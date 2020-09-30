Предвыборная гонка в Одессе уже становится одной из самых скандальных в стране. А итоги выборов пока не очень предсказуемы.

О политическом раскладе в Южной Пальмире — в материале "Страны".

Идет Саакашвили, пять Филимоновых и два Зеленских

Как и предполагала “Страна”, кампания в Одессе быстро приобрела скандальный характер.

Выделяются два резонансных случая.

Первый: массовый поход на выборы "клонов"-однофамильцев. Городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры трех тезок (отличается только отчество) и одного однофамильца Олега Филимонова, выдвинутого партией "Слуга народа" (СН), причем все четверо указали местом работы частное предприятие с названием, аналогичным партийному.

Допущены к выборам также два "клона" самого президента Владимира Зеленского и один тезка экс-главы области Михаила Саакашвили, который, к тому же, баллотируется от именного блока, не имеющего отношения к главе Исполнительного комитета реформ Саакашвили.

А вот документы "клона" действующего мэра Геннадия Труханова горизбирком отклонил.

Предвыборная "грязная" технология — регистрация однофамильцев широко применяется на украинских выборах, чтобы запутать невнимательных или плохо видящих избирателей и уменьшить результат конкурента.

В Одессе борьба за кресло мэра разворачивается нешуточная, и "дублирующих" кандидатов стоило ждать.

Всего зарегистрированы уже 18 претендентов на пост городского головы.

В их числе — кроме Труханова, который баллотируется от своей партии "Доверяй делам" (ДД) и Филимонова, народный депутат Николай Скорик — от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), общественный деятель Петр Обухов — от партии "Европейская солидарность" (ЕС), бывший мэр и экс-нардеп Эдуард Гурвиц — от своего именного блока, президент Одесской юракадемии, бывший парламентарий Сергей Кивалов — от Украинской морской партии (УМП), экс-директор комической труппы "Маски" Наталья Делиева — от "Голоса", бывший министр транспорта и экс-нардеп Евгений Червоненко — от "Нашего края".

Все зарегистрированные на сегодняшний день кандидаты в алфавитном порядке (данные "Одесса-медиа"):

- Байжанов Альберт, 62 года, пенсионер, кандидат от партии "За права человека"

- Болдин Максим, 45 лет, гендиректор юрфирмы "Интраст", кандидат от партии "Победа Пальчевского"

- Варламов Сергей, 26 лет, безработный, кандидат от партии "Национальный корпус"

- Вейдер Дарт, 38 лет, оператор помощи "Мото Хелс", кандидат от "Блока Дарта Вейдера"

- Голубов Дмитрий, 36 лет, и. о. ректора Международного университета, кандидат от "Блока Дмитрия Голубова

- Гурвиц Эдуард, 72 года, не работает, кандидат от "Блока Эдуарда Гурвица"

- Делиева Наталья, 52 года, предприниматель, кандидат от партии "Голос"

- Домбровский Станислав, 41 год, блогер, самовыдвиженец

- Зеленский Александр, 39 лет, физрук, кандидат от партии "Молодежь к власти"

- Зеленский Василий, 66 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от "Цыганской партии Украины"

- Ибрагим Морис, 58 лет, безработный, самовыдвиженец

- Калинчук Сергей, 47 лет, преподаватель хирургии, кандидат от партии "За будущее"

- Кивалов Сергей, 66 лет, юрист, кандидат от Украинской морской партии

- Кузаконь Михаил, 51 год, глава "Одесской политической платформы", самовыдвиженец

- Михайлик Олег, 45 лет, руководитель ООО "Протексис", самовыдвиженец

- Обухов Петр, 36 лет, директор службы такси "Бонд", кандидат от "Европейской солидарности"

- Печерский Юрий, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец

- Саакашвили Михаил, 30 лет, безработный, кандидат от "Блока Михеила Саакашвили" (партия не связана с бывшим главой области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили)

- Скорик Николай, 47 лет, народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"

- Стоянова Виктория, 55 лет, предприниматель, самовыдвиженка

- Трунина Марья, 23 года, безработная, самовыдвиженка

- Труханов Геннадий, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии "Доверяй делам"

- Филимонов Вадим, 26 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от партии "Наша земля"

- Три Олега Филимоновых, 27, 49 и 47 лет, все трое работают в ООО "Слуга народа" (не имеет отношения к одноименной партии)

- Филимонов Олег, 68 лет, предприниматель, кандидат от партии "Слуга Народа"

- Червоненко Евгений, 60 лет, экс-министр транспорта, кандидат от партии "Наш край"

- Щербина Игорь , 21 год, безработный, самовыдвиженец

Партии Кивалова и Гурвица погорели на женщинах

Второй громкий случай — это отказ горизбиркома зарегистрировать на выборы в горсовет списки блока Гурвица, Украинской морской партии (УМП) и "Оппозиционного блока" (ОБ). Основание в духе времени: партии не выполнили требование законодательства о гендерной квоте (не менее двух кандидатов каждого пола на пятерку списка).

Для УМП это — особенно серьезный удар. Сейчас политсила представлена в горсовете собственной, хоть и небольшой фракцией. Вообще-то ради ее сохранения кандидат Кивалов, как утверждают источники в одесской политтусовке, и баллотируется в мэры, помогая раскрутке своей партии.

"Это, конечно, сюрприз и даже смешной. В партии Кивалова юристов по понятным причинам больше, чем в любой другой партии в Одессе. Но и на старуху бывает проруха", - комментирует влиятельный собеседник в политических кругах Одессы. В выигрыше — "Доверяй делам" Труханова и ОПЗЖ, с которыми УМП и ОБ делят так называемый "бело-голубой" электорат.

