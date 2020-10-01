Гривну продолжает лихорадить. 29 сентября курс доллара на межбанке поднялся еще на 5 копеек, до 28,3250-28,34 гривен.

НБУ установил курс американской валюты на отметке 28,3 гривен. Для сравнения: на 1 сентября Нацбанк оценивал доллар в 27,56 гривен. То есть, за неполный месяц доллар подорожал на 74 копейки, а с августа — больше чем на гривну.

И, учитывая заложенный в проекте бюджета на 2021 год курс в 29 гривен за доллар, девальвация будет только усиливаться.

Что уже сейчас заставляет производителей и торговцев менять ценники на товары.

"Сейчас идет плавная девальвация - от плюс 10 копеек к курсу за неделю. Поэтому бизнес просчитывает: если оборачиваемость средств составляет, к примеру, пять недель, то к ценнику сразу же добавляют не меньше 50 копеек. Но возможна еще и "премия", на случай, если гривна станет обесцениваться быстрее. Скажем, заложат не 50 копеек, а одну гривну. Поэтому рост цен неизбежен", — говорит глава Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

Впрочем, кроме доллара, есть и другие факторы, которые начинают взвинчивать ценники.

"Страна" разбиралась, что сейчас происходит с ценами, и что подорожает больше всего.

Дешевые продукты закончились

Официальный отчет от Госстата по ценам пока есть только за август. И там ситуация радужная.

Потребительские цены в августе, по сравнению с июлем, снизились на 0,2%, правда, с начала года повысились на 1,2%.

Продукты питания, по сравнению с июлем, а августе подешевели на 1,5% (но за год - подорожали на 2,7%). такое снижение ценник обеспечили, в первую очередь, сезонные продукты: овощи (ни подешевели на 13,5%) и фрукты (минус 8,4%). Базар и макароны упали в цене на 0,6%, хлеб и хлебобулочные изделия - на 0,1%.

Правда, есть и продукты которые подорожали. К примеру, мясо в прошлом месяце, по сравнению с июлем, выросло в цене на 1%, яйца - на 3,4%, подсолнечной масло - на 0,9%, алкоголь и табак - на 0,5%. Но, как видно, подорожание незначительное.

При этом одежда и обувь, наоборот, подешевели. Украинцы получили возможность обновить гардероб на 2,3% дешевле, чем в августе, а обуться - на 4%. А вот лечиться приходится дороже - фармацевтическая продукция в августе стоила на 1% больше, чем в июле.

Но август был своего рода "раскачкой". Доллар только начал стремительно набирать в цене, а на складах еще была продукция, закупленная по старым прайсам. Поэтому торговцы не спешили переписывать ценники.

Но уже с сентября ситуация начала меняться.

Ценники на еду: овощи - плюс 10%, хлеб - плюс 20%

Первыми отреагировали на новый курс продавцы продуктов питания. В целом за сентябрь -октябрь еда подорожает не менее чем на 2%, — говорит Дорошенко.

На оптовом рынке "Шувар" (Львов) на 16,6% подорожали кабачки (до 6-8 гривен за килограмм), почти на 3% огурцы (до 9-10 гривен), на 6,4% перец (до 25 гривен), на 13,3% помидоры (до 8-9 гривен). При этом есть и позиции, которые, наоборот, упали в цене. Скажем, на 12,5% подешевела цветная капуста, на 16,4% брокколи.

Как пояснил аналитик "АПК: овощи и фрукты" Александр Хорев, в случае с плодоовощной продукцией ценники зависят не только от курса доллара.

"Курс доллара однозначно влияет на стоимость импортных овощей и фруктов. Но пока в Украину их завозится не так много. Активный сезон цитрусовых и тепличных овощей стартует примерно через две недели. И тогда мы однозначно увидим повышение ценников", — пояснил Хорев. То есть, если в сентябре прошлого года доллар был по 25 гривен, а сейчас - дороже 28, то килограмм апельсин за 2 доллара подорожает с 50 до 56 гривен, то есть, примерно на 10-11%. Точно так же с другими импортными овощами и фруктами.

