На выборах городского головы Харькова появился намек на интригу.

В один день там выдвинули на этот пост фаворита кампании действующего мэра Геннадия Кернеса и подал документы на регистрацию кандидатом Михаил Добкин, который ранее занимал мэрское кресло.

Что это означает для хода выборов в Харькове рассказывает "Страна".

Без личного присутствия

Кернеса на мэра выдвинула его партия "Блок Кернеса – Успешный Харьков" на городской партконференции в среду, 23 сентября. Кроме того, городской голова возглавил список кандидатов в депутаты горсовета от своей политсилы. Происходило это все в отсутствие самого Кернеса (закон это позволяет), который госпитализирован с коронавирусом и двусторонним воспалением легких в берлинскую клинику "Шарите".

Зато в президиуме сидел первый заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, который по документам не входит в руководство партии, однако особо близок к самому Кернесу. В разговоре с журналистами Терехов назвал шефа "частью истории города" и его "брендом" и заверил, что "жизнедеятельности" того ничего не угрожает и "в ближайшее время" он вернется в Харьков.

Тезис о нормализации состоянии Кернеса повторяют сейчас все мало-мальски публичные представители его близкого окружения. Опять-таки в среду бизнесмен и друг мэра Павел Фукс через свой Телеграм-канал опроверг очередной слух об ухудшении ситуации. "Я нахожусь на постоянной связи с врачами клиники "Шарите". Состояние Геннадия Адольфовича стабильное. Наблюдается улучшение состояния легких. Обращаюсь к авторам фейка: я знаю, что вы придумываете чушь, надеясь, улучшить свой результат на выборах в Харькове, где Кернес — абсолютный лидер. Главное — не забывайте, что выборы однажды пройдут, справедливость восторжествует и может случиться так, что Геннадий Кернес заработает насморки на похоронах авторов этой лжи", - написал Фукс.

Действительно ли дела обстоят так хорошо, непонятно.

"Есть подозрение, что окружение Кернеса создает иллюзию выздоровления посредством информационной волны", - говорят в окружении главы Харьковской области Алексея Кучера, который идет на выборы мэра от "Слуги народа".

Тем временем, команда Кернеса уже ведет активную кампанию.

"Мэр присутствует в телевизоре и Интернете, в котором, кстати, он неплохо перетягивает на себя молодой электорат. Для такой кампании его личное присутствие уже не требуется", - комментирует политический эксперт из Харькова Антон Авксентьев "Стране".

На первый взгляд, главные конкуренты Кернеса тоже без дела не сидят.

Кучер обильно рекламируется на бордах. По словам Авксентьева, объемы наружной рекламы главы области сравнимы с мэрскими.

Стартовал и народный депутат Александр Фельдман, выдвинутый партией "Оппозиционная платформа — За жизнь", в чью парламентскую фракцию он входит.

"Рекламных бордов у Фельдмана нет вовсе, но в штабе обещают расставить палатки в большом количестве на днях", - говорит политолог.

При этом собеседник издания в Харьковской облгосадминистрации констатируют, что и Кучер, и Федьман не сильно критикуют мэра.

"Кернес лидирует с огромным отрывом. Чтобы изменились рейтинги, его должны атаковать. Но основные конкуренты этого не делают. Видимо из этических соображений, не желая заниматься дискредитацией человека, который сейчас борется с тяжелой болезнью. И это решает судьбу кампании. Кернес идет к тому, что он вновь победит в первом туре и возьмет большинство в горсовете", - говорит источник в окружении губернатора.

Авксентьев, напротив, считает, что виртуальная кампания Кернеса и его болезнь дает шансы на второй тур Кучеру, Фельдману и "теоретически" Игорю Черняку, выдвинутого Блоком Юлии Светличной "Вместе". Сама экс-глава области, народный депутат Светличная (внефракционная), по информации издания, возглавит список своей партии в областной или городской советы.

"Выход во второй тур будет для этой тройки главным успехом кампании", - полагает политолог.

Может ли между ними вклиниться Добкин, мнения расходятся. Также как и оценка мотивов, побудивших бывшего мэра пойти на выборы.

Добкин скажет о Кернесе

Неясные слухи о его выдвижении именно по Харькову (а не по Киеву, как он публично говорил) ходили всю последнюю неделю после того как стало известно о тяжелой болезни Кернеса.

