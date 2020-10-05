Украинцев прямым тестом предупредили - они рискуют остаться без пенсий. Как заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, наша страна не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам уже через 15 лет.

То есть, мужчины и женщины, которым сейчас моложе 45 лет, несмотря на то, что работают и отчисляют налоги, могут по достижению пенсионного возраста остаться ни с чем. Да и людям более старшего поколения выплата пенсий через 15 лет под большим вопросом.

По крайней мере так следует из слов премьера.

"Из-за демографии у нас все меньше будет работоспособных и все больше будет пенсионеров. Соотношение будет 1 к 2. Чтобы содержать пенсионеров нужно будет в два раза увеличить налоги. А чтобы платить пенсии еще больше, то еще больше увеличить. Но компании не хотят увеличения налогов. И увеличение в два раза налогов невозможно. А значит мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - сказал Шмыгаль.

В качестве выхода из ситуации он анонсировал запуск накопительных пенсий уже со следующего года.

Стоит отметить, что ни проблемы с солидарной пенсионной системой, ни идеи по накопительным пенсиям в общем-то не новы.

Нынешняя глава профильного парламентского комитета Галина Третьякова, еще до избрания в Раду (ранее она курировала пенсионные вопросы в проекте Реанимационного пакета Реформ) рассказывала "Стране", что 35-40-летние украинцы рискуют остаться без пенсий, поэтому нужно срочно запускать накопительную систему, хотя бы для отдельных профессиональных групп, к примеру, военных.

О приближающемся крахе действующей пенсионной системы свидетельствует и растущий дефицит Пенсионного Фонда - в проекте бюджета на следующий год заложена цифра свыше 200 млрд гривен. Также в Раде есть несколько законопроектов о накопительном пенсионном страховании.

Но, пожалуй, впервые, представители власти в открытую заявили - вскоре не будет не только повышения пенсий, но и самих пенсий. Что все это значит, и могут ли действительно украинцы остаться без пенсий, разбиралась "Страна".

Почему на пенсии не хватает денег

Скандальное заявление о том, что Украина уже через 15 лет не сможет платить своим гражданам пенсий, премьер-министр Денис Шмыгаль сделал на встрече со студентами Львовской политехники.

Он привел в пример математический расчет: соотношение работающих (и отчисляющих налоги) украинцев и пенсионеров будет 1 к 2. То есть, чтобы содержать пенсионеров, нужно вдвое увеличить налоги. В Пенсионный фонд сейчас идет ЕСВ в размере 22% от официальной зарплаты, платит его работодатель. Понятно, что ЕСВ в размере 44% от зарплаты - это большая нагрузка на фонд заработной платы (хотя как раз примерно на таком уровне она была в Украине еще до 2016 года). Поэтому "увеличение в два раза налогов невозможно. А значит мы не сможем через лет 15 платить пенсии будущим пенсионерам. Это простая математика", - разложил по полочкам ситуацию Денис Шмыгаль.

Заместитель главы Федерации профсоюзов Украины Александр Шубин говорит, что премьер просчитал оптимистический вариант.

"Если сравниться нынешняя ситуация, то есть, без кардинальных реформ и рывка экономики (и зарплат и налогов с них - Ред.), то дата "Ч", когда Украина не сможет платить пенсии, может наступить значительно раньше - уже через пять лет. Сейчас у нас порядка 10 млн официально работающих и около 11,3 млн пенсионеров. То есть, один трудоустроенный украинец кормит больше одного пенсионера. И это соотношение из года в год увеличивается", — отмечает Шубин.

Причин несколько. Первая - демография. Ее привел в премьер Денис Шмыгаль, поясняя будущие проблемы с пенсиями. Однако, тут не все так однозначно.

Да, украинцы - стареющая нация. Рождаемость у нас действительно катастрофически падает.

Но при этом продолжительность жизни растет не очень быстро.

Согласно прогнозам ВОЗ, в 2020 году ожидаемая продолжительность жизни в Украине составит 72,35 года (для женщин — 77,1 лет, для мужчин — 67,6 лет).

При этом велики риски умереть от рака, сахарного диабета и хронических респираторных болезней — 24,7%. Украинские мужчины и вовсе живут на десять лет меньше, чем в большинстве стран Европы.

То есть, армия пенсионеров не увеличивается настолько быстро, что работающие граждане уже не в состоянии ее содержать.

Более того, она уменьшается. По данным Пенсионного фонда, в 2014 году в Украине насчитывалось 13,5 млн пенсионеров, в 2017 - 11,9 млн, Понятно, что такое резкое снижение армии пенсионеров пошло за счет Крыма и Донбасса. Но и после этого списки пенсионеров продолжают сокращаться. На 1 января 2020 года пенсионеров в Украине 11,3 млн, то есть, за три года - минус 600 тысяч человек.

А в будущем пенсионеров станет еще меньше, — говорит экономист Алексей Кущ.

"Чтобы получать пенсии, нужно будет предъявить страховой стаж - 35 лет. Но приток советских пенсионеров к 2025-2030 году иссякнет, а заработать так стаж при независимой Украине было сложно, так как наблюдались провалы в 90-х годах, при кризисах 2008, 2014-2015 годов, когда многие люди если и работали, то без оформления", — пояснил Кущ.

То есть, люди не будут получать пенсии или станут получать минимальные выплаты по "объективным" причинам - нет нужного стажа.

Так что демография - явно не главная причина, которая может оставить нынешних работающих украинцев без пенсий.

Есть более куда более существенный факторы - очень высокий уровень трудовой миграции и низкие зарплаты (а следовательно - и низкие налоги и отчисления с них).

По оценочным данным, за границей работает до 5-8 млн украинцев и в ближайшее годы эта цифра вряд ли уменьшится.

С рабочими местами перспективы также не самые оптимистические.

"Структура отечественной экономики за последние годы изменилась таким образом, что страна скатилась к аграрно-сырьевой модели. А при такой структуре высокооплачиваемые рабочие места не создаются. Да и вообще рабочих мест мало", — пояснил экономист Виктор Скаршевский.

И это и есть главная проблема из-за которой пенсии действительно скоро невозможно будет платить.

"Если разобраться, у нас уже идут проблемы с пенсиями. Постоянно растет дефицит ПФ, который погашается из бюджета. То есть, часть пенсий - это уже не столь пенсии, сколько социальная бюджетная помощь. Скажем, в этом году плановый дефицит ПФ - 202 млрд гривен, но будет и внеплановый - порядка 20 млрд. Уже сейчас ПФ одалживает у Госказначейства деньги на выплаты пенсий, и погашать долги ему сложно. Поэтому идет накопление задолженности. Если в конце лета на составляла прядка 17 млрд, то сейчас уже около 20 млрд. В проекте бюджета на следующий год дефицит ПФ заложен на уровне 203,2 млрд, но, скорее всего, будет еще дополнительная дыра до 40 млрд, которую придется перекрывать из бюджета", — говорит Скаршевский.

При этом, Минсоцплитики прогнозирует, что в этом году будет еще и дополнительный дефицит по ЕСВ - порядка 17,7 млрд гривен. Поэтому предлагает выделить Пенсионному фонду средства из коронавирусного фонда. Но будет ли это сделано, с учетом того, что деньги из фонда уже потрачены на дороги и начался всплеск эпидемии, — большой вопрос.

Накопи себе сам

По словам Дениса Шмыгаля, необходимо переходить на накопительную систему пенсий, когда каждый человек будет себе сам откладывать. И, по словам премьера, это произойдет уже со следующего года. При этом государство будет обеспечивать лишь небольшую социальную пенсию.

По расчетам Конфедерации работодателей, это может быть сумма до 1,5-1,6 тысяч гривен в месяц, то есть, почти вдвое ниже сегодняшней среднестатистической пенсии.

А остальное нужно будет самим себе накапливать, То есть, введение накопительных пенсий - перспектива ближайшего времени.

На самом деле в Раде уже есть несколько проектов по накопительным пенсиям, но ни один из них еще не проголосован.

В частности, активнее всего обсуждается законопроект №2683. На сегодняшний день он уже "ожидает рассмотрения" - таков статус этого документа указан на сайте парламента. Он также был внесен в порядок дня заседания Рады на 1 сентября. Но тогда до пенсий у депутатов так и не дошли руки.

"Страна" уж подробно писала об этом законопроекте. Его основные пункты — с 2023 года начало пенсионных накоплений. По 1% с зарплат будут отчислять все работающие украинцы и еще по 2% на каждого сотрудника - работодатели.

Эти деньги будут аккумулироваться на индивидуальных пенсионных счетах в новой структуре — Пенсионном казначействе, а также в негосударственных пенсионных фондах, которые пройдут специальный отбор. В случае преждевременной смерти человека, средства обещают передавать наследникам. Управлять пенсионными деньгами станут прошедшие отбор компании по управлению активами, а хранить — банки.

Накопленные деньги можно будет получить разово (всю сумму), либо частями — как обычную пенсию, то есть, помесячно. По расчетам авторов законопроекта, если изначально пенсионный взнос (самого работающего и работодателя) составит 3%, то к 2030 году — 4%, 2040 году —5%, 2050 году — 7%.

Также в расчетах указаны прогнозы по росту средних зарплат: в 2023 году это будет порядка 12,8 тысяч гривен, в 2030 году — около 22 тысяч, в 2040 году — 39,3 тысячи, а к 2050 году — порядка 59 тысяч гривен в месяц. То есть, к 2050 году взнос среднестатистического украинца на пенсию должен составлять больше 4 тысяч гривен в месяц.

При этом на новую пенсионную структуру — Пенсионное казначейство — хотят направить на первом этапе 6,5 млн гривен из государственного бюджета, а далее оно будет получать комиссию (0,1% от суммы активов участников).

"То есть, хотят создать новую чиновничью надстройку, которая будет управлять потоком в 50 млрд гривен в год. Это создает огромные коррупционные риски", — говорит Алексей Кущ.

Еще на этапе рассмотрения проекта эксперты говорили о его слабых местах — нет никаких гарантий для будущих пенсионеров, что на момент их выхода на заслуженный отдых от сбережений что-то останется. Ведь непонятно, куда можно инвестировать взносы, чтобы они не обесценились, а в идеале - еще и дали прибыль.

Да и работодатели не в восторге от идет обязательного накопительного страхования.

"Мы - против отчислений с работодателей в 2% от зарплат, как это сейчас обсуждается. Да и вообще предлагаем сначала запустить добровольные накопительные пенсии, а уже тогда переходить к обязательным. Слишком много проблем с последними. Как можно сохранит средства от обесценивания, если за последние 20 лет гривна обвалилась в 15 раз? Доходность пенсионных фонда должна быть не ниже 8%, но куда можно вкладывать средства, чтобы ее получить? Ведь фондовый рынок у нас не развит", — говорит исполнительный директор Конфедерации работодателей Алексей Мирошниченко.

По словам Шубина, сейчас обсуждается несколько вариантов по вкладам пенсионных сбережения. Это либо банки (но тогда неясно зачем нужен посредник в лице пенсионного фонда, которому придется платить комиссию), либо покупка-продажа пенсионными фондами ОВГЗ (то есть, финансовые спекуляции, которые могут оказаться весьма рискованными).

По словам Алексея Куща, можно было бы совместить пенсионную реформу с земельной и продать землю ПФ, чтобы они сдавали ее в аренду и зарабатывали на земельной ренте.

"Пока это было бы 2 млрд в год, а будущем - до 10 млрд и больше", - подсчитал эксперт.

Но у нас землю хотят продавать на коммерческом рынке. То есть, пенсионеры за счет земли вряд ли смогут улучшить свое материальное положение.

У Кабмина есть еще одна идея - отчислять с нынешних налогов (22% ЕСВ и 18% НДФЛ) по 2% на накопительные счета украинцев. В этом случае платить больше не придется. Но, во-первых, снизятся поступления в Пенсионный фонд, что еще больше увеличит его дефицит. Во-вторых, непонятно, что будет с деньгами на накопительных счетах и как их можно спасти т обесценивания.

Копить десятилетиями, получать по 200 гривен в месяц

Перспективы накопить себе на пенсию более-менее приличную сумму по предлагаемой схеме весьма туманные. По словам Алексея Куща, накопить на пенсии смогут те, кому сейчас меньше 30 лет. А те, кто старше 35 лет, будут вынуждены либо откладывать много, либо до пенсии смогут накопить копейки.

Так, к примеру, если человек будет платить взнос с зарплаты в 5000 гривен, то за год набежит около 1800 гривен (при условии, что вы платите 1%, а работодатель - 2%), а за 10 лет —18 тысяч гривен. То есть, украинцы, которые начнут откладывать на пенсию в 35 лет, и будут получать доплаты еще 20 лет на заслуженном отдыхе, могут рассчитывать всего на дополнительные 187,5 гривен в месяц. А те, кто начнет накапливать в 50 лет - на 70 гривен в месяц.

Чтобы выйти на дополнительную пенсию хотя бы в 1,5 тысячи гривен в месяц, нужно получать зарплату до 50 тысяч гривен и копить не менее 20 лет. Но когда в Украине будут такие зарплаты - неясно. Да и отчисления постоянно должны расти - нужно откладывать по несколько тысяч гривен в месяц, только в этом случае можно будет получать пенсию, на которую реально хотя бы выжить.

Возникает еще одна проблема - теневые зарплаты. Из-за зарплат в конвертах, во-первых, снижается сумма ЕСВ, поступающая в Пенсионный фонд, во-вторых, будут по определению низкими отчисления на накопительные пенсии.

Поэтому перед запуском накопительных пенсий нужно выводить из тени трудовые отношения.

Но опять таки непонятно - какой смысл украинцам платит даже налоги и отчисления, если им уже сейчас говорят - пенсий не будет.

Проще получать зарплату в конверте и самому откладывать себе деньги на старость.

Отменят ли в Украине пенсии?

Главный вопрос - так отменят ли в Украине пенсии?

Алексей Кущ считает, что до этого все же не дойдет. "В структуре населения пенсионеры занимают все большую долю, а это значит растет их электоральный вес. Поэтому отменить пенсии власти вряд ли решатся. Просто на пенсии будет идти все большая часть бюджета", — говорит он.

То есть, если бюджет станут тратить на пенсии, может снизиться финансирование других статей, в том числе, образования и здравоохранения.

То есть пенсии останутся, но с минимальным приростом в сравнении с тем, что получают пенсионеры сейчас. Причем вне зависимости от того будет ли введена накопительная система или останется чисто солидарная.

Потому что суть не в системе, а в количестве рабочих мест и уровне заработных плат.

"Человек может копить десять лет и в итоге обнаружится, что он ничего не заработал на старость. Поэтому решить пенсионные проблемы можно только через реформы экономики, создание новых рабочих мест, увеличение зарплат. Богатая страна сможет платить пенсии, а для нищей - это непозволительная роскошь", — подытожил Шубин.