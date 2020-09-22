Заболеваемость коронавирусом в Украине набирает обороты. Но среди людей активно ходят слухи, что не вся статистика честная. Якобы медики иногда специально приписывают ковид пациентам с другими заболеваниями, к примеру, с пневмонией.

Согласно этим слухам, выгод от "липового" ковидного больного для врачей сразу несколько. Во-первых, они получают оплату за пациента с COVID-19 (медики - в размере тройного оклада, больница по коронавирусному пакету от НСЗУ). Во-вторых, включается схема по лекарствам, когда родственникам пациента заказывают что купить в определенной аптеке (чаще всего - при самой больнице).

"Там ампулы по 400 долларов, весь курс может потянуть на несколько тысяч долларов. От этой суммы врачи получают откаты, по сравнению с которыми коронавирусные доплаты от государства - просто копейки", — рассказал нам Антон Гура, блогер, который проводит рейды по украинским больницам.

По словам главы Национальной медицинской палаты Сергея Кравченко, коронавирусные схемы сейчас есть как в государственных, так и в частных больницах.

"Особых проверок - как ставятся диагнозы и как идет лечение - никто не проводит. Поэтому человеку можно приписать практически любую болезнь. Просто коронавирус сейчас оказался самым денежным", — отмечает он.

В тоже время, глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский говорит, что эти слухи не имеют под собой почвы и никаких приписок диагнозов у нас нет.

"Страна" разбиралась весь ли коронавирус настоящий и зарабатывают ли медики на этом диагнозе.

Ради аптечных откатов

О том, что с коронавирусными диагнозами "что-то не то" украинцы говорят уже давно. В соцсетях обсуждаются разные случаи. Скажем, когда человеку, у которого налицо все классические симптомы коронавируса (потеря обоняния, одышка) ковидный диагноз не ставят (как подозревается, по указанию от властей, чтобы "подрисовать" статистику).

Или, наоборот, коронавируса у пациента нет, но его приписывают. Первые скандалы по этому поводу начались еще в самом начале эпидемии. В апреле на Закарпатье пациенту с диабетом, который заболел пневмонией, пытались приписать коронавирус. Как подозревают родственники, по указанию сверху - таким образом регион, якобы, пытался накрутить статистику, чтобы выбить подальше денег из коронавирусного фонда.

Но, как рассказал нам источник из медицинских кругов, в последнее время "липовый" ковид встречается все чаще. Хотя, казалось бы, если это делается специально для ухудшения статистики, сейчас особо ничего делать не нужно - эпидемия и так идет по нарастающей.

Но, как оказалось, все намного проще.

"Схема следующая. Вы попадаете в больницу с симптомами, схожими на коронавирусные (они могут наблюдаться, скажем, при пневмонии). Врачи оценивают, есть ли у вас деньги, и, если да, коронавирусный диагноз - ваш. Для чего это делается? Все просто. Вам дают списки лекарств, которые просят отоварить в определенной аптеке. Медикаменты недешевые - курс может потянуть до 5 тысяч долларов. От этой суммы врач получает откат. Схема в целом не нова, но в коронавирус она вообще хорошо пошла, так как бюджет лечения большой", — говорит Антон Гура.

Он рассказал, что недавно на него вышла дочка пациента, которого по такий схеме лечили в одной из киевских больниц. Женщина рассказала, что у отца была пневмония, а в диагноз записали коронавирус, и стали выписывают списки дорогих лекарств.

Самое ужасное то, что человека всеми этими препаратами действительно лечили. В итоге его состояние резко ухудшилось, и ситуация решилась только когда пациента перевели в другую больницу.

Впрочем, в этой истории есть слабое звено. Ведь, чтобы подтвердить диагноз коронавирус, нужен положительный тест - ПЦР или ИФА.

Глава Киевского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский говорит, что никаких манипуляций с коронавирусными диагнозами нет.

"Общество сейчас настолько накручено, что в ход идут самые разные версии, даже самые фантастические. На самом деле приписать так диагноз не так просто. Для верификации нужен положительный тест, а тестирования проводят лаборатории, никак не связанные с лечебным учреждением", — говорит он.

