Предвыборная гонка в Одессе уже становится одной из самых скандальных в стране. А итоги выборов пока не очень предсказуемы.
О политическом раскладе в Южной Пальмире — в материале "Страны".
Идет Саакашвили, пять Филимоновых и два Зеленских
Как и предполагала “Страна”, кампания в Одессе быстро приобрела скандальный характер.
Выделяются два резонансных случая.
Первый: массовый поход на выборы "клонов"-однофамильцев. Городская избирательная комиссия зарегистрировала кандидатами в мэры трех тезок (отличается только отчество) и одного однофамильца Олега Филимонова, выдвинутого партией "Слуга народа" (СН), причем все четверо указали местом работы частное предприятие с названием, аналогичным партийному.
Допущены к выборам также два "клона" самого президента Владимира Зеленского и один тезка экс-главы области Михаила Саакашвили, который, к тому же, баллотируется от именного блока, не имеющего отношения к главе Исполнительного комитета реформ Саакашвили.
А вот документы "клона" действующего мэра Геннадия Труханова горизбирком отклонил.
Предвыборная "грязная" технология — регистрация однофамильцев широко применяется на украинских выборах, чтобы запутать невнимательных или плохо видящих избирателей и уменьшить результат конкурента.
В Одессе борьба за кресло мэра разворачивается нешуточная, и "дублирующих" кандидатов стоило ждать.
Всего зарегистрированы уже 18 претендентов на пост городского головы.
В их числе — кроме Труханова, который баллотируется от своей партии "Доверяй делам" (ДД) и Филимонова, народный депутат Николай Скорик — от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), общественный деятель Петр Обухов — от партии "Европейская солидарность" (ЕС), бывший мэр и экс-нардеп Эдуард Гурвиц — от своего именного блока, президент Одесской юракадемии, бывший парламентарий Сергей Кивалов — от Украинской морской партии (УМП), экс-директор комической труппы "Маски" Наталья Делиева — от "Голоса", бывший министр транспорта и экс-нардеп Евгений Червоненко — от "Нашего края".
Все зарегистрированные на сегодняшний день кандидаты в алфавитном порядке (данные "Одесса-медиа"):
- Байжанов Альберт, 62 года, пенсионер, кандидат от партии "За права человека"
- Болдин Максим, 45 лет, гендиректор юрфирмы "Интраст", кандидат от партии "Победа Пальчевского"
- Варламов Сергей, 26 лет, безработный, кандидат от партии "Национальный корпус"
- Вейдер Дарт, 38 лет, оператор помощи "Мото Хелс", кандидат от "Блока Дарта Вейдера"
- Голубов Дмитрий, 36 лет, и. о. ректора Международного университета, кандидат от "Блока Дмитрия Голубова
- Гурвиц Эдуард, 72 года, не работает, кандидат от "Блока Эдуарда Гурвица"
- Делиева Наталья, 52 года, предприниматель, кандидат от партии "Голос"
- Домбровский Станислав, 41 год, блогер, самовыдвиженец
- Зеленский Александр, 39 лет, физрук, кандидат от партии "Молодежь к власти"
- Зеленский Василий, 66 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от "Цыганской партии Украины"
- Ибрагим Морис, 58 лет, безработный, самовыдвиженец
- Калинчук Сергей, 47 лет, преподаватель хирургии, кандидат от партии "За будущее"
- Кивалов Сергей, 66 лет, юрист, кандидат от Украинской морской партии
- Кузаконь Михаил, 51 год, глава "Одесской политической платформы", самовыдвиженец
- Михайлик Олег, 45 лет, руководитель ООО "Протексис", самовыдвиженец
- Обухов Петр, 36 лет, директор службы такси "Бонд", кандидат от "Европейской солидарности"
- Печерский Юрий, 49 лет, представитель Торгово-промышленной палаты в Швейцарии, самовыдвиженец
- Саакашвили Михаил, 30 лет, безработный, кандидат от "Блока Михеила Саакашвили" (партия не связана с бывшим главой области и экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили)
