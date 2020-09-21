В следующем году украинцев ждет сразу несколько изменений по зарплатам.

Во-первых, как прописано в проекте бюджета на 2021 год, в два этапа повысится минималка: с 1 января до 6 тысяч, с 1 июля - до 6,5 тысяч. Что непосредственно отразится а зарплатах всех бюджетников.

Во-вторых, будут отраслевые нововведения - для учителей, врачей, военных. Так, для педагогов министр финансов Сергей Марченко, презентуя бюджет, уже анонсировал прибавку в 30%. Размер доплат медикам он не назвал, но заверил, что о них тоже не забудут. На зарплаты пустят часть дополнительного финансирования, предусмотренного для здравоохранения, — пообещал он. Военным на зарплаты пойдет львиная доля бюджетной прибавки для оборонки (131 млрд гривен).

Впрочем, как говорит заместитель главы Федерации профсоюзов Александр Шубин, бюджет отраслевые зарплаты не регулирует. И чтобы новая система оплаты труда для тех же учителей заработала, потребуется еще постановление Кабмина.

Заместитель главы профсоюза педагогических и научных работников Сергей Романюк вообще не понимает, почему зарплаты педагогов анонсируются отдельно.

"У всех бюджетников в следующем году на треть вырастут зарплаты, так как сейчас минималка 5 тысяч, а будет 6,5 тысяч. Об учителях, вероятно, сказали отдельно, потому что тема на слуху", — говорит он.

Напомним: учителя добиваются, чтобы им платили по закону об образовании и постановлению Гройсмана — не меньше трех минималок. Но Минобразования готовит свою зарплатную схему, и педагогам она кардинально не нравится.

Впрочем, ключевое - это финансирование. Если его не будет, никакие постановления не помогут. "Бюджетный кодекс четко говорит, что в случае отсутствия средств даже действующие подзаконные акты ставятся на стоп", — добавил Романюк.

"Страна" разбиралась как в следующем году изменятся зарплаты бюджетников.

Что меняет минималка в 6-6,5 тысяч

Напомним: недавно минимальная зарплата в Украине повысилась до 5 тысяч гривен. Также были пересмотрены ставки Единой тарифной сетки (для первого тарифного разряда ставка повышена с 2102 до 2225 гривен).

"Страна" уже подробно анализировала как это сказалось на реальных зарплатах бюджетников. Вплоть до 12 разряда оклады выросли меньше чем на 300 гривен, а для самого высокого 25 разряда доплата - 555 гривен.

Но на следующий год запланировано более существенное повышение минималки - с 1 января до 6 тысяч, а с 1 июля - до 6,5 тысяч. Ставка первого тарифного разряда с 2021 года повысится до 2670 гривен и 2893 гривен соответственно. То есть, за год увеличение на 668 гривен (по минималке - на 1,5 тысячи).

Бюджетникам вплоть до 12 разряды зарплаты будут "дотягивать" до минималки в 6-6,5 тысяч гривен. Точно также людям сейчас доплачивают до минималки в 5 тысяч гривен. То есть, для работников 1-12 тарифных разрядов зарплаты с начала следующего года вырастут на тысячу гривен, а с 1 июля 2021 года - еще на 500 гривен. В итоге по году - плюс 1,5 тысячи гривен.

Для работников 13 тарифного разряда новая зарплата с января следующего года будет 6060 гривен. Сейчас он получают 5050 гривен. То есть, прибавка — 1010 гривен. С июля оклад составит 6567 гривен. Таким образом за год рост на 1517 гривен.

Для работников самого высокого 25 тарифного разряда (в эту категорию входят руководители) действует коэффициент 4,51. Если сейчас их оклад — порядка 10 тысяч гривен, то с нового года будет чуть больше 12 тысяч, а с лета — свыше 13 тысяч. Годовая прибавка - порядка 3 тысяч гривен.

Если учесть, что на оклады бюджетников начисляют еще разного рода доплаты и премии (которые могут достигать 100% от оклада и даже превышать эту цифру, причем, чем выше статус, тем больше доплат) зарплаты бюджетников в реальности могут вырасти на 2-6 тысяч в месяц.

При этом, по словам Шубина, принцип уравниловки и дальше сохраняется. То есть, и санитарка и молодой врач - это специалисты до 12 тарифного разряда, следовательно, получают одинаково - минимальную зарплату. В 13 разряд, который уже немного больше минималки, попадают, к примеру, заведующие аптеками, детсадами, лаборанты ПТУ и др.). И только для самого высокого 25 разряда предусмотрен значительный повышающий коэффициент.

