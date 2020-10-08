Украина уже давно является едва ли не главным поставщиком контрабандных сигарет в ЕС. Что, собственно, не является секретом. О различных схемах по провозу сигарет через границу и заработках таможенников и "поставщиков" ходят легенды.

Но в последнее время объемы торговли "левым" табаком резко выросли. Причем таким товаром активно заваливают не только Европу, но и внутренний рынок.

"За последние три года объем незаконной торговли сигаретами увеличился в семь раз. По данным Kantar, доля нелегальных табачных изделий составляет 7,2%. То есть каждая 14 пачка сигарет на рынке Украины — нелегальная. В результате за 2019 год украинский бюджет недополучил около 5 млрд гривен налогов", — отмечает глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

По его словам, емкость рынка контрабандных сигарет составляет порядка 500 млн долларов в год, и эта цифра постоянно растет.

Интересно, что при этом и таможенники, и налоговики постоянно отчитываются об успехах в борьбе с "левым" табаком. Но, как видно, на общие потоки это никак не влияет. Скорее наоборот - чем активнее идет "борьба", тем больше на рынке сигарет сомнительного происхождения.

И, как выяснила "Страна", это неслучайно. В Украине работает новая схема: конфискованные сигареты успешно легализируются и затем возвращаются в продажу. Понятно, что не без участия правоохранителей.

"Украина в последнее время стала клондайком для легализации табачных изделий и их дальнейшей продажи в страны ЕС благодаря активному участию в этом процессе представителей силовых структур", — говорит наш источник, хорошо знакомый с ситуацией.

"Страна" разбиралась, как работают новые табачные схемы и кто на них зарабатывает.

Откуда берутся "дешевые сигареты"

На запрос "Купить сигареты дешево" украинский поиск Google выдает больше 100 тысяч результатов.

Сигареты предлагаются в среднем в 2-2,5 раза дешевле, чем в рознице: по 17-25 гривен за пачку. Продукция - без акцизных марок.

К примеру, предлагаются сигареты Rothmans Royals Blue мелким оптом — от одного ящика (500 пачек). Цена - 325 долларов за ящик, то есть, по 65 центов или чуть больше 18 гривен за пачку. Для сравнения: в отечественной рознице такие сигареты стоят порядка 50 гривен за пачку.

Продавец поясняет бросовые цены просто: "Мы предлагаем сигареты высокого качества напрямую, без накруток, поэтому наши гибкие цены для опт вас порадуют". Но нет не только "накруток", но и акцизных марок.

Такие сигареты уже можно купить и в рознице. Не так давно в Киеве, в людных местах (в основном возле метро) начали появляться "свежие" торговые точки, которые в открытую торгуют сигаретами без акцизных марок.

В налоговой о проблеме массовой торговли "дешевыми сигаретами" через интернет-площадки знают. И даже заявляют, что активно ее искореняют.

Как заявил в одном из интервью глава ГФС Сергей Солодченко, за 8 месяцев этого года налоговики изъяли 854 тысяч пачек сигарет и 5,3 тысячи тонн табака на сумму 78,5 млн гривен, которые продавались через интернет.

Свежий пример: 17 сентября правоохранители накрыли фирму в Харькове, которая торговала контрабандными и контрафактными сигаретами. Месячный оборот такой продукции превышал 10 млн гривен. Как выяснилось, у торговцев была "крыша" среди местных правоохранителей.

И это лишь отдельный пример из пафосных отчетов о борьбе с незаконным потоком сигарет.

При этом "левых" сигарет в отечественной рознице становится больше, да и потоки контрабанды в Европу стабильно растут. Что как минимум странно. Ведь, судя по заявлениям силовиков, должно быть наоборот.

Как конфискат возвращают в оборот

Впрочем, на самом деле никакого противоречия тут нет. Просто работает новая схема - когда сигареты сначала официально конфискуют как незаконные (что, естественно, падает в статистику), а затем легализируют и возвращают обратно в розницу или для отправки в Европу.

Понятно, что такая схема не может работать без участия правоохранителей.

Наш источник, знакомый с особенностями новых сигаретных схем, приводит конкретные примеры.

Скажем, еще в прошлом году по материалам управления "К" СБУ территориальным управлением ГБР в Хмельницком было открыто уголовное производство № 62019240000000493 по ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 364 УК Украины по факту организации должностными лицами Одесской таможни и военнослужащими Южного регионального управления ГПС Украины совместно с "неустановленными жителями Хмельницкой области" ввоза сигарет из Объединенных Арабских Эмиратов на территорию Украины без таможенного оформления.

Во время досудебного расследования были проведены ряд обысков и изъято больше 11 тысяч коробов с сигаретами, которые признали вещественными доказательствами по этому делу. По решению Хмельницкого районного суда на них был наложен арест и составлен акт приема-передачи (от 3.07.2019 года). Эти сигареты передали на ответственное хранение на охраняемую базу ООО "НДИ "Укрэкопроект", расположенную по адресу: город Винница, ул Дубовецкая, 33. Правда, соответствующего договора о приеме на хранение сигарет обнаружить не удалось.

Уже в феврале этого года постановлением первого заместителя генпрокурора Виталия Касько проведение досудебного расследования по этому делу поручили следователям центрального аппарата ГБР.

