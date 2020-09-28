Во фракции "Слуга народа" не отказались от идеи внесения изменений в постановление Верховной Рады о выборах касательно Донбасса.

Без этого, как уже писала "Страна", невозможно разблокировать переговорный процесс по Донбассу, так как Россия считает, что это постановление противоречит Минским соглашениям.

В тоже время, в парламенте сильно и сопротивление идее изменения документа. Противники обещают встретить этот проект в штыки уже в главном для него комитете Рады по вопросам организации госвласти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

С учетом ажиотажа вокруг этой темы, рассмотрение наверняка будет громким.

Главный вопрос: так ли серьезно настроен Офис президента продавливать внесение документа в сессионный зал? Из ОП звучат осторожные призывы к Раде пересмотреть постановление.

Однако эксперты сомневаются, что власть вообще намерена всерьез добиваться изменений. Подробности — в материале "Страны".

Фокина ждут на разговор

Во "властном" комитете Рады во вторник, 27 сентября, ожидается встреча с замглавы украинской делегации в ТКГ экс-премьер-министром Витольдом Фокиным. Как рассказал изданию член комитета Александр Качура ("Слуга народа"), он и его коллеги хотели бы обсудить с Фокиным его заявления на тему конфликта на Донбассе.

"Это встреча назрела после резонансных интервью Фокина. Мы бы хотели, чтобы он как выходец из Донбасса и член ТКГ лично пояснил свою позицию по ряду вопросов. Давно пора было наладить коммуникацию комитета с ним", - сообщил Качура.

Вместе с тем, он сказал, что разговор с Фокиным не связан с ситуацией вокруг постановления о местных выборах. Это подтвердил "Стране" и другой член комитета Виталий Безгин (СН).

Сомнительно, впрочем, что эту тему на встрече обойдут вниманием, учитывая вызванный ею резонанс.

Мы писали, что переговоры в ТКГ приостановились из-за требования участника группы России изменить постановление о выборах из-за несоответствия Минским соглашениям пункта об условиях проведения избирательного процесса в неподконтрольных районах Донбасса.

В тексте, принятом Радой, сказано, что выборы на этой территории состоятся, в частности, после "вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины" и "восстановления полного контроля Украины над государственной границей Украины".

По мнению российской стороны, это нарушение последовательности "Минска", где действительно пункт о проведении выборах предшествует пункту о передаче границы. До внесения изменений в постановление Рады Россия отказывается обсуждать любые вопросы повестки дня переговоров, среди которых обмен удерживаемыми лицами, утверждение новых участков разведения войск и разминирования.

Глава украинской делегации бывший президент Леонид Кравчук обратился к Раде с предложением принять решение относительно постановления, но процесс забуксовал сразу же.

Даже несмотря на то, что призвал депутатов голосовать и вице-премьер Резников.

В парламент резко против изменений выступили не только противники любых уступок в переговорах о Донбассе фракции "Европейской солидарности" и "Голоса", но и близкая им идеологически часть провластной фракции СН. Тему "зрады" тут же подхватили внепарламентские радикалы.

И процесс привычно забуксовал.

Проверка дееспособности

Спустя месяц с небольшим ситуация — без особых изменений. Впрочем, во фракции СН ходят разговоры, что попытка исправить все же будет, возможно даже на этой неделе.

"На этой неделе должны поставить, дата, правда, неизвестна", - заверил собеседник издания во фракции СН, который, как говорится, "в теме".

При этом другой источник во фракции уверяет, что проект с изменениями будет вообще новый, однако неясно, когда его внесут. "На этой неделе вряд ли", - спрогнозировал он.

Как сообщила "Стране" народный депутат Татьяна Плачкова (ОПЗЖ), на сегодняшний день зарегистрированы три законопроекта на тему выборов на Донбассе. Сама она считает "наиболее юридически верным" проект №4123, подготовленный группой депутатов от "Оппоплатформы", в том числе ею самою. Ни один из документов еще не рассмотрен в главном для них "властном" комитете, в которой входит и депутат Плачкова.

Еще один член комитета Виталий Безгин (СН) сомневается, что проект на эту тему получит одобрение комитета. Он напомнил, что один из документов — авторства коллеги Качуры, и он может предложить комитету его рассмотреть на ближайшем заседании.

"Но я думаю, что у него нет шансов быть одобренным", - спрогнозировал он "Стране".

Возможно, ситуация прояснится после встречи фракции с вице-премьером-министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Она запланирована на вторник, 29 сентября, в бывшем кинозале Рады.

Само рандеву должно было состояться еще в прошлый пленарный четверг, однако вице-премьер не появился, сославшись на ангину, из-за которой он якобы не может говорить. В традиционный в пятницу час вопросов к правительству он, тем не менее, брал слово, чем немало позабавил депутатов...

Еще одна интересная тема в этом контексте — неожиданное внимание к переговорам о Донбассе заместителя председателя фракции Николая Тищенко, кума главы ОП Андрея Ермака.

Так, он написал, что 28 сентября впервые участвовал в парламентской группе по законодательным изменениям касательно Донбасса.

"Как и прогнозировал, здесь работают как профессионалы, так и откровенно слабые представители, работающие на разобщение украинцев по обе стороны конфликта. Но моя позиция неизменна, и она аналогична позиции президента. "Нет той стороны". Прежде всего есть украинцы, которых разделила война на Донбассе. И наша общая задача — объединить семьи, объединить людей и объединить Украину", - написал Тищенко в своем Телеграм-канале.

Уже сегодня вечером после заседания фракции Николай Тищенко подтвердил, что будет заниматься вопросами Донбасса. Правда, он уточнил, что это будет не участие в Трехсторонней контактной группе (о чем ранее ходили слухи), а некий новый формат, связанный с парламентской работой.

Презентацию нового формата он пообещал провести в ближайшее время.

В чем этих движений - пока непонятно. Не исключено, что это просто попытка властей создать пиар-площадку для разговоров о мире на Донбассе в условиях, когда прежняя (ТКГ) заблокирована из-за постановления Рады.

И пока непонятно - будет ли парламент на самом деле предпринимать попытки эту проблему решить.

Политолог Руслан Бортник допускает, что в команде президента Зеленского заинтересованы, скорее, дотянуть с вопросом до дня голосования на местных выборах 25 октября, когда постановление потеряет актуальность.

"В ОП тянут время. Они предпочли имитировать переговорный процесс в Минске, чтобы он полностью не замерз, потому что это чревато потерей голосов на юге-востоке и центре — ключевых для СН регионах. Расчет на то, что постановление утратит юридическую силу. И какой смысл тогда его менять?" - комментирует Бортник "Стране".

По его мнению, российская сторона добивается подтверждения неспособности Киева провести решение по выполнению Минских соглашений через собственный парламент. И это будет использовано в переговорах Москвы с Германией и Францией.

Отметим, что это, а также необходимость все-таки попытаться предъявить какой-то прогресс по мирным переговорам до выборов и могут толкнуть Банковую все-таки попытаться провести через Раду изменение постановления. Правда шансов на это все меньше.