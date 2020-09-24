Украинцев будут защищать от инфекций по-новому. На днях в парламенте зарегистрирован законопроект №4142 об общественном здоровье. Он прописывает новые подходы в борьбе с эпидемиями. В том числе - обязательную вакцинацию. Без прививок дети не смогут посещать садики и школы, их также нужно будет делать работникам сферы обслуживания.

Причем, предлагается существенно расширить перечень обязательных вакцин. Появится новая прививка - от пневмококка. Причем, ее предлагается делать не только детям, но и людям из групп риска.

Как стало известно "Стране", под эту вакцину из бюджета уже пытаются выбить 2 млрд гривен. В качестве аргумента лоббисты приводят тот факт, что прививки от пневмококка, якобы, позволят снизить риск осложнений коронавируса.

В проекте много и других норм. Он предусматривает создание нового уполномоченного органа, который станет своего рода заменой ликвидированной ранее санстанции, прописывает правила введения карантина и пр. "Но главное - это все же вакцинальная схема", — считает глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

Напомним: недавно в Раде уже регистрировали другой законопроект по обязательной вакцинации. Его подавал нардеп от "Слуги народа" Евгений Шевченко. Но после широкого общественного резонанса он отозвал свой проект. Хотя новый законопроект обещает стать еще более скандальным.

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Под законопроектом №4142 подписалось 14 нардепов, в том числе, глава профильного комитета Михаил Радуцкий, Лада Булах, Ольга Стефанишина, Ярослав Дубневич, Артем Дубнов и др.

Проект был подан "на замену" другому — №4058 "слуги народа" Евгения Шевченко, который успели окрестить "законопроектом об обязательной вакцинации". Как уже писала "Страна", недавно Шевченко отозвал этот проект, в том числе, из-за широко общественного резонанса, который вызвала идея нардепа сделать прививки обязательными. Хотя, как пояснял нам сам Шевченко, никакой сенсации в его проекте не было.

"Парадокс в том, что этот законопроект дублирует статью 15 действующего закона "О защите населения от инфекционных заболеваний", который действует с 2012 года. Действительно, в проекте нашего закона есть норма о том, что дети, которые не прошли вакцинацию по графику (обязательные четыре прививки с рождения), не прошли медосмотр, не допускаются к учебе. Но ничего нового мы не предлагаем вообще. Речь о тех же прививках, которые и так все дети по графику обязаны делать. И за эту норму, по которой уже восемь лет все живут, на меня набросилось полстраны", — отметил Шевченко в комментариях "Стране".

На самом деле, как рассказал нам источник из медицинских кругов, законопроект Шевченко был своего рода "провокацией".

"Его подали, чтобы вынудить раскрыть карты лоббистов вакцинальной схемы. Те планировали подавать свой законопроект позже, уже под деньги из бюджета. Но, увидев альтернативный документ, активизировались", — говорит источник.

Новый законопроект №4142 предлагает полностью поменять систему эпидемиологической зашиты населения. Сейчас ее регулирует два основных закона — "О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения" и "О зашите населения об инфекционных болезней". Оба закона старые, в них прописана прежняя система - с СЭС и главным санитарным врачем — которая по факту уже давно не работает.

В проекте №4142 эти законы предлагается отменить. И на замену выписана новая система.

Так, аналогом СЭС станет некий уполномоченный орган, который займется эпидемиологическим надзором. Прямо он не называется, указано, что его определит Кабмин. Но, как подозревают эксперты, эти полномочия отдадут Центру общественного здоровья при Минздраве и его региональным подразделениям - лабораторным центрам.

Уполномоченный орган, помимо санитарного надзора, будет утверждать нормы питания, наборы продуктов, нормы двигательной активности для украинцев, допустимые нормы вредных веществ, списки инфекционных болезней с обязательной госпитализацией и прочее. Руководитель уполномоченного органа или его заместитель будет наделен полномочиями главного санитарного врача.

Широкие полномочия прописаны для самого Кабмина. Он будет утверждать национальные программы по здоровью, устанавливать и отменять карантин (хотя в действующем законодательстве указано, что общенациональный карантин вводится Радой с подачи правительства), принимает решения о дополнительной вакцинации, утверждает методики расчета убытки из-за массовых случаев инфекционных и других заболеваний, стоимости услуг в сфере общественного здоровья, порядок проведения эпидрасследований.

Также подробно выписаны термины: что такое эпидемия, карантин, самоизоляция, "бектерионосиотель" (то есть, если человек сам не болеет, но может заражать других - например, бессимптомный носитель коронавируса) и другое.

Бактерионосители получат право на лечение по программе медгарантий и больничный. Если они задействованы в сфере защиты населения, то не будут допускаться к работе или их переведут на другую работу, не связанную с тесным контактом с населением.

То есть, на первый взгляд, предлагается новая система защиты населения от инфекционных болезней и эпидемий взамен той, которая на данный момент уже фактически не работает.

Впрочем, как говорит экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас, в проекте полно "белых пятен".

"К примеру, указано, что полномочия главного санврача выполняет руководитель уполномоченного органа. Но сами эти полномочия подробно не прописаны. А законы, в которых они есть, в частности, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения этот проект предлагает отменить. Поэтому вопрос - что же будет вправе делать главный санитарный врач - остается без ответа", — отметил Протас.

По его словам, в проекте "не хватает многих конкретных вещей". В частности, не пописана ответственность должностных лиц (указано лишь, что ответственность - в рамках действующего законодательства), не указано в каких объемах нужно готовить кадры для эпидемиологических служб, как определяется зарплата и гарантии для эпидемиологов и инфекционистов и прочее.

С другой стороны, все эти подробности могут быть прописаны в отдельных нормативных актах.