Формулы - отдельно, деньги - отдельно

Но перечисленные выше формулы - общие. Они касаются в целом всех бюджетников, если только зарплаты для них не прописаны в специальных законах или постановлениях Кабмина.

"Для многих категорий работников бюджетной сферы есть "свои" правила. Скажем, госслужащие по закону о госслужбе, должны иметь не меньше двух реальных прожиточных минимумов, а это фактически две минимальные зарплаты. Для работников культуры зарплатные сетки определяются на местных уровнях, на заплаты врачей влияет медреформа, ставки за пролеченный случай и количество пациентов, подписавших декларации. Зарплаты учителей прописаны в законе об образовании (не меньше трех минималок - Ред.) и в постановлении Гройсмана ( поэтапной увеличение до 4 прожиточных минимумов — Ред.). Другое дело, что многие отраслевые зарплатные нормативы не выполняются, и тогда людям платят по общей схеме — отталкиваясь от единого тарифного разряда", — отмечает Шубин.

К примеру, норма о том, что госслужащие должны получать не меньше двух минималок в этом году нарушалась. Если такая же ситуация будет в следующем году, то госслужащим до 12 разряда светит только минималка - 6-6,5 тысяч в месяц, а с 13 разряда поэтапной увеличение по формуле: тариф 1 разряда (2670-2893 гривны) с коэффициентом от 2,27 до 4,51 в зависимости от разряда специалиста).

Если же закон о госслужбе будут выполнять, то минимальный оклад составит 12-13 тысяч гривен и дальше - по нарастающей. То есть, прибавка может быть очень существенной - в два раза и больше.

Но пока в проекте бюджета на 2021 год на такие зарплаты для госслужащих дополнительные средства не предусмотрены.

То же самое с учителями. В законе об образовании для педагогов прописаны оклады в три минималки. Но на практике он не работает, и учителя получают вместо трех, только одну минимальную зарплату (плюс различные доплаты).

Если вдруг со следующего года учительская зарплатная формула заработает, то оклады педагогов просто взлетят. Сейчас молодой учитель может рассчитывать всего на 5 тысяч в месяц, а мог бы получать 18-19,5 тысяч гривен. Но в такие цифры мало кто верит.

11 миллиардов вместо 50. Как пересчитают зарплаты учителям

Об учителях стоит сказать отдельно. Министр финансов Сергей Марченко, презентуя проект бюджета, пообещал повысить педагогам зарплаты на 30%. Дополнительных подробностей он не раскрыл.

В учительской среде как раз сейчас идет настоящая зарплатная война.

Педагоги требуют, чтобы разблокировали либо норму закона об образовании (о трех минималках), либо постановление №822, которое принял уходящий Кабмин Гройсмана, а Кабмин Гончарук поставил на стоп до конца этого года.

По нему в первый год действия минимальный должностной оклад увенчивается до трех прожиточных минимумов, что значит прибавку в 30-70%. Так, молодой учитель, который сейчас получает порядка 5,4 тысяч (оклад плюс 10% за престижность труда и 20% за проверку тетрадей) после повышения должен получать больше 8,7 тысячи.

Педагог с опытом, у которого зарплаты сейчас с учетом всех надбавок около 8,2 тысячи, должен получать больше 10,5 тысячи. Далее по плану было еще несколько этапов пересмотра зарплат: ежегодно с 1 января плюс 0,5 прожиточных минимума. В итоге оклад должен был выйти на уровень в 4 прожиточных минимума.

Но властям не сильно хочется переплачивать учителям. Поэтому Минобразования кулуарно начало разрабатывать новую зарплатную схему, которая предусматривала повышение окладов с одновременной отменой многих надбавок. Чем возмутились профсоюзы.

"Мы сейчас в переговорном процессе с Минобразования. Вместо отмены большинства надбавок предлагаем повысить оклады на 50% или же оставить нынешнюю базу, но обязательно заложить в оклады доплату в 20% за престижность учительского труда (сейчас она может варьироваться от 5% до 30%, но во многих регионах платят по минимуму). По деньгам такие варианты менее затратные, чем реализация постановления Гройсмана: плюс 37 млрд и 11 млрд дополнительно (поставление Гроссмана - это плюс 50 млрд сверху). Пока Минобразования больше склоняется к самому экономному варианту - включению в оклад 20% доплаты за престижность учительского труда. Но ощутимой такая прибавка будет только для тех, кто сейчас получает ее на минимальном уровне", — рассказал нам Сергей Романюк.

