Андреем Ермаком. По итогу Кличко не сняли, а Комарницкий, Тищенко и, как поговаривают, Ермак получили контроль над разными процессами в Киеве.

Сам Тищенко в комментарии изданию назвал фейком новую аудиозапись, "как и предыдущие пленки", "инструментом влияния" на него, как главу столичной организации СН и "попыткой помешать команде президента выиграть выборы победить на местных выборах в Киеве".

А Лероса, по его мнению, используют люди, которые “привели его в политику”.

Фактор Коломойского

Но история с "пленками" получила интересное продолжение.

Аудиозапись принялись активно обсуждать во внутрифракционном чате "Слуги народа". Об этом свидетельствуют скриншоты переписки, опубликованные все тем же Леросом на своей странице в Фейсбуке. И информацию подтверждают собеседники "Страны" в пропрезидентской фракции.

Богдан Яременко, избранный по столичному мажоритарному округу, даже пригрозил выйти из СН, если партийное руководство не отреагирует на компромат.

"Если партия не будет реагировать на "пленки Тищенко", я публично выйду из нее. Быть подчиненным по партийной линии рэкетиру, который обсуждает планы дискредитации правоохранительных органов и организацию покушений на коллег — ниже моего достоинства", - написал в чате Яременко.

Позже во фракции распространились противоречивые слухи, что внутрифракционную группу Тищенко покидают депутаты. 15 групп во фракции — неформальные объединения для удобства управления нею. Но перемещения депутатов никак не регламентируются. Поэтому один источник утверждает, что у Тищенко осталось пару человек, другой — что никто не выходил.

"Галина Третьякова написала в чате их группы, что не будет считать Тищенко своим руководителем. И таких — ещё пару человек", - настаивает третий собеседник во фракции.

"Они еще не убежали. Думаю, это все поправимо. Нет там ничего такого, чего нельзя организационно утрясти", - утверждает четвертый.

Что касается Яременко, то его заявление, по мнению ряда депутатов от СН, было бурей в стакане.

"Это неудачно сформулированная попытка шантажа, которая ни на что не повлияет. Никто ради Яременко не выйдет (из партии — Ред.) Коля останется, где и был", - говорит депутат от СН.

Еще один собеседник издания во фракции объясняет поведение Яременко личными противоречиями с Тищенко.

"Яременко не считает, что тот должен руководить киевской партячейкой. Он был категорически против с самого начала, но тогда ОП сказал не возмущаться. И наложилось недовольство от списка партии на выборы в Киеве, на который Тищенко повлиял сильнее столичных мажоритарщиков. "Пленки" — это просто повод, но не причина", - говорит источник.

В свою очередь политолог Вадим Карасев считает, что атаку Яременко на Тищенко нужно рассматривать в контексте противостояния вокруг рычагов управления Киевом между группой влияния Коломойского и Офисом президента, поддерживающим Кличко с Комарницким.

"Яременко — выходец из бывшей партии Коломойского "Укроп". Его "наезд" на Тищенко — продолжение перетягивания каната между людьми Коломойского и Офисом президента. Они опостылели друг другу, но не могут расстаться. ОП не идет на разрыв, понимая опасность Коломойского, у которого свои депутаты, в том числе — в "Слуге народа", Палица (близкий к олигарху, лидер партии "За будущее", член одноименной группы в парламенте Игорь Палица — Ред.), "Плюсы" (телеканал "1+1" - Ред.) Коломойский тоже остается с Зеленским по экономическим причинам. Но сейчас он заинтересован в обострении. Его люди "качают" досрочные парламентские выборы, после которых надеясь усилиться. Сопротивляясь, ОП нашел поддержку в лице Рината Ахметова. Что, конечно, Коломойскому не нравится", - говорит Карасев.

Курс на Киевскую область

Источник "Страны" в "Слуге народа" сказал, что сейчас против Тищенко играют сразу несколько сил.

"Вообще им многие недовольны, так как считают неэффективным и, как бы это помягче выразиться, не умным. И работа в киевском штабе по выборам действительно развалена. И Тищенко, безусловно, за это несет прямую ответственность. Но таких примеров провалов по всей стране у "Слуг народа" масса. Но именно Тищенко уделяют особое внимание. Причины этого в том, что против него воюют сразу несколько сил. Во-первых, это Вадим Столар, которого Комарницкий оттеснил от потоков в Киеве (подробнее об этом читайте здесь - Ред.). Во-вторых, это "соросята", которые бьют по нему, чтобы рикошетом задело его кума Ермака. В-третьих, это группа Коломойского, которая не может простить Тищенко, что тот не дал в прошлом году назначить Ткаченко главой КГГА, а сейчас перетянул на себя формирование списка в Киевский городской совет. Хотя люди Коломойского там тоже есть. Их завели через двух близких к нему мажоритарщиков - Яременко и Швеца. Но их мало. Не так много, как хотелось Игорю Валерьевичу изначально. Поэтому сейчас упор Коломойский делает на Киевскую область", - говорит источник.

Список "Слуг народа" в Киевской области, как известно, возглавляет Александр Дубинский. Там же в списке и несколько человек, которые работают в телекомпании "1+1", принадлежащей Коломойскому.

Кроме того, в Киевской области активно работает партия "За будущее", которую также связывают с олигархов. И в политтусовке уже обсуждают возможность создания коалиции "Слуг народа" и партии Палицы в Киевсовете, если они, конечно, покажут достойный результат.

Впрочем, сам Дубинский в комментарии "Стране" сказал, что о коалициях говорить преждевременно.

“Нужно дождаться результатов выборов, после чего принимать соответствующие решения. Пока это разговор ни о чем”, - заявил Дубинский.

Он также сказал, что в списке "Слуги народа" в на выборы в Киевский горсовете его людей нет.

"Я подал кандидатуры, но их не согласовали. Согласовали людей Николая Тищенко, Аллы Шлапак (что по сути одно и тоже, они давние друзья и работают в связке), несколько человек Ирины Верещук (кандидат в мэры Киева от "Слуги народа" - Ред.), несколько человек от Сергея Трофимова (замглавы Офиса президента - Ред.) и несколько от киевских мажоритарщиков. Конфликта у меня не было, я не лезу, это не моя территория. Меня попросили дать людей, я предложил журналистов "1+1", занимающихся антикоррупционной деятельностью. Они оказались Киевскому штабу не нужны", - заявил “Стране” Александр Дубинский.

Перестройка фракции

На фоне всех этих конфликтов вновь пошли разговоры, что фракцию партии президента ждут большие перемены.

Ходят слухи, что хотят перетасовать внутренние группа.

В том числе создав новые, во главе которых будут иные люди, чем нынешние замглавы фракции.

“Обсуждается модель некоторой оптимизации для улучшения работы фракции. Со временем стало понятно, что есть люди, которые, не имея никаких административных должностей, обладают личным авторитетом и способностями для осуществления руководства коллегами. Появилась задумка использовать их в качестве катализатора нашей законодательной работы", - объясняет собеседник во фракции.

Но он опасается, что перестройку фракции свернут из-за склок, "неизбежных, так как одни посчитают себя несправедливо снятыми с руководящих должностей, а другие — этим самым руководством обделенными". Другой же источник во фракции спрогнозировал что переформатирование фракции завершится к концу года.

Заинтересованным в обновленной структуре фракции считают Ермака, который надеется таким образом сделать фракцию более управляемой.

Также все ждут результата выборов. Если он окажется для "слуг" провальным, то не исключены и перестановки на уровне руководства партии и фракции, вплоть до смены их руководителей.