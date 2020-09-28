По мере приближения старта нового отопительного сезона украинцев все больше интересует вопрос - что будет с тарифами на коммуналку.

О том, что расценки практически на все коммунальные услуги будут повышаться, эксперты говорят уже давно. "Страна" уже подробно писала, как могут измениться платежки на газ, отопление, электричество и воду. Вопрос только в дате "Ч" - когда власти решаться запустить новые ценники.

На днях в СМИ появилась информация, что уже с 1 октября в Украине отменят льготный тариф на первые 100 киловатт электроэнергии для населения (сейчас он составляет 90 копеек за киловатт). Кроме того, якобы, с октября на 22% повышается тариф на холодную воду.

Впрочем, в Минэнерго информацию по подорожанию электроэнергии опровергли. В отказ пошли и водоканалы. "Это неправда, тариф на воду остается прежним", - заверили нас в "Киевводоканале". Но признали: необходимость пересмотра тарифов уже назрела. То есть, новые цифры в платежках - всего лишь вопрос времени. Не исключено, что повышенный тариф запустят с начала следующего года.

"У НКРЭ есть планы и по отмене льготного тарифа на электроэнергию. Но думаю, правительство не будет развивать эту тему до весны", — говорит аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук.

А вот космические платежки по отоплению и газу украинцы могут получить раньше - уже с октября-ноября.

"Страна" разбиралась как в Украине изменятся тарифы на коммуналку.

Когда отменят льготные 100 киловатт

Новость об отмене льготного тарифа на первые 100 киловатт электроэнергии, которую в Минэнерго нам опровергли, появилась не просто так.

Такие планы действительно были. В проекте меморандума по зеленой энергетике отмена льготных 100 киловатт для населения предлагалась как один из способов компенсировать убытки государства от зеленых тарифов. Называлась также дата возможной отмены льготного тарифа - 1 октября.

Но в итоговой версии меморандума пункт о повышении цен на электроэнергию для населения уже не фигурирует. Хотя, как говорят наши источники, окончательно от идеи убрать льготы регулятор не отказался.

То есть, теперь эту идею будут продавливать на уровне Кабмина. И, понятно, что до выборов на непопулярную меру власти вряд ли пойдут. Скорее всего, отложат повышение ценников либо до 1 января, либо до весны следующего года. Так что подорожание электроэнергии - только вопрос времени.

Сейчас по льготным тарифам за свет платят не только те, кто потребляет мало электроэнергии. Всем потребителям их первые 100 киловатт считают по 90 копеек, а уже за все, что выше - по 1,68 гривен. "В итоге получается вполне приемлемый средневзвешенный тариф (он составляет 1,07 гривен за киловатт — Ред.). Доля "дешевой" электроэнергии по 90 копеек за киловатт в общем балансе потребления населением достигает 25%, то есть из 35 млрд киловатт это больше 8 млрд киловатт в год", — пояснил Юрий Корольчук.

С учетом того, что среднее потребление домохозяйств — до 200 киловатт в месяц, придется платить 336 гривен. Для сравнения: сейчас насчитывают по 90 копеек за первые 100 киловатт (90 гривен) и по 1,68 гривен за следующие 100 киловатт (168 гривен). В итоге получается сумма 258 гривен. То есть, без льготного тарифа за те же 200 киловатт придется заплатить на 78 гривен больше.

Но отмена льготных 100 киловатт может оказаться лишь вершиной айсберга. В Меморандуме с МВФ власти обязались выйти на полностью рыночные коммунальные тарифы для населения. Экономически обоснованный тариф предусмотрен и в законе о рынке об электроэнергии. Его не ввели лишь на переходной период - пока рынок не заработает на полную силу. Формально он истек еще 1 мая, и его официально не продлили.

Рыночный тариф - это даже не 1,68 гривен. По оценкам экспертов реальная стоимость электроэнергии - не меньше 2,5 гривен за киловатт. То есть, а те же 200 киловатт нужно будет заплатить уже 500 гривен, а это почти вдвое больше, чем сейчас.

Подорожание воды: попытка номер два

Пересчитают ценники и на холодную воду и водоотвод. В СМИ появилась информация, что тариф на воду вырастет на 22% уже с октября этого года. В водоканалах эту информацию нам опровергли.

"Есть четкая позиция городских властей - тарифы повышать не будут. Последний раз тарифы должны были пересмотреть весной, как раз перед карантином, но столичные власти их не согласовали и мы прислушались к их мнению. На данный момент никаких изменений в стоимости услуг не планируется", — пояснили нам в "Киевводоканале".

Глава "Житомирводоканала" Андрей Никитин также говорит, что с октября никакого повышения ценников не будет.

"С 1 октября это невозможно. Лицензиатам устанавливают тарифы, увеличивая либо уменьшая их, с 1 января", — пояснил нам Никитин.

То есть, если ценники на воду и вырастут, то уже с нового года. Основания для подорожания есть, - говорят в водоканалах. "Меняется стоимость реагентов, электроэнергии, других составляющих себестоимости тарифа. Поэтому корректировки нужны", — говорят в "Киевводоканале". При этом назвать процент будущих "корректировок" коммунальщики затруднились.

"Тариф на воду сильно зависит от стоимости электроэнергии, так как ее доля в структуре тарифа - до 35%. Поэтому как только с введением рынка электроэнергии стоимость последней выросла, поползли вверх и затраты водоканалов. Сами же водоканалы вместо того чтобы заниматься снижением энергопотребления решили переложить все затраты на потребителя", — отмечает глава департамента коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Следует отметить, что недавно НКРЭ согласовала инвестпрограммы сразу нескольким региональным водоканалам.

