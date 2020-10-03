Опросы, которые сейчас проводят различные социологические службы, отмечают примечательный факт.

За месяц до местных выборов почти четверть украинцев (из числа определившихся с политическими предпочтениями и готовых проголосовать) готовы поддержать так называемые региональные политсилы. Их активность ограничивается одной конкретной областью или даже городом.

Однако там они порой даже популярнее общенациональных партий и, судя по всему, соберут много голосов. И таких политпроектов довольно много заявилось на выборы.

Таким образом, "стихийная регионализация" в виде усиления роли местных элит и ослабления центральной власти, наблюдаемая последние годы, продолжается.

Подробности — в материале "Страны".

Город дает партбилет

Социологическая служба "Рейтинг" обнародовала 1 октября результаты проведенного 25-28 сентября социологического исследования с участием 5 тысяч респондентов. Помимо цифр более десятка общенациональных партий, социологи указали, что 23,4% (или более 18% среди всех опрошенных) составляет суммарный рейтинг 65 других партий, большинство из которых — местные политпроекты, баллотирующиеся в один или несколько областных или городских советов.

Имеется в виду партии вроде Блока Кернеса "Успешный Харьков", Блока Вилкула "Украинская перспектива" (Днепр с областью), Блока Вадима Бойченко (Мариуполь), Партии черновчан, "Херсонцев", "Черкащан", "Николаевцев", "Белая Церковь вместе", "Наш Краматорск" и т.д.

Также к этим силам примыкает и такие партии как "Пропозиция", которые хотя и идут в нескольких регионах, но опираются на мэров конкретных городов. Или как партия "Удар" Кличко, которая имеет большую поддержку в Киеве.

"Де-юре это всеукраинские партии, как требует закон, но де-факто они региональные", - комментирует генеральный директор Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель "Стране".

При этом большинство опрошенных (60-70%) хотят видеть во главе партий на местном уровне сильных лидеров из своих общин. Важно для респондентов, чтобы у этих лидеров были "хорошие команды".

"Местные элиты уже воспринимаются как эдакий коллективный хозяин, от которого зависит, будут ли свет и вода в домах, отремонтированы дороги, работать больницы, поддерживаться правопорядок. Национальные элиты с этим плохо ассоциируются. Поэтому за настоящие всеукраинские партии на местных выборах голосует только наиболее политизированная и идеологически ориентированная часть общества, а обыватель предпочитает региональные проекты. Дело ж еще в — усилении региональной идентификации. Региональный патриотизм сейчас крепче национального", - полагает политолог Руслан Бортник.

На эти электоральные предпочтения ориентировались местные кланы, запуская собственные партии.

Руслан Бортник прогнозирует, что местные политические проекты в общей сложности наберут от 40% по стране.

Это естественно скажется и на результатах общенациональных партий. Причем всех. Например три лидирующие политические силы - "Слуга народа", "Оппозиционная платформа За жизнь" и "Евросолидарность" по опросам на местных выборах набирают на 5-8% меньше, чем по рейтингам на парламентские выборы.

Например, по опросу "Рейтинга" они имеют 15,5%, 11,4% и 11,4% соответственно.

Парламентские политсилы, однако, работают по своей повестке дня.

"Кампания идет местная, но общенациональные партии хотят навязать ей всеукраинский — я бы даже сказал — парламентский характер", - полагает глава КИУ Кошель.

"Оппозиционная платформа За жизнь" поднимает тему мира на Донбассе, защиты русского языка, противостояние внешнему управлению страной. "Слуги народа" пытаются эксплуатировать тему необходимости смены элит. А "Евросолидарность" идет под лозунгом "не допустить реванша".

"Наши волны опросов показали, что на данный момент 50% респондентов голосуют за непарламентские партии. Однако кампании ведут все участники и они синхронно будут набирать", - комментирует "Стране" глава "Рейтинга" Алексей Антипович.

Поэтому серьезная интрига, с какими результатами для общенациональных партий закончится кампания.

В ряде регионов они могут серьезно потеснить местные силы. Например, в регионах юго-востока наберет голоса на своей идеологической основе ОПЗЖ, а на Западе страны "Евросолидарность" и "Свобода".

В этом плане у менее идеологически понятной партии президента местные политпроекты могут оттянуть больше голосов, чем, например, у ОПЗЖ.

Чем берут мэры

О процессе "стихийной регионализации" Украины, к которая выражается в усилении роли местных элит в политической жизни "Страна" писала еще в январе 2019 года.

Тогда мы отмечали несколько причин этого.

1. Народная поддержка

Постоянные дрязги в Киеве послемайданного периода привели к взаимной дискредитация всех общенациональных политиков (ренесанс доверия к центральной власти наблюдался в первое время после прихода к власти Зеленского, но к настоящему моменту уже почти сошел на нет).

Зато в отношении местных властей картина совершенно иная. Мэры на фоне политического хаоса в Киеве воспринимаются населением их городов как оплот стабильности и порядка. Что и обуславливает высокий уровень доверия к ним за некоторыми исключениями.

Конечно, есть и недовольство населения своими градоначальниками по вопросам коррупции и качеством работы муниципальных служб, но недовольство центральной властью на порядок больше.

2. Финансовая база

С 2015 года в стране происходит процесс финансовой децентрализации. Процесс противоречивый. С одной стороны, денег стало больше. А с другой – в регионы из центра перебросили часть расходной части. И в итоге ситуация выглядит отнюдь не так уже прекрасно (подробнее о том, что на практике представляет собой финансовая децентрализация, можно прочитать здесь).

Но, в любом случае, масштаб бюджета на местах увеличился. А значит увеличились и возможности для его "освоения" со стороны местных элит. Что серьезно поднимает их в политической табели о рангах.

3. Силовая составляющая

Для полноты картины перетока власти не хватает силовой составляющей. Правоохранительные органы в Украине находятся в подчинении у Киева.

Но, во-первых, уже сейчас во многих городах создаются так называемые "муниципальные варты" – по сути, полицейские формирования, подконтрольные мэрам.

Во-вторых, формально подчиненные Киеву силовики зачастую также ориентируются на местные кланы.

Последствия регионализации

Пока все идет к тому, что на этих выборах тенденции к усилению регионализации закрепятся.

Хотя и роль общенациональных партий будет важна. Так как "партии мэров", как правило, не смогут сформировать единоличного большинства в горсоветах. И им придется вступать в коалицию с общенациональными партиями. К слову, списки последних также во-многом будут состоять из представителей местных элит.

Однако партийные бренды будут задавать идеологическую направленность работе горсоветов и облсоветов. Одно дело, когда большинство партия мэра сформирует со "слугой народа" или "Евросолидарностью" и совсем другое, когда вместе с Оппоплатформой.

С учетом того, что уже с ноября начинается внедрение наиболее драконовских норм закона о тотальной украинизации (например, об украинизации сфер услуг) позиция местной власти будет важна. А значит и важно какие общенациональные партии в том или ином регионе получат перевес.

Другой вопрос, что усиление роли местных элит актуализирует вопрос проведения реальной децентрализации. Особенно на уровне областей, которые до сих пор контролируются областными администрациями с назначаемыми из Киева губернаторами.

В последнее время во многих случаях они находятся в конфликте с влиятельными мэрами крупных городов. Что является отражением несоответствия между официальными полномочиями назначенцев из Центра и реальным балансом сил на местах.

Приведет ли это к законодательному расширению прав регионов и к передачи власти исполкомам областных советов (о чем с 2004 года было подготовлено уже 3 проекта изменений в Конституцию, из которых два уже даже приняты в первом чтении) - будет одной из основных политических интриг периода после выборов.