- Скорик Николай, 47 лет, народный депутат, кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь"
- Стоянова Виктория, 55 лет, предприниматель, самовыдвиженка
- Трунина Марья, 23 года, безработная, самовыдвиженка
- Труханов Геннадий, 55 лет, действующий мэр Одессы, кандидат от партии "Доверяй делам"
- Филимонов Вадим, 26 лет, замдиректора ООО "Слуга народа", кандидат от партии "Наша земля"
- Три Олега Филимоновых, 27, 49 и 47 лет, все трое работают в ООО "Слуга народа" (не имеет отношения к одноименной партии)
- Филимонов Олег, 68 лет, предприниматель, кандидат от партии "Слуга Народа"
- Червоненко Евгений, 60 лет, экс-министр транспорта, кандидат от партии "Наш край"
- Щербина Игорь , 21 год, безработный, самовыдвиженец
Партии Кивалова и Гурвица погорели на женщинах
Второй громкий случай — это отказ горизбиркома зарегистрировать на выборы в горсовет списки блока Гурвица, Украинской морской партии (УМП) и "Оппозиционного блока" (ОБ). Основание в духе времени: партии не выполнили требование законодательства о гендерной квоте (не менее двух кандидатов каждого пола на пятерку списка).
Для УМП это — особенно серьезный удар. Сейчас политсила представлена в горсовете собственной, хоть и небольшой фракцией. Вообще-то ради ее сохранения кандидат Кивалов, как утверждают источники в одесской политтусовке, и баллотируется в мэры, помогая раскрутке своей партии.
"Это, конечно, сюрприз и даже смешной. В партии Кивалова юристов по понятным причинам больше, чем в любой другой партии в Одессе. Но и на старуху бывает проруха", - комментирует влиятельный собеседник в политических кругах Одессы. В выигрыше — "Доверяй делам" Труханова и ОПЗЖ, с которыми УМП и ОБ делят так называемый "бело-голубой" электорат.
Впрочем, скорее всего, оставшиеся не у дел политсилы попробуют обжаловать решение горизбиркома, поэтому для какой-то из партий эта история может иметь счастливый конец. Кстати, по слухам отказать в регистрации списков могут также "Нашему краю", но пока что голосов для этого в комиссии не набралось.
Вероятность второго тура
По выборам мэра главная интрига — будет ли второй тур. Два влиятельных собеседника в одесской политтусовке спрогнозировал "Стране" кампанию в два тура, однако с разной вероятностью.
"Вероятно, Труханову не удастся набрать более 50% голосов в первом туре. Какую-то часть голосов оттянет Скорик, возьмут свое Филимонов и Кивалов. Электорат у них схожий", - говорит глава областной ячейки Комитета избирателей Украины Анатолий Бойко, не берясь называть имени вероятного соперника Труханова во втором туре.
Источник в политических кругах Одессы допускает, что это будет Скорик.
Собеседник издания из руководства местной ячейки ОПЗЖ также считает вероятным выход нардепа во второй тур.
"Скорику дают сейчас 14-15%, и это не предел. Филимонову — 9-10%, но у него тоже есть потенциал для роста. Но будем работать, чтоб во второй тур вышел именно наш кандидат. А во втором туре победа Скорика представляется не такой уж фантастической, как действующий мэр хочет показать. Думаю, биться он будет отчаянно, ждать от него можно чего угодно. Для него эти выборы — Сталинград. Потеря должности может привести к печальным последствиям, и он это понимает", - говорит источник в ОПЗЖ.
Тем временем, ходят разговоры, что против мэра объединились серьезные в городе политические игроки.
Как утверждает влиятельный источник в местной политтусовке, в горизбиркоме сложился антитрухановский союз представителей нескольких партий. И хотя председатель и секретарь комиссии — люди мэра, большинство собрать он якобы не может. Другой собеседник в политических кругах Одессы говорит, что это "частично" правда, но, действительно, былого контроля у Труханова нет.
