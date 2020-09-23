Речь Зеленского в ООН: Порошенко-2 в действии

Главным событием мировой политической жизни вчера стало открытие юбилейной Генеральной ассамблеи ООН, посвященной 75-летию организации. Но юбилей пришлось отмечать "на удаленке": лидеры всех государств выступали в режиме видеоконференций. Включая Владимира Зеленского.

Впрочем, если исходить из того, что именно сказал украинский президент, то ему можно было и не включаться. Поскольку уже второй год подряд речь Зеленского была посвящена войне, которая идет на европейском континенте. За прошедшие 12 месяцев для него, похоже, ничего не изменилось.

Вообще, это выглядит странно: когда Зеленский выступает внутри страны или на встречах тет-а-тет с иностранными лидерами или на саммите "нормандской четверки", он говорит абсолютно адекватные вещи о том, что Украине нужен мир любой ценой, что необходимо выполнять Минские соглашения и спасать человеческие жизни. Но для трибуны ООН как будто вызывают отдельного спичрайтера - того же, что в предыдущие годы писал для Петра Порошенко, - который ежегодно пишет одну и ту же речь, пытаясь испугать весь мир войной, очаг которой находится на Донбассе.

Причем это не работало еще во времена Порошенко, когда Обама откровенно давал понять, что Америка не будет воевать с Россией из-за Украины, - не работает и сейчас. Зеленский просто говорил в пустоту - и пустота ничего не ответила.

Остается надеяться, что хотя бы к саммиту ООН 2021 года на Банковой поймут, что такая линия неэффективна, и заменят спичрайтера. Поскольку ооновские речи Зеленского ничего не дают во внешнем мире и дискредитируют его в глазах собственных избирателей.

Трамп против Китая, Меркель против нынешней ООН

У остального мира вчера была своя повестка дня. Это стало ясно уже из первых речей, произнесенных президентом США и немецким канцлером. И Дональд Трамп, и Ангела Меркель дали понять, что их обоих не устраивает сложившийся на данный момент мировой порядок, и призвали его изменить. Но по-разному.

Так, Трамп вновь вернулся к теме главного мирового зла в лице Китая. Но теперь, в отличие от 2016-17 годов, он нашел вполне понятный для американской аудитории повод - коронавирус. Президент США напомнил, что это "китайская зараза", и предложил наказать КНР за его распространение.

В реальности, конечно, коронавирус - только повод. Трампа не устраивает то место, которое занял Китай в современном мире, став политическим центром номер два и экономическим центром номер один.

Причем экономическое преимущество Китая даже увеличивается: в то время как все ведущие и не ведущие экономики мира несут убытки из-за эпидемии, Китай первым вышел из нее и возобновил экономический рост. И этому не мешают даже американские санкции: Пекин находит альтернативу на других рынках, включая украинский. И потому вся идея Трампа состоит в том, чтобы устроить китайцам всемирную блокаду. Впрочем, его практически никто не слышит, поскольку основная цель президента США понятна: вернуть монопольное лидерство Америки в политике и экономике.

Не слышит Трампа, в частности, Ангела Меркель, которая выдвинула свои тезисы: по ее мнению, ООН в нынешнем формате устарела. И устарела она по одной причине: в международной организации №1 не отражена возросшая роль Германии.

В общем, главный посыл немецкого канцлера: нужно либо отменить право вето, которым пользуются США, Китай, Россия, Франция и Великобритания, либо добавить в этот список Германию.

Так что, как видим, вынужденный изоляционизм времен эпидемии усилил эгоистические настроения даже у лидеров ведущих государств мира. И теория глобальной войны их сейчас не интересует.

1,2 млрд евро для экономики: причем тут НАБУ?

Политика вообще все сильнее переплетается с экономикой и становится еще более циничной. Вчера вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по иностранным делам Жозеп Боррель встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и на этой встрече пообещал дать нашей стране 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи для выхода из кризиса, связанного с коронавирусом. Но дать не просто так.

