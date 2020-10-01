Украинские педагоги, которые уже долгое время выбивают у властей повышенные зарплаты, рискуют остаться не только без денег, но и без работы.

Согласно новым профессиональным стандартам, которые хотят внедрить в школах, учитель должен идеально владеть иностранным, быть патриотом, владеть цифровыми технологиями, воспитывать "правильных" детей и еще и проводить идеологическую работу, к примеру проводить отсев "ненадежных" источников в интернете.

При этом все это - не просто хотелки. Несоответствие новым стандартам грозит учителям не только снижением категории, но даже увольнением за профнепригодность.

При этом доплачивать таким универсальным специалистам никто не собирается. Более того, наметились проблемы с образовательной субвенцией на следующий год, Многие сельские школы попросту "потерялись", что грозит дефицитом зарплатного фонда.

"Страна" разбиралась, чем закончатся попытки властей "подтянуть" уровень учителей, и будет ли вообще кому учить детей.

Полиглоты, актеры, цензоры

В Украине изменятся требования к учителям. Еще весной этого года Минобразования разработал новые профессиональные стандарты для учителей начальных классов и средней школы. Проект выставили на общественное обсуждение, которое закончилось в конце мая. Но на волне карантина этот документ фактически остался незамеченным учительской общественностью.

Между тем, он лег в основу нового проекта приказа Минэкономики об утверждении профессиональных стандартов для педагогов. Недавно Минобразования направило этот проект на согласование в профсоюз педагогов. Там почитали и взялись за голову.

"Ранее существовали должностные инструкции и квалификационные характеристики для учителей. Теперь их хотя заменить профстандартами. Но то, что в них вписали, не укладывается ни в какие рамки. Скажем, учителя должны свободно изъясняться на иностранном языке. Ладно бы, если бы это было требования к преподавателям иностранного. Но оно распространяется на всех, то есть, и на учителей физкультуры или трудового обучения. Получается, что те, кто сегодня иностранным не владеет, должны будут спешно его учить, или рискуют остаться без работы. Это только один из примеров, в документе подобных - масса. Особенно удивительно читать такие требования, зная, какие у педагогов зарплаты. Как говорится: "платят как дуракам, а требуют как с умных", — говорит заместитель профсоюза педработников Сергей Романюк.

Профсоюз уже направил свои замечания к проекту. Их немало.

Больше всего учительскую общественность возмутило требование свободно владеть иностранным, о котором уже упоминал Романюк.

"Понятно выражать мысли, пожелания, намерения на иностранном языке, а также объяснять свои действия в образовательном процессе, профессиональном общении. Содействовать овладению учениками иностранным языком для решения коммуникационных задач в жизненных ситуациях", — прописано задание для учителей в новых профстандартах.

"Очень сомнительное требование, которое не отвечает закону "О полном среднем образовании". Такие критерии являются обоснованными только для учителей иностранных языков", — отмечают в профсоюзе. Но требования по свободному владению иностранным распространяются на всех педагогов, вне зависимости от специализации.

"Утверждение такого пункта будет грозить сотням тысяч учителей несоответствием профессиональному стандарту, так как программы подготовки педагогов вузами не предусматривали и не предусматривают подобных положений", - утверждают в профсоюзе.

Еще одно требование к учителям — досконально владеть мимикой, жестами, движениями, визуальным образами. Эти критерии заложены в колонку "Знания", то есть, будут обязательными для всех педагогов.

"Такие составляющие самовыражения учителя, скорее всего, могут характеризовать умения и навыки. По нашем мнению, требования по постановке голоса, мимики, жестов, визуальных образов скорее могут стать профстандартом для актера, а не для учителя", - отмечают в профсоюзе.

Кроме того, это требование является нечетким и размытым. Владение мимикой и жестами в учительской работе сложно адекватно оценить при аттестации педагога. "Учителя ведь не в актерских школах учатся. Как они могут поставить голос и мимику на профессиональном уровне", — удивляется Романюк.

"Нас просто хотят унизить. Кривляться и гримасничать за копеечную зарплату я точно не буду. Моя работа - доступно дать школьникам учебный материал, ответит на вопросы, оценить усвоение. Все. Я же не в театре и не в цирке работаю, к чему же тогда фокусы и с мимикой и жестами", - не сдерживает эмоций учительница одной из столичных школ.

Что еще бросается в глаза - идеологическая перегруженность профстандартов для учителей.

Скажем, перечислено не только то, что педагог должен знать нормы и стили украинского литературного языка, но и есть приписка — "для духовной, культурной, национальной и профессиональной самореализации". Профсоюзы предлагают эту часть просто убрать.

Также учителям придется научиться "проверять достоверность источников и информации в сети Интернет", а также "определять качество информационных источников".

То есть, стать своего рода цензором для учеников и давать добро или, наоборот, ставить запреты на изучение того или иного контента.

"Но как определить достоверность того или иного источника? Какие критерии - непонятно. И если завтра тот или иной ресурс назовут пропагандистским или "неправильным", учителя будет отвечать за то, что дети читают "фейки", — говорит Романюк.

Интересно, что на учителей хотя переложить ответственность не только за знания, но и за моральный облик школьников. Так, педагог должен "обеспечивать выполнение учениками этических принципов и правил академической добропорядочности", в том числе - за пределами учебного заведения. "Такие требования — это превышение полномочи", — резюмируют в профсоюзе.

Для учителей, которые претендуют на высшую категорию, есть также такое требование: "преподавание учебных предметов с учетом особенностей языкового, культурного опыта учеников, которые принадлежат к коренным народам или национальным меньшим Украины (в том числе, таким, которые получают образование на официальных языках ЕС".