Добавим, что ранее Филимонов высоко оценивал свои шансы на победу в мэрской гонке. "По двум причинам. Первое: я очень люблю Одессу. Одесса меня создала. Я абсолютный продукт этого города. И у меня такое впечатление, что и Одесса меня любит. Когда есть взаимная любовь — все может получиться очень хорошо", - заявлял кандидат нашему изданию на съезде СН в Киеве.
Правда, отношение к нему в городе неоднозначное. В том числе и из-за позиции, которую он занимал после Майдана (подробнее об этом читайте здесь).
Кто возьмет под контроль горсовет
Еще большая интрига - на выборах в горсовет.
За него, собственно, и развернется основная борьба на местных выборах в городе.
Списки своих партий в горсовет Труханов, Скорик и Филимонов. Первым номером в списке ЕС пойдет и ее кандидат Петр Обухов. Второй, кстати — известный художник Александр Ройтбурд, как и в списке этой партии в облсовет.
Основная борьба развернется между "Доверяй делам", "Оппоплатформой" и "Слугой народа". Также 5% барьер имеют преодолеть несколько более мелких партий.
По данным источников "Страны" в политических кругах Одессы "генеральная концепция" и Труханова, и "слуг народа" заключается в том, чтоб сформировать большинство на двоих. Где "слугам" отойдет пост секретаря горсовета.
Естественно, эта концепция не нравится всем другим партиям. В первую очередь - ОПЗЖ.
А потому от того, сколько получит первая тройка и кто окажется на первом месте и зависит будущая конфигурация большинства в горсовете.
В облсовет может прийти Степанов
Списки ведущих партий в облсовет ведут известные люди, подчеркивая тем самым внимание, которое они уделяют выборам в регионе.
Так, список ОПЗЖ возглавит сопредседатель партии Вадим Рабинович, вторым номером идет Вадим Шкаровский, первый зампредседателя облсовета нынешнего созыва.
В списке "Доверяй делам" на первом месте — бывший глава области Сергей Гриневецкий, на втором — экс-нардеп Светлана Фабрикант, которая по открытым данным до 10 сентября числилась главой национального бюро партии Сергея Тигипко "Сильная Украина". Также она была близка в последние годы к одному из лидеров "Оппозиционного блока" Вадиму Новинскому.
ЕС в представительный орган области поведет народный депутат от этой политсилы Алексей Гончаренко. Интересно, что он также будет первым номером в списке в Подольский райсовет Одесской области, расположенный на территории своего мажоритарного округа.
Первая тройка в списке СН в областной совет — экс-глава Одесской области, министр здравоохранения Максим Степанов, народный депутат Сергей Колебошин, избранный по округу №140 Одесской области, бизнесмен Григорий Диденко, муж нардепа-“списочника” Юлии Диденко (СН).
Последний возглавляет областной штаб партии президента и, по информации “Страны", связан с влиятельным на таможне с Ильей Павлюком, старому знакомому президента Зеленского.
В одесской политтусовке распространен слух, что Степанов не прочь по итогам выборов возглавить облсовет.
"Он не очень крепко сидит в нынешнем кресле министра. Пересесть в облсовет — один из его возможных вариантов. Правда, для этого СН еще нужно показать приличный результат, что будет непросто. Да и потом не факт, что все кинутся радостно поддерживать кандидатуру Степанова. В каждой партии есть серьезные люди, которые рассматривают председательскую должность для себя", - прогнозирует влиятельный собеседник.
Но в целом у партии власти концепция по облсовету такая же как и по горсовету - показать приличный результат и создать большинство вместе с "Доверяй делам". Впрочем, на уровне области реализовать эту задачу будет еще труднее, чем в горсовете. Так как и партия Труханова, и партия Зеленского в области возьмут гораздо меньше, чем в городе. А "Оппоплатформа" больше.