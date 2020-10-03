В Киеве разворачивается серьезный конфликт между двумя негласными "смотрящими" за столицей. В активную фазу этот конфликт вошел после публикации пленок нардепом Гео Леросом (их уже подробно проанализировала "Страна").

Раньше титул "смотрящего" за столицей носил застройщик Вадим Столар, который, не имея никакой официальной должности в Киевсовете, по факту управлял им в качестве "серого кардинала".

Однако после президентских выборов 2019 года он постепенно утратил свое влияние на мэра Киева Виталия Кличко на фоне его конфликта с Банковой. Так место Столара занял другой застройщик Денис Комарницкий. Тот самый, который в 2017 году выиграл крупнейший тендер на 6 млрд грн на достройку Подольско-Воскресенского моста.

Впрочем, так просто смириться с этим Столар не захотел.

И теперь бывший смотрящий и нынешний "меряются компроматами" друг на друга. Вчера была опубликована новая порция "слива" - против Комарницкого, которая содержит намеки на коррупционные связи Комарницкого с главой Офиса президента Андреем Ермаком через нардепа Николая Тищенко (они с Ермаком - кумовья).

Каким образом идет "битва смотрящих" на выборах и как это связано с ходом предвыборной кампании в столице - читайте в материале "Страны".

От дружбы до войны

За годы мэрства Виталия Кличко в Киеве, как считают эксперты, появилась теневая группа, установившая контроль над строительным рынком. Главную роль в ней сначала исполнял застройщик Вадим Столар, якобы ставленник Игоря Кононенко, замглавы фракции Блока Петра Порошенко прошлого созыва.

Но после смены власти в 2019 году новым "смотрящим" на киевском рынке недвижимости вместо Вадима Столара стал Денис Комарницкий - соратник экс-мэра столицы Леонида Черновецкого. В середине 2000-х он был сопредседателем фракции Блока Черновецкого в Киевсовете.

После заката "молодой команды" Черновецкого под грузом уголовных дел Комарницкий ушел в тень, где и находился, по большому счету, до прошлого года. И после победы Зеленского увидел для себя шанс.

Как раз тогда на Банковой строили планы убрать с мэра Киева Кличко и кресло под ним сильно шаталось. Но Комарницкий вместе с Ермаком и Тищенко предложили Зеленскому иную схему – поменять не мэра, а смотрящего. Тем более, что звезда прежнего смотрящего Вадима Столара уже заходила (как раз летом прошлого года он стал депутатом фракции "Оппозиционная платформа За жизнь") и отношения с ним у Кличко были не столь близки, как раньше.

Поэтому схема сработала. Кличко остался мэром (и имеет все шансы переизбраться на третий срок), а Комарницкий стал новым "смотрящим".

Эту информацию в комментарии “Стране” подтверждает Гео Лерос. И подробно описывает, как устроена связка “Комарницкий - Тищенко - Ермак”. Причем, по словам Лероса, в эту связку входит и президент Владимир Зеленский.

“Зеленский изначально поручил Ермаку строить коррупционную сетку, где Тищенко отыгрывает важную роль. Именно поэтому Ермак поставил Тищенко замом комитета транспорта. В эту сферу направили беспрецедентные бюджетные потоки. Тищенко – один из теневых кураторов "Большой стройки", где с Киселём (Юрий Кисель – председатель Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры, - Ред.) расписывает дорожные подряды, он же лично замешан в коррупции в портах. На основании моих заявлений расследуют многочисленные дела в этом направлении”, - утверждает Лерос.

По его словам, и Тищенко, и Комарницкий связаны с Леонидом Черновецким.

“Тищенко изначально был связан со столичной коррупцией, его рестораны построены за деньги Черновецких, это в Киеве ни для кого не секрет. Партнёр Тищенко – Комарницкий, которого поставили "смотрящим" за столицей после победы Зеленского. Это решение Ермак согласовал с Зеленским, поэтому президент не реагирует на многочисленные разоблачения. Кто-то же должен делать для него "грязную" работу”, - утверждает Гео Лерос.

Он заявляет, что не раз слышал, как депутаты на совещаниях в Офисе президента "получали" от Ермака за то, что вмешивались в столичные коррупционные "расклады".

“Ермак просил не трогать Тищенко и Комарницкого. На компьютере юриста Комарницкого, который изъяли во время обыска в его офисе, есть список его фирм и их подрядов, в том числе расписанные на сестру Тищенко. Есть четверо "фунтов", на которых записаны компании Комарницкого, их Тищенко поставил кандидатами от "Слуги Народа" в Киевсовет“, - добавляет Лерос.

Впрочем, в Офисе президента уже открестились от сегодняшней порции компромата. “Это субъективное оскорбительное мнение”, - заявили в ОП. А содержанием пленок должны заниматься правоохранительные органы.

Нардеп "Слуги народа" Николай Тищенко прокомментировал “Стране” пленки Лероса так: “Заниматься разоблачениями это не деньги на муралах отмывать. Здесь нужны факты и доказательства. А их у Лероса не нашлось. Потому и пошёл он не в НАБУ, а в ютуб. Жалкий предатель в обиде,что его отсекли от бюджетных денег. Поэтому ведёт себя как Киевский мусоросжигательный завод”.

