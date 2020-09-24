Представители Запада усиливают давление на Украину после решений Конституционного суда о незаконности назначения главы НАБУ и неконституционности ряда положений закона о НАБУ, а также после избрания Радой членов конкурсной комиссии по отбору главы САП.

Только за последние дни эту тему поднимали вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по иностранным делам Жозеп Боррель и посол ЕС в Украине Матти Маасикас. Кроме того, вчера послы стран большой семерки провели по этому поводу выездную встречу с Зеленским в Николаеве.

Главный смысл всех "месседжей" сводился к тому, что "Киев должен обеспечить правовую ясность" в этом вопросе и "выполнить требования по верховенству права".

Боррель еще и пообещал Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для выхода из кризиса, связанного с коронавирусом, если вышеозвученные условия будут выполнены. С дипломатического на ультимативный язык эти заявления уже "перевели" активисты общественных организаций, получающих гранты западных структур на борьбу с коррупцией.

Речь идет о том, что Украина должна сохранить за Западом право влияния на НАБУ и САП. То есть, перестать пытаться уволить главу НАБУ Артема Сытника, а также назначать новым главой САП согласованную с Западом кандидатуру.

Более того, активисты как бы "от имени Запада" пригрозили украинским политикам лишением безвиза. И речь идет не только о том, что по их мнению, у страны могут отобрать безвиз. Они начали кампанию за индивидуальный запрет на въезд в США, ЕС и Великобританию своим оппонентам. То есть, такой себе выборочный личный безвиз для депутатов и политиков, которые голосуют не так, как им бы хотелось.

Детали противостояния анализирует "Страна".

1,2 млрд евро пряника

На текущей неделе состоялся визит вице-президента Еврокомиссии и комиссара по иностранным делам Жозепа Борреля в Киев. Здесь он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и на этой встрече пообещал дать нашей стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для выхода из кризиса, связанного с коронавирусом. Но получить эти деньги, как объяснил Боррель, Украина сможет при двух условиях - выполнив меморандум о сотрудничестве с МВФ, а также усилив "верховенство права".

Что конкретно подразумевается под усилением верховенства права, глава дипломатии ЕС не пояснил. Но уже традиционно речи высокопоставленного европейца пояснили активисты из лобби НАБУ - не трогать главу Бюро Артема Сытника и изменить процедуру определения членов комиссии, которые будут назначать главу Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Речь идет о двух ключевых направлениях, в которых Украина пошла наперекор Западу.

Во-первых, Конституционный суд в конце августа и середине сентября вынес два решения - о незаконности назначения бывшим президентом Украины Петром Порошенко главы НАБУ Артема Сытника, а также о том, что часть положений закона о НАБУ не соответствуют Конституции.

И во-вторых, о постановлении, которое на прошлой неделе проголосовала Верховная Рада - в нем говорится об определении представителей в состав комиссии, которая будет выбирать руководителя САП, без учета мнения Запада. Сразу после этого голосования значительная часть так называемых антикоррупционных активистов заявили о том, что Украина рискует потерять безвизовый режим с Европой из-за этого голосования.

Правда, страшилки о конце безвизового режима развеял уже другой высокопоставленный чиновник Европейского союза - посол ЕС в Украине Матти Маасикас. В интервью "РБК-Украина" он отметил, что на данный момент нет прямой угрозы потери Украиной безвизового режима со странами Европейского союза. Но добавил, что в ближайшее время властям необходимо обеспечить правовую ясность вокруг НАБУ.

Таким образом, западные дипломаты показали, что борьба за сохранение влияния на НАБУ и САП не прекращается.

Что же касается позиции Борреля, получается, что если в Украине восторжествует право (читай, в НАБУ и САП останутся те, кого хочет видеть Запад), то нашей стране дадут "пряник" - в виде 1,2 млрд евро на преодоление "коронавирусного" кризиса.

А если верховенства права не будет, то и кризиса никакого, получается, нет и деньги Украине не нужны.

О НАБУ и САП шла речь и на вчерашней встрече послов "большой семерки" с президентом Владимиром Зеленским.

По ее итогам, Банковая выпустила сообщение, в котором цитирует заявление президента: "как гарант Конституции я готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность работы САП, НАБУ, ВАКС. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов".

То есть позиция озвучена двоякая. С одной стороны, обещана "прозрачность". С другой стороны Зеленский дает понять, что общество недовольно эффективностью работы антикоррупционных органов. А потому там необходимы перемены.

Отметим, что по социологическим опросам более 70% украинцев недовольным работой САП и НАБУ.

В целом сейчас борьба разворачивается по двум ключевым направлениям.

Во-первых, конкурс по главе САП. Как сообщил "Стране" источник в Офисе президента, его действительно постараются провести максимально открыто, допустив к нему максимум желающих. А также постараются убедить Запад в том, что победитель этого конкурса будет независим и продолжит сотрудничество с США и ЕС. Правда, не факт, что в этом убедить получится, если победитель не будет из числа тех, на кого укажут западные структуры. И тут уже вопрос - насколько хватит политической воли у властей отстоять этот выбор и объяснить всем, что победителя должна определить конкурсная комиссия, а не послы.