Отечественная плодоовощная продукция к курсу привязана гораздо меньше, чем импорт. "Фермеры начинают реагировать на курс в декабре, когда закупают семена и средства защиты растений на следующий год, и, видя подорожание, стараются переписать ценники на урожай. Но пока все определяет рыночная конъюнктура", — пояснил он.

Это не значит, что украинские овощи и фрукты не будут дорожать.

"Сейчас на цены влияет два фактора - хитрость продавцов и погода. Скажем, памятуя ажиотаж прошлых лет по поводу картофеля и лука (из-за плохого урожая цены на них взлетели до рекордных отметок— Ред.), многие фермеры пытаются припрятать картошку и лук хорошего качества до весны. Что провоцирует рост цен. Скажем, неделю назад картофель в западных областях вдруг резко подорожал до 8 гривен за килограмм. Но ажиотаж быстро сошел на нет, так как активизировались импортеры белорусского картофеля, и цена вернулась к отметке в 6 гривен. Точно так же с луком - людям пытаются продать лук второго сорта по 2,5-3 гривны. Сразу скажу, что дефицита картофеля и лука в этом сезоне не предвидится. Но могут быть всплески цен из-за погоды. Скажем, сейчас пошли дожди, хотя урожай еще не собран. Если доступа к полям не будет, предложение снизится, и ценник могут поднять и вдвое", — говорит Хорев.

Интересная ситуация с яблоками. Цены на них в этом сезоне высокие. В столичных супермаркетах за килограмм яблок просят до 25-30 гривен в выше. "Сети уже начали работать с яблоками второго сорта, готовы их закупать в больших объемах. Ситуацию подогревают жалобы садоводов о том, что, якобы, из-за весенних заморозков погибла немалая часть урожая и всего собрали на треть яблок меньше, чем в прошлом году. Таких потерь на самом деле нет. То, что есть, и что действительно влияет на цены - активный экспорт. И непонятно, что будет с ценой дальше, так как у нас дефицит профессиональных хранилищ составляет до 20%. То есть, весной будем импортировать польское яблоко", — рассказывает Хорев.

По его словам, могут подорожать также отдельные овощи борщового набора, в частности, морковь и свекла.

"Их посеяли меньше, так как фермеры делали ставку на те позиции, которые позволили им хорошо заработать в прошлом году - лук, капусту", — отмечает эксперт.

Но, по его словам рекордных ценников, как, скажем, на лук по 40 гривен за килограмм, у нас в этом сезоне не предвидится. Овощи и фрукты, если и подорожают, то в пределах 10%.

Примерно на 20% вырастут цены на хлеб, — прогнозирует Дорошенко. "Причина - рост мировых цен на зерновые на 15% плюс девальвация гривны", - пояснил он. Но подорожание будет не резким и растянется до середины следующего года.

Молочная продукция вырастет в цене примерно на 5%. "Тут главное, что тянет цены вверх - молочное сырье. Поголовье в частных хозяйствах, которое дает дешевое сырье, продолжает сокращаться, а фермерские хозяйства, наоборот, наращивают поставки, но там выше качество молока и выше цена", — отмечает Дорошенко.

Мясо, по его словам, если и будет дорожать, то незначительно - на 1-3%. "Цены уже достигли потолка, а потребление мяса в Украине практически не растет - у людей на нег не хватает денег. Поэтому производители переписывают ценники с опаской", - пояснил он.

Стоит отметить, что рост цен на еду в следующем году может спровоцировать повышение минималки (сначала до 6 тысяч, а с лета - до 6,5 тысяч гривен). Так как большая часть этих денег пойдет на продуктовый рынок, продавцы не станут сдерживать свои аппетиты и начнут более активно переписывать ценники, — считает Дорошенко.

