Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков снова делает заявления, которые можно трактовать как попытку дистанцироваться от линии Офиса президента Владимира Зеленского.

Это всегда происходит в корректной форме, тем не менее "особая" позиция спикера очевидна.

Какую политическую игру он ведет, разбиралась “Страна”.

В унисон с Западом

Мы уже писали, что Разумков старается держаться независимо на своем посту, даже когда имеет дело с Банковой. Это не раз сказывалось на его отношениях с ОП, где хотели бы видеть от спикера, прежде всего, большего содействия в важных для офиса голосованиях. Все-таки председательским креслом тот обязан президенту, чье имя обеспечило партии "Слуга народа" (СН) триумф на прошлых парламентских выборах, а Разумков возглавлял СН одно время и был первым номером ее избирательного списка.

Впрочем, до публичных столкновений дело не доходило. И Разумков, и на Банковой делают вид, что всё хорошо.

Но своей политической манере спикер тоже не изменяет. И это ярко проявилось на прошлой неделе.

Начнем с того, что Разумков не поддержал позицию "Слуги народа" (а точнее позицию Офиса президента) в отношении квоты парламента в конкурсную комиссию по избранию нового главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Находясь в сессионном зале, он проигнорировал это знаковое голосование. Пропрезидентская партия в большинстве своем поддержала кандидатов, троих из которых внесла она. Кнопку "за" нажал и нынешний глава политсилы президента Александр Корниенко.

Как писала "Страна", "Слугу народа" во время голосования поддержали "Оппозиционная платформа — За жизнь", депгруппы "За будущее" и "Доверие", также ряд внефракционных депутатов, в том числе первый вице-спикер Руслан Стефанчук, избранный в Раду, как и Разумков, по списку СН.

Не голосовали или воздержались представители прозападного крыла во фракции СН. Против были фракции "Евросолидарности" (ЕС), "Батькивщины" и "Голоса", по мнению которых предложенные Раде кандидатуры якобы угрожают независимости САП. О том же говорили и представители западных структур.

И, получается, что во время этого важнейшего голосования Разумков сыграл на их стороне.

Правда, вскоре он попытался немного сгладить ситуацию и не согласился с тезисом о том, что конкурс в САП с такими представителями Рады будет нечестным. Он-де не видит "проблемы" в том, чтобы честно провести отбор нового спецпрокурора, как требуют того США и Евросоюз, что спикер считает правильным и отнюдь не давлением на Киев.

Далее.

Разумков выступил против еще одного очень важного для Банковой голосования - за изменения постановления о проведении местных выборов в части, касающейся Донбасса, хотя к этому прямо призвал вице-премьер Резников, а глава украинской делегации в ТКГ Кравчук заявил, что без изменения этого акта переговоры по Донбассу будут заблокированы.

По мнению спикера, такой шаг (изменение постановления - Ред.) противоречит законодательству и означал бы "подвергнуть сомнению легитимность проведения выборов на всей территории государства". Отметим, что примерно такую же позицию как и спикер занимает прозападная оппозиция Зеленскому, особенно партия ЕС экс-президента Петра Порошенко.

Кроме того, спикер фактически поддержал сохранение в должности нынешнего главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника — креатуры Запада. Он разделяет точку зрения прозападного лобби, что решения Конституционного суда о неконституционности назначения Сытника и некоторых положений статей, разъясняющих эту процедуру, не имеют силы над директором НАБУ.

Также Разумков не поддержал идею ротации в Кабмине, назвав ее перед принятием госбюджета на следующий год "нецелесообразной". Хотя именно к экономическому блоку правительства, а особенно к министру финансов, накопились претензии у депутатов — прежде всего из фракции "Слуги народа". Об этом говорили и ее лидер Давид Арахамия, и его первый заместитель Корниенко.

Между капельками

Означает ли такая позиция Разумкова по указанным вопросам, что он еще больше дистанцировался от ОП, дав, к тому же, крен в сторону Запада? Влиятельный собеседник издания во фракции СН, не близкий к Разумкову, настаивает, что к спикеру претензий со стороны фракции нет. Он-де действует под гнетом обстоятельств, возникших по вине, в том числе, Банковой.