Во-вторых, изменение закона о НАБУ, что является прямым требованием Конституционного суда.

Народный депутат Александр Качура ("Слуга народа") в разговоре со "Страной" отмечает, что депутаты монобольшинства нацелены на то, чтобы уже этой осенью проголосовать за новый закон о НАБУ.

"В решении Конституционного суда сказано о необходимости привести закон о НАБУ в соответствии с Конституцией. Насколько мне известно, некоторые наработки уже есть в рабочей группе в правоохранительном комитете. Мы заинтересованы как можно скорее принять обновленный закон, в котором назначение главы НАБУ будет соответствовать Конституции", - говорит он "Стране".

По данным "Страны" в этом законе могут заложить норму о том, что с момента вступления его в силу все прежнее руководство НАБУ покидает свои посты (точно также как это было сделано прошлой осенью с законом о ГБР).

Правда, Зеленский мог бы и быстрее разрешить коллизию - просто отменить Указ о назначении Сытника главой НАБУ, но на это он в нынешней ситуации давления Запада вряд ли пойдет.

"На сегодня парламент и президент нарушают закон. Они не реализовали решение КС по НАБУ. Как минимум должен был быть указ президента об отмене решения его предшественника о назначении Сытника. Но, видимо, продолжаются торги, и поэтому Зеленский не принял окончательное решение, и будет тянуть до принятия нового закона по НАБУ", - считает политолог Руслан Бортник.

Безвизовый кнут

Группа поддержки НАБУ внутри страны видимо отдает себе отчет, что ситуация для них не простая и давление Запада может и не сработать.

Поэтому они уже приняли угрожать разными карами украинским политикам и чиновникам, если они не выполнять их требования по антикоррупционным органам.

Глава грантового Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин опубликовал на своей странице в Facebook фото с Жозепом Боррелем и написал, что аналитики ему передали часть информации, в результате которой "проблемы с ЕС (и США) будут не у всех украинцев, а конкретно у людей, которые управляли депутатами в голосовании по САП (и других)".

То есть предлагается лишать их права въезда в ЕС и применять иные меры воздействия.

Впрочем, опрошенные "Страной" эксперты не верят в то, что "антикоррупционеры" смогут сделать для отдельных депутатов личный "безвиз".

"Что точно могут эти активисты - это науськивать различные международные структуры, чтобы они инициировали лишение виз и запрет на въезд для депутатов, которых они считают токсичными. В какой-то мере это страшилка, как и вообще вся тема с отзывом безвиза для Украины. Но нужно понимать, что они ищут любой способ как оказать давление на парламент. Им это нужно, чтобы сохранить свое влияние на правоохранительную и судебную систему", - говорит "Стране" политолог Руслан Бортник.

"Это превентивные выстрелы, чтобы критика влияния Запада была менее жесткой. Я не думаю, что Шабунин и ко это придумали сами. Скорее всего, они получили такую установку в посольствах и ретранслируют ее. Они же - мегафоны посольств. Но если государство получает безвиз, а потом этого безвиза лишают отдельных лиц по политическим мотивам (а голосование - это именно такой политический мотив), то это называется политической и правовой дискриминацией. Спорьте с ними в публичной сфере, опровергайте их аргументы, но нельзя неугодных по политическим мотивам лишить права, которое заслужило целое государство, а не какие-то там отдельные шабунины", - говорит "Стране" политолог Вадим Карасев.

Кстати, свой ответ Чемберлену готовят и оппоненты "антикоррупционеров". Известный юрист Андрей Портнов уже заявил, что вот-вот будет готов законопроект, который обяжет живущих на гранты активистов подавать декларации о доходах.

"Каждого антикоррупционера нужно до десятого колена вывернуть наизнанку и показать каждую гривну доходов и расходов. В ближайшее время мы инициируем законопроект о тотальном декларировании активистами и антикоррупционерами своих доходов и расходов. Чтоб даже спать ложились с калькулятором и книгой учета", - написал он.

Пока же основной вопрос - сработает ли давление Запада в вопросах антикоррупционных органов на позицию властей?

Один из нардепов от "Слуги народа" говорит, что пока все идет к повторению ситуации с генпрокурором Русланом Рябошапкой, которого пытались поддержать западные послы, но по итогу это не сработало.

"Сейчас ситуация похожая. Идет давление Запада, но есть понимание, что ситуацию с НАБУ и САП нужно менять. И что нынешние руководители антикоррупционных структур работают на кого угодно, но только не на украинцев. Другой вопрос, насколько власти выдержат давление? Это пока сказать трудно. Хотя наша зависимость от внешнего финансирования сейчас уже не такая острая, как весной. А потому есть возможность поступить и сейчас также как и в марте с Рябошапкой", - говорит источник.