Лекарства: считают уже по 29 гривен за доллар

Новый курс доллара уже отразился на ценниках в аптеках. По словам руководителя Агентства медицинского маркетинга Юрия Черткова, если сравнивать с прошлым годом, цены повысились в среднем на 7%. В аптеках сейчас можно увидеть сразу несколько цен на одно и то же лекарство - старую и новую. По старым распродают имеющиеся запасы, а по повышенным (на 5-7%) — лекарства, сентябрьской поставки.

Как рассказала нам провизор одной из киевских аптек, партии товара приходят раз в 2-3 дня, и каждая новая поставка уже на пару процентов дороже предыдущей.

"Импортеры вообще закладывают курс в 29 гривен, так как оборачиваемость лекарств достаточно медленная, и они боятся потерять деньги. Поэтому цену формируют с запасом. Тут еще сказалось начало простудного сезона и общий ажиотаж на рынке, связанный с коронавирусом. Люди раскупают витамины, противопростудные, средства для укрепления иммунитета. Подорожания на 5% никто особо не замечает. Поэтому к зиме лекарства, скорее всего, подорожают еще на 5-10%, по крайней мере, самые ходовые позиции", — говорит фармацевт.

По словам Черткова, поставщики лекарств ориентируются, скорее, не на курс доллара, а на потребителя. "В фарме ценообразование идёт по таким критериям: на оригинальные препараты в зависимости от спроса и незаменимости, по генетикам - в привязке к оригинальным препаратам и лидерам рынка", - пояснил он.

Одежда и обувь: сырье дешевеет, а ценники разгоняет таможня

По непродовольственным товарам ситуация неоднозначная. С одной стороны, импорт напрямую привязан к курсу доллара. Следовательно, по логике цен должны расти.

С другой - осенне-зимние коллекции магазины закупили еще по старому курсу и даже успели заказать и оплатить весеннюю коллекцию. Поэтому у них появилась возможность для маневра - многие будут переписывать ценники по новому курсу, а, если продажи не пойдут, предлагать скидки.

Отечественные производители говорят, что пока держат цены.

"Мы пока цены не поднимаем, так как есть така возможность, несмотря на рост курса. Дело в том, что из-за коронавируса и спада мирового спроса подешевели ткани, в частности, хлопок и лен. Также из-за снижения цен на нефть подешевела синтетика. Цены по разным позициям упали от 5% до 20%. Но у нас другая проблема — таможня сильно завышает ввозную стоимость на все сырье - почти вдвое. Поэтому идут огромные переплаты по НДС и пошлинам. И из-за этого цен на готовую продукцию действительно могут вырасти", — рассказал нам руководитель концерна "Ярослав" Александр Барсук.

"Курс валют, конечно влияет на цены отечественных производителей. Однако, пока он вырос не так сильно, соответственно готовая продукция подорожала максимум на 100-150 гривен за единицу. Но если девальвация продолжится, то неизбежен новый скачек цен", — подытожила руководитель агентства MPR Communications Group и пространства украинских дизайнеров Designer's Room в ТРЦ Art Mall Лидия Маркова.

Новостройки подорожают до 15%

На новый курс доллара уже отреагировали и застройщики "В бюджете на 2021 год заложен курс 29,1. Цены на стройматериалы высокого качества снова начали расти: сказывается фактор сезонности, а также валютные "волны".

Пока рано говорить о том, насколько увеличится смета строительства, но уже сейчас некоторые аналитики прогнозируют, что период ценового затишья у производителей, связанный с форс-мажорными, карантинными обстоятельствами, подошел к концу.

Именно поэтому многие компании, проекты которых пользуются повышенным спросом, воспользуются возможностью перестраховаться, повысив цены на 5-7% на ранних стадиях строительства или на 7-15% - на этапе готовности объекта более 50%", — отмечает директор по маркетингу жилого комплекса BASA City Виктория Погасий.

"Нынешней осенью стоимость жилья на первичном рынке Киева и ближайшего пригорода существенно возрастет: до 10-15%", — прогнозирует СЕО Caspian Service в Украине Чингиз Кишиев.