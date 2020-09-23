Составление избирательных списков пропрезидентской партии “Слуга народа” на грядущие местные выборы сопровождается массовыми скандалами, правда, протекающих непублично.

В частности, многие из 125 депутатов-мажоритарщиков остались недовольны списками по городам и областям, где они были избраны. Они считают, что к их кадровых предложениям плохо отнеслись. В Киеве это привело даже к чисткам кандидатов в депутаты, для чего пришлось искать благовидный повод.

Подробности — в нашем материале.

Местные князьки рулят

Кипевшее подспудно недовольство подбором кандидатур вышло наружу на заседании фракции СН 14 сентября. "Страна" писала, что в ходе встречи произошел конфликт между мажоритарщиками Александром Дубинским, избранному по округу в Киевской области, и Вячеславом Рублевым, округ которого находится в Волынской области.

Дубинский спросил, почему вместе с депутатом Александром Юрченко, которого обвиняют в вымогательстве взятки, из фракции СН не исключили Рублева, который выступил на предвыборном съезде партии "За будущее".

Рублев объяснил это тем, что не учли его интересы при составлении списков.

"Был замес. Рублев встал и сказал, что партия "кинула" его по местным выборам, так как не пропустила его команду, поэтому его люди пойдут от другой партии - “За будущее”. И многие депутаты тоже начали кричать, что их кинули", - рассказал источник среди "слуг".

Еще раньше в СМИ попала сфотографированная переписка в чате мажоритарщиков "Мажоры СН", в которой депутаты констатировали, что их "прокатили" с квотами в списках, что кандидатов продвигают "местные князьки с баблом", договорившиеся с партийными кураторами областей. И об всем этом, мол, нужно рассказать президенту Владимиру Зеленскому.

"У нас больше 100 мажоров. Каждый неудовлетворен. Неужели мы не можем объединится для достижения общей цели?", - вопрошал один из нардепов.

Кому-то, впрочем, потом удалось достучаться до областного партруководства и продавить хотя бы некоторые свои кандидатуры.

"Наш штаб в Запорожской области не учел мои пожелания, у них там свое кино. А вот с Мишей Федоровым (глава Запорожской областной парторганизации СН, вице-премьер-министр цифровой трансформации Михаил Федоров — Ред.) удалось найти общий язык. Не всех поданных мною кандидатов он одобрил, главное — учел тех, кто железобетонно проходит. Места в списке, правда — отдельный разговор: повезло не каждому", - рассказал мажоритарщик из Запорожской области "Стране".

Тищенко доволен

Киев в этой ситуации стоит особняком. Здесь куратор выборов — сам председатель партии и первый заместитель главы ее фракции Александр Корниенко учел пожелания части столичных мажоритарщиков. Некоторых из этих кандидатов даже хотели вывести на сцену на Киевской партконференции в дворике "красного" корпуса университета им. Шевченко, но, по неофициальной информации, кандидат в мэры Киева от СН, народный депутат Ирина Верещук отказалась стоять с ними на одной сцене.

По данным наших источников, это люди из списка, опубликованном в Фейсбуке бывшим членом фракции СН, нардепом Гео Леросом (внефракционном).

Судя по информации о некоторых кандидатах, они связаны с главой Киевской горорганизации нардепом Николаем Тищенко, кумом главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака, а также другими киевскими мажоритарщиками Богданом Яременко и Сергеем Швецом, а также с тем же Ермаком, другим доверенным лицом Зеленского его первым помощником Сергеем Шефиром и главой фракции СН Давидом Арахамией.

После того, как "слили" список, руководство партии решило его переписать буквально за несколько часов до конференции. Теперь им были недовольны все киевские мажоритарщики, которые принялись жаловаться в партийных чатах, а также лично Александру Корниенко.

Чтобы избежать открытого бунта, созвало внеочередную городскую партконференцию, куда позвали недовольных мажоритарщиков. По официальной версии, мероприятие провели, чтобы якобы учесть гендерные квоты. На деле глава партии Корниенко опять перетасовал список. Причем обновленную версию держат под замком. Но, судя по жизнерадостному сообщению Николая Тищенко в Телеграмме, написанном уже после конференции, его пожелания уж точно учли.

"Корниенко пришлось снова перекраивать список, здесь даже не так депутаты недовольны, как их инвесторы. Все же прекрасно понимают, что рейтинг падает, а значит, проходных мест будет мало. Поэтому такая идет борьба", - заявил источник в партии "Слуга народа".

Судя по настроениям во фракции, история со списками может аукнуться еще СН в парламенте.

Один из мажоритарщиков из пропрезидентской фракции убеждал "Страну", что из-за провала идеи квотирования пострадают голосования, мол, раз с нашими интересами так поступили, то и многие депутаты ответят тем же Банковой.

Политолог Вадим Карасев, однако, считает, что ход событий играет против мажоритарщиков.

"Если они (депутаты-мажоритарщики — Ред.) начнут открыто бунтовать и развалят монобольшинство, кому они будут нужны на выборах, которые пройдут без мажоритарных округов по пропорциональной системе? Новые правила выборов сделали их ненужными — в отличие от списочников, которые попали в Раду по протекции кого-то сильного, кто опять замолвит за них словечко. Заработать на безбедную жизнь в парламенте уже сложно — Юрченко не даст соврать. Будущее в общем-то незавидное. Мажоритарщики как политическая категория вымирают", - резюмирует эксперт.