"Из-за постановления о комиссии для конкурса в САП было огромное давление Запада на Офис президента, Монастырского (глава “правоохранительного” комитета Рады Денис Монастырский — Ред.), Арахамию и, конечно, спикера. Им пришлось изворачиваться. Да, Разумков не проголосовал, чтобы можно было перевести стрелки на Раду, мол, таковым было ее решение. Но спикер тянул с вынесением вопроса на голосование, дав возможность собрать нужное количество депутатов в сессионном зале. Что касается Донбасса, какие к Разумкову претензии? Сначала некоторые товарищи в кабинетах на Банковой и Грушевского (правительстве — Ред.) медлили с внесением постановления на голосования, а теперь кричат, чтобы мы взяли на себя всю ответственность. К Сытнику Рада вообще не имеет отношения. Указ о его назначении должен отменить президент, благо основания есть. И Разумков иносказательно и в корректной форме об этом напоминает. Вообще в ОП должны наконец понять, что "принтер" в парламенте сломался. После того, как многих мажоритарщиков во фракции кинули с квотами на выборах, желание голосовать по команде у них пропало", - объясняет собеседник, попросивший об анонимности.

В тоже время другой нардеп из президентской политсилы считает, что Разумков прямо демонстрирует своими действиями нежелание играть в одной команде с президентом.

"Понятно, что есть процедурные моменты. Но есть и принципиальные вопросы, которые показывают - ты в команде или не в команде. Например, по голосованию по постановлению о выборах, без изменения которого будет блокировка переговоров по Донбассу. И своим отношением спикер показывает - он не в команде. Ну а дальше уже каждый сам оценивает - является ли такое поведение проявлением принципиальной позиции Разумкова либо желанием разложиться по разным корзинами", - говорит депутат.

"Разумков пытается пройти между капельками, - полагает политолог Руслан Бортник. - Тут он выступает за послабления русскому языку в Украине, а вот тут уже поддерживает темы, к которым очень чувствительны западные партнеры — по тем же САП и НАБУ. Тем самым он показывает свою способность сыграть хотя бы ситуативно с прямо противоположными группами влияния, показывая тем самым свою независимость".

Однако желание подыграть многим оборачивается неясностью мнения спикера по ключевым вопросам, говорит Бортник.

"Сегодня спрогнозировать позицию Разумкова по любому важному вопросу практически невозможно... Это делает его очень эффективным коммуникатором в Верховной Раде, но на такой нетвердой почве не построить образ лидера", - говорит политолог Бортник.

При том что спикер явно работает над этим: он укрепил свое влияние на аппарат Рады, обзавелся группой поддержки в депутатском корпусе, активно раскручивает себя в СМИ. "Протопроект лидера Разумкова уже возник", - констатирует эксперт.

В свою очередь политолог Анатолий Октисюк считает, что спикером просто движет желание сохраниться в политическом процессе без имиджевых потерь.

"Разумков демонстрирует всем, что хочет работать по процедуре. Он как бы прикрывается законом от политических интриг и конфликтов, хочет остаться над процессами. Чтобы никуда не ввязаться, чтобы потом "не догоняли". Поэтому в его самодеятельность я не верю, он работает по согласованию с ОП. Хотя наверняка видит себя игроком за длинной партией", - говорит Октисюк.

В тоже время, в политических кругах ходят очень настойчивые слухи, что Разумкова начали активно окучивать западные структуры.

"Ему говорят какой он перспективный, что к нему сейчас большое внимание, спрашивают какая нужна помощь или поддержка. То есть, Запад заключает в объятия как он это умеет", - говорит один из депутатов.

Характерно, что еще в марте этого года эксперты одного из ведущих американских центров, работающих по украинскому направлению, Atlantic Council отмечали, что Разумков становится важной фигурой.

К моменту публикации этого материала пресс-служба спикера не прислала ответы на наши вопросы. Мы готовы опубликовать их по мере поступления.