Обязательная вакцинация плюс еще одна прививка

Отдельно в законопроекте выписаны правила вакцинации. В вопросе - являются ли прививки обязательными - расставлены все точки над "і".

Зачисление детей в образовательные учреждения, а также учреждения оздоровления и отдыха производится только при наличии выписки из медкарты с указанием сделанных прививок. "Детям, которые не получили профилактических прививок согласно с календарем, посещение учреждений образования, оздоровления и отдыха запрещается", - указано в проекте. Если сроки вакцинации нарушены, то решение о допуске ребенка в детсад или школу принимает специальный консилиум.

Но главное - сам календарь прививок. Его предлагают расширить. В календаре на этот год обязательными для детей до 16 лет являются семь вакцин (от гепатита В в первые сутки, 3 и 6 месяцев, от туберкулеза в первые 3-5 дней, от кори, паротита и краснухи в 12 месяцев и 6 лет, дифтерии и столбняка по схеме, полиомиелита, ХИБ- инфекции (гемофильной инфекции), коклюша). В проекте предлагается сделать обязательной прививку еще и от пневмококковой инфекции.

При этом указано, что вакцинация по календарю должна обеспечиваться за средства государственного или местных бюджетов, а также из других источников, не запрещенных законодательством. Как быть, если пришло время делать прививку, а ее в наличии нет (а такое встречается нередко) из проекта непонятно. Не исключено, что это как раз тот случай, когда придется включать "другие источники", скажем, делать прививки в частных клиниках. Ведь если вакцины нет, а оформляться в садик или школу нужно, то другого выхода у родителей попросту нет.

При этом та же прививка от пневмококка, которую предлагают сделать обязательной, в частных клиниках стоит недешево — порядка 2-2,5 тысяч гривен.

Варианты с покупкой справок могут не пройти. Уже сейчас контроль за справками усилили, а в ном законопроекте прописан еще более строгий контроль за иммунизацией.

Отметим, что все перечисленные прививки обязательны и для взрослых украинцев, если они по работе сталкиваются с большим количеством людей. В этом случае вакцинация проводится за счет работодателя. Конкретный перечень профессий, представителям которых придется делать прививки, должен отдельно определить уполномоченный орган.

Стоит отметить, что прививка от пневмококка, которую предлагают включить в обязательный календарь, есть в прививочном графике и в других странах, скажем, США. России и др. Считается, что она позволяет общий уровень заболеваемости пневмониями и ОРВИ. А в последнее время эту вакцину стали продвигать в том числе, как способ минимизировать риск заражения коронавирусом. В Украине многие родители вакцинируют детей от пневмококка по рекомендациям педиатров, за свои деньги.

Но есть ряд противопоказаний, в частности, инфекционные и некоторые хронические заболевания.

"Эта прививка должна делаться по показаниям и дает эффект, только если поставлена до 6 лет. Польза для пациентов других возрастных групп не доказана, как и ее роль в противодействии коронавирусу", — говорит глава Национальной медицинской палаты и врач-эпидемиолог Сергей Кравченко.

По его мнению, вакцинальная схема - это главное, ради чего писался новый законопроект.

Как рассказал нам источник из медицинских кругов, Минздрав под эти вакцины уже выбивает из бюджета 2 млрд гривен. Вакцинировать хотят не только детей, но и людей из групп риска по коронавирусу (пожилых, медиков, силовиков и другие).

Якобы, лоббируют эту схему представители так называемой "украинской фарммафии".

"В последнее время в украинских СМИ активно выступает американский профессор, инфекционист Михаил Фаворов, отец экс-топ-менеджера "Нафтогаза" Андрея Фаворова. Он, в частности, доказывает, что прививки от пневмококка могут работать и от коронавируса. Михаил Фаворов близко общается с Борисом Литовским, который контролирует ряд компаний- дистрибьюторов медикаментов. Не исключено, что после принятия нового законопроекта наладят массовую поставку вакцин от пневмококка за бюджетные средства. Как показывает практика, к нам могут везти и откровенный неликвид, в частности, вакцины, сроки пригодности которых истекают", — предположил Сергей Кравченко.

Следует отметить, что в проекте бюджета на следующий год предусмотрено 2,6 млрд гривен на вакцину от коронавируса. Но это если она к тому времени появится. А если нет, деньги могут пустить и на прививки от пневмококка.

Новая "кормушка"

Сергей Кравченко обращает внимание и на другие схемы, возможность реализации которых появляется в случае принятия законопроекта.

Уполномоченному органу хотя вернуть ряд разрешительных функций, в частности, по регистрации дезинфицирующих средств, сертификации жилых помещений и пр., которые в свое время забрали у СЭС как "коррупционную кормушку".

Уполномоченный орган будет выдавать и новые сертификаты - так называемые сертификат опасных факторов.

Причем, что это такое, из проекта не совсем понятно. Указано лишь, что это могут быть вещества химической, биологической и физической природы, а под это определение при желании можно подогнать что угодно, — говорит Протас. При этом есть списк исключений, которые "опасными" не являются и не требуют получения сертификата. Это, к примеру, отходы, косметика, лекарства и ветеринарные препараты, полуфабрикаты собственного производства, пестициды и агрохимикаты. Сертификат будут выдавать на пять лет, но могут и отказать, скажем, если неправильно оформлены документы.

С одной стороны это позволит усилить контроль за потенциально вредными веществами, с другой - открывает новые возможности для коррупции.

Интересно, что в пояснительной записке указано - реализация нового закона не потребует дополнительных средств из госбюджета. Но авторы предупреждают: в последующем деньги все же понадобятся - в размере 1-4% от точных затрат на здравоохранение.

"Инвестиции в профилактические мероприятия могут дать прибыль в течение 1-2 лет. Прибыль, возможно, и будет. Главный вопрос - кому", — иронизирует Протас.