Но, как утверждает наш источник, знакомый с подробностями этого дела, заместитель директора ГБР Александр Соколов и первый зам Александр Бабиков (куратор следственного управления ГБР) якобы организовали незаконный вывоз тех самых конфискованных сигарет (более 11 тысяч коробов на сумму порядка 113 млн гривен) с базы НДИ "Укрэкопроект".

В общем, по словам нашего источника, конфискованные сигареты из винницкого склада исчезли в неизвестном направлении, и якобы уже давно реализованы через розницу.

При этом следователи ГБР получили решение Печерского райсуда, в котором прописывалось разрешение на уничтожение вещественных доказательств по этому уголовному делу, то есть тех самых исчезнувших сигарет. Также была сформирована комиссия для проведения уничтожения табачных изделий и оформлено само уничтожение. Хотя, как отмечает наш источник, члены комиссии в Винницу, то есть по адресу размещения склада, не выезжали.

"Страна" располагает копиями документов, которые подтверждают слова нашего источника.

Впрочем, в этой схеме случился сбой. Директор ООО "НДИ "Укрэкопроект", очевидно, испугавшись, что может оказаться крайним, обратился с заявлением о якобы хищении сигарет, проходивших как вещественное доказательство по описанному нами уголовному делу. При этом, как говорит наш источник, в Генпрокуратуре хода разбирательству по этому делу не дают.

Источник также утверждает, что по такой схеме - арест по уголовному делу и фиктивное уничтожение - легализируют и возвращают в оборот огромные объемы табачных изделий.

"Страна" обратилась в ГБР с просьбой прокомментировать эту историю.

На наш запрос в ГБР сообщили, что Главным следственным управлением ГБР совместно с Управлением внутреннего контроля и Управлением обеспечения личной безопасности Госбюро в ходе проведения досудебного расследования уголовного производства была проведена инвентаризация арестованных и хранящихся на специальных складах табачных изделий.

"Во время обследования указанных складских помещений на одном из них обнаружено несоответствие количества и видов сигарет. По собранному материалу следователями ГБР открыто уголовное производство по факту завладения служебными лицами правоохранительных органов совместно с другими неустановленными следствием лицами арестованного в ходе досудебного расследования имущества. Офисом генпрокурора определено подследственность в данном уголовном производстве за НАБУ, которому поручено проведение дальнейшего досудебного расследования", — сообщили нам в ГБР.

Информацию о причастности Соколова и Бабикова к этой схеме в ГБР не прокомментировали.

Утилизация за копейку и другие схемы

На самом деле эта схема активно применяется. Те, кто попадается с контрабандой, которая затем идет на конфискацию, пытаются "достать" товар со специализированных складов. Как правило, оформляется либо уничтожение (на самом деле фиктивное), либо хищение. Но, понятно, что все это делается не просто так - приходится делиться с правоохранителями, как рассказал глава адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец. По его словам, такая схема активно работает не только по сигаретам, но и по другой контрабанде, скажем электронике.

"На самом деле товар "вызволяют" и быстро распродают, а по документам он числится как уничтоженный или украденный/утерянный и т.д. Как показывает практика, концы в подобных делах найти достаточно сложно, да никто их особо и не ищет", — добавил Кравец.

По словам Андрея Забловского, основной поток контрабандных сигарет идет к нам из Беларуси, Приднестровья и неподконтрольных территорий Донбасса.

"Три года назад была принята Стратегия по борьбе с нелегальной торговлей сигаретами, но без плана действий она оставалась только декларацией о намерениях. Недавно план действий был принят. Но, к сожалению, пока никаких реальных действий по нему не предпринимается. Одним из самых важных пунктов в этой стратегии является введение уголовной ответственности за контрабанду в крупных размерах, поскольку существующая ныне административная ответственность в этом случае никого не пугает — уж слишком велика прибыль", — отмечает Забловский.

При этом никто не акцентирует внимание на той самой фиктивной утилизации сигарет, благодаря которой и работают схемы по возврату конфискованных сигарет в оборот.

К примеру, совсем недавно главное управление ГФС в Закарпатской области заключило договор с ООО "Нью Экосвит" на уничтожение более 735 пачек сигарет. Интересно, что "Нью Экосвит" победило в тендере на утилизацию, предложив смешной ценник на свои услуги - всего одну копейку. Понятно, что дать еще более низкую цену конкуренты уже не смогли, хотя и пытались оспорить тендер.

Как сообщают "Наши гроши", "Нью Экосвит" является традиционным "утилизатором" контрабандных сигарет в Закарпатской области. К примеру, в июле она получила заказ на уничтожение 88 тысяч пачек сигарет, за который выставила ценник всего в одну гривну. Всего за прошлый год эта компания получила 10 подобных подрядов, а с начала этого года - более 30. В ходе расследования журналисты выяснили, что учредители компании близки к служебным лицам Закарпатской таможни и местного управления юстиции. Поэтому возник резонный вопрос - сожгут или продадут?.

"Нужно всячески пресекать схемы фиктивного уничтожения сигарет в стране. Понятно, что это реальная возможность их легализации и запуска на перепродажу по второму кругу", — подытожил Забловский.