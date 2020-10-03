Ограничения по зарплатам в госкомпаниях (на время карантина - на уровне 47 тысяч гривен), на которые активно жаловались их получатели, особенно члены набсоветов, привыкшие к окладам в сотни тысяч, уже скоре могут быть сняты.

Мы уже писали, что из-за "копеечных" зарплат в Украине пошли показательные увольнения.

В частности, недавно заявление написал член набсовета "Укрзализныци" Андерс Аслунд.

В начале августа из государственного Приватбанка уволится член правления по вопросам информационных технологий Андрей Гриценюк. На тяготы жизни из-за зарплатных ограничений Зеленскому жаловались также в других компаниях.

Еще и июле на тот момент глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус передал Зеленскому письмо, в котором описал как сильно страдают 36 глав "очень важных госкомпаний" из-за нехватки средств.

Но финансовые проблемы топ-менеджеров и членов набсоветов, сидящих на "голодном пайке", могут закончиться в самое ближайшее время. Не исключено, что уже на следующей неделе.

На днях президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет-2020 (проект №3991).

Сам закон касается, в основном, "Большого строительства" — дорог и восстановления аварийных мостов.

Но в тексте зашит важный нюанс - Кабмин получил право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, действующих в период карантина. Эта лазейка может быть использована для отмены ограничений по зарплатам.

"Подписанные президентом изменения в госбюджет на 2020 год дают право Кабмину снять ограничения на выплату зарплат в госкомпаниях, которые были введены в апреле текущего года. Учитывая, что это одно из требований МВФ, а также тот факт, что 28 августа Конституционный Суд признал незаконным подобные ограничения, ожидается, что в ближайшее время правительство воспользуется этим правом и снимет ограничения по зарплатам", — говорит глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

Стоит отметить, что власти нашли достаточно неожиданное решение зарплатного вопроса. Еще в июне в Раду подавался отдельный проект, касающийся снятия ограничений по заплатам в госкомпаниях. Однако после общественного возмущения его сняли с рассмотрения.

А право снять "зарплатный бан" фактически тайно передали Кабмину в непрофильном законопроекте, касающемся строительства. Причем, прямо о зарплатах в нем не говорится. Правительство просто сможет принимать решения по "ограничениям".

Хотя, по словам главы адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислава Кравца, это явно превышает его полномочия и фактически переводит управление страной в ручной режим.

"Страна" разбиралась как в госкомпаниях хотят разблокировать огромные зарплаты.

Как ставили и снимали зарплатный бан

Напомним: ограничения на зарплаты госчиновникам и работникам государственных компаний было введено еще в начале карантина. Тогда, зарплаты ограничили на уровне десяти минималок. На тот момент — 47,23 тысячи гривен в месяц, а с сентября этого года - 50 тысяч.

Но в меморандуме с МВФ власти взяли на себя обязательство платить управленцам госкомпаний и членам наблюдательных советов "рыночные зарплаты", то есть, фактически подписались на снятие "бана".

Ожидалось, что огромные зарплаты разблокируют уже в июле. В Раду был подан соответствующий законопроект №3708. Под ним подписалась группа народных депутатов (Андрей Костин, Михаил Новиков, Николай Стефанчук, Вячеслав Медяник и др.), но проект считался "президентским". Якобы, его подали по инициативе Зеленского.

В нем предлагалось, чтобы зарплатные ограничения действовали не больше трех месяцев с момента введения карантина.

Но тема получила широкий общественный резонанс. В том числе, были настроены резко против разблокировки зарплат многие депутаты. Ведь многие украинцы из-за карантина остались без работы, закрывались бизнесы. И на этом фоне возвращение огромных зарплат в госкомпаниях, особенно на фоне многочисленных скандалов с членами набсоветов, которые получали непонятно за что сотни тысяч гривен в месяц, выглядело кощунственным.

Поэтому тему замяли. Этот вопрос был внесен в повестку дня внеочередного заседания парламента 13 июля, но его так и не рассмотрели. Как заявил на заседании Рады Руслан Стефанчук, президент отозвал проект. На данный момент в статусе законопроекта №3708 на официальном сайте Рады указано, что его рассмотрение отложено.

В конце июля глава "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус обратился к Зеленскому с жалобами на зарлпатные ограничения. И не только от себя, но и от имени руководителей и членов набсоветов госкомпаний, которые, якобы, "сильно страдают".

По итогам этого обращения Абромавичус сообщил: был откровенный разговор с президентом на тему зарплат. И Зеленский, дескать, "понимает проблему".

"Но сейчас нет голосов в Верховной Раде, поэтому будут предложены в сентябре другие механизмы, чтобы убрать эти ограничения", – сказал тогда Абромавичус.

Сейчас сентябрь, и "другой механизм" по сути уже запущен. Причем в тайне от общественности да и от многих депутатов.

В законопроекте № 3991, касающемся правок в бюджет по поводу строительства дорог и реконструкции аварийных мостов, вдруг появилось уточнение по полномочиям Кабмина.