К примеру, Каменец-Подольскому "Гортепловодоэнергия" одобрили программу на 6,9 млн гривен. деньги пойдут на реконструкцию сетей, узлов учета водопроводных и канализационных станций, обновление парка спецтехники. Инвестпрограмма для "Лисичанскводокнала" - на 4,4 млн (замена насосов, канализационных сетей и пр.), "Днепроводоканала" - на 65,7 млн (техническое переоснащение объектов водоснабжения и водоотвода). Каменскому водоканалу (Днепропетровкая область) согласовали инвестиции в 7,7 млн в восстановление водопроводных и канализационных сетей. "Броварытепловодоэнергия" - 2,2 млн (реконструкция водоочистительных сооружений и канализационных насосных станций).

Любые инвестиции в коммунальной сфере закладываются в конечный тариф для потребителей. Поэтому это тоже - поводу для подорожания.

Если вода, как и ожидалось ранее, подорожает на 20%, среднестатистическая киевская семья заплатит за 10 кубов порядка 270 гривны вместо нынешних 230 гривен.

На газе - плюс тысяча к платежке

Не лучшие ожидания и по газу. Напомним: с августа в Украине запустили рынок газа, поэтому население платит фактически по расценкам промышленности. Для теплокоммунэнерго на этот отопительный сезон еще действует ПСО. Поэтому тех, кто живет в многоэтажках рыночные ценники на газ коснуться только по кухонному газу. Но жителям частных домов, обогреваемых газовыми котлами, придется платить по рыночным тарифам уже этой зимой.

При этом цены на газ с сентября существенно выросли. На сентябрь "Нафтогаз" установил ценник в 4,7 гривен за куб, что почти в полтора раза дороже (а точнее на 45%), чем в августе. У других поставщиков газа ценники еще и выше — 5-6 гривен за куб.

Такое подорожание тогда пояснили мировыми тенденциями - по мере приближения к отопительному сезону газовые котировки на европейских биржах пошли вверх. И это процесс продолжается.

"Скорее всего, цены и дальше будут расти. Поэтому уже скоро мы увидим ценник в 6 гривен за куб, а зимой - и 7 гривен", — говорит Юрий Корольчук. Также этой осенью пересмотрят абонплату за газ. Поэтому итоговый тариф в отопительный сезон может вырасти до 8-8,5 гривен за куб. То есть, за отопление небольшого дома в 100 квадратов (расходуется примерно до 500 кубов газа в месяц) придется заплатить до 4-4,3 тысяч гривен, что примеру на тысячу дороже, чем прошлой зимой, когда цены на газ резко просели.

Причем, еще непонятно, что будет с субсидиями.

"Страна" уже писала, что наметилось сразу несколько проблем. Минсоцполитики предупредило, чтобы субсидианты предупреждали о смене поставщика газа, иначе могут остаться без компенсации за коммуналку.

Плюс появилась идея считать субсидию по цене на газ не выше той, что дает поставщик последней надежды (а она, как минимум, на гривну за каждый куб ниже, чем у коммерческих поставщиков). Перейти же к поставщику последней надежды могут только хронические должники, да и то не больше чем на 60 дней. Но тогда субсидии тоже не будет - при наличии долгов она автоматически снимается.

Поэтому отопление для жителе частных домов (а это в основном сельское население) этой зимой может оказаться неподъемным.

Газ для кухни меньше ударит по кошелькам украинцев, ведь его потребление незначительно. Скажем, если в сентябре среднестатистическая семья платит за 10 кубов 47 гривен, то зимой придется отдать до 70-75 гривен.

Как подорожает отопление в многоэтажках

Тарифы на отопление для многоэтажек НКРЭ начала утверждать еще в конце прошлого отопительного сезона. Но тогда они так и не вступили в силу - их отложили до октября этого года.

На днях регулятор сообщил, что на данный момент экономически обоснованные тарифы на тепловую энергию уже установлены всем лицензиатам НКРЭ. 23 сентября получили новые тарифы "Херсонская Теплоэлектроцентраль" и "Харьковский тепловые сети".

При этом тариф разбили на несколько составляющих (стоимость тепла, транспортировка), поэтому базовые расценки на тепло в некоторых городах даже снизились, но при этом выросла стоимость доставки. Поэтому в целом отопление подорожает до 10%. То есть, если отопление однокомнатной квартиры в Киеве стоило прядка 1,5 тысячи в месяц, то будет - 1650 гривен.

И это - при стабильной цене ПСО. А если газ в Европе будет дорожать, она также подрастет, хотя, возможно, и не так сильно, как рыночные цены на газ для населения.

В одном из региональных теплокоммуннэнерго нам рассказали, что новые весенние тарифы не учитывают повышения минимальной зарплаты до 6 тысяч гривен с 1 января, поэтому уже сейчас, якобы, "занижены" и их нужно еще повышать, как минимум, на 5%. Поэтому коммунальщики уже начали лоббировать новый пересмотр тарифов.

"Если брать общую платежку, то в среднем она увеличится на 5-7%, и это без учета отопления. Зимой квитанции могут и вовсе вырасти на 3-4 тысячи гривен в зависимости от площади жилья и типа отопления. Уже сейчас можно спрогнозировать, что долги по коммуналке и дальше будут расти. Ведь у людей стоит выбор: отложить денег на черный день на еду и лечение от коронавируса, или платить коммуналку", — заявил Олег Попенко.