То есть, учитель должен знать не только эти языки, но еще и ментальные особенности той или иной группы населения. Иначе не видать ему высшей категории.

Будут меньше платить или уволят

Учительская общественность беспокоится не зря. Профессиональные стандарты - это не просто перечисление новых требований на бумаге. Их реально придется выполнять.

"Раз в пять лет учителя проходят переаттестацию. Им пересматривают категорию, могут повысить ее или, наоборот, снизить", — говорит Романюк. Категория - это в том числе, и размер зарплаты и надбавок. Чем выше категория, тем больше оклад учителя и различные доплаты. А если категория базовая ("специалист"), то педагог может рассчитывать разве что на минималку.

Но несоответствие новым стандартам в случае их принятия может грозить не только снижением категории (и оплаты), но и признанием профнепригодности и увольнением.

"За нарушение любого стандарта или хотя бы незначительной части требований учителю может грозить несправедливая оценка его труда вплоть до увольнения из-за профессиональной некомпетентности", — отметили в профсоюзе педработников.

Некоторые учителя, с которыми пообщалась "Страна", подозревают, что с помощью новых стандартов власти смогут "почистить" ряды педагогов.

О том, что в Украине слишком много учителей чиновники заявляли уже не раз, как и о низком уровне подготовки многих педагогов. Но выставить на улицу учителей "просто так" сложно, а вот новый профстандарт дает такую возможность на законном основании. Ведь если учитель не пройдет аттестацию, в школе ему - не место.

Сергей Романюк говорит, что в такими требованиями многие учителя уйдут из профессии сами, а молодые специалисты и вовсе откажутся работать.

"Они получают минимальную зарплату. Но если будут соответствовать новым стандартам, в частности, свободно владеть иностранным, смогут пойти на совсем другие деньги на репетиторство, переводы или устроиться в коммерческую компанию", — говорит Романюк.

Попытка проредить ряды педагогов выглядит вполне логичной с учетом зарплатной темы. "Страна" уже писала, что учителя активно требуют повышению зарплат. В законе об образовании им прописано три минималки, а в постановлении Гройсмана - четыре прожиточных минимума. Это десятки миллиардов дополнительного финансирования из бюджета.

Но на данный момент ситуация складывается таким образом, что в следующем году не везде смогут платить даже нынешние зарплаты.

"Потеряли" сельские школы

Премьер-министр Денис Шмыгаль на недавнем Кабмине заявил, что финансирование на образование на следующий год рекордно увеличили - на 34 млрд гривен. И этих денег, якобы, должно хватить, в том числе, и на повышение заплат учителям.

Но, как говорит Сергей Романюк, пока ситуация с финансированием запутанная.

"В Украине - 206 тысяч классов и на каждый положено две учительские ставки. В бюджете на следующий год заложили финансирование на 210 тысяч классов, то есть, 8 тысяч окладов еще в запасе, и них можно платить премии. Но дело в том, что предлагается непропорциональное распределение субвенции по местным бюджетам (всего их 1450). В некоторых — переплата, а в некоторых, наоборот, дефицит средств. Не учитывается до нескольких тысяч ставок. Это значит - будут проблемы с выплатой зарплат. Мы уже сообщили о такой ситуации в Минобразования. Там пообещали вмешаться, но пока угроза невыплат зарплат в некоторых школах сохраняется", - говорит Романюк.

В зону риска попадают небольшие сельские школы, которые числятся на балансе новосозданных ОТГ, но вот в финансовых планах "потерялись".

О проблемах с образовательной субвенцией на следующий год говорят и в ассоциации городов Украины. Эксперты Ассоциации обращают внимание на несколько проблем.

Во-первых, фактически количество учителей, которые работают в школах, значительно превышает расчетное количество ставок, которое заложено в субвенции. Это чревато дефицитом средств на зарплаты.

Во-вторых, есть проблема с учетом реальной наполняемости классов. При расчете субвенции берут во внимание так называемую расчетную заполняемость классов, а она зависит от плотности населения. Но на практике во многих классах учится по 30 учеников и больше, а это значит что нужно применять коэффициент раздела класса на группы при изучении ряда предметов. То есть, нужно увеличивать количество учительских ставок. А это значит, что придется либо увеличивать субвенцию, либо резать зарплаты.

В-третьих, из-за админреформы "теряются" многие сельские школы, то есть, АМУ подтвердила ту же тенденцию, о которой говорят профсоюзы - на ряд школ денег вообще не будет, если в итоговом проекте бюджета не уберут все несоответствия.

Но не факт, что просчеты с субвенций - это исключительно техническая ошибка. Власти уже не раз заявляли о необходимости "оптимизации" школ. Этот же пункт прописан в меморандуме с МВФ.

Речь шла именно об оптимизации "лишних" сельских школ, содержать которые, якобы, слишком накладно из-за небольшого количества учеников в классах. Если же повысить планку требований к учителям и "забыть" профинансировать зарплатный фонд, можно решить проблему "оптимизации" очень просто - в сельских школах попросту некому будет работать.

То есть, в целом неплохая идея - повысить профессиональный уровень педагогов (а значит - и качество образования), но со странными критериями оценки и абсолютно не подкрепленная деньгами, может обернуться масштабным кризисом среднего образования.

"Все те "хотелки", что перечислены в профстандартах тянут на зарплату в 4 тысячи долларов, которую учителям обещал Зеленский, не меньше", - иронизирует Романюк.