На эти обвинения Гео Лерос ответил в комментарии “Стране”: "Тищенко назвал меня мусоросжигательным заводом. Пожалуй, в его случае это может быть удачной метафорой. Если Тищенко утверждает, что я мусоросжигательный завод, то он и его банда – именно тот мусор, который я буду сжигать до пепла”.

Источник “Страны” в Офисе президента, в свою очередь, утверждает, что там компромат от Лероса восприняли равнодушно.

“Я даже не знаю, как подобное можно всерьёз выкладывать как компромат. Ермак воспринял это равнодушно. Это же реально анекдот. Странный человек берет разговор "ни о чем" двух людей и зачем-то впечатывает туда фамилию Ермака. Скорее, эта плёнка и особенно его комментарии к ней говорит о навязчивом психическом состоянии самого Лероса”, - сказал “Стране” источник.

И добавил, что “кормление господина вуайериста (имеется в виду Гео Лерос - Ред.) обеспечивает субъект по фамилии Столар”.

Смотрели два товарища

История взаимоотношений Комарницкого и Столара очень давняя и запутанная.

Раньше они работали в связке.

Как следует из документов, которые находились на компьютере офиса Комарницкого и были изъяты СБУ в ходе обыска в октябре 2019 года, Комарницкий якобы финансировал реализацию схем для получения разрешений на строительство, а Столар отвечал за проведение решений через КГГА. Судя по обнаруженным документам, Столар обеспечивал принятие Киевсоветом детального плана территорий, разрешение Киесовета на возведение многоэтажки, получение градостроительных условий и ограничений. И, в том числе обеспечивал "политическую поддержку мэра и горвластей по ходу реализации проекта".

Однако все это в прошлом. После того, как Комарницкий фактически "подсидел" Столара в кресле смотрящего между ними началась открытая война, которая выливается с одной стороны в обысках СБУ на фирмах Столара (информация о них как раз прошла на днях), а с другой - в сливах компромата против Комарницкого и Тищенко.

Обнародованные вчера Леросом записи также, как считают опрошенные "Страной" эксперты, могут быть частью этой войны, так как бьют по Комарницкому и выгодны Вадиму Столару.

"Через Лероса определенные люди, сливают компромат, преследуя свои цели. Лерос же взамен получает известность и упоминания в СМИ", - считает медиа-аналитик Борис Тизенгаузен.

О связях Лероса и Столара говорит и политолог Руслан Бортник.

"Обыски у Столара связывают с Гео Леросом - говорят, что он поддерживает Столара и ввязался в эту игру. Я вижу ситуацию так, что Гео Лерос превратился в наконечник стрелы - тяжелой закулисной борьбы", - рассуждает Руслан Бортник.

Есть также версия, что к записям против Комарницкого (которые бьют и по Ермаку) может быть причастен Андрей Богдан экс-глава ОП, у которого с Ермаком - свои давние счеты.

Также, как уже писала "Страна", Героса связывают с еще одним влиятельным киевским застройщиком и заместителем главы КГГА Вячеславом Непопом, у которого также конфликт с Комарницким.

Герос же свои связи со Столаром и Непопом отрицает и говорит, что записи разговоров ему передали в СБУ.

“Непопа видел раз в жизни на каком-то мероприятии, а Столара разоблачал на флэшке, которую передал в НАБУ. Расследование выявило махинации с землей возле музея Пирогово, где украдены сотни гектаров столичной земли. Также опубликовано огромное количество строек, с которыми связан Столар. Столар был теневым куратором Кличка с 2014 года, он же и вырастил Комарницкого”, - сказал “Стране” Гео Лерос.

Кто кого на выборах?

Эксперты, опрошенные "Страной", не исключают, что на фоне скандала Комарницкого попытаются "сбить" с поста "смотрящего" за Киевом. А вот сможет ли прежний «смотрящий» Столар вернуть себе контроль над столицей, будет зависеть в том числе от результатов выборов в Киевсовет и будущую конфигурацию в нем политических сил.

"Столар никогда не был монопольным хозяином Киева - это было акционерное общество. Сможет ли он вернуть себе контрольный пакет акций на управление Киевом, зависит от результатов местных выборов. Столар поддерживает сейчас как минимум четыре проекта на выборах в Киевсовет - если они покажут хороший результат и смогут сформировать большинство с "Ударом" Кличко, влияние Столара усилится", - утверждает Руслан Бортник.

Отметим, что со Столаром связывают политический проект Пальчевского.

В то время как Комарницкий и Тищенко имели влияние на формирование списка "Слуги народа" в Киевсовет.

То есть, если "Слуга народа" и "Удар" сформируют коалицию после выборов, то влияние Комарницкого усилится несмотря на сливы компроматов. Фактически он будет контролировать горсовет.

А если "Удар" войдет в коалицию с политпроектами Столара, то, соответственно, он сможет попытаться вернуть позиции в столице.

И это, пожалуй, одна из главных интриг выборов в Киеве.

Ну а пока идет предвыборная кампания, война, судя по всему, будет продолжена.

Гео Лерос в комментарии "Стране" заявляет, что это не последняя порция компромата.

"Конечно, это только затравка, я бы сказал, что это ценностный портрет, а дальше будет фактаж", - сказал он.