Впрочем, скорее всего, оставшиеся не у дел политсилы попробуют обжаловать решение горизбиркома, поэтому для какой-то из партий эта история может иметь счастливый конец. Кстати, по слухам отказать в регистрации списков могут также "Нашему краю", но пока что голосов для этого в комиссии не набралось.

Вероятность второго тура

По выборам мэра главная интрига — будет ли второй тур. Два влиятельных собеседника в одесской политтусовке спрогнозировал "Стране" кампанию в два тура, однако с разной вероятностью.

"Вероятно, Труханову не удастся набрать более 50% голосов в первом туре. Какую-то часть голосов оттянет Скорик, возьмут свое Филимонов и Кивалов. Электорат у них схожий", - говорит глава областной ячейки Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко, не берясь называть имени вероятного соперника Труханова во втором туре.

Источник в политических кругах Одессы допускает, что это будет Скорик.

Собеседник издания из руководства местной ячейки ОПЗЖ также считает вероятным выход нардепа во второй тур.

"Скорику дают сейчас 14-15%, и это не предел. Филимонову — 9-10%, но у него тоже есть потенциал для роста. Но будем работать, чтоб во второй тур вышел именно наш кандидат. А во втором туре победа Скорика представляется не такой уж фантастической, как действующий мэр хочет показать. Думаю, биться он будет отчаянно, ждать от него можно чего угодно. Для него эти выборы — Сталинград. Потеря должности может привести к печальным последствиям, и он это понимает", - говорит источник в ОПЗЖ.

Тем временем, ходят разговоры, что против мэра объединились серьезные в городе политические игроки.

Как утверждает влиятельный источник в местной политтусовке, в горизбиркоме сложился антитрухановский союз представителей нескольких партий. И хотя председатель и секретарь комиссии — люди мэра, большинство собрать он якобы не может. Другой собеседник в политических кругах Одессы говорит, что это "частично" правда, но, действительно, былого контроля у Труханова нет.

Добавим, что ранее Филимонов высоко оценивал свои шансы на победу в мэрской гонке. "По двум причинам. Первое: я очень люблю Одессу. Одесса меня создала. Я абсолютный продукт этого города. И у меня такое впечатление, что и Одесса меня любит. Когда есть взаимная любовь — все может получиться очень хорошо", - заявлял кандидат нашему изданию на съезде СН в Киеве.

Правда, отношение к нему в городе неоднозначное. В том числе и из-за позиции, которую он занимал после Майдана (подробнее об этом читайте здесь).

Кто возьмет под контроль горсовет

Еще большая интрига - на выборах в горсовет.

За него, собственно, и развернется основная борьба на местных выборах в городе.

Списки своих партий в горсовет Труханов, Скорик и Филимонов. Первым номером в списке ЕС пойдет и ее кандидат Петр Обухов. Второй, кстати — известный художник Александр Ройтбурд, как и в списке этой партии в облсовет.

Основная борьба развернется между "Доверяй делам", "Оппоплатформой" и "Слугой народа". Также 5% барьер имеют преодолеть несколько более мелких партий.

По данным источников "Страны" в политических кругах Одессы "генеральная концепция" и Труханова, и "слуг народа" заключается в том, чтоб сформировать большинство на двоих. Где "слугам" отойдет пост секретаря горсовета.

Естественно, эта концепция не нравится всем другим партиям. В первую очередь - ОПЗЖ.

А потому от того, сколько получит первая тройка и кто окажется на первом месте и зависит будущая конфигурация большинства в горсовете.

В облсовет может прийти Степанов

Списки ведущих партий в облсовет ведут известные люди, подчеркивая тем самым внимание, которое они уделяют выборам в регионе.

Так, список ОПЗЖ возглавит сопредседатель партии Вадим Рабинович, вторым номером идет Вадим Шкаровский, первый зампредседателя облсовета нынешнего созыва.

В списке "Доверяй делам" на первом месте — бывший глава области Сергей Гриневецкий, на втором — экс-нардеп Светлана Фабрикант, которая по открытым данным до 10 сентября числилась главой национального бюро партии Сергея Тигипко "Сильная Украина". Также она была близка в последние годы к одному из лидеров "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.

ЕС в представительный орган области поведет народный депутат от этой политсилы Алексей Гончаренко. Интересно, что он также будет первым номером в списке в Подольский райсовет Одесской области, расположенный на территории своего мажоритарного округа.

Первая тройка в списке СН в областной совет — экс-глава Одесской области, министр здравоохранения Максим Степанов, народный депутат Сергей Колебошин, избранный по округу №140 Одесской области, бизнесмен Григорий Диденко, муж нардепа-“списочника” Юлии Диденко (СН).

Последний возглавляет областной штаб партии президента и, по информации “Страны", связан с влиятельным на таможне с Ильей Павлюком, старому знакомому президента Зеленского.

В одесской политтусовке распространен слух, что Степанов не прочь по итогам выборов возглавить облсовет.

"Он не очень крепко сидит в нынешнем кресле министра. Пересесть в облсовет — один из его возможных вариантов. Правда, для этого СН еще нужно показать приличный результат, что будет непросто. Да и потом не факт, что все кинутся радостно поддерживать кандидатуру Степанова. В каждой партии есть серьезные люди, которые рассматривают председательскую должность для себя", - прогнозирует влиятельный собеседник.

Но в целом у партии власти концепция по облсовету такая же как и по горсовету - показать приличный результат и создать большинство вместе с "Доверяй делам". Впрочем, на уровне области реализовать эту задачу будет еще труднее, чем в горсовете. Так как и партия Труханова, и партия Зеленского в области возьмут гораздо меньше, чем в городе. А "Оппоплатформа" больше.