Сам Добкин их подтвердил, принеся свои документы на регистрацию кандидатом в городские головы.

"Воистину говорят: человек предполагает, Бог располагает", - написал Добкин в своем Телеграм-канале. Он не уточнил, почему изменил свое решение, пообещав это сделать завтра в эфире телеканала "Наш".

"Скажу лишь одно - желаю Геннадию Кернесу скорейшего выздоровления и возвращения в родной Харьков”, - отметил Добкин.

Он уже занимал это кресло с 2006-го по 2010 год причем Кернес в это время был секретарем горсовета (то есть формально вторым человеком в городе). А когда Добкин ушел на главу Харьковского ОГА в марте 2010-го секретарь Кернес стал первым официально, по закону приняв обязанности городского головы. На последующих выборах он дважды переизбирался мэром.

Долгое время Добкин и Кернес были одной командой и близкими соратниками, но сейчас это уже в прошлом.

Еще в ноябре 2019 года Кернес в интервью "Стране" подтвердил, что их пути с Добкиным разошлись.

"Мои интересы и интересы Михаила Добкина разошлись тогда, когда он забыл, что такое Харьков. Его заявления не шли на пользу городу. Он просто сидел в Твиттере и участвовал во всей этой “срани”, извините, как умел. Я ему говорил, что нас ассоциируют вместе, и если он собирается делать какое-то ключевое заявление, например, то пускай сначала у меня спросит, хочу ли я в этом участвовать", - говорил тогда Кернес.

Однако, по данным "Страны" свою кампанию Добкин как раз будет строить на том, что он соратник мэра Харькова и идет на выборы как бы ему "в помощь". Хотя с командой Кернеса и с ним самим он эту "помощь" не согласовывал.

"Они в ссоре. Но публично Добкин будет говорить, что пошел на выборы из-за проблем со здоровьем Кернеса, чтобы при плохом исходе пост мэра не достался его врагам, а достался его соратнику Добкину. И более того, он скорее всего заявит, что если Кернес вернется до выборов в Харьков, он снимет свою кандидатуру. А если нет — то не снимет", - говорит источник в окружении Добкина.

Политолог Авксентьев допускает, что расчет Михаила Добкина — на то, что команда Кернеса при плохом развитии событий со здоровьем мэра будет вынуждена его поддержать.

"Ни Терехов, ни Новак (секретарь Харьковского горсовета Александр Новак — Ред.) не могут себя выдвинуть, потому что их позиция, что Кернес живее всех живых. Впрочем, последний день выдвижения — 24 сентября и теоретически сюрпризы возможны. Какие? Например, самовыдвижение Ярославского (влиятельный харьковский бизнесмен Александр Ярославский, у которого хорошие отношения с Кернесом — Ред.), чтобы не Добкин стал основным претендентом на кресло Кернеса", - рассуждает эксперт.

Влиятельный собеседник в окружении Кучера, однако, сомневается, что Ярославскому "это все нужно". "У него все хорошо в бизнесе сейчас, когда есть Кернес. Ему вылезать на всеобщее обозрение не хочется. Во всяком случае, я от него не слышал даже намеков", - говорит источник.

Впрочем, так или иначе, но голоса Добкин очевидно будет отбирать у Кернеса. Хотя и не факт, что сможет отобрать много. По данным Авксентьева с рейтингами у экс-губернатора все не очень хорошо.

При этом у него конечно же есть высокая узнаваемость в городе, которую он может конвертировать в более-менее неплохой результат на выборах, если будет вести активную кампанию.

Впрочем, появление еще одного сильного участника на выборах усугубляет электоральные проблемы Кучера, для которого теперь занять второе место будет еще трудно, чем сейчас.

"Третье место в кампании для Кучера будет означать полное деклассирование", - говорит источник в окружении главы Харьковской ОГА.

Так или иначе, но все это вряд ли повлияет на итоговый результат выборов - победа Кернеса выглядит более чем вероятной.

Картину портит одна деталь — техническая. По закону новоизбранный городской голова должен принять присягу на пленарном заседании горсовета после оглашения решения избирательной комиссией о его избрании и регистрации. Значит, к этому моменту Геннадий Кернес должен быть в состоянии это сделать. Так что все в руках немецких врачей.