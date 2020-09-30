Украина устами министра иностранных дел Дмитрия Кулебы уточнила свою позицию относительно резкого обострения конфликта между Азербайджаном и Арменией вокруг Нагорного Карабаха. Еще три дня назад Киев сдержанно призывал стороны вернуться за стол переговоров и выражал сожаление по поводу погибших.

Теперь же глава внешнеполитического ведомства Украины сообщил о поддержке территориальной целостности Азербайджана и признался, что заявлению предшествовал звонок азербайджанскому коллеге. При этом Киев, по словам Кулебы, выступает за "снижение эмоций" в данной ситуации и прекращение кровопролития.

Не менее примечательно и то, что министр назвал Нагорный Карабах красноречивым свидетельством опасности так называемых замороженных конфликтов.

Какие выводы можно сделать из позиции МИД, расскажет "Страна".

Колебания министерства

Комментируя на онлайн-брифинге в среду, 30 сентября, возобновившийся конфликт в Нагорном Карабахе, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев "последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджана", как это всегда делал Баку.

"Этот принцип остается для нас абсолютно неизменным", - сказал Кулеба.

При этом он отметил, что Украина продолжает следить за развитием событий в горячей точке, согласовывая свою позицию с некими партнерами. Вполне вероятно, Кулеба имел в виду, в том числе, Азербайджан. Во всяком случае министр сообщил, что у него состоялся телефонный разговор с азербайджанским коллегой.

"Наша позиция очень четкая: война - это всегда горе, жертвы, разрушения. Мы искреннее сожалеем по поводу того, что сейчас на Кавказе происходят эти события", - сказал министр.

Важно, что это не первый комментарий МИД на тему обострения в Нагорном Карабахе. 27 сентября внешнеполитическое ведомство уже выражало обеспокоенность ситуацией, однако не отдавая предпочтение одной из сторон.

"Внимательно изучаем обстоятельства, которые привели к обострению. Призываем стороны вернуться к диалогу ради мирного урегулирования конфликта. Сочувствуем родственникам и близким погибших", - говорилось в сообщении в микроблоке МИД в Твиттере.

Можно ли заявление от 30 сентября считать признаком того, что Киев спустя три дня определился, на чью сторону в этом противостоянии встать?

Эксперт по международной политике Николай Капитоненко в комментарии "Стране" сказал, что это заявление МИД — больше о необходимости соблюдать принципы территориальной целостности и нерушимости границ, чем о поддержке самого Азербайджана в данном конкретном случае.

"Если нам удастся выдержать ту же тональность в будущих комментариях — что мы за принципы и против эскалации, будет нормально. Если мы активно займем сторону Баку — хотя я не думаю, что так будет, и не очень понимаю, в каком виде это может произойти — это будет не очень хорошо. Вообще желательно, чтобы произошел телефонный разговор министра и с Ереваном", - сказал Капитоненко.

Член группы по парламентским связям с Арменией Максим Бужанский ("Слуга народа"), характеризует заявление от 27 сентября как "взвешенное". А вот вокруг изменившейся позиции МИД он не видит "парламентской консолидации".

"В нашей фракции ("Слуги народа" - Ред.) были разные мнения насчет украинской позиции (в отношении Нагорного Карабаха — Ред.), но мы пришли к консенсусу: здесь важен принцип, как у врачей - "Не навреди!" Прежде всего — Украине. Лучшая позиция — не спешить с демонстрацией своей позиции. Мы выступаем, чтобы обе стороны искали мирные пути разрешения конфликта. Этого же требуют ЕС, Совет Европы, Совет безопасности ООН. Зачем нам становится на сторону одного из противников, какие преимущества мы получим, не совсем понятно", - прокомментировал народный избранник "Стране".

Тут еще можно вспомнить, что аналогичное заявление Киева в июле, где также говорилось о политическом урегулировании а основе "соблюдения суверенитета и территориальной целостности Азербайджана", вызвало протесты возле украинского посольства в Ереване.

Тогда тоже причиной были возобновившиеся боевые действия в Нагорном Карабахе. Протестующие облили борщом стены здания. А посла Украины Ивана Кулебу (кстати, отца главы МИД) пригласили в МИД Армении.

Сегодня старший Кулеба рискует снова оказаться под ударом после заявления сына о "территориальной целостности", полагает собеседник в дипломатических кругах Украины.

Диаспора скажет слово

Можно также напомнить, что у МИД Украины вообще сложные отношения с армянами.