В то же время, как утверждает Гура, сейчас это не проблема.

"Фокус в том, что ваши палочки (которыми берутся соскобы из носа и горла) попросту подменяют на заготовленные ранее — от реального больного коронавирусом. Сейчас ковида много, и получить положительный тест не проблема. Затем анализ отправляют в лабораторию уже под вашей фамилией", — рассказал Гура.

Наш источник в медицинских кругах, попросивший не называть его имени, говорит, что можно обойтись даже без всех этих сложностей с заменой теста. "Тесты делают долго. И пока не придет результат можно лечить как коронавирус, а потом все отменить", - говорит наш источник.

"Для диагноза коронавирус нужен позитивный тест ПЦР, а его делают отдельные лабораторные центры. По идее можно подменить образцы, но все это выглядит очень хлопотным для массового применения", — говорит заместитель председателя правления Украинского медицинского сообщества Константин Надутый.

Ставят ли врачи липовый диагноз ради доплат?

Есть также мнение, что врачи накручивают статистику с другой целью —чтобы получить доплаты за лечение больных с коронавирусом.

Напомним: врачам, которые работают с коронавирусными пациентами, положены доплаты до 300% от оклада. А больницы получают финансирование от НСЗУ в рамках коронавирусных пакетов.

"На самом деле выплаты от НСЗУ не сильно зависят от количества больных. Главные составляющие формулы - количество бригад (в каждой обязательно должен быть анастезиолог, что стало проблемой для регионов, где таких специалистов мало) и оборудование (аппараты ИВЛ). Количество пролеченных случаев тоже есть, но этот показатель не ключевой. Если говорить в выплатах непосредственно врачам, то, во-первых, не везде платят по 300% от оклада. Предусмотрено "до 300%", а это может быть и 5% и 200%. Во-вторых, конкретную сумму доплат устанавливает работодатель, то есть, медучреждение. И тут все зависит от наличия средств, а не от того, сколько в больнице пациентов с коронавирусом. В Киеве платят по максимуму, то есть, 300% от оклада. Медики получают и по 20 тысяч, и по 50 тысяч. Но приписывать диагнозы им нет никакого резона. Тем более, что количество реальных случаев зашкаливает. Поэтому все эти слухи о "придуманных" диагнозах безосновательны", — говорит Кубанский.

"Подставным" пациентам платят по 10 тысяч

Сергей Кравченко рассказывает о другой схеме.

"Некоторые частные клиники, имеющие ковидные стационары, оформляют туда людей, якобы, с коронавирусом. И потом получают выплаты от НСЗУ в рамках коронавирусных пакетов, а это до 70 тысяч гривен. Пациенты на самом деле вообще ничем не больны - это подставные люди, которым платят до 10 тысяч гривен за согласие "оформиться". Даже некоторым врачам из государственных клиник частники делали такие предложения", — рассказал Кравченко.

При этом, по его словам, положительные тесты, которые прилагаются к историям болезни, попросту "рисуют". "У частных клиник есть свои лаборатории, написать нужный диагноз вообще не проблема. Тем более, что нет никакого контроля ни за тестированием, ни за лечением. НЗСУ просто нужны документы с конкретными именами пациентов. А больны ли они и чем именно - дело десятое. Клиника все равно получит деньги", — говорит Кравченко.

По его словам, и в частных, и в государственных больницах сейчас можно провернуть буквально любую схему, связанную с диагнозом.

"Скажем, в гинекологии ничего не мешает ставить массово диагноз эрозий и выполнять прижигания, получая выплаты от НСЗУ. Все равно никакого контроля и экспертизы нет. Просто коронавирус сейчас оказался наиболее коммерчески выгодным, поэтому его и приписывают", — говорит Кравченко.

"Сама схема финансирования отрасли порождает в обществе все эти слухи, что, дескать, врачи хотят заработать на коронавирусе. К примеру, почему медиков не страхуют от коронавирусных рисков, не обеспечивают всем необходимым. Если бы это было, то не возникло бы подозрений, что врачи хотят подзаработать на коронавирусе и уже начали грести деньги лопатами", - подытожил Надутый.