Как объяснил Боррель, два условия, под которые могут дать этот транш, - это выполнение условий МВФ, а также выполнение требований, касающихся усиления верховенства права. В чем именно Украине нужно усиливать верховенство права, представитель ЕС не сообщил, но, в общем-то, картина ясна и без этого.

Право в нашей стране, видимо, сильно пострадало от того, что Конституционный суд отменил часть закона о НАБУ, а Верховная Рада тем временем проголосовала за членов комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры по своему усмотрению, без учета мнения Запада. Именно после этих двух событий посольство США стало предупреждать о том, что транша от МВФ может не быть, а в Евросоюзе даже заговорили о том, что могут забрать безвиз.

Так что скоропостижный визит Борреля - это просто еще один аргумент Запада в борьбе за сохранение влияния на НАБУ и САП. Но аргумент крайне циничный.

Исходя из сказанного представителем ЕС, получается, что если в Украине восторжествует право и в НАБУ и САП останутся те, кого хочет видеть Запад, то ей действительно будут нужны деньги на преодоление "коронавирусного" кризиса, а если право не восторжествует, то никакого кризиса вообще нет и деньги не нужны. Какую-то другую связь между НАБУ и коронавирусом найти невозможно.

Киев: возвращение Попова

Вчера в Киеве официально состоялось самое громкое возвращение нынешних местных выборов: "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула кандидатом в мэры Александра Попова, возглавлявшего город в качестве главы КГГА в 2010-14 годах. Попов, естественно, будет не единственным конкурентом Виталия Кличко в борьбе за кресло киевского городского головы, но он будет кандидатом особенным.

Помимо Попова, конкурентами действующего мэра являются выдвинутая "Слугой народа" Ирина Верещук, Сергей Притула от "Голоса" и выдвиженец от собственной партии Андрей Пальчевский.

Если абстрагироваться от политических нюансов, все они конкурируют друг с другом в номинации "Новое лицо". И только лишь Попов из всех конкурентов действующего мэра имеет опыт руководства Киевом, причем опыт более успешный, чем у Кличко: именно при Попове были открыты шесть последних станций метро (а при Кличко - ни одной) и именно при нем открывали Дарницкий мост, а не стеклянный мостик на Владимирской горке.

Когда КС остановит Ницой?

За отсутствием громких политических скандалов главный скандал вчерашнего дня получился клинический. Печально известная писательница Лариса Ницой устроила очередные разборки с очередным продавцом - как обычно, из-за того, что к ней обратились на русском языке. В ответ Ницой стала заявлять, что закон требует обращения на украинском и угрожать полицией.

Во всем этом было, как минимум, два вранья. Во-первых, продавец сначала произнесла обязательные фразы на украинском, и только после дополнительного вопроса дала совет на русском. То есть, по сути, она получила выволочку за то, что решила сделать доброе дело, не входящее в ее функциональные обязанности.

Во-вторых, норма об обязательном обращении продавцов начнет действовать только в ноябре, так что на данный момент Ницой ничего не имела права требовать.

Но главное в другом: сам закон о госязыке, вводящий подобные нормы, - это ложь, не соответствующая Конституции. Государственный статус языка означает, что на этом языке должны выполняться все функции государства. Проще говоря, чиновник в момент выполнения государственных функций обязан использовать госязык. Но кассир в супермаркете никаких государственных функций не выполняет.

Государство не имеет права вводить обязательный язык в частном бизнесе - будь то ресторан, магазин или телевидение. Когда поляки в 1930-х насильственно полонизировали западноукраинцев - даже тогда галицкая кооперация использовала украинский язык для общения с покупателями или внутреннего делопроизводства. Потому что даже "антиукраинская" власть той Польши понимала, что не может вмешиваться в частный бизнес.

Об этом же постоянно говорит и Венецианская комиссия. Но Верховная Рада ее рекомендации игнорирует, а Конституционный суд упорно отказывается рассматривать правомерность закона о госязыке. И в этом главная проблема.

А вторая проблема в том, что из-за медреформы в Украине сокращают психдиспансеры. И психически нездоровые люди на ровном месте создают в обществе конфликты, ведущие к обострению ситуации в стране.