Если зарплаты педагогов увеличат на 50%, минимальный оклад будет составлять 9 тысяч, а опытные педагоги смогут зарабатывать до 15 тысяч. Если же ничего не изменят, зарплата учителей будет составлять порядка 7 тысяч в месяц. Что будет способствовать дальнейшему оттоку специалистов, которые уже и так в дефиците, — отмечает Романюк.

"Пока мы не увидели в проекте бюджета дополнительных средств на какие-то заметные прибавки к зарплатам. Нет также средств на выплаты молодым учителям в размере 10 прожиточных минимумов. На этот год деньги закладывали, но затем забрали в коронавирусный фонд. А в следующем году о доплатах, вероятно, и вовсе забудут", — говорит Сергей Романюк.

Зарплаты врачей привязали к болезням

Для врачей анонсировали увеличение зарплат (но пока неясно насколько существенным оно будет), пообещав найти средства за счет роста бюджета на здравоохранение.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что зарплата врача должна быть не ниже 20-25 тысяч. С 1 сентября клады медикам уже выросли (прибавка от 1,2 тысяч до 3,5 тысяч гривен). При этом Степанов анонсировал еще несколько пересмотров зарплат и заявил, что повышенные оклады заложат в тарифы для НСЗУ.

Напомним: на медицину обещают выделить 4,2% ВВП против 3,4% в этом году. Кроме того, 19,4 млрд дадут на коронавирус (из них 15,8 млрд в рамках медгарантий, а это в том числе и доплаты врачам).

При этом коронавирусные доплаты в размере тройного оклада получают далеко не все медики. Кроме того, по тройному тарифу считают исключительно рабочее время, проведенное в контакте с больными коронавирусом.

"А вот по всем остальным врачам вопросов пока больше, чем ответов. Скажем, если сейчас ограничили плановые госпитализации как вторичка может набрать нужное количество "пролеченных случаев" и получить финансирование от НСЗУ. А от этого в конечном счете зависят зарплаты врачей", — говорит Шубин.

"Центральные органы власти, которые обещают увеличить зарплаты врачам, к этим зарплатам вообще никакого отношения сейчас не имеют, это - прерогатива главных врачей, так как больницы у нас стали самостоятельными субъектами хозяйствования", — пояснил глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко.

То есть, формально врачи не могут получать меньше минималки для бюджетников (6-6,5 тысяч со следующего года). Есть также доплаты за ночные дежурства, операции, стаж, муниципальные доплаты и пр. Но на практике медикам платят зарплаты, на которе хватает денег у конкретной больницы. А если денег нет (скажем, из-за урезанного финансирования от НСЗУ) людей переводят на половину или даже четверть ставки. Поэтому как бы не увеличивалась минималка, их зарплаты могут даже снизится.

И в следующем году этот принцип не изменится. Разве что если будут повышены ставки НСЗУ за лечение болезней (сегодня большинство занижено). Недавно Кабмин согласовал повышение тарифов к реальным значениям только для диагностики и лечения онкологии и лечения туберкулеза.

Александр Шубин не верит, что медикам в следующем году удастся выбить хорошие зарплаты. "Чтобы кардинально увеличил оклады, придется разве что сокращать врачей, а их и так не хватает", — говорит он.

Система американская, зарплаты - украинские

На зарплаты военным и правоохранителям в проект бюджета -2021 заложили 131 млрд гривен, что на 8,3 млрд больше, чем в этом году.

При этом темпы роста денежного довольствия замедлятся. Скажем, в 2019 году, когда зарплаты военных выросли в среднем на треть, на фонд денежного довольствия добавили 15,2 млрд. Тогда военнослужащим рядового состава по контракту повысили заплаты до 7- 10 тысяч гривен в месяц. Младшие офицеры стали получать около 16 тысяч гривен, командиры бригад до 26 тысяч. В этом году большого зарплатного роста уже не было.

В июле в парламенте зарегистрирован законопроект №3874 (автор - "слуга" Максим Заремский), в котором предлагается перевести армию на американскую систему оплаты. 70-80% должна составлять базовая выплата, еще 20-30% различные доплаты. Размер базовой выплаты будет зависеть от воинского звания, выслуги лет. Но конкретный размер базы не называется.

Доплаты могут быть за службу в боевых воинских частях, на командных должностях, за ученое звание и пр. Также обещают компенсации на жилье, работу в выходные и в режиме секретности и пр.

Но примут ли этот проект и как именно изменятся заплаты военных - пока неясно. С учетом дополнительного финансирования на следующий год реально оклады можно будет до 15%.