Много шума наделала в апреле история с министерским циркуляром за подписью замминистра Василия Боднара с рекомендациями чиновникам насчет поведения в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи 24 апреля.

Замминистра написал, что Киев отказывается признавать те трагические события геноцидом, потому что они якобы не подпадают под его признаки, а еще из-за того, что Ереван не признает геноцидом украинский Голодомор, слишком лоялен к России и т.д.

Циркуляр вызвал возмущение Союза армян Украины (САУ) и в парламентской группе дружбы с Арменией, чья зампредседателя Дарья Володина ("Слуга народа") обратилась по этому поводу в Государственное бюро расследований (ГБР), которое открыло производство.

По словам собеседника издания среди депутатов, знакомых с этой ситуацией, МИДу пришлось потом закулисно мириться с армянской диаспорой, несмотря на боевые заявления Боднара. Парламентарий утверждает, что перемены в позиции МИД по конфликту тоже будут иметь последствия, тем более что в САУ уже жестко осудили действия Баку.

"Не думаю, что Вилен Шатворян (глава САУ, известный бизнесмен, Дарью Володину считают близким к нему человеком — Ред.) в восторге от того, что сделал Кулеба. Он же не выходит из кабинета Авакова (министр внутренних дел Арсен Аваков — Ред.) по таким вопросам", - утверждает источник, напоминая, что Аваков также этнический армянин, который не раз демонстрировал поддержку знаковым инициативам армянской диаспоры в Украине.

Политолог Вадим Карасев также считает, что даже дипломаты, имеющие дело с внешней политикой, должны учитывать настроения национальных диаспор внутри страны.

"Армянская диаспора — как впрочем, и азербайджанская — массовые и очень влияют на элиты Украины. Политически армяне выглядят сильнее — один Аваков чего стоит, хотя финансовые позиции мощные и у азербайджанцев. Нужно тщательно подбирать слова. Иначе конфликт из Нагорного Карабаха в каком-то виде перекинется сюда. Можем получить еще одну точку расшатывания", - настаивает эксперт.

Министр внутренних дел Арсен Аваков имеет серьезное влияние в армянской диаспоре Украины, фото: kmu.gov.ua

Фактор Донбасса

Кулеба в своем последнем заявлении сказал еще одну знаковую фразу: "Нынешняя ситуация красноречиво свидетельствует о том, что так называемые замороженные конфликты на самом деле никакие не замороженные, в любой момент они могут взорваться. Это очаги нестабильности в Европе".

Экс-спикер МИД, народный депутат от ОПЗЖ Олег Волошин говорит, что в этом главный урок для Украины.

"Затишье на линии соприкосновения, как сейчас на Донбассе, пусть никого не успокаивает. Нагорный Карабах это ясно показал. Путь от "просто постреливают" до всеобщей мобилизации короткий: пару дней. Надо брать на себя политическую ответственность: идти на сложные болезненные компромиссы и устранять саму линию фронта. Только это принесет настоящий мир", - прокомментировал он "Стране".

Источник в дипломатических кругах говорит о том, что параллели с Донбассом являются одним из трех главных факторов, определяющих отношение украинской власти к конфликту в Карабахе.

"Первый фактор - это влияние диаспор. В том числе и влияние такого представителя армянской диаспоры как Авакова. Хотя у азербайджанцев позиции тоже не слабые. Особенно в бизнесе. Государственная нефтяная компания Азербайджана "Сокар" влиятельная в Украине по многим вопросам. Так что можно сказать, что тут идет взаимное "погашение" активности с некоторым перевесом в сторону армян. Второй фактор - позиция Запада. А Запад войну не поддерживает, считая это игрой вышедшего из под контроля Эрдогана, который мечтает о восстановлении Османской империи. Поэтому в открытую становится на сторону Азербайджана Киев не будет. Но есть и третий фактор - ситуация с войной в Карабахе рассматривается в Украине как модель для Донбасса. Отсюда и постоянные заявления о территориальной целостности. Если допустить, что сейчас Азербайджан в союзе с Турцией сможет отвоевать Карабах или хотя бы значительную его часть, то это добавит аргументов "партии войны", которая говорит, что не нужно ни о чем договариваться с Россией, а надо копить силы для военного решения вопроса Донбасса. А если война не принесет Азербайджану больших успехов, это будет еще одним аргументов в пользу того, что нужно все-таки вести дело к мирному урегулированию по Минским соглашениям, чтоб исключить саму возможность возобновления войны", - говорит источник.