Правительство получило право сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, действующих в период карантина в рамках борьбы с распространением коронавирусной болезни Covid-19 в Украине. Единственное условие, которое должно соблюдаться при принятии Кабмином соответствующего решения, - оно не должно ограничивать конституционные права и свободы.

То есть, как видно, о заплатах прямо не говорится. Кабмин может по своему усмотрению менять сроки любых ограничений. Но в том числе, зарплатных.

Причем на это власти, как видим, пошли еще до выборов, рискуя нарваться на новое общественное возмущение, что может привести к падению рейтингов "Слуги народа".

Объяснение этому - давление МВФ.

Как сообщил "Стране" источник в Минфине, возвращение прежнего уровня зарплат в госкомпаниях является одним из главных условий Фонда и правительство намерено его выполнить в ближайшее время.

"Зарплаты набсоветов и управление страной в ручном режиме"

В конце августа Конституционный суд признал ограничения зарплат госслужащих и судей неконституционными. На одном из недавних заседаний Кабмин своим постановлением отменил ограничения для госбанков - Ощадбанка, Приватбанка и Укрэксимбанка, указав, что есть угроза потери операционного управления и контроля над финучреждениями.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что само правительство добровольно остается на урезанных зарплатах и намекнул, чтобы и в банках смотрели по ситуации.

Но одно дело - госслужащие, а другое - набсоветы госкомпаний, в которых много иностранцев.

Теперь, после подписания Зеленским закона, Кабмин получил возможность снять "зарплатный бан" в любой момент, и, как считает Андрей Забловский, правительство воспользуется ею уже в ближайшее время.

При этом, по словам Кравца, сама ситуация с широкими полномочиями Кабмина выглядит неоднозначной даже с чисто юридической точки зрения.

"Правительство наделили явно чрезмерными полномочиями. Оно может по своему усмотрению обходить любые ограничения, не только зарплатные. Для этого уже не нужно собирать Раду, достаточно решения Кабмина. Что фактически позволит управлять государством в ручном режиме. Что прямо нарушает Конституцию. Уверен, что это положение нового закона в случае обжалования в КС будет признано неконституционным", — считает Ростислав Кравец.

Но до этого времени зарплатные ограничения, скорее всего, уже успеют снять.

"Больше не нужно искать голоса в Раде. Достаточно постановления Кабмина, за которые, как показывает практика, правительство голосует единогласно", - говорит Кравец.

За что платят миллионы набсоветам

О зарплатах иностранцев в набсоветах украинских компаний ходят легенды. До ограничений счет шел на сотни тысяч, а то и миллионы гривен ежемесячно.

Тот же Аслунд, который ушел из "Укрзализныци", хлопнув дверью, к примеру, заработал почти 12 миллионов гривен с осени 2018-го и по весну 2020 года. В среднем за месяц получилось примерно 590 тысяч гривен или 20 тысяч долларов - космическая цифра для нищей Украины.

"Во всей этой ситуации с зарплатами мы видим только вершину айсберга. На самом деле проблема намного глубже. В свое время западные кредиторы настояли на введении иностранцев в набсоветы украинских госкомпаний, чтобы подстраховаться от коррупции наших чиновников. Попросту говоря, хотели быть уверенными, что их деньги не разворуют. Но вышло так, что иностранцы, попав в набсоветы, быстро ассимилировались. Исчезла ли коррупция из госкомпаний после прихода туда иностранцев? Все мы знаем, что нет. Но за что тогда иностранные члены набсоветов получают такие огромные зарплаты? Напрашивается лишь один ответ, за то, что "не замечают" коррупции. Поэтому, чтобы сохранить статус-кво властям придется дать добро на рекордные зарплаты даже при том, что иностранные члены набсоветов ничего не делают для развития госкомпаний, да и само их присутствие на стратегических предприятиях независимого государства выглядит, по меньшей мере, странно", — говорит глава Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"Рекордные зарплаты набсоветам - это завуалированные взятки, а засилье иностранцев в наших госкомпаниях - самый настоящий контроль внешнего управления за украинской экономикой", — добавил Кравец.

При этом, по словам экономиста Алексея Куща, зарплатные ограничения можно был бы отменить вполне безболезненно для общества.

"Нужно попросту ввести прогрессивную шкалу подоходного налога. Скажем, при зарплате до 100 тысяч гривен сохраняется нынешняя ставка в 18%. Зарплата от 100 до 500 тысяч - платишь уже двойную ставку в 36%, а от 500 тысяч - тройную ставку в 54%. Также стоило бы пересмотреть ставку ЕСВ. Сегодня она начисляется максимум с суммы 60 тысяч гривен, даже если фактическая зарплата больше. В этом случае получатели огромных зарплат пополняли бы бюджет и пенсионный фонд, а международным кредиторам нечего было бы возразить, ведь аналогичные системы налогообложения действуют и в их странах и позиционируется как "социально справедливые". Но вместо этого наши власти принимают гибридные решения, которые настолько законодательно "неправильные", и при необходимости их легко оспорить и поменять как в одну, так и в другую